Video GPT ของ HeyGen เปลี่ยนพรอมต์ง่ายๆ ให้กลายเป็นวิดีโอจาก AI แบบสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีทักษะตัดต่อ ไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับการตลาด การศึกษา หรือโซเชียลมีเดีย การสร้างวิดีโอด้วย AI ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ปล่อยให้ AI ช่วยทำไอเดียของคุณให้เป็นจริงได้ในไม่กี่คลิก

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ต้องการปรับกระบวนการผลิตวิดีโอให้ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่

การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานหรือซับซ้อนอีกต่อไป ด้วย Video GPT ของ HeyGen คุณสามารถปรับกระบวนการผลิตวิดีโอให้รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์ตัดต่อขั้นสูงหรือทักษะด้านเทคนิค เพียงใส่ไอเดียของคุณ แล้วให้ AI จัดการทุกอย่างตั้งแต่เขียนสคริปต์ไปจนถึงเปลี่ยนฉาก

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำแคมเปญการตลาด คอนเทนต์การศึกษา หรือวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย Video GPT จะช่วยเร่งทุกขั้นตอนให้เร็วขึ้นและทำให้คุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดมากขึ้น นั่นคือวิสัยทัศน์ด้านครีเอทีฟของคุณ บอกลาชั่วโมงยาวนานในการตัดต่อแล้วปล่อยให้ AI จัดการงานหนักแทน

เพื่อใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ของคุณให้ได้สูงสุด ลองใช้ AI Video Player เพื่อการเล่นและกระจายวิดีโอได้อย่างราบรื่นบนทุกแพลตฟอร์ม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ Video GPT

เพื่อใช้ประโยชน์จาก Video GPT ได้อย่างเต็มที่ แนะนำให้ทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ในการสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย:

• เขียนพรอมต์ให้ชัดเจน: ระบุคำสั่งให้เฉพาะเจาะจง รายละเอียดที่ให้มากขึ้นจะช่วยให้ AI เข้าใจและสร้างคอนเทนต์ที่ตรงความต้องการได้ดียิ่งขึ้น

• ปรับแต่งผลลัพธ์: หลังจาก AI สร้างวิดีโอให้แล้ว ใช้เวลาในการตรวจทานและปรับแก้เพื่อให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของคุณอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขเพียงเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้มาก

• ปรับแต่งวิดีโอให้เป็นสไตล์ของคุณ: เพิ่มองค์ประกอบเฉพาะ เช่น โลโก้ ซับไตเติล หรือเสียงพากย์ เพื่อให้วิดีโอของคุณมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร การปรับแต่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ดียิ่งขึ้น

• ทดลองใช้หลายสไตล์: ทดสอบโทน รูปแบบ และภาพประกอบที่หลากหลาย สำรวจว่าสไตล์ต่างๆ ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างไร และค้นหาสไตล์ที่เหมาะที่สุดสำหรับคอนเทนต์ของคุณ

ทำให้การผลิตวิดีโอง่ายขึ้นด้วย AI

ด้วย Video GPT ของ HeyGen การสร้างวิดีโอง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคย ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อขั้นสูงหรือทักษะด้านเทคนิคเพื่อสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพอีกต่อไป AI จะช่วยจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างสคริปต์ไปจนถึงการเปลี่ยนฉากให้ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาด ครู หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Video GPT ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากด้วยการจัดการงานด้านเทคนิคให้ทั้งหมด เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูแลรายละเอียดต่างๆ ทำให้คุณโฟกัสกับไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ อัปเดตเทรนด์ล่าสุดของการผลิตวิดีโอด้วย AI และสัมผัสประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์ที่ดูมืออาชีพ น่าสนใจ ได้อย่างง่ายดายในไม่กี่คลิก

ใช้งานอย่างไร

สร้างสคริปต์วิดีโอของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย Video GPT ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำตาม 4 ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอจริง:

ขั้นตอนที่ 1

คลิก “Generate Script with AI”

เริ่มต้นด้วยการเลือกตัวเลือก AI script generator ใน HeyGen

ขั้นตอนที่ 2

ใส่หัวข้อ โทน และข้อมูลเพิ่มเติมของคุณ

ระบุหัวข้อ เลือกโทนเนื้อหา (เป็นกันเอง ทางการ เป็นต้น) และเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น URL หากต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจทานและปรับแต่งสคริปต์ของคุณ

พรีวิวสคริปต์ที่สร้างขึ้นและแก้ไขได้ตามต้องการ หากยังไม่พอใจกับผลลัพธ์สามารถสร้างสคริปต์ใหม่ได้อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4

สร้างวิดีโอของคุณจากสคริปต์ฉบับสมบูรณ์

เมื่อสคริปต์พร้อมแล้ว ให้ AI สร้างวิดีโอด้วยอวตาร ภาพ และเสียงบรรยายที่ตรงกับสไตล์ที่คุณเลือก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Video GPT

Video GPT คืออะไร?

Video GPT คือเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับแปลงพรอมต์ข้อความสั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ช่วยจัดการทั้งสคริปต์ ภาพ และการพากย์เสียง ทำให้การผลิตวิดีโอเป็นเรื่องรวดเร็วและง่ายดาย


Video GPT ทำงานอย่างไร?

เพียงใส่หัวข้อ เลือกโทนเนื้อหา และเพิ่มรายละเอียดที่ต้องการ จากนั้น AI จะช่วยเขียนสคริปต์ เลือกอวตารและภาพประกอบ และรวมเป็นวิดีโอที่ดูมืออาชีพได้ครบจบในไม่กี่คลิก

สามารถปรับแต่งวิดีโอของฉันได้ไหม

ได้เลย! เมื่อ AI สร้างวิดีโอของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถปรับแต่งสคริปต์ ปรับภาพ และใส่รายละเอียดเฉพาะตัวอย่างโลโก้ เสียงพากย์ และซับไตเติลให้ตรงกับสไตล์ของคุณได้


Video GPT เหมาะกับคอนเทนต์ประเภทไหนมากที่สุด?

Video GPT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอการตลาด คอนเทนต์โซเชียลมีเดีย วิดีโออธิบายสินค้า วิดีโอเทรนนิ่งภายใน และอีกมากมาย เหมาะเมื่อคุณต้องการสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด

สามารถผสาน Video GPT เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของฉันได้ไหม

ได้แน่นอน ด้วย HeyGen's API คุณสามารถทำให้การสร้างวิดีโอเป็นอัตโนมัติและผสานเข้ากับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การผลิตลื่นไหลยิ่งขึ้น

