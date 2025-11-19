พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI สำหรับคลิปสั้นรวดเร็ว

เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI ช่วยดึงช่วงสำคัญที่สุดจากวิดีโอยาวๆ ได้ทันที ด้วย HeyGen คุณสามารถแปลงฟุตเทจดิบให้กลายเป็นคลิปไฮไลต์ที่พร้อมแชร์ได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องมานั่งตัดต่อเองหรือไล่หาในไทม์ไลน์

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
ปรับคอนเทนต์โซเชียลมีเดียให้เหมาะกับหลายช่องทาง

ปรับคอนเทนต์โซเชียลมีเดียให้เหมาะกับหลายช่องทาง

Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.

ทีเซอร์พอดแคสต์และสัมภาษณ์

ทีเซอร์พอดแคสต์และสัมภาษณ์

Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.

สรุป Webinar และอีเวนต์

สรุป Webinar และอีเวนต์

Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.

ไฮไลต์กีฬาและการเล่นเกม

ไฮไลต์กีฬาและการเล่นเกม

Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.

การตลาดและเดโมผลิตภัณฑ์

การตลาดและเดโมผลิตภัณฑ์

Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.

สรุปการฝึกอบรมและการศึกษา

สรุปการฝึกอบรมและการศึกษา

Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI ที่ดีที่สุด

HeyGen มุ่งเน้นความรวดเร็วและความคมชัด เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครีเอเตอร์ นักการตลาด และทีมงานสร้างคอนเทนต์ได้มากขึ้นด้วย AI โดยไม่เพิ่มภาระงาน

เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการมีส่วนร่วม ช่วยตัดปัญหาการไล่หาช็อตในฟุตเทจ และสร้างไฮไลต์จาก AI ที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ค้นหาโมเมนต์ที่สำคัญจริงๆ

AI วิเคราะห์ภาพ เสียง และจังหวะของวิดีโอเพื่อค้นหาช่วงที่โดดเด่น คุณจะได้ไฮไลต์ที่ดูตั้งใจเลือก ไม่ใช่แค่ตัดต่อแบบสุ่มๆ

ประหยัดเวลาจากการตัดต่อด้วยตัวเองไปได้หลายชั่วโมง

ไม่ต้องนั่งดูวิดีโอทั้งเรื่องซ้ำอีกต่อไป เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI จะทำงานแทนให้ทั้งหมด ช่วยลดเวลาในการตัดต่อได้อย่างมาก

สร้างคลิปที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

ไฮไลต์ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานบนโซเชียลแพลตฟอร์ม งานพรีเซนเทชัน และช่องทางการตลาด

ตรวจจับช่วงสำคัญอัตโนมัติ

เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI จะสแกนวิดีโอเต็มของคุณเพื่อค้นหาช่วงที่มีพลัง การสนทนา และแอ็กชันสูง แล้วสร้างไฮไลต์ได้อย่างง่ายดาย โดยเลือกช่วงเวลาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ตามธรรมชาติ ช่วยตัดการคาดเดาและยกระดับคุณภาพของไฮไลต์

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
image to video

กำหนดความยาวไฮไลต์เองได้

คุณสามารถสร้างทีเซอร์สั้นหรือวิดีโอไฮไลต์แบบยาวขึ้นได้ตามเป้าหมายของคุณ AI จะปรับเลือกฉากให้เหมาะกับความยาววิดีโอที่คุณกำหนด ทำให้คลิปมีโฟกัสและตอบโจทย์มากขึ้น

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

การต่อฉากอัจฉริยะ

ช่วงเวลาที่เลือกจะถูกตัดต่อเข้าด้วยกันด้วยทรานซิชันที่ลื่นไหล ไฮไลต์สุดท้ายจึงรู้สึกเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การรวมช็อตสุ่มๆ เข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ชมดูได้นานขึ้นและเนื้อหาดูไหลลื่นกว่าเดิม

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

คลิปไฮไลต์พร้อมคำบรรยาย

ตัวสร้างจะเตรียมไฮไลต์ที่ทำงานร่วมกับคำบรรยายและข้อความบนหน้าจอได้อย่างลื่นไหล ทำให้คลิปดูเข้าใจง่ายแม้ปิดเสียง การมีส่วนร่วมยังคงสูงบนทุกแพลตฟอร์ม

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือวันที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI

เปลี่ยนช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณให้เป็นวิดีโอไฮไลต์ด้วย AI ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดวิดีโอของคุณ

เพิ่มวิดีโอแบบยาวใดๆ ที่ต้องการนำกลับมาใช้ใหม่

ขั้นตอนที่ 2

เลือกการตั้งค่าการไฮไลต์ที่ต้องการ

เลือกความยาวคลิปและรูปแบบไฟล์เอาต์พุตให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

สร้างไฮไลต์

AI วิเคราะห์และรวบรวมช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกและแชร์

ดาวน์โหลดไฮไลต์ของคุณและเผยแพร่ได้ทันที

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI video highlights generator คืออะไร?

เครื่องสร้างวิดีโอไฮไลต์ด้วย AI จะระบุและตัดช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดออกมาจากวิดีโอยาวโดยอัตโนมัติ ช่วยตัดขั้นตอนการค้นหาและตัดต่อด้วยตัวเองออกไป

วิดีโอประเภทไหนที่เหมาะที่สุด?

พอดแคสต์ สัมภาษณ์ เวบินาร์ ฟุตเทจกีฬา และเดโมใช้งานได้ดีทั้งหมด วิดีโอความยาวใดๆ ที่มีช่วงเวลาน่าสนใจชัดเจนสามารถนำมาประมวลผลได้ ทั้งธุรกิจและครีเอเตอร์ได้สร้างวิดีโอ 136,655,440 วิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ของเราแล้ว

สามารถกำหนดความยาวของไฮไลต์ได้ไหม?

ได้แน่นอน สามารถเลือกได้ทั้งทีเซอร์สั้นหรือไฮไลต์วิดีโอยาวขึ้น โดย AI จะปรับการเลือกคลิปให้เหมาะกับระยะเวลาที่คุณตั้งค่าไว้

AI เลือกคลิปให้อัตโนมัติหรือไม่?

ได้ ระบบ AI จะวิเคราะห์จากภาพ เสียง และจังหวะของวิดีโอเพื่อเลือกช่วงสำคัญให้ คุณสามารถสร้างไฮไลต์และสร้างเวอร์ชันหลากหลายแบบได้ตามต้องการ

สามารถใช้ไฮไลต์สำหรับโซเชียลมีเดียได้ไหม

ไฮไลต์ได้รับการปรับให้เหมาะกับโซเชียลแพลตฟอร์มและการรับชมแบบวิดีโอสั้น ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว

ต้องมีทักษะตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้งานได้ไหม

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตัดต่อก็สร้างไฮไลต์ได้ด้วยเครื่องมือ AI นี้ เครื่องมือสร้างไฮไลต์วิดีโอ AI จะจัดการตัดต่อและเรียงลำดับคลิปให้อัตโนมัติ

สามารถสร้างไฮไลต์หลายคลิปจากวิดีโอเดียวได้ไหม

ได้ คุณสามารถสร้างไฮไลต์หลายเวอร์ชันจากวิดีโอต้นฉบับเดียวกันได้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการทดสอบคลิปแบบต่างๆ

ผลลัพธ์พร้อมเผยแพร่แล้วหรือยัง?

ได้ วิดีโอไฮไลต์ที่สร้างด้วย AI พร้อมส่งออกและแชร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้ทันที

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background