เปลี่ยนไอเดีย สคริปต์ หรือบรีฟให้กลายเป็นวิดีโอ YouTube ระดับมืออาชีพด้วย AI youtube video maker ของ HeyGen สร้างตอนเต็ม วิดีโออธิบายแบบไม่ต้องออกหน้า และ Shorts ด้วยภาพจาก AI เสียงบรรยายธรรมชาติ ซับไตเติลอัตโนมัติ และไฟล์พร้อมอัปโหลดลง YouTube โดยไม่ต้องใช้กล้อง ทีมงาน หรือห้องตัดต่อ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
การผลิตช่อง YouTube

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

คอร์สการศึกษาและวิดีโอสอนใช้งาน

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

กลยุทธ์การรีโพสต์คอนเทนต์และ Shorts สำหรับครีเอเตอร์

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

ช่องรีวิวและเดโมสินค้า

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

ช่องทางของบริษัทและการสื่อสารภายในองค์กร

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

คอนเทนต์พร้อมสร้างรายได้

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ YouTube ด้วย AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานรวมเทคโนโลยี AI ขั้นสูงสำหรับสร้างวิดีโอการตีความสคริปต์ และเวิร์กโฟลว์แบบ YouTube-first เพื่อช่วยครีเอเตอร์และแบรนด์เผยแพร่คอนเทนต์ได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ผลิตคอนเทนต์ปริมาณมากขึ้น คุณภาพสม่ำเสมอ และรองรับหลายภาษาได้ โดยไม่ติดขัดกับขั้นตอนโปรดักชันแบบเดิม

เผยแพร่ได้บ่อยและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตั้งแต่สคริปต์จนถึงไฟล์พร้อมส่งออกในไม่กี่นาที ให้คุณสร้างคอนเทนต์ YouTube ได้อย่างรวดเร็ว HeyGen ช่วยอัตโนมัติทั้งการทำสตอรีบอร์ด ภาพ เสียง และจังหวะเวลา เพื่อให้คุณโฟกัสที่การสร้างคอนเทนต์ ไม่ใช่การตัดต่อ

สร้างมาเพื่อการเติบโตบน YouTube

สร้างเอพิโซดแบบยาว ซีรีส์สอน Shorts อินโทร และคลิปรีโพสต์ได้ง่ายๆ พร้อมไฟล์เอ็กซ์พอร์ตที่ใส่เมทาดาทาได้ทันที มีคำแนะนำภาพปก และพรีเซ็ตอัตราส่วนภาพที่ปรับมาเพื่อการค้นพบและการรักษาผู้ชม

ขยายการเติบโตทั่วโลกด้วยการทำโลคัลไลเซชัน

ด้วย Video Translator คุณสามารถแปลสคริปต์ สร้างเสียงพากย์ภาษาท้องถิ่น และฝังคำบรรยายที่แม่นยำ เพื่อให้แต่ละวิดีโอดูเป็นธรรมชาติในทุกตลาด

ระบบอัจฉริยะสร้างวิดีโอจากสคริปต์

วางสคริปต์หรืออัปโหลดทรานสคริปต์แล้ว HeyGen เครื่องมือ AI จะวิเคราะห์ซีน จังหวะ และการเน้นเสียงเพื่อสร้างสตอรีบอร์ดแบบมีโครงสร้างสำหรับการสร้างวิดีโอ เครื่องมือ AI youtube video maker จะจับคู่ภาพและ B-roll ให้ตรงกับสคริปต์ สร้างคำบรรยายแบบจับเวลา และสร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติพร้อมคงเจตนาเดิมไว้

สร้างวิดีโอแบบเต็มความยาวและแบบสั้น

สร้างเอพิโสดยาวกว่า 8 นาทีหรือ Shorts ความยาว 15–60 วินาทีจากสคริปต์ต้นฉบับเดียวกัน HeyGen มีพรีเซ็ตแพลตฟอร์มและการปรับขนาดอัตโนมัติให้สร้างมาสเตอร์ชิ้นเดียวแล้วส่งออกได้ทุกฟอร์แมตที่ต้องการ

ภาพและการจัดองค์ประกอบฉากด้วย AI

สร้างฉากสไตล์ภาพยนตร์ กราฟิกแอนิเมชัน เดโมสินค้า หรือภาพนามธรรมจากพรอมต์ เอนจินจะจัดองค์ประกอบการเคลื่อนกล้อง มุมภาพที่หลากหลาย และทรานซิชันให้อัตโนมัติเพื่อให้ได้ลุคระดับมืออาชีพ

แปลงรูปภาพเป็นวิดีโอและนำคลิปกลับมาใช้ใหม่

นำเข้าคลิปหรือฟุตเทจแบบลองฟอร์มแล้วครอป ตัดต่อ และรีมิกซ์เป็น Shorts หรือไฮไลต์รีลได้อัตโนมัติ ใช้ฟีเจอร์ image to video เพื่อแปลงภาพนิ่งและภาพสินค้าให้เคลื่อนไหว สร้างภาพปกและเซกเมนต์วิดีโอที่ดึงดูดมากขึ้น

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI YouTube Video Maker

ทำให้ไอเดียวิดีโอของคุณเป็นจริงด้วย AI YouTube Maker ขั้นสูงของ HeyGen เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

ใส่คอนเทนต์ของคุณ

วางสคริปต์ อัปโหลดทรานสคริปต์ หรืออธิบายคอนเซ็ปต์ นอกจากนี้ยังสามารถใส่วิดีโอที่มีอยู่แล้วหรือ URL สินค้าได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 2

เลือกฟอร์แมต YouTube

เลือกวิดีโอแบบยาว แบบสั้น หรือทั้งสองแบบ เลือกสไตล์ภาพ ตัวเลือกอวตาร และโมเดลเสียง จากนั้นใช้พรีเซ็ตแบรนด์หากต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

พรีวิวและปรับฉาก

HeyGen สร้างสตอรีบอร์ดและวิดีโอร่างให้โดยอัตโนมัติ แก้ไขคำบรรยาย สลับ B-roll ปรับจังหวะวิดีโอ หรือเปลี่ยนโทนเสียงพูดได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานสะดวก

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและเผยแพร่

ส่งออกไฟล์ที่ปรับแต่งสำหรับ YouTube พร้อมไฟล์ซับไตเติล SRT ภาพปก และเมทาดาทา ใช้อัปโหลดโดยตรงหรือ API สำหรับการตั้งเวลาเผยแพร่และเวิร์กโฟลว์แบบแบตช์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI YouTube video maker คืออะไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโอ YouTube ด้วย AI จะแปลงสคริปต์ บรีฟ หรือฟุตเทจที่มีอยู่ให้กลายเป็นวิดีโอ YouTube แบบสมบูรณ์ โดยใช้ AI ช่วยสร้างภาพ เสียง คำบรรยาย และจัดองค์ประกอบซีน HeyGen สร้างได้ทั้งวิดีโอแบบยาวและแบบสั้นพร้อมอัปโหลด เพื่อให้ครีเอเตอร์โฟกัสกับกลยุทธ์คอนเทนต์ได้เต็มที่

สามารถสร้างทั้งวิดีโอยาวและ Shorts จากสคริปต์เดียวกันได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับการสร้างวิดีโอได้หลายรูปแบบ สร้างวิดีโอยาวฉบับหลักเพียงครั้งเดียวแล้วให้ระบบสร้าง Shorts คลิป และทีเซอร์ออกมาให้อัตโนมัติ พร้อมปรับแต่งการตัดต่อและคำบรรยายให้เหมาะกับการรับชมบนมือถือ ช่วยให้สร้าง YouTube Shorts ได้ง่ายขึ้นสร้างวิดีโอ 136,655,440 ด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

เครื่องมือนี้ช่วยสร้างชื่อเรื่องและคำอธิบายที่เหมาะกับ SEO หรือไม่?

ได้ HeyGen แนะนำชื่อวิดีโอ คำอธิบาย แท็ก และจุดแบ่งตอนให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดของ YouTube ช่วยให้ครีเอเตอร์ถูกค้นหาและจัดทำดัชนีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถอัปโหลดฟุตเทจแล้วให้ HeyGen ตัดต่อเป็นวิดีโอ YouTube ให้ได้ไหม

ได้แน่นอน นำฟุตเทจที่มีอยู่เข้ามาแล้ว HeyGen จะตัดต่อให้อัตโนมัติ ใส่คำบรรยาย สร้าง B-roll และรีมิกซ์คอนเทนต์ให้กลายเป็นวิดีโอและ Shorts ที่เสร็จสมบูรณ์

คำบรรยายอัตโนมัติและคำแปลมีความแม่นยำแค่ไหน?

HeyGen สร้างคำบรรยายอัตโนมัติความแม่นยำสูงและรองรับการแปลได้หลายภาษา สามารถแก้ไขทั้งคำบรรยายและเสียงพากย์แปลภาษาได้เพื่อให้เหมาะกับบริบทและความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค

สามารถใช้เสียงของตัวเองหรือสร้างโฮสต์ประจำได้ไหม

ได้ อัปโหลดตัวอย่างเสียงเพื่อโคลนเสียงของคุณ หรือสร้างโฮสต์อวตารแบบกำหนดเองเพื่อพรีเซนต์สคริปต์ให้เหมือนกันทุกตอนและทุกซีรีส์ ช่วยให้สร้างวิดีโอ YouTube ได้ง่ายขึ้น

มีรูปแบบการส่งออกและเครื่องมือ YouTube อะไรบ้างที่รวมอยู่?

ส่งออกไฟล์ MP4 ทั้งแบบมาตรฐานและแนวตั้ง ไฟล์ซับไตเติล SRT ภาพหน้าปก และแพ็กเกจเมทาดาทา เพื่อสร้างวิดีโอคุณภาพสูง การเชื่อมต่อผ่าน API รองรับการอัปโหลดแบบแบตช์และการตั้งเวลาเผยแพร่

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอ?

ร่างส่วนใหญ่สร้างเสร็จภายในไม่กี่นาที เวลาเรนเดอร์ไฟนอลขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อน รองรับการประมวลผลแบบแบตช์และงานผ่าน API เพื่อสเกลการผลิตปริมาณสูงสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

ใครเป็นเจ้าของวิดีโอที่ฉันสร้างขึ้น?

คุณยังคงเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์เต็มรูปแบบในวิดีโอและแอสเซ็ตทั้งหมดที่คุณสร้างด้วย HeyGen ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนเทนต์จากบุคคลที่สามที่คุณนำมาใช้นั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

HeyGen ปลอดภัยสำหรับทรัพย์สินของช่องหรือแบรนด์หรือไม่?

ได้ HeyGen ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และการควบคุมเวิร์กสเปซส่วนตัวเพื่อปกป้องคอนเทนต์และเวิร์กโฟลว์การผลิต

