พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือ AI Yourself สำหรับสร้างอวตาร AI สมจริง

AI yourself ให้คุณสร้างตัวตนดิจิทัลสมจริงของตัวเองด้วย AI ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ AI yourself ที่มีหน้าตา น้ำเสียง และสไตล์การนำเสนอเหมือนคุณ โดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอบ่อยๆ จัดเซสชันถ่ายภาพ หรือทำงานโปรดักชันให้ยุ่งยาก

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
พื้นหลังสีดำ

สร้างแบรนด์ส่วนตัวและครีเอเตอร์

Creators use AI yourself to maintain a strong presence across social platforms without filming every day. This keeps content consistent while reducing production effort.

พื้นหลังสีดำ

การตลาดและภาวะผู้นำทางความคิด

Professionals deliver insights, announcements, and explanations using their AI self while staying visually consistent. Messaging remains polished across all channels.

การศึกษาและโค้ช

การศึกษาและโค้ช

Instructors use AI yourself to teach lessons, share feedback, and deliver training content at scale. This enables repeatable, high quality educational videos.

พื้นหลังสีดำแบบชั่วคราวแสดงถึงการขาดหายไปหรือกำลังโหลดตัวอย่างวิดีโอ AI ของ HeyGen

การสื่อสารองค์กร

Executives and leaders share updates and internal messages using an AI version of themselves without scheduling recordings. Communication stays timely and professional.

พื้นหลังสีดำ

การสื่อสารหลายภาษา

AI yourself enables global communication by translating scripts while preserving the same on screen identity. Audiences receive localized content without re-recording with the video translator.

พื้นหลังสีดำล้วน

ปรับใช้คอนเทนต์ซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

Turn written content into videos featuring your AI self to expand reach across formats. This maximizes existing content without additional production work.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือ AI Yourself ที่ดีที่สุด

AI yourself ถูกสร้างมาสำหรับคนที่ต้องการขยายการปรากฏตัวของตัวเองโดยไม่เสียความเป็นตัวตนผ่านคอนเทนต์แบบปรับแต่งได้ HeyGen มุ่งเน้นความสมจริง ความสม่ำเสมอของตัวตน และความง่ายในการสร้างสรรค์

เริ่มต้นใช้งานฟรี
รักษาเอกลักษณ์ของคุณให้สม่ำเสมอ

AI yourself รักษาลักษณะใบหน้า สไตล์ และคาแรกเตอร์ของคุณให้เหมือนเดิมในทุกแอสเซต ทำให้ผู้ชมจดจำคุณได้เสมอ แม้จะสร้างคอนเทนต์จำนวนมากด้วย AI video generator

สร้างได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

แทนที่จะต้องนัดถ่ายทำหรือถ่ายใหม่ เนื้อหาวิดีโอ AI ของคุณจะถูกสร้างจากภาพและสคริปต์ที่มีอยู่ ช่วยลดเวลาในการผลิตลงอย่างมาก

ปรากฏตัวได้ทุกที่ในเวลาเดียวกัน

AI yourself ช่วยให้คุณปรากฏตัวบนทุกแพลตฟอร์ม ทุกภาษา และทุกฟอร์แมตได้โดยไม่ต้องอยู่ที่นั่นจริงๆ ทุกครั้ง

การสร้างด้วย AI ที่มีเอกลักษณ์แบรนด์สม่ำเสมอ

AI yourself สร้างเวอร์ชันดิจิทัลของคุณที่มีความเสถียรและมีหน้าตาเหมือนคุณจริงๆ โครงหน้า สัดส่วน และเอกลักษณ์ภาพยังคงสม่ำเสมอ ไม่สุ่มหรือบิดเบี้ยว ทำให้เวอร์ชัน AI ดูออกได้ชัดเจนว่าเป็นคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
image to video

สร้างตัวคุณเองด้วย AI จากรูปถ่าย

อัปโหลดรูปถ่ายจำนวนน้อยเพื่อสร้างตัวตน AI ของคุณ ระบบจะเรียนรู้ลักษณะใบหน้าของคุณและสร้างภาพสมจริงโดยไม่เปลี่ยนเอกลักษณ์หลัก ช่วยตัดความจำเป็นในการถ่ายภาพซ้ำหรืออัปโหลดรูปใหม่บ่อยๆ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

การปรับโทนเสียงและสไตล์การพูดให้สอดคล้องกัน

AI yourself ปรับการเคลื่อนไหวและสีหน้าของใบหน้าให้สอดคล้องกับเสียงพูด การขยับเล็กน้อยและจังหวะที่เหมาะสมช่วยให้อวตาร AI ดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อหรือโอเวอร์เกินไป ส่งผลให้ผู้ชมเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมมากขึ้น

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

การส่งมอบ AI หลายภาษาด้วยตัวคุณเอง

ตัวตน AI ของคุณสามารถพูดได้หลายภาษาโดยยังคงรูปลักษณ์เดิม ช่วยให้สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้โดยไม่ต้องสร้างภาพใหม่หรือแนะนำตัวเองซ้ำในแต่ละตลาด

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือ AI Yourself

เปลี่ยนรูปถ่ายของคุณให้กลายเป็นเวอร์ชัน AI ของตัวเองได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดรูปภาพของคุณ

อัปโหลดรูปถ่ายที่คมชัดเพื่อสร้างตัวตน AI ของคุณ ระบบจะเรียนรู้ลักษณะใบหน้าและเอกลักษณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มข้อความหรือสคริปต์

พิมพ์สิ่งที่ต้องการให้ตัวตน AI ของคุณพูด ไม่ต้องใช้การบันทึกเสียง

ขั้นตอนที่ 3

สร้างคอนเทนต์ AI ด้วยตัวเอง

HeyGen สร้างภาพหรือวิดีโอสมจริงที่ดูและให้ความรู้สึกเหมือนตัวคุณ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและแชร์

นำคอนเทนต์ AI ของคุณไปใช้ได้เองบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางภายในองค์กร

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI yourself หมายถึงอะไร?

AI yourself คือการสร้างตัวตนดิจิทัลของคุณด้วย AI ช่วยให้สร้างภาพหรือวิดีโอที่ดูเหมือนคุณได้โดยไม่ต้องผลิตด้วยวิธีเดิม

AI Yourself มีความแม่นยำแค่ไหน?

AI yourself ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของคุณให้คงที่อยู่เสมอ ลักษณะใบหน้าและสัดส่วนจะคงเสถียร ทำให้เวอร์ชัน AI ดูออกได้ชัดเจนว่าเป็นคุณ

ต้องใช้รูปกี่รูปในการสร้างตัวเองเป็น AI?

โดยทั่วไปใช้เพียงรูปถ่ายที่คมชัดจำนวนไม่มากก็เพียงพอ รูปเหล่านี้จะช่วยให้ระบบเรียนรู้ลักษณะใบหน้าของคุณและสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำได้

สามารถใช้ AI ของตัวเองสำหรับวิดีโอและงานวิชวลได้ไหม

ได้ AI yourself สามารถใช้สร้างได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอ ทำให้ยืดหยุ่นสำหรับคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบและแพลตฟอร์มต่างๆ ธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

AI ตัวตนของฉันพูดได้หลายภาษาไหม?

ตัวตน AI ของคุณสามารถนำเสนอคอนเทนต์ได้หลายภาษาเพียงแค่เปลี่ยนสคริปต์ โดยอัตลักษณ์ภาพยังคงเหมือนเดิมในทุกภาษา

ต้องมีทักษะด้านเทคนิคหรือการตัดต่อไหม?

ไม่จำเป็น เนื้อหา AI Yourself สร้างได้ง่ายๆ ผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ใช้แค่รูปภาพและข้อความ โดยไม่ต้องมีเครื่องมือขั้นสูงหรือความรู้ด้านการตัดต่อ

สามารถใช้ตัวเองแบบ AI ซ้ำได้หลายครั้งหรือไม่?

ได้ เมื่อสร้างตัวตน AI ของคุณแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนโปรเจกต์ รองรับการสร้างคอนเทนต์ที่ขยายขนาดได้และมีความสม่ำเสมอ

ใครควรใช้ AI ด้วยตัวเอง?

AI yourself เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครีเอเตอร์ ครู อาจารย์ มืออาชีพ และผู้นำที่ต้องการขยายการปรากฏตัวของตัวเองโดยไม่ต้องถ่ายวิดีโอตลอดเวลา

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background