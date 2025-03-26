พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างวิดีโอนำเสนอสำหรับพรีเซนเทชันแบบทันที

เปลี่ยนสไลด์เด็คแบบนิ่งให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันที่น่าสนใจ ช่วยให้สื่อสาร โน้มน้าว และจดจำได้ง่าย HeyGen แปลงโครงร่างหรือสไลด์ของคุณให้เป็นวิดีโอเล่าเรื่องในสไตล์แบรนด์ พร้อมผู้บรรยายเสมือนจริง คำบรรยาย และจังหวะการตัดต่อระดับสตูดิโอ เพื่อให้คุณส่งมอบเรื่องราวที่สม่ำเสมอและชวนคลิกได้ในทุกการประชุม การเทรนนิง และการทำการตลาด

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

การออนบอร์ดและการฝึกอบรมระยะไกล

การออนบอร์ดและการฝึกอบรมระยะไกล

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

เดโมการขายและทัวร์แนะนำสินค้า

เดโมการขายและทัวร์แนะนำสินค้า

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

รายงานผู้บริหารและอัปเดตสำหรับนักลงทุน

รายงานผู้บริหารและอัปเดตสำหรับนักลงทุน

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

อัปเดตทีมแบบอะซิงโครนัส

อัปเดตทีมแบบอะซิงโครนัส

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

วิดีโอให้ความรู้ลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือ

วิดีโอให้ความรู้ลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือ

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

การส่งผลงานสำหรับงานประชุมและอีเวนต์

การส่งผลงานสำหรับงานประชุมและอีเวนต์

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

ทำไมต้องใช้ HeyGen สำหรับงานพรีเซนเทชันวิดีโอ

สร้างงานพรีเซนเทชันที่ใช้งานได้ทุกเมื่อและทุกตารางเวลา พร้อมวิดีโอพรีเซนเทชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ HeyGen ช่วยลดทุกขั้นตอนยุ่งยากของการถ่ายทำ ตัดต่อ และทำซับไตเติล เพื่อให้คุณโฟกัสที่สารสำคัญ ไม่ใช่เทคโนโลยี สร้างเดโมแบบอะซิงโครนัส คอร์สเทรนนิ่งภายใน พรีเซนต์นักลงทุน และวิดีโอขายที่ดูและฟังเป็นมืออาชีพทุกครั้งด้วย เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI.

สร้างได้รวดเร็ว ส่งมอบได้ไร้ที่ติ

สร้างสตอรีบอร์ดและสคริปต์ AI จากบรีฟสั้นๆ เลือกผู้นำเสนอ แล้วปรับแต่งภาพและจังหวะเวลาได้ครบจบในที่เดียว

ผลงานที่เข้าถึงง่ายและสอดคล้องกับแบรนด์

คำบรรยายอัตโนมัติ ซับไตเติล และการรองรับชุดแบรนด์ช่วยให้พรีเซนเทชันของคุณเข้าถึงได้สำหรับทุกคนและจดจำแบรนด์ได้ทันที

นำไปใช้ซ้ำได้ทุกที่

ส่งออกวิดีโอได้หลายอัตราส่วนและหลายเวอร์ชันสำหรับ LMS อีเมล โซเชียล และหน้าแลนดิ้ง โดยไม่ต้องอัดใหม่

AI Script & Outline Builder

วางบันทึกสไลด์หรือบรีฟสั้นๆ แล้ว HeyGen จะสร้างสคริปต์นำเสนอแบบกระชับพร้อมฮุก ทรานซิชัน และ CTA ที่ชัดเจน ประหยัดเวลาในการวางโครงสร้างและทำให้เนื้อหาแน่น กระชับ และโฟกัสผู้ชมมากขึ้น

A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

ผู้บรรยายและตัวเลือกเสียงสมจริง

เลือกใช้อวตาร AI ที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้หลากหลายหรือโคลนเสียงของคุณเองเพื่อบรรยายสไลด์ ท่าทางธรรมชาติและเสียงหลายภาษาช่วยให้ข้อความของคุณฟังดูเป็นมนุษย์และน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ

A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

คำบรรยายอัตโนมัติและซับไตเติล

การถอดเสียงอัตโนมัติช่วยสร้างคำบรรยายที่แก้ไขได้และซับไตเติลหลายภาษา เพิ่มการเข้าถึง การจดจำ และอัตราการดูจบในทุกฟอร์แมตและทุกภูมิภาค

A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

Scene Composer และ Slide Sync

ซิงก์ภาพสไลด์ แอนิเมชัน และ b-roll ให้ตรงกับเสียงบรรยายโดยอัตโนมัติ สลับคลิปสต็อก โลโก้ หรือภาพหน้าจอได้ง่ายๆ และปรับเวลาได้ทีละซีน

A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอนำเสนอ

เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ จากไอเดียสู่วิดีโอพร้อมแชร์

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดหรือวางเนื้อหาของคุณ

เริ่มจากสไลด์ เอกสาร หรือบรีฟสั้นๆ จากนั้น HeyGen จะสร้างสตอรีบอร์ดและสคริปต์หลายเวอร์ชันที่ปรับความยาวและโทนเสียงให้เหมาะสม ช่วยให้วิดีโอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้นำเสนอและปรับแต่งให้สมบูรณ์

เลือกอวตาร AI หรืออัปโหลดคลิปสั้นๆ เพื่อสร้างโคลนของคุณเอง จากนั้นปรับแต่งภาพ คำบรรยาย และจังหวะวิดีโอได้ในตัวแก้ไข

ขั้นตอนที่ 3

ปรับให้เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

ปรับแต่งซีนของคุณด้วยสีแบรนด์ เลย์เอาต์ และองค์ประกอบบนหน้าจอให้สอดคล้องกับคอนเทนต์ด้านการเทรนนิง การตลาด หรืออัปเดตภายในองค์กร

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่

ส่งออกวิดีโอคุณภาพสูง ไฟล์ซับไตเติล SRT และภาพปกได้ภายในไม่กี่นาที หรือเผยแพร่ตรงไปยัง LMS, CMS หรือโซเชียลแพลตฟอร์มของคุณ

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

วิดีโอพรีเซนเทชั่นคืออะไร?

วิดีโอพรีเซนเทชันคือการนำเสนอแบบสไลด์หรือสคริปต์ที่ถูกบันทึกเป็นวิดีโอเพื่อแชร์ต่อ โดยมักมีผู้พูดบนหน้าจอ เสียงบรรยาย คำบรรยาย และภาพประกอบที่ซิงก์กัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้แบบออนดีมานด์ การพรีเซนต์ขาย และอัปเดตจากระยะไกล โดยเฉพาะเมื่อคุณบันทึกพรีเซนเทชันไว้ให้ผู้ชมของคุณดูภายหลัง

สามารถเปลี่ยนสไลด์ที่มีอยู่ให้เป็นวิดีโอนำเสนอได้ไหม

ได้ อัปโหลด PPT, PDF หรือรูปภาพแล้ว HeyGen จะซิงก์สไลด์กับเสียงบรรยายและทรานซิชันของแต่ละซีนให้อัตโนมัติ ไม่ต้องอัดใหม่ แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปแล้วกว่า 111,252,277 อวตาร สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ

จำเป็นต้องมีเว็บแคมหรือไมโครโฟนไหม

ไม่จำเป็น ใช้ผู้บรรยาย AI ของ HeyGen และฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อเล่าเรื่องได้เลย หรือหากต้องการ อัปโหลดวิดีโอหรือเสียงของคุณเองแล้วผสมฟุตเทจจริงเข้ากับองค์ประกอบจาก AI

คำบรรยายอัตโนมัติมีความแม่นยำแค่ไหน?

ระบบถอดเสียงของ HeyGen มีความแม่นยำสูงและแก้ไขได้ง่าย สามารถปรับแก้ถ้อยคำ จังหวะเวลา หรือเพิ่มคำบรรยายภาษาท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วก่อนส่งออก

สามารถใช้แบรนด์ของบริษัทได้หรือไม่?

แน่นอน อัปโหลดโลโก้ กำหนดฟอนต์และสีประจำแบรนด์ใน Brand Kit แล้วนำไปใช้กับเทมเพลตวิดีโอทั้งหมดเพื่อให้พรีเซนเทชันสอดคล้องและตรงตามแบรนด์แพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

มีรูปแบบไฟล์สำหรับส่งออกอะไรบ้าง?

ส่งออกวิดีโอ MP4 ในอัตราส่วนจอกว้าง (16:9) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1) หรือแนวตั้ง (9:16) พร้อมไฟล์ซับไตเติล SRT และภาพปกที่ปรับแต่งเพื่อการแชร์ โดยใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันออนไลน์ของเรา

HeyGen ปลอดภัยสำหรับการนำเสนอข้อมูลลับหรือไม่?

ได้ แผน Enterprise รวม SSO การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท การจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส และตัวเลือกด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ติดต่อฝ่ายขายสำหรับความต้องการด้านความปลอดภัยและการโฮสต์แบบกำหนดเอง

สามารถสร้างเวอร์ชันหลายภาษาได้ไหม

ได้ สามารถแปลสคริปต์ สลับไปใช้เสียง TTS ภาษาท้องถิ่น และส่งออกวิดีโอหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วย วิดีโอทรานสเลเตอร์.

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างพรีเซนเทชัน?

การนำเสนอจำนวนมากสามารถสร้างและปรับแต่งให้สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที ส่วนเวลาตัดต่อขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความยาวและระดับการปรับแต่งที่เลือกเมื่อใช้งานวิดีโอพรีเซนเทชัน

มีการอบรมการใช้งานและการซัพพอร์ตสำหรับทีมไหม

เรามีการออนบอร์ดดิ้ง แหล่งข้อมูลการฝึกอบรม และการซัพพอร์ตเฉพาะสำหรับลูกค้า Team และ Enterprise เพื่อช่วยให้คุณขยายการผลิตวิดีโอและสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

