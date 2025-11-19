แปลงวิดีโอยาวเป็นวิดีโอสั้นด้วย AI

แปลงวิดีโอยาวเป็นวิดีโอสั้นอัตโนมัติด้วย AI สร้างคลิปพร้อมไวรัลด้วยคำบรรยายอัตโนมัติ การจัดเฟรมอัจฉริยะ และการส่งออกที่รวดเร็ว
ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา
Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.
Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.
Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.
Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.
Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.
Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอยาวให้กลายเป็นวิดีโอสั้นชั้นนำ
HeyGen ช่วยให้ครีเอเตอร์และทีมงานนำคอนเทนต์แบบยาวมารีโพสต์เป็นวิดีโอสั้นประสิทธิภาพสูงได้เร็วขึ้นและควบคุมได้มากกว่าเดิม โดยผสานการตรวจจับคลิปอัจฉริยะ การจัดรูปแบบภาพที่สะอาดตา และคุณภาพงานระดับโปรดักชันเพื่อให้ได้วิดีโอสั้นที่สม่ำเสมอ
HeyGen สแกนวิดีโอความยาวมากเพื่อค้นหาช่วงที่น่าตัดเป็นคลิปโดยใช้เครื่องมือ AI ขั้นสูงสำหรับการตัดคลิปวิดีโอ AI อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประโยคสำคัญ ปฏิกิริยา และจุดเปลี่ยนตามธรรมชาติของคอนเทนต์เพื่อให้วิดีโอสั้นแต่ละชิ้นมีจุดประสงค์ชัดเจน ไม่ใช่การตัดแบบสุ่ม โดยเฉพาะเมื่อแปลงวิดีโอยาวเป็นวิดีโอสั้นหลายรูปแบบ
วิดีโอสั้นทุกชิ้นถูกสร้างมาในรูปแบบที่เหมาะกับ Shorts, Reels และฟีดอยู่แล้ว อัตราส่วนภาพ จังหวะ และคำบรรยายถูกจัดการให้อัตโนมัติ ทำให้คลิปพร้อมเผยแพร่ได้ทันทีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง
เปลี่ยนวิดีโอยาวเพียงไฟล์เดียวให้กลายเป็นวิดีโอสั้นหลายคลิปได้ในครั้งเดียว ด้วยเทคนิคการตัดต่ออัตโนมัติจาก AI ผ่าน clip maker ช่วยให้รักษาความถี่ในการเผยแพร่วิดีโอสั้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมานั่งตัดต่อฟุตเทจเดิมซ้ำไปมา
ดึงคลิปอัตโนมัติด้วย AI
HeyGen วิเคราะห์คำพูด จังหวะการพูด และโครงสร้างของวิดีโอเพื่อนำวิดีโอความยาวเต็มมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอสั้นที่ยังคงบริบทและความชัดเจนไว้ แทนการเดาว่าควรตัดตรงไหน ระบบจะสร้างเซกเมนต์ที่โฟกัสชัดเจนซึ่งสามารถแยกดูได้เองและดึงความสนใจของผู้ชมได้
จัดเฟรมอัจฉริยะสำหรับวิดีโอรูปแบบสั้น
วิดีโอแนวนอนแบบยาวจะถูกปรับเฟรมอัตโนมัติให้เป็นแนวตั้งหรือสี่เหลี่ยม AI จะจัดให้ผู้พูดและภาพสำคัญอยู่กึ่งกลางตลอด ลดปัญหาการครอปภาพแปลกๆ และทำให้คลิปดูกลมกลืนกับฟีดโซเชียล
คำบรรยายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
วิดีโอสั้นแต่ละคลิปมาพร้อมซับไตเติลที่สร้างอัตโนมัติและซิงก์เวลาอย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและดึงดูดผู้ชมให้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่รับชมแบบปิดเสียงบนอุปกรณ์มือถือ
ตัดต่ออย่างรวดเร็วด้วยการควบคุมผ่านข้อความ
แก้ไขคลิปด้วยการปรับข้อความและจังหวะแทนการตัดเฟรมด้วยตัวเองด้วยวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นด้วย AI เวิร์กโฟลว์แบบขับเคลื่อนด้วยข้อความนี้ช่วยให้ปรับฮุกให้คมขึ้น กระชับการเล่าเรื่อง และสร้างคลิปใหม่ได้อย่างรวดเร็วจากวิดีโอต้นฉบับเดียวกัน
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
วิธีใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอยาวให้เป็นวิดีโอสั้น
สร้างวิดีโอสั้นจากไฟล์บันทึกยาวได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ
เพิ่มไฟล์วิดีโอหรือดึงคอนเทนต์ที่มีอยู่เข้ามา HeyGen จะวิเคราะห์ทั้งคลิปเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้าง จังหวะ และเนื้อหาที่พูดในวิดีโอ
ระบบจะตรวจจับไฮไลต์และแปลงวิดีโอความยาวเต็มให้เป็นคลิปวิดีโอสั้นโดยอัตโนมัติ โดยโฟกัสเฉพาะช่วงที่ชัดเจนและน่าสนใจด้วยโซลูชัน AI ฟรี
ปรับคำบรรยาย เลย์เอาต์ และความยาวคลิปให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย การจัดเฟรมอัตโนมัติช่วยให้วิดีโอสั้นแต่ละคลิปดูเป็นธรรมชาติในรูปแบบแนวตั้งหรือสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับ TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ
ดาวน์โหลดวิดีโอสั้นที่ปรับแต่งสำหรับโซเชียลมีเดียหรือใช้ซ้ำข้ามแคมเปญด้วยวิดีโอจาก AI อัปเดตได้ง่ายเพียงสร้างใหม่จากต้นฉบับเดียวกันด้วยตัวช่วยวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นด้วย AI
การแปลงวิดีโอยาวเป็นวิดีโอสั้นคือการนำวิดีโอความยาวเต็มมาทำเป็นคลิปสั้นสำหรับรับชมบนโซเชียลและมือถือ AI จะช่วยค้นหาช่วงไฮไลต์ ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก และจัดรูปแบบคลิปให้ดูง่าย แชร์สะดวก ทำให้เป็นเครื่องมือวิดีโอ AI ที่มีประสิทธิภาพ
HeyGen วิเคราะห์รูปแบบการพูด น้ำเสียง และจังหวะการพูดเพื่อค้นหาไฮไลต์ที่เป็นธรรมชาติสำหรับคลิปด้วย AI วิธีนี้ช่วยสร้างวิดีโอสั้นที่ให้ความรู้สึกครบถ้วนและมีความหมาย ไม่ใช่แค่ตัดต่อแบบสะดุด
ได้ ใช้เครื่องมือ AI ช่วยให้ขั้นตอนทำงานรวดเร็วขึ้น สามารถปรับความยาวคลิปหรือสร้างเวอร์ชันใหม่ได้ตามต้องการ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ปรับแต่งวิดีโอสั้นให้เหมาะกับแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือสร้างคลิป
วิดีโอสั้นจะถูกจัดรูปแบบด้วยอัตราส่วนภาพ คำบรรยาย และจังหวะที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคอนเทนต์วิดีโอบน TikTok ช่วยให้เผยแพร่ได้เร็วขึ้นและลดความจำเป็นในการตัดต่อเพิ่มเติม
การแก้ไขผ่านการปรับข้อความและจังหวะเวลาถูกยกระดับด้วยความสามารถของวิดีโอเอดิเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งฮุกหรือถ้อยคำโดยไม่ต้องแก้ไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนสร้าง วิดีโอ 136,655,440 ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว
วิดีโอพูดหน้ากล้อง พอดแคสต์ เวบินาร์ เดโม และวิดีโอบันทึกการสอนเหมาะกับการนำไปใช้บนโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok เป็นพิเศษ การพูดชัดเจนและโครงเรื่องที่เป็นระเบียบจะช่วยให้ AI สร้างคลิปสั้นที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น
สำหรับเวิร์กโฟลว์การนำคอนเทนต์กลับมาใช้ใหม่ส่วนใหญ่ ทำได้ใช่แล้ว AI จะช่วยจัดการการตัดต่อ การจัดเฟรม และคำบรรยาย ทำให้ทีมสามารถโฟกัสที่กลยุทธ์คอนเทนต์แทนการแก้ไขด้วยมือ
ได้ วิดีโอยาวหนึ่งไฟล์สามารถสร้างวิดีโอสั้นได้หลายคลิปในเวิร์กโฟลว์เดียว เหมาะสำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์สั้นอย่างสม่ำเสมอ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ขั้นสูงด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI