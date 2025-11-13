พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างอวตารทันใจสำหรับวิดีโอ AI แบบเฉพาะบุคคล

สร้างเวอร์ชันดิจิทัลของตัวคุณเองที่ใช้ซ้ำได้ด้วยอวตารแบบทันทีของ HeyGen เพียงบันทึกวิดีโอสั้นๆ หนึ่งครั้ง จากนั้นสร้างวิดีโอ AI ได้ไม่จำกัดให้อวตารของคุณพูดสคริปต์อย่างเป็นธรรมชาติ ชัดเจน และสม่ำเสมอ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

วิดีโอสำหรับการเทรนนิงและการปฐมนิเทศ

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

อธิบายสินค้าและฟีเจอร์

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

การสื่อสารของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

การปรับแต่งด้านการขายและการตลาดเฉพาะบุคคล

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

โลคัลไลซ์คอนเทนต์หลายภาษา

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

วิดีโอฐานความรู้และวิดีโอช่วยเหลือ

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องสร้างอวตารแบบทันทีที่ดีที่สุด

Instant avatars ช่วยลดความยุ่งยากในการต้องออกกล้องแต่ยังคงความเป็นมนุษย์ไว้ทำให้สร้างคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลได้ง่ายขึ้น HeyGen ให้คุณบันทึกภาพลักษณ์และสไตล์การพูดของตัวเองเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปใช้ซ้ำได้ในคอนเทนต์ด้านการเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในโดยไม่ต้องแลกกับความน่าเชื่อถือหรือความรวดเร็ว

บันทึกครั้งเดียว ขยายการใช้งานได้ไม่รู้จบ

อวตารทันใจของคุณจะกลายเป็นแอสเซทวิดีโอที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ สามารถนำไปใช้ในวิดีโอได้ไม่จำกัด ช่วยตัดความจำเป็นในการอัดวิดีโอซ้ำๆ พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของใบหน้าและเสียงของคุณในทุกคอนเทนต์

ออกแบบมาเพื่อความเร็วโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ตั้งแต่การบันทึกจนได้อวตารพร้อมใช้งาน ขั้นตอนถูกออกแบบให้เรียบง่ายและรวดเร็ว ทีมสามารถขยับจากไอเดียไปสู่วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องรอการโปรดักชันหรืองานเทคนิคที่ยุ่งยาก

ความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องถ่ายทำตลอดเวลา

อวตารแบบทันทีช่วยให้คุณปรากฏตัวบนหน้าจอได้โดยไม่ต้องมีไฟที่สมบูรณ์แบบ ถ่ายหลายเทค หรือกังวลกล้อง การพูดของคุณยังคงดูเนี้ยบและเป็นมืออาชีพทุกครั้ง

สร้างอวตารจากการบันทึกตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

สร้างอวตารแบบทันทีได้จากการอัดวิดีโอตัวเองสั้นๆ ผ่านโทรศัพท์หรือเว็บแคม ระบบจะจับโครงหน้า ท่าทาง และบุคลิกตามธรรมชาติของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างอวตารแบบกำหนดเองที่สะท้อนตัวตนของคุณ ทำให้เริ่มสร้างวิดีโอด้วยอวตารได้เลยโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อนหรือใช้อุปกรณ์พิเศษ ช่วยให้การสร้างอวตารแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่าย

Video recording interface showing a woman with headphones and microphone, with a prompt to "Record 2 min clip".

การเคลื่อนไหวและสีหน้าบนใบหน้าที่เป็นธรรมชาติ

อวตารแบบทันทีสร้างการเคลื่อนไหวใบหน้าที่สมจริงขณะพูดตามสคริปต์ของคุณ การเคลื่อนไหวศีรษะเล็กน้อย การสบตา และสีหน้าต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อลดความรู้สึกแข็งทื่อหรือไม่เป็นธรรมชาติในอวตารแบบกำหนดเอง ช่วยให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับมนุษย์จริงขณะรับชม

Stacked video call windows featuring a woman with red hair, a woman with braided hair, and a blurred man.

การพูดถ่ายทอดเสียงที่ซิงก์กับการขยับปากอย่างแม่นยำ

อวตารของคุณถ่ายทอดสคริปต์ด้วยเสียงที่ชัดเจนเป็นธรรมชาติและซิงก์กับจังหวะภาพอย่างแม่นยำ การออกเสียงและจังหวะการพูดได้รับการปรับให้เข้าใจง่ายโดยเฉพาะเมื่อใช้อวตารพูดคุย ช่วยให้ประสบการณ์รับชมลื่นไหลโดยไม่ต้องตัดต่อเสียงเอง และสามารถใช้อวตาร AI ในงานพรีเซนเทชันได้อย่างสะดวก

Smiling woman with a "Voice Tone" interface set to "Calm," demonstrating "Slowly breathe in and out."

อัปเดตสคริปต์ได้โดยไม่ต้องอัดใหม่

เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เพียงแก้ไขสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ อวตารของคุณยังคงเหมือนเดิมแต่ข้อความจะอัปเดตทันที ช่วยตัดความจำเป็นในการถ่ายทำใหม่หรืออัดเสียงซ้ำ

Three smiling individuals in video frames, one with menu options for 'Video Agent', 'Script', and 'Add PDF/PPT'.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ Instant Avatar Maker

สร้างและใช้งานอวตารแบบทันทีได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกวิดีโอสั้น

บันทึกวิดีโอสั้นๆ ด้วยโทรศัพท์หรือเว็บแคมในสภาพแสงสว่างเพียงพอ ไม่ต้องใช้สตูดิโอหรืออุปกรณ์มืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 2

สร้างอวตารของคุณแบบทันที

HeyGen จะประมวลผลการบันทึกและสร้างอวตารดิจิทัลที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบและอนุมัติก่อนนำไปใช้

ขั้นตอนที่ 3

เพิ่มสคริปต์ของคุณ

เขียนหรือวางข้อความที่ต้องการให้อวตารพูด เลือกภาษาและรูปแบบการพูดตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

สร้างวิดีโอของคุณแล้วดาวน์โหลดหรือเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ เครื่องมือภายใน หรือโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Instant Avatar คืออะไร?

อวตารแบบทันทีคือเวอร์ชันดิจิทัลของตัวคุณที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ สร้างจากการบันทึกวิดีโอสั้นๆ ช่วยให้คุณปรากฏตัวบนหน้าจอในวิดีโอที่สร้างด้วย AI ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ทำให้การสร้างวิดีโอรวดเร็วขึ้นโดยยังคงความเป็นตัวตนของคุณไว้

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างอวตารแบบทันที

การสร้างอวตารแบบทันทีต้องใช้เพียงการบันทึกวิดีโอสั้นๆ และเวลาในการประมวลผลไม่นาน โดยส่วนใหญ่คุณสามารถเริ่มสร้างวิดีโอได้ภายในวันเดียวกันโดยไม่ต้องรอรอบการผลิตยาวนานด้วย AI video generator.

ต้องใช้อุปกรณ์ระดับมืออาชีพในการบันทึกอวตารหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ โทรศัพท์หรือเว็บแคมที่มีแสงสว่างเพียงพอก็สามารถสร้างอวตารแบบทันทีคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านธุรกิจและการศึกษาได้ส่วนใหญ่

สามารถอัปเดตวิดีโอได้โดยไม่ต้องอัดใหม่อีกครั้งไหม

ได้แน่นอน เมื่อสร้างอวตารของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนสคริปต์และสร้างวิดีโอใหม่ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องอัดวิดีโอตัวเองใหม่เมื่อมีการอัปเดตคอนเทนต์

สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29

อวตารแบบทันทีของฉันเป็นส่วนตัวและปลอดภัยหรือไม่?

ได้ อวตารแบบสร้างทันทีของคุณจะถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะในเวิร์กสเปซของคุณและผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเอกลักษณ์และคอนเทนต์ของคุณยังคงได้รับการปกป้อง

สามารถใช้อวตารแบบทันทีสำหรับวิดีโอประเภทใดได้บ้าง?

Instant avatars เหมาะสำหรับคอนเทนต์ด้านการเทรนนิง การออนบอร์ดดิง การขาย การตลาด การอัปเดตภายใน และงานซัพพอร์ต โดยสามารถใช้อวตารเดียวกันซ้ำได้ในหลายรูปแบบคอนเทนต์

สามารถใช้อวตารเดียวกันสำหรับหลายภาษาได้หรือไม่?

ได้ สามารถสร้างวิดีโอได้หลายภาษาโดยใช้อวตารตัวเดิมร่วมกับvideo translatorช่วยให้ทำโลคัลไลซ์เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องอัดวิดีโอเพิ่ม ทำให้สร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมหลากหลายกลุ่มได้ง่ายขึ้น

ใครเป็นเจ้าของวิดีโอที่สร้างด้วยอวตารแบบทันที

คุณยังคงเป็นเจ้าของวิดีโอทั้งหมดที่สร้างด้วยอวตารแบบทันทีของคุณอย่างสมบูรณ์ เนื้อหาของคุณยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งหมด

