เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้กลายเป็นอวตาร AI ที่สมจริง มีอารมณ์ หรือขยับเคลื่อนไหวได้ สร้างวิดีโอสั้นๆ สร้างดิจิทัลทวินของคุณ หรือออกแบบลุคอวตารแบบกำหนดเองให้สะท้อนตัวตนหรือแบรนด์ของคุณ อัปโหลดรูป เพิ่มสคริปต์หรือออดิโอ แล้วปล่อยให้ AI ทำให้อวตารของคุณมีชีวิต ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
วิธีสร้างวิดีโอ AI Talking Head
แพลตฟอร์ม HeyGen มอบทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับการสร้างอวตารได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค
เริ่มจากภาพถ่ายหน้าตรงที่คมชัดเพื่อให้ HeyGen จับรายละเอียดใบหน้าของคุณได้อย่างแม่นยำ
เลือกสไตล์ได้ทั้งสมจริง การ์ตูน 3D อนิเมะ หรือออกแบบลุคแบบกำหนดเองทั้งหมด
ปรับเสื้อผ้า ทรงผม แอ็กเซสซอรี พื้นหลัง ฉาก และบุคลิกได้ตามต้องการ
เพิ่มข้อความหรือเสียง สร้างอวตารของคุณ แล้วดาวน์โหลดวิดีโออวตารคุณภาพสูง
ฟีเจอร์ของ Avatar Looks Generator
เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้กลายเป็นอวตารพูดได้ เลือกได้ทั้งลุคสมจริงหรือสไตล์ลิสต์ เพิ่มเสียงพูดธรรมชาติ และปรับแต่งฉากกับพื้นหลัง สร้างวิดีโออวตารสุดมีเอกลักษณ์ได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอ
ทำไมผู้คนถึงเลือกใช้ HeyGen Avatar Looks Generator
HeyGen ให้ทุกอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างอวตารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค สร้างวิดีโออวตารสำหรับการตลาด การฝึกอบรม วิดีโอเปิดตัว และวิดีโอสอนใช้งาน และยังสามารถแปลงสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอสมบูรณ์ได้ด้วย HeyGen Text to Video Tool อวตารของคุณสามารถยิ้ม พูด และโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที เลือกสไตล์ได้ทั้งแบบสมจริง การ์ตูน หรือ 3D พร้อมเลือกเสียง ภาษา และโทนที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
วิธีสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เริ่มจากรูปถ่ายหน้าตรงที่คมชัดและมีแสงสว่างเพียงพอ เลือกสไตล์ให้ตรงกับเป้าหมายของคุณ ใช้แบบสมจริงสำหรับวิดีโอมืออาชีพ แบบการ์ตูนสำหรับโซเชียลมีเดีย และแบบ 3D สำหรับโปรเจกต์ครีเอทีฟ เขียนสคริปต์ให้สั้นและเป็นธรรมชาติเพื่อให้การซิงก์ปากลื่นไหล ทดสอบอวตารของคุณในหลายๆ ฉาก และลองหลายเวอร์ชันเพื่อหาโทนที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
เปลี่ยนภาพถ่ายให้มีชีวิตด้วย HeyGen
เปลี่ยนรูปถ่ายของคุณให้กลายเป็นอวตารพูดได้พร้อมลิปซิงก์ธรรมชาติและการเคลื่อนไหวที่มีอารมณ์ สร้างอวตารแบบสมจริง การ์ตูน อนิเมะ หรือ 3D วางไว้ในฉากหลากหลาย และสร้างวิดีโอสั้นสำหรับโซเชียลมีเดีย การเรียนรู้ หรือธุรกิจ คุณยังทำให้รูปถ่ายร้องเพลงได้ หรือสร้างดิจิทัลทวินสำหรับใช้พรีเซนเทชันต่อเนื่องได้อีกด้วย
หากต้องการวิดีโอสไตล์พิธีกรที่ดูมืออาชีพ ลองใช้ HeyGen AI Spokesperson
เพียงอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงที่คมชัด เลือกสไตล์ที่ต้องการ แล้วปรับแต่งรายละเอียดอย่างเช่นชุดหรือพื้นหลัง AI จะเปลี่ยนรูปของคุณให้กลายเป็นอวตารแบบสมจริงหรือสไตล์ลิสต์ที่พร้อมใช้งานในวิดีโอหรือการสร้างแบรนด์ทันที เริ่มสร้างได้เลยด้วย AI Avatar Generator.
ได้ คุณสามารถเพิ่มข้อความหรืออัปโหลดเสียง และ AI จะสร้างการลิปซิงก์ สีหน้า และจังหวะการพูดที่ลื่นไหลเพื่อให้อวตารของคุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับวิดีโอแบบผู้บรรยาย คุณยังสามารถลองใช้ AI Spokesperson Tool.
ได้ คุณสามารถสร้างอวตารแบบสมจริง การ์ตูน อนิเมะ หรือ 3D ได้ตามสไตล์คอนเทนต์ของคุณ แต่ละแบบรองรับการปรับแต่งได้เต็มรูปแบบเพื่อให้เข้ากับบุคลิกแบรนด์ เป้าหมายครีเอทีฟ หรือสไตล์โซเชียลมีเดียของคุณ
แน่นอน ครีเอเตอร์และบริษัทจำนวนมากใช้อวตารสำหรับอินโทร วิดีโอสอน วิดีโออธิบาย วิดีโอเทรนนิง การสร้างแบรนด์บน LinkedIn และตัวตนดิจิทัลต่างๆ หากต้องการแปนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโออวตารแบบเต็มรูปแบบ แนะนำให้ใช้ร่วมกับ AI Video Script Generator เพื่อปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วย แพ็กเกจ ที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน
ได้แน่นอน เครื่องมือนี้มีสไตล์อวตารที่เหมาะกับเด็กและลุคสนุกสนานที่หลีกเลี่ยงความสมจริงเมื่อจำเป็น ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้อวตารมีความปลอดภัยและสนุก เหมาะสำหรับโปรเจกต์ของครอบครัว ห้องเรียน และคอนเทนต์สำหรับเยาวชน
สามารถส่งออกเป็นรูปภาพคมชัดหรือวิดีโอแบบเต็มความยาวในความละเอียดสูงได้ ไม่ว่าจะใช้อวตารของคุณสำหรับช่องเกม Reels แบรนด์ดิ้ง เทรนนิง หรือคอนเทนต์โซเชียล ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะยังคงคมชัดและพร้อมเผยแพร่ทันที
ได้ HeyGen มีตัวเลือกอวตารที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับเด็ก แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้ว 111,252,277 รายการอวตารสำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ
อวตารส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับสไตล์และการเพิ่มแอนิเมชันการพูด ขั้นตอนทั้งหมดทำผ่านเบราว์เซอร์จึงสามารถสร้างอวตารหลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์
