การสร้างวิดีโอวนซ้ำควรเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนคลิปใดก็ได้ให้กลายเป็นวิดีโอวนซ้ำที่ลื่นไหลต่อเนื่องภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเรียนรู้เครื่องมือตัดต่อที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดีย งานพรีเซนเทชัน หรือจอแสดงผลดิจิทัล HeyGen ช่วยให้คุณวนซ้ำวิดีโอ ควบคุมจังหวะเวลา และส่งออกผลงานคุณภาพสูงที่ดูคมชัดบนทุกแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์ นักการตลาด และทุกคนที่ต้องการวิดีโอวนซ้ำระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียเวลากับขั้นตอนที่ยุ่งยาก
กำลังมองหาวิดีโอวนลูปที่ลื่นไหลไร้รอยต่ออยู่หรือเปล่า
สร้างวิดีโอลูปที่ลื่นไหลต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือการตัดต่อที่ซับซ้อน อัปโหลดคลิปของคุณ ตั้งค่าจำนวนรอบที่ต้องการให้เล่นซ้ำ แล้วส่งออกวิดีโอลูปสะอาดๆ ที่ดูดีบนทุกแพลตฟอร์ม เหมาะสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย เดโมสินค้า ภาพพื้นหลังสำหรับวิดีโอ พรีเซนเทชัน และอื่นๆ
ประโยชน์หลัก
• รวดเร็วและใช้งานง่าย
• ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์
• ไม่มีลายน้ำ
• รองรับไฟล์ MP4, MOV, WebM และอื่นๆ
• ส่งออกคุณภาพสูง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอลูปที่ลื่นไหล
ลูปที่ดีจะรู้สึกลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะลูปคลิปสั้นหรือซีเควนซ์ยาว แค่ทำไม่กี่ขั้นตอนก็ช่วยให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพได้
• เลือกคลิปที่มีการเคลื่อนไหวหรือแสงคงที่
• ตัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดให้จังหวะเปลี่ยนภาพดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติ
• ใช้ลูปสั้นๆ มีจังหวะชัด เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียล
• ใช้ไทม์ไลน์เพื่อไฮไลต์ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
• จับจังหวะเสียงให้ตรงกับภาพหรือใช้เสียงแบบเบาๆ ไม่รบกวน
• ส่งออกไฟล์ด้วยความละเอียดเดียวกับคลิปต้นฉบับ
ฟีเจอร์ Loop Video ทรงพลังที่ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของคุณ
HeyGen มีทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างลูปวิดีโอที่ดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ซับซ้อน ทุกฟีเจอร์ถูกออกแบบมาให้ขั้นตอนการทำงานรวดเร็วและง่าย
• ลูปแบบไม่รู้จบที่ลื่นไหล: เล่นคลิปซ้ำได้ไม่จำกัดหรือกำหนดจำนวนรอบเองได้
• ตัวเลือกช่วงลูปบนไทม์ไลน์: เลือกช่วงที่ต้องการให้เล่นซ้ำได้อย่างแม่นยำด้วยไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย
• พรีวิวทันทีและส่งออกไฟล์ได้รวดเร็ว: เห็นลูปของคุณแบบเรียลไทม์ขณะตัดต่อและดาวน์โหลดได้ในไม่กี่วินาที
• รองรับหลายฟอร์แมต: ใช้งานได้กับ MP4, MOV, WebM และอื่นๆ
• เครื่องมือตัดต่อแบบครบชุด: ตัดต่อ ครอป เร่งความเร็ว ลดความเร็ว ปิดเสียง หรือเพิ่มเสียงได้จากในตัว Editor โดยตรง
หากต้องการเพิ่มข้อความ คำบรรยาย หรือไตเติลลงในวิดีโอลูปของคุณ ยังสามารถใช้เครื่องมือของ HeyGen อย่าง Add Text or image to Video ได้ด้วย เป็นวิธีง่ายๆ ในการยกระดับคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียหรือพรีเซนเทชันของคุณ
สร้างวิดีโอวนลูปอย่างลื่นไหลใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
อัปโหลดไฟล์ MP4, MOV, AVI หรือ WebM เลือกช่วงวิดีโอที่ต้องการให้เล่นซ้ำแล้วพรีวิวลูปได้ทันที เมื่อได้ลูปที่ลื่นไหลแล้ว ส่งออกวิดีโอวนซ้ำแบบ HD ได้ในคลิกเดียว เพื่อให้จังหวะเนียนยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับแต่งคลิปของคุณล่วงหน้าด้วยตัวตัดวิดีโอออนไลน์
ได้ HeyGen ให้คุณวนลูปวิดีโอออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีลายน้ำและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเล่นคลิปซ้ำได้หลายรอบ สร้างลูปแบบไม่รู้จบ และส่งออกไฟล์ที่พร้อมใช้งานได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลแผน Creatorเริ่มต้นที่ $29
ไม่ใช่ HeyGen จะรักษาความคมชัดและความละเอียดดั้งเดิมของวิดีโอของคุณไว้ ทำให้แต่ละช่วงที่เล่นซ้ำดูลื่นไหลและคมชัด แม้จะลูปหลายรอบ วิดีโอที่ส่งออกก็ยังคงสะอาดและพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ Instagram
ได้ คุณสามารถไฮไลต์ช่วงเวลาที่ต้องการบนไทม์ไลน์และวนเล่นเฉพาะส่วนนั้นเพื่อให้การเล่นซ้ำลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ หากต้องการความแม่นยำมากขึ้น ให้ตัดช่วงเวลาที่ไม่ต้องการออกล่วงหน้าด้วยเครื่องมือ Repurpose Video tool
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์รูปแบบมาตรฐานอย่าง MP4, MOV, AVI, WebM และอื่นๆ ได้ วิดีโอวนลูปที่ส่งออกขั้นสุดท้ายจะเป็นไฟล์ MP4 เพื่อให้ใช้งานได้กับโซเชียลมีเดีย งานพรีเซนเทชัน และเว็บไซต์ทุกแพลตฟอร์ม
ได้แน่นอน HeyGen ทำงานทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ จึงวนลูปวิดีโอบน iPhone, Android, แท็บเล็ต, Chromebook, Windows และ Mac ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ อินเทอร์เฟซยังคงทำงานได้รวดเร็วและตอบสนองดีบนทุกอุปกรณ์
ใช่ ไฟล์ทั้งหมดจะถูกประมวลผลแบบส่วนตัว เข้ารหัสระหว่างการตัดต่อ และลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากดาวน์โหลด HeyGen จะไม่จัดเก็บหรือแชร์คอนเทนต์ของคุณนานเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ระหว่างการใช้งาน
