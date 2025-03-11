พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

ทำให้ภาพถ่ายขยับได้ เปลี่ยนทุกภาพให้เคลื่อนไหวด้วย AI

อัปโหลดรูปภาพหรือวางลิงก์รูปภาพแล้วรับวิดีโอร้องเพลงคุณภาพพร้อมใช้งานได้ทันที HeyGen ทำให้ใบหน้าขยับได้ ซิงก์การขยับปากกับเสียง เพิ่มสีหน้าท่าทางที่เป็นธรรมชาติ ใส่คำบรรยาย และส่งออกไฟล์พร้อมโพสต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้คุณสร้างคลิปแชร์ได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทำแอนิเมชันเอง

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
คลิปโซเชียลไวรัลและมีม

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

ข้อความและคำอวยพรแบบเฉพาะบุคคล

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

เครื่องมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ภาษา

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

แคมเปญแบรนด์และมาสคอต

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

แอนิเมชันไว้อาลัยและสืบสานเรื่องราว

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

อินฟลูเอนเซอร์เสมือนและ VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือ Make Photo Sing ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานเทคโนโลยีแอนิเมชันใบหน้าขั้นสูง เสียงคุณภาพสูงและลิปซิงก์ที่แม่นยำ เข้ากับพรีเซ็ตบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ครีเอเตอร์และทีมสร้างคลิปร้องเพลงไวรัลได้อย่างรวดเร็วและเสถียร สร้างวิดีโอหลายสิบเวอร์ชัน ปรับโลคัลไลซ์เสียง และแชร์ได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์ม

การเคลื่อนไหวใบหน้าสมจริง

ระบบของเราจำลองการกระพริบตาเล็กน้อย รูปปาก และการเคลื่อนไหวของศีรษะอย่างละเอียด ทำให้ภาพร้องเพลงดูเป็นธรรมชาติและสื่ออารมณ์ได้ดีโดยไม่ต้องตัดต่อทีละเฟรม

เวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายสำหรับทุกคน

อัปโหลดรูปภาพที่คมชัด เลือกหรืออัปโหลดไฟล์เสียง แล้วให้ HeyGen จัดการตรวจจับใบหน้า ลิปซิงก์ และเรนเดอร์วิดีโอ เพื่อให้ครีเอเตอร์ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านแอนิเมชันก็ได้ผลงานระดับมืออาชีพ

ขยายสเกลปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นและแชร์

สร้างเวอร์ชันวิดีโอหลายภาษาด้วยตัวแปลวิดีโอและการส่งออกแบบแบตช์ เพื่อทดสอบฮุก ภาษา และฟอร์แมตกับกลุ่มผู้ชมและแพลตฟอร์มต่างๆ

แปลงภาพเป็นวิดีโอร้องเพลงด้วยการตรวจจับใบหน้าอัจฉริยะ

HeyGen ตรวจจับจุดสำคัญบนใบหน้าและแมปเสียงเข้ากับรูปปากและสีหน้าที่สมจริง ระบบ image to video จะสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวเล็กน้อยและความต่อเนื่องของแสงเงาขึ้นมาใหม่ ทำให้วิดีโอที่ได้มีชีวิตชีวาและน่าเชื่อถือตั้งแต่ครั้งแรกที่รับชม

image to video

ลิปซิงก์แม่นยำและจังหวะการแสดงออกเป็นธรรมชาติ

เอนจินลิปซิงก์ของเราซิงก์เสียงกับการขยับปากในระดับพยางค์และเติมจังหวะหยุดหายใจรวมถึงไมโครเอ็กซ์เพรสชันให้ดูเป็นธรรมชาติเพื่อสร้างประสบการณ์การร้องเพลงด้วย AI ที่น่าดึงดูดผลลัพธ์คือภาพพอร์ตเทรตที่ร้องเพลงได้อย่างมีจังหวะอารมณ์และดึงดูดสายตาผู้ชมพร้อมให้เสียงที่สมจริงทำให้รูปภาพของคุณมีชีวิตขึ้นมา

ตัวเลือกเสียงที่ยืดหยุ่นและรองรับหลายเสียงพูด

ใช้เพลงหรือแทร็กเสียงที่อัปโหลด เลือกจากโมเดลเสียงคุณภาพสูง หรือสร้างเสียงร้องที่นำไปใช้ร้องเพลงได้ในหลายภาษา HeyGen รองรับการออกเสียงหลายภาษา ทำให้คุณสร้างตัวละครที่ร้องเพลงได้หลากหลายภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

ไฟล์ส่งออกและพรีเซ็ตที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม

ส่งออกคลิป MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอน พร้อมซ้อนคำบรรยายและจัดวางข้อความในตำแหน่งที่ปลอดภัย พรีเซ็ตช่วยให้คลิปของคุณตรงตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มโซเชียลและดูโดดเด่นทั้งในฟีดและสตอรี่

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือ Make Photo Sing

สร้างคลิปร้องเพลงจากรูปภาพได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ ตั้งแต่รูปภาพสู่วิดีโอ.

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดรูปภาพของคุณ

เลือกภาพใบหน้าตรงที่คมชัดหรือวาง URL ของรูปภาพ HeyGen จะตรวจจับใบหน้าให้อัตโนมัติและแนะนำการจัดเฟรมที่เหมาะที่สุดสำหรับการลิปซิงก์

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มหรือลือกเสียง

อัปโหลดเพลง คลิปเสียง หรือเลือกจากโมเดลเสียง เลือกภาษาและจังหวะเวลา จากนั้น HeyGen จะวิเคราะห์จังหวะและแมปโฟนีมเข้ากับการขยับปาก

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิวและปรับแต่ง

ตรวจสอบร่างวิดีโอที่สร้างขึ้น ปรับสีหน้าและท่าทาง เพิ่มคำบรรยาย หรือเปลี่ยนจังหวะเวลา สร้างเวอร์ชันทางเลือกหรือเปลี่ยนเสียงพากย์เพื่อให้มีความหลากหลาย

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและแชร์

ส่งออกไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับ Reels, TikTok หรือ Stories พร้อมคำบรรยายและตำแหน่งข้อความที่ปลอดภัย ส่งออกหลายเวอร์ชันแบบแบตช์สำหรับทดสอบ A/B หรือแคมเปญหลายภาษา

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

“make photo sing” หมายถึงอะไร และ HeyGen ทำได้อย่างไร?

การทำให้รูปภาพร้องเพลงคือการทำให้ใบหน้าที่นิ่งอยู่ขยับตามเสียงที่เลือกโดยมีการขยับปากซิงก์กับเสียงและท่าทางที่เป็นธรรมชาติ HeyGen ใช้การตรวจจับใบหน้า การแมปโฟนีม และการสังเคราะห์การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างรูปปาก การกระพริบตา และการขยับศีรษะเล็กน้อยที่สอดคล้องกับเสียงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมจริงน่าเชื่อถือ

รูปภาพแบบไหนเหมาะที่สุดสำหรับพอร์ตเทรตแบบร้องเพลง?

ภาพถ่ายหน้าตรงที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีสิ่งบังใบหน้ามากจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงมุมด้านข้างที่มากเกินไป การถูกบังใบหน้าอย่างหนัก หรือภาพความละเอียดต่ำมาก เพื่อให้รูป AI ของคุณออกมาคมชัดสวยงาม หากมีเพียงภาพมุมเอียงให้ลองครอปภาพให้ชัดขึ้นโดยโฟกัสที่ใบหน้าเพื่อให้การลิปซิงก์และการแสดงสีหน้าดีขึ้น

ฉันสามารถใช้เพลงหรือไฟล์บันทึกเสียงใดก็ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถอัปโหลดเพลงหรือแทร็กเสียงภายในขีดจำกัดความยาวและรูปแบบไฟล์ที่แพลตฟอร์มรองรับ โปรดระวังลิขสิทธิ์เมื่อใช้เพลงเชิงพาณิชย์ HeyGen ยังมีเสียงและโมเดลเสียงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างปลอดภัยและการทำต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว

ความสมจริงของการลิปซิงก์และสีหน้ามีมากแค่ไหน?

ระบบลิปซิงก์ของ HeyGen ทำงานในระดับโฟนีมและปรับจังหวะการพูด ลมหายใจ และไมโครเอ็กซ์เพรสชันเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้น ผลลัพธ์มีความสมจริงสูงสำหรับคลิปสั้นบนโซเชียลและวิดีโอข้อความส่วนบุคคล แต่ในช็อตระยะใกล้มากหรือช็อตสไตล์ภาพยนตร์อาจมองเห็นขีดจำกัดของการสังเคราะห์ในเวอร์ชันปัจจุบันได้

สามารถทำให้หลายคนร้องเพลงในรูปเดียวกันได้ไหม

เครื่องมือส่วนใหญ่ออกแบบมาสำหรับขยับใบหน้าที่เป็นแอนิเมชันทีละใบหน้า หากรูปภาพมีหลายใบหน้าคุณสามารถสร้างคลิปแยกสำหรับแต่ละใบหน้าหรืออัปโหลดภาพแบบรวมแล้วเลือกใบหน้าที่ต้องการทำแอนิเมชันได้ในกรณีที่ระบบรองรับ

HeyGen รองรับหลายภาษาและหลายสำเนียงหรือไม่?

ได้ แพลตฟอร์มรองรับโมเดลเสียงและการออกเสียงหลายภาษา ช่วยให้คุณทำให้รูปภาพของคุณร้องเพลงได้หลายภาษา ใช้video translatorเพื่อสร้างแทร็กเสียงและคำบรรยายใหม่ให้คลิปวิดีโอ AI ร้องเพลงของคุณฟังเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา

วิดีโอที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้หรือไม่?

คลิปที่สร้างด้วย HeyGen และแอสเซ็ตที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งจัดเตรียมให้สามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ ทำให้คุณเปลี่ยนรูปภาพใดก็ได้ให้ร้องเพลงได้ ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับไฟล์เสียงหรือรูปภาพของบุคคลที่สามที่อัปโหลดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์และนโยบายของแพลตฟอร์มเมื่อใช้รูปภาพ AI สำหรับการสร้างขั้นสูงแผน Proเริ่มต้นที่ $49

สามารถแก้ไขวิดีโอร้องเพลงที่สร้างจาก AI ได้ไหม

ได้อย่างแน่นอน ดูตัวอย่างร่างวิดีโอและปรับแก้ได้ เช่น ระดับอารมณ์บนใบหน้า ข้อความซับไตเติล หรือแทร็กเสียงอื่นๆ สร้างเวอร์ชันใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อทดสอบเสียง ภาษา และจังหวะที่แตกต่างกัน

ใช้เวลาสร้างนานแค่ไหนและมีไฟล์ฟอร์แมตแบบใดให้เลือกบ้าง?

คลิปสั้นๆ มักเรนเดอร์เสร็จภายในไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อน ช่วยให้สร้างรูปภาพร้องเพลงออนไลน์ฟรีได้อย่างรวดเร็ว ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตจะเป็น MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับวิดีโอแนวตั้ง สี่เหลี่ยมจัตุรัส และแนวนอน พร้อมตัวเลือกฝังซับไตเติลลงในวิดีโอ

รูปภาพและข้อมูลของฉันปลอดภัยหรือไม่?

HeyGen เข้ารหัสไฟล์ที่อัปโหลดและปฏิบัติตามมาตรการความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวด คุณยังคงเป็นเจ้าของคอนเทนต์ที่คุณสร้าง ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ ระยะเวลาเก็บรักษา และสิทธิ์การแชร์

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

