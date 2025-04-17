พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

โฆษกวิดีโอสำหรับวิดีโอพูดได้ด้วย AI

สร้างวิดีโอผู้บรรยายแบบมืออาชีพด้วย AI video spokesperson ของ HeyGen เปลี่ยนข้อความ สคริปต์ หรือรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอผู้บรรยายคุณภาพสูงด้วยอวตารสมจริง เสียงเป็นธรรมชาติ ลิปซิงก์แม่นยำ และการสื่อสารที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือสตูดิโอ แค่ข้อความที่ชัดเจน ส่งต่อได้ในระดับสเกล

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

วิดีโอต้อนรับและอธิบายการใช้งานเว็บไซต์

Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.

วิดีโอสำหรับงานขายและการตลาด

Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.

คอนเทนต์สำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ด

Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.

วิดีโอสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า

Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.

การสื่อสารภายในองค์กร

Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.

การสื่อสารหลายภาษา

Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษกเสมือนที่ดีที่สุด

HeyGen แทนที่การผลิตโฆษกวิดีโอแบบดั้งเดิมด้วยการสร้างวิดีโอ AI ที่รวดเร็วกว่า สม่ำเสมอกว่า และขยายการผลิตได้ง่ายกว่าสำหรับการทำวิดีโอการตลาด ธุรกิจใช้โฆษกวิดีโอเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือ และส่งมอบข้อความได้ต่อเนื่องโดยไม่มีต้นทุนการผลิตหรือความล่าช้าที่เกิดซ้ำ

สัมผัสความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มต้นทุนการผลิต

โฆษกวิดีโอ AI ช่วยให้ข้อความของคุณมีทั้งใบหน้าและเสียงโดยไม่ต้องนัดหมายผู้แสดง ถ่ายทำ หรือจัดการเวิร์กโฟลว์การตัดต่อ วิดีโอจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากสคริปต์ของคุณ

ส่งมอบผลงานสม่ำเสมอในทุกวิดีโอ

วิดีโอโฆษกทุกชิ้นรักษารูปลักษณ์ น้ำเสียง และสไตล์การนำเสนอให้เหมือนกันอย่างสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอนี้ช่วยให้แบรนด์ดูเป็นมืออาชีพอยู่เสมอแม้จะอัปเดตคอนเทนต์บ่อยครั้ง

สร้างมาเพื่อการสื่อสารระดับโลก

สร้างวิดีโอโฆษกที่สื่อสารชัดเจนกับผู้ชมหลากหลายกลุ่มด้วยเสียงและคำบรรยายหลายภาษา โดยไม่ต้องอัดใหม่

อวตารโฆษก AI สมจริง

เลือกจากไลบรารีอวตาร AI ระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือบนกล้อง สีหน้า สายตา และท่าทางถูกสร้างให้สอดคล้องกับเสียงพูด ช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์มากขึ้น

Overlapping video call screens featuring a red-haired woman, a woman with braided hair, and a blurry man.

ลิปซิงก์แม่นยำและการพูดเป็นธรรมชาติ

สคริปต์ของคุณจะถูกสร้างพร้อมการลิปซิงก์ที่แม่นยำและเสียงพูดที่สมจริง จังหวะการพูด การออกเสียง และน้ำหนักคำถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้นำเสนอเหมือนคนจริงและฟังชัดเจน ทำให้ข้อความของคุณฟังเป็นธรรมชาติแบบการสนทนา ไม่แข็งทื่อเหมือนเสียงสังเคราะห์

A "Video Agent" menu overlaying three smiling people in video frames, with options for scripts and presentations.

สร้างวิดีโอผู้บรรยายจากสคริปต์

เปลี่ยนสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอโฆษกที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไข วิดีโอ AI จะจัดการบรรยาย จังหวะเวลา และการนำเสนอภาพให้อัตโนมัติจากข้อความเพียงครั้งเดียว ช่วยให้ทีมสร้างวิดีโอพูดนำเสนอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค

Smiling man with a chat bubble reading "Hey Jake!" and an editable course chapter list.

ความสม่ำเสมอของภาพลักษณ์แบรนด์

ควบคุมพื้นหลัง การจัดเฟรม และสไตล์โดยรวมให้สอดคล้องกับแนวทางวิดีโอระดับมืออาชีพของคุณ วิดีโอผู้บรรยายทุกชิ้นจะคงภาพลักษณ์และโทนแบบมืออาชีพเหมือนกัน ความสม่ำเสมอนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อสร้างคอนเทนต์ในปริมาณมาก

A smiling woman in front of user interface elements displaying "Safety & Security", brand fonts, and color options.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างโฆษกวิดีโอ AI

สร้างโฆษกวิดีโอ AI ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มสคริปต์ของคุณ

เขียนหรือวางข้อความที่ต้องการให้อวตารของคุณพูด กำหนดโทนและวัตถุประสงค์ของบริการวิดีโอของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกโฆษกของคุณ

เลือกอวตาร AI มืออาชีพหรือใช้วิดีโอโฆษกแบรนด์แบบกำหนดเองของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาษาและสไตล์

ตั้งค่าภาษา เสียง คำบรรยาย และรูปแบบภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

สร้างวิดีโอโฆษกแล้วดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ โซเชียล หรือแพลตฟอร์มภายในของคุณ

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Video Spokesperson คืออะไร?

โฆษกวิดีโอคือผู้นำเสนอแบบดิจิทัลที่ถ่ายทอดข้อความของคุณผ่านกล้องด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIสคริปต์จะถูกแปลงเป็นวิดีโอพูดคุยสมจริงโดยไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้นักแสดง หรืออุปกรณ์โปรดักชัน ทำให้การสื่อสารด้วยวิดีโอรวดเร็วและขยายผลได้ง่ายขึ้น

วิดีโอโฆษก AI ทำงานอย่างไร?

โฆษกวิดีโอ AI ใช้การสังเคราะห์เสียง ลิปซิงก์ และแอนิเมชันอวตารเพื่อแปลงข้อความเป็นวิดีโอคุณเพียงใส่สคริปต์ เลือกโฆษก แล้วระบบจะสร้างเสียงพูด การขยับใบหน้า และการนำเสนอที่ซิงก์กันโดยอัตโนมัติ

สามารถสร้างวิดีโอโฆษกแบรนด์แบบกำหนดเองได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอผู้บรรยายแบบมืออาชีพในรูปแบบอวตารที่มีหน้าตาและเสียงเหมือนคุณหรือสมาชิกในทีม ช่วยให้รักษาความคุ้นเคยกับผู้ชมได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอซ้ำหลายครั้ง

วิดีโอโฆษกเสมือนเหมาะสำหรับใช้ในธุรกิจหรือไม่?

ได้ อวตารวิดีโอผู้บรรยายมักถูกใช้สำหรับการตลาด การเทรนนิง การออนบอร์ด การดูแลลูกค้า และการสื่อสารภายใน ช่วยให้การนำเสนอมีความสม่ำเสมอและดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องมีต้นทุนการผลิตต่อเนื่อง ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน.

สามารถอัปเดตวิดีโอโฆษกหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ไหม

ได้ คุณสามารถแก้ไขสคริปต์และสร้างวิดีโอโฆษกใหม่ได้ทันที ทำให้อัปเดตเนื้อหาวิดีโอให้ถูกต้องได้ง่ายโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขใหม่สร้างวิดีโอไปแล้ว 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเรา

วิดีโอโฆษกเสมือนรองรับหลายภาษาไหม

ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอโฆษกในหลายภาษาและหลายสำเนียง ช่วยให้สื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้นโดยใช้นำเสนอภาพคนเดียวกัน

ต้องมีประสบการณ์ด้านการผลิตวิดีโอหรือไม่?

ไม่จำเป็น ขั้นตอนทั้งหมดถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่สายเทคนิค โดยให้ AI จัดการทั้งการถ่ายทำ การบรรยาย และการซิงก์เสียงกับภาพ ทำให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอโฆษกแบบมืออาชีพได้

ใครเป็นเจ้าของวิดีโอที่สร้างด้วย HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอโฆษกทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ สคริปต์ อวตาร และวิดีโอสุดท้ายทั้งหมดเป็นของคุณ สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างอิสระ

