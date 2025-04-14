การสร้างวิดีโอวนซ้ำควรเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ด้วย HeyGen คุณสามารถเปลี่ยนคลิปใดก็ได้ให้กลายเป็นวิดีโอวนซ้ำที่ลื่นไหลต่อเนื่องภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือเรียนรู้เครื่องมือตัดต่อที่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะสร้างคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดีย งานพรีเซนเทชัน หรือจอแสดงผลดิจิทัล HeyGen ช่วยให้คุณวนซ้ำวิดีโอ ควบคุมจังหวะเวลา และส่งออกผลงานคุณภาพสูงที่ดูคมชัดบนทุกแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์ นักการตลาด และทุกคนที่ต้องการวิดีโอวนซ้ำระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียเวลากับขั้นตอนที่ยุ่งยาก

กำลังมองหาวิดีโอวนลูปที่ลื่นไหลไร้รอยต่ออยู่หรือเปล่า

สร้างวิดีโอลูปที่ลื่นไหลต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือการตัดต่อที่ซับซ้อน อัปโหลดคลิปของคุณ ตั้งค่าจำนวนรอบที่ต้องการให้เล่นซ้ำ แล้วส่งออกวิดีโอลูปสะอาดๆ ที่ดูดีบนทุกแพลตฟอร์ม เหมาะสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดีย เดโมสินค้า ภาพพื้นหลังสำหรับวิดีโอ พรีเซนเทชัน และอื่นๆ
ประโยชน์หลัก
• รวดเร็วและใช้งานง่าย
• ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์
• ไม่มีลายน้ำ
• รองรับไฟล์ MP4, MOV, WebM และอื่นๆ
• ส่งออกคุณภาพสูง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอลูปที่ลื่นไหล

ลูปที่ดีจะรู้สึกลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะลูปคลิปสั้นหรือซีเควนซ์ยาว แค่ทำไม่กี่ขั้นตอนก็ช่วยให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพได้

• เลือกคลิปที่มีการเคลื่อนไหวหรือแสงคงที่
• ตัดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดให้จังหวะเปลี่ยนภาพดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติ
• ใช้ลูปสั้นๆ มีจังหวะชัด เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียล
• ใช้ไทม์ไลน์เพื่อไฮไลต์ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
• จับจังหวะเสียงให้ตรงกับภาพหรือใช้เสียงแบบเบาๆ ไม่รบกวน
• ส่งออกไฟล์ด้วยความละเอียดเดียวกับคลิปต้นฉบับ

การสร้างวิดีโอ AI

ฟีเจอร์ Loop Video ทรงพลังที่ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของคุณ

HeyGen มีทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างลูปวิดีโอที่ดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ซับซ้อน ทุกฟีเจอร์ถูกออกแบบมาให้ขั้นตอนการทำงานรวดเร็วและง่าย
• ลูปแบบไม่รู้จบที่ลื่นไหล: เล่นคลิปซ้ำได้ไม่จำกัดหรือกำหนดจำนวนรอบเองได้
• ตัวเลือกช่วงลูปบนไทม์ไลน์: เลือกช่วงที่ต้องการให้เล่นซ้ำได้อย่างแม่นยำด้วยไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย
• พรีวิวทันทีและส่งออกไฟล์ได้รวดเร็ว: เห็นลูปของคุณแบบเรียลไทม์ขณะตัดต่อและดาวน์โหลดได้ในไม่กี่วินาที
• รองรับหลายฟอร์แมต: ใช้งานได้กับ MP4, MOV, WebM และอื่นๆ
• เครื่องมือตัดต่อแบบครบชุด: ตัดต่อ ครอป เร่งความเร็ว ลดความเร็ว ปิดเสียง หรือเพิ่มเสียงได้จากในตัว Editor โดยตรง

หากต้องการเพิ่มข้อความ คำบรรยาย หรือไตเติลลงในวิดีโอลูปของคุณ ยังสามารถใช้เครื่องมือของ HeyGen อย่าง Add Text or image to Video ได้ด้วย เป็นวิธีง่ายๆ ในการยกระดับคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียหรือพรีเซนเทชันของคุณ

ใช้งานอย่างไร

สร้างวิดีโอวนลูปอย่างลื่นไหลใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

สร้างวิดีโอ AI แบบลูปที่ลิปซิงก์เป๊ะ ดูเป็นธรรมชาติ และดึงให้ผู้ชมดูต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ข้อความหรืออัปโหลดไฟล์เสียง

เริ่มจากไฟล์เสียงที่สะอาดหรือพิมพ์สคริปต์ของคุณเอง HeyGen รองรับได้ทั้งเสียงจริงและข้อความเป็นเสียงพูด นี่คือฟีเจอร์ทรงพลังของเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ของเรา

ขั้นตอนที่ 2

เลือกอวตาร

ใช้อวตาร AI พูดแทนหรือซิงก์ปากเข้ากับฟุตเทจคนจริงเพื่อการนำเสนอที่สมจริง

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเสียง AI หรืออัปโหลดฟุตเทจจริง

เลือกจากเสียงมากกว่า 300 แบบในกว่า 175 ภาษาให้ตรงกับโทนและกลุ่มเป้าหมายของคุณ การเลือกนี้ช่วยยกระดับคุณภาพวิดีโอ AI ที่สร้างขึ้นของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์วิดีโอซิงก์ของคุณ

HeyGen ซิงก์การขยับปาก เสียง และสีหน้าบนใบหน้าให้อัตโนมัติ จากนั้นส่งออกและแชร์วิดีโอ AI ได้ภายในไม่กี่วินาที

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิดีโอวนลูป

จะวนลูปวิดีโอออนไลน์ด้วย HeyGen ได้อย่างไร

อัปโหลดไฟล์ MP4, MOV, AVI หรือ WebM เลือกช่วงวิดีโอที่ต้องการให้เล่นซ้ำแล้วพรีวิวลูปได้ทันที เมื่อได้ลูปที่ลื่นไหลแล้ว ส่งออกวิดีโอวนซ้ำแบบ HD ได้ในคลิกเดียว เพื่อให้จังหวะเนียนยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับแต่งคลิปของคุณล่วงหน้าด้วยตัวตัดวิดีโอออนไลน์

สามารถวนลูปวิดีโอได้ฟรีหรือไม่?

ได้ HeyGen ให้คุณวนลูปวิดีโอออนไลน์ได้ฟรี ไม่มีลายน้ำและไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ สามารถเล่นคลิปซ้ำได้หลายรอบ สร้างลูปแบบไม่รู้จบ และส่งออกไฟล์ที่พร้อมใช้งานได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลแผน Creatorเริ่มต้นที่ $29

การวนซ้ำจะทำให้คุณภาพวิดีโอลดลงหรือไม่?

ไม่ใช่ HeyGen จะรักษาความคมชัดและความละเอียดดั้งเดิมของวิดีโอของคุณไว้ ทำให้แต่ละช่วงที่เล่นซ้ำดูลื่นไหลและคมชัด แม้จะลูปหลายรอบ วิดีโอที่ส่งออกก็ยังคงสะอาดและพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok หรือ Instagram

สามารถวนซ้ำเฉพาะบางส่วนของวิดีโอได้ไหม

ได้ คุณสามารถไฮไลต์ช่วงเวลาที่ต้องการบนไทม์ไลน์และวนเล่นเฉพาะส่วนนั้นเพื่อให้การเล่นซ้ำลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ หากต้องการความแม่นยำมากขึ้น ให้ตัดช่วงเวลาที่ไม่ต้องการออกล่วงหน้าด้วยเครื่องมือ Repurpose Video tool

HeyGen รองรับรูปแบบวิดีโอใดบ้างสำหรับการเล่นวนซ้ำ?

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์รูปแบบมาตรฐานอย่าง MP4, MOV, AVI, WebM และอื่นๆ ได้ วิดีโอวนลูปที่ส่งออกขั้นสุดท้ายจะเป็นไฟล์ MP4 เพื่อให้ใช้งานได้กับโซเชียลมีเดีย งานพรีเซนเทชัน และเว็บไซต์ทุกแพลตฟอร์ม

เครื่องมือ Loop Video ใช้งานบนอุปกรณ์มือถือได้หรือไม่?

ได้แน่นอน HeyGen ทำงานทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ จึงวนลูปวิดีโอบน iPhone, Android, แท็บเล็ต, Chromebook, Windows และ Mac ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ อินเทอร์เฟซยังคงทำงานได้รวดเร็วและตอบสนองดีบนทุกอุปกรณ์

วิดีโอที่อัปโหลดของฉันปลอดภัยหรือไม่?

ใช่ ไฟล์ทั้งหมดจะถูกประมวลผลแบบส่วนตัว เข้ารหัสระหว่างการตัดต่อ และลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากดาวน์โหลด HeyGen จะไม่จัดเก็บหรือแชร์คอนเทนต์ของคุณนานเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ระหว่างการใช้งาน

