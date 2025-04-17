สร้างวิดีโอผู้บรรยายแบบมืออาชีพด้วย AI video spokesperson ของ HeyGen เปลี่ยนข้อความ สคริปต์ หรือรูปภาพให้กลายเป็นวิดีโอผู้บรรยายคุณภาพสูงด้วยอวตารสมจริง เสียงเป็นธรรมชาติ ลิปซิงก์แม่นยำ และการสื่อสารที่สอดคล้องกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องใช้กล้อง นักแสดง หรือสตูดิโอ แค่ข้อความที่ชัดเจน ส่งต่อได้ในระดับสเกล
ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา
Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอโฆษกเสมือนที่ดีที่สุด
HeyGen แทนที่การผลิตโฆษกวิดีโอแบบดั้งเดิมด้วยการสร้างวิดีโอ AI ที่รวดเร็วกว่า สม่ำเสมอกว่า และขยายการผลิตได้ง่ายกว่าสำหรับการทำวิดีโอการตลาด ธุรกิจใช้โฆษกวิดีโอเพื่อสื่อสารอย่างชัดเจน สร้างความน่าเชื่อถือ และส่งมอบข้อความได้ต่อเนื่องโดยไม่มีต้นทุนการผลิตหรือความล่าช้าที่เกิดซ้ำ
โฆษกวิดีโอ AI ช่วยให้ข้อความของคุณมีทั้งใบหน้าและเสียงโดยไม่ต้องนัดหมายผู้แสดง ถ่ายทำ หรือจัดการเวิร์กโฟลว์การตัดต่อ วิดีโอจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงจากสคริปต์ของคุณ
วิดีโอโฆษกทุกชิ้นรักษารูปลักษณ์ น้ำเสียง และสไตล์การนำเสนอให้เหมือนกันอย่างสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอนี้ช่วยให้แบรนด์ดูเป็นมืออาชีพอยู่เสมอแม้จะอัปเดตคอนเทนต์บ่อยครั้ง
สร้างวิดีโอโฆษกที่สื่อสารชัดเจนกับผู้ชมหลากหลายกลุ่มด้วยเสียงและคำบรรยายหลายภาษา โดยไม่ต้องอัดใหม่
อวตารโฆษก AI สมจริง
เลือกจากไลบรารีอวตาร AI ระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาให้ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือบนกล้อง สีหน้า สายตา และท่าทางถูกสร้างให้สอดคล้องกับเสียงพูด ช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์มากขึ้น
ลิปซิงก์แม่นยำและการพูดเป็นธรรมชาติ
สคริปต์ของคุณจะถูกสร้างพร้อมการลิปซิงก์ที่แม่นยำและเสียงพูดที่สมจริง จังหวะการพูด การออกเสียง และน้ำหนักคำถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้นำเสนอเหมือนคนจริงและฟังชัดเจน ทำให้ข้อความของคุณฟังเป็นธรรมชาติแบบการสนทนา ไม่แข็งทื่อเหมือนเสียงสังเคราะห์
สร้างวิดีโอผู้บรรยายจากสคริปต์
เปลี่ยนสคริปต์ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอโฆษกที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไข วิดีโอ AI จะจัดการบรรยาย จังหวะเวลา และการนำเสนอภาพให้อัตโนมัติจากข้อความเพียงครั้งเดียว ช่วยให้ทีมสร้างวิดีโอพูดนำเสนอได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค
ความสม่ำเสมอของภาพลักษณ์แบรนด์
ควบคุมพื้นหลัง การจัดเฟรม และสไตล์โดยรวมให้สอดคล้องกับแนวทางวิดีโอระดับมืออาชีพของคุณ วิดีโอผู้บรรยายทุกชิ้นจะคงภาพลักษณ์และโทนแบบมืออาชีพเหมือนกัน ความสม่ำเสมอนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อสร้างคอนเทนต์ในปริมาณมาก
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้เครื่องมือสร้างโฆษกวิดีโอ AI
สร้างโฆษกวิดีโอ AI ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
เขียนหรือวางข้อความที่ต้องการให้อวตารของคุณพูด กำหนดโทนและวัตถุประสงค์ของบริการวิดีโอของคุณ
เลือกอวตาร AI มืออาชีพหรือใช้วิดีโอโฆษกแบรนด์แบบกำหนดเองของคุณ
ตั้งค่าภาษา เสียง คำบรรยาย และรูปแบบภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์ของคุณ
สร้างวิดีโอโฆษกแล้วดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ โซเชียล หรือแพลตฟอร์มภายในของคุณ
โฆษกวิดีโอคือผู้นำเสนอแบบดิจิทัลที่ถ่ายทอดข้อความของคุณผ่านกล้องด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIสคริปต์จะถูกแปลงเป็นวิดีโอพูดคุยสมจริงโดยไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้นักแสดง หรืออุปกรณ์โปรดักชัน ทำให้การสื่อสารด้วยวิดีโอรวดเร็วและขยายผลได้ง่ายขึ้น
โฆษกวิดีโอ AI ใช้การสังเคราะห์เสียง ลิปซิงก์ และแอนิเมชันอวตารเพื่อแปลงข้อความเป็นวิดีโอคุณเพียงใส่สคริปต์ เลือกโฆษก แล้วระบบจะสร้างเสียงพูด การขยับใบหน้า และการนำเสนอที่ซิงก์กันโดยอัตโนมัติ
ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอผู้บรรยายแบบมืออาชีพในรูปแบบอวตารที่มีหน้าตาและเสียงเหมือนคุณหรือสมาชิกในทีม ช่วยให้รักษาความคุ้นเคยกับผู้ชมได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอซ้ำหลายครั้ง
ได้ อวตารวิดีโอผู้บรรยายมักถูกใช้สำหรับการตลาด การเทรนนิง การออนบอร์ด การดูแลลูกค้า และการสื่อสารภายใน ช่วยให้การนำเสนอมีความสม่ำเสมอและดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องมีต้นทุนการผลิตต่อเนื่อง ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน.
ได้ คุณสามารถแก้ไขสคริปต์และสร้างวิดีโอโฆษกใหม่ได้ทันที ทำให้อัปเดตเนื้อหาวิดีโอให้ถูกต้องได้ง่ายโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขใหม่สร้างวิดีโอไปแล้ว 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเรา
ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอโฆษกในหลายภาษาและหลายสำเนียง ช่วยให้สื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้นโดยใช้นำเสนอภาพคนเดียวกัน
ไม่จำเป็น ขั้นตอนทั้งหมดถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่สายเทคนิค โดยให้ AI จัดการทั้งการถ่ายทำ การบรรยาย และการซิงก์เสียงกับภาพ ทำให้ทุกคนสามารถสร้างวิดีโอโฆษกแบบมืออาชีพได้
คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอโฆษกทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ สคริปต์ อวตาร และวิดีโอสุดท้ายทั้งหมดเป็นของคุณ สามารถนำไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างอิสระ
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI