พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างวิดีโอพากย์เสียงด้วย AI

เปลี่ยนคอนเทนต์ตัวหนังสือของคุณให้กลายเป็นเสียงบรรยายสมจริงมีชีวิตชีวาได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือ AI Voice Acting ของ HeyGen ไม่ว่าคุณจะต้องการเสียงบรรยายสำหรับวิดีโอ อีเลิร์นนิง พอดแคสต์ หรือผู้ช่วยเสมือน เครื่องมือของเราช่วยให้คุณสร้างเสียงบรรคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ต้องใช้นักพากย์หรือสตูดิโอบันทึกเสียง แค่ใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วและคุ้มค่า

Tool featured image
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
นักพากย์เสียง AI

นักพากย์เสียง AI สำหรับทุกสคริปต์ ทุกสไตล์ และทุกฉาก

เครื่องมือ AI voice actor ของ HeyGen ช่วยให้สร้างเสียงบรรยายที่เต็มไปด้วยอารมณ์ได้โดยไม่ต้องใช้ไมค์หรือสตูดิโออัดเสียง เพียงวางสคริปต์ เลือกภาษาและอารมณ์ แล้วสร้างไฟล์เสียงคุณภาพสูง ไม่ว่าจะใช้พากย์วิดีโออธิบาย วิดีโอสไตล์อนิเมะ หรือวิดีโอสอนใช้สินค้า เสียงก็จะปรับโทนให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณโดยอัตโนมัติ

UI of a Voice Director tool with text content and options to set the voice tone and style.
นักพากย์เสียง AI

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเสียงบรรยาย AI ที่เป็นธรรมชาติ

1. ทำให้เรียบง่าย ใช้ข้อความที่ชัดเจนและกระชับเพื่อให้ข้อความของคุณเข้าใจได้ง่าย หลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลมากเกินไปในวิดีโอหรือเสียงของคุณ
2. เลือกเสียงให้เหมาะสม เลือกเสียงที่เข้ากับโทนของวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นแบบสบายๆ แบบมืออาชีพ หรือเชิงการศึกษา ควรให้สอดคล้องกับคอนเทนต์ของคุณ
3. ใช้แอนิเมชันอย่างพอดี แอนิเมชันตัวหนังสือช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้วิดีโอได้ แต่ไม่ควรใช้มากเกินไป เลือกแอนิเมชันแบบเรียบง่ายที่ช่วยเสริมสาร ไม่ใช่ดึงความสนใจออกจากสาร
4. จัดจังหวะเวลาให้ลงตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความอยู่บนหน้าจอนานพอให้อ่านได้สบาย แต่ไม่ค้างนานจนรบกวนการรับชม
5. พรีวิวและปรับแต่งเสมอ พรีวิววิดีโอหรือเสียงพากย์ทุกครั้งก่อนสรุปผลงาน ปรับขนาดตัวหนังสือ ตำแหน่ง และแอนิเมชันให้ดูเรียบร้อยและมืออาชีพ

A digital interface showing a presentation slide about AI Compliance & Data Privacy, a speaker's photo, custom voice controls, a text box, and animation options.
นักพากย์เสียง AI

ฟีเจอร์และประโยชน์ของเครื่องมือพากย์เสียง AI ของ HeyGen

1. ตัวเลือกเสียงหลากหลาย เลือกใช้เสียงและสำเนียงได้หลากหลายภาษาให้เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณ ปรับระดับโทนเสียง ความเร็ว และน้ำเสียงเพื่อสร้างเสียงบรรยายที่สมบูรณ์แบบ
2. สร้างได้รวดเร็วและง่ายดาย สร้างและดาวน์โหลดเสียงบรรยายของคุณได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ซับซ้อน
3. ตั้งค่าเสียงได้ยืดหยุ่น ปรับแต่งโทนเสียง ความเร็ว และน้ำเสียงอย่างละเอียด ให้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์ ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ
4. ผสานการใช้งานได้อย่างราบรื่น นำเสียงบรรยายที่สร้างจาก AI ไปใช้บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม e-learning และช่องทางอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
5. คุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างนักพากย์และสตูดิโอบันทึกเสียง ระบบเสียงบรรยายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรามอบคุณภาพระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้

หากคุณสนใจสร้างวิดีโอสั้นแบบไดนามิกด้วย ลองใช้ AI TikTok Video Generator ของเราเพื่อเสริมโปรเจกต์วอยซ์โอเวอร์ AI ของคุณ

a man in a suit sits in a chair with a pink background that says efficient communication
ใช้งานอย่างไร

พากย์เสียงวิดีโอของคุณใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

สร้างวิดีโอหลายภาษาที่ลิปซิงก์ด้วย AI ได้ในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 1

ใส่ข้อความหรืออัปโหลดไฟล์เสียง

เริ่มจากพิมพ์หรือวางสคริปต์ของคุณลงในตัวแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้นๆ หรือสคริปต์แบบละเอียด HeyGen จะเปลี่ยนให้เป็นเสียงบรรยายสมจริงได้ภายในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 2

เลือกอวตาร

เลือกใช้เสียงที่สร้างด้วย AI หลากหลายรูปแบบ ปรับโทนเสียง สำเนียง และสไตล์ให้เหมาะกับคอนเทนต์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

เลือกเสียง AI หรืออัปโหลดฟุตเทจจริง

ปรับจูนระดับเสียง ความเร็ว และโทนเสียงอย่างละเอียดให้ตรงกับเอฟเฟกต์ที่ต้องการ รับการถ่ายทอดสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบได้ภายในไม่กี่นาที

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์วิดีโอซิงก์ของคุณ

เมื่อพอใจกับเสียงบรรยายแล้ว ให้คลิก "Generate" เสียงบรรยาย AI ของคุณจะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ทันที เหมาะสำหรับเว็บไซต์ โฆษณา อีเลิร์นนิง หรือโปรเจกต์อื่นๆ ทุกประเภท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Voice Actor

การพากย์เสียงด้วย AI คืออะไร?

การพากย์เสียงด้วย AI จะแปลงข้อความที่คุณเขียนให้กลายเป็นเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและสมจริงด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้คนพากย์เสียงหรือสตูดิโอบันทึกเสียงออกไป และให้คุณสร้างเสียงระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที คุณสามารถจับคู่เสียงกับภาพได้ด้วย AI Video Generator เพื่อให้การผลิตคอนเทนต์รวดเร็วยิ่งขึ้น

ฉันจะสร้างเสียงบรรยายด้วย AI ใน HeyGen ได้อย่างไร?

พิมพ์หรือวางสคริปต์ เลือกเสียง ปรับโทนหรือความเร็ว แล้วสร้างไฟล์เสียงได้ทันที แพลตฟอร์มจะประมวลผลเสียงพูดให้อัตโนมัติทั้งหมดและทำงานได้เต็มรูปแบบบนเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเสียงบรรยายให้กลายเป็นวิดีโออวตารแบบสมบูรณ์ได้ด้วย Text to Speech Avatar Tool.

สามารถปรับแต่งเสียง AI ได้ไหม

ได้ คุณสามารถเลือกเสียงได้หลายแบบ หลายภาษาและหลายสำเนียง จากนั้นปรับระดับเสียง ความเร็ว และโทนเสียงให้ตรงกับสไตล์ที่ต้องการ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สร้างเสียงบรรยายที่เหมาะกับแบรนด์ คอนเทนต์ e-learning แคมเปญการตลาด หรือผู้ช่วยดิจิทัลของคุณได้อย่างลงตัว

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างเสียงพากย์?

เสียงบรรยายส่วนใหญ่จะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที เมื่อกำหนดสคริปต์และการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เอนจินของ HeyGen จะประมวลผลและสร้างไฟล์เสียงคุณภาพสูงให้อัตโนมัติ พร้อมให้ดาวน์โหลดและนำไปใช้งานต่อได้ทันที

สามารถใช้เสียงบรรยาย AI กับโปรเจกต์เชิงพาณิชย์หรือธุรกิจได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้เสียงบรรยาย AI ของคุณสำหรับการตลาด การฝึกอบรม พอดแคสต์ วิดีโอ YouTube หรือโปรเจกต์ของลูกค้าได้อย่างอิสระ หลายทีมผสมผสานเสียงบรรยายเข้ากับ AI Video Templates เพื่อขยายการสร้างคอนเทนต์ให้ครอบคลุมหลายแผนก

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อหรือใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมไหม

ไม่จำเป็น ทุกอย่างทำงานออนไลน์บนเบราว์เซอร์ของคุณด้วยการควบคุมที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือเสียง ปลั๊กอิน หรืออุปกรณ์สตูดิโอ เพียงใส่ข้อความ เลือกเสียง แล้วดาวน์โหลดไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ได้เลย

การพากย์เสียงด้วย AI ใช้กับคอนเทนต์ประเภทใดได้บ้าง?

เสียงบรรยายด้วย AI เหมาะสำหรับเว็บไซต์ บทเรียน e-learning วิดีโออธิบายโฆษณาการตลาด คอนเทนต์สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน พอดแคสต์ และผู้ช่วยเสมือน หากต้องการแปลงสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอแบบสมบูรณ์ คุณยังสามารถใช้ AI Video Generator เพื่อช่วยให้การสร้างวิดีโอง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

