วิดีโอ AI Presenter ใน 175 ภาษา

AI Presenter ของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือผู้แสดงบนหน้าจอ แทนการอัดวิดีโอตัวเอง เพียงเขียนสคริปต์ เลือกผู้นำเสนอ แล้วให้ HeyGen สร้างวิดีโอที่ถ่ายทอดข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

  • ผู้บรรยาย AI เสมือนจริงมากกว่า 1000 ราย
  • พูดได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
  • สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ในไม่กี่นาที
136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
วิธีสร้างวิดีโอด้วย AI Presenter

เปลี่ยนทุกไอเดีย เอกสาร หรือสื่อการอบรมให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจพร้อมผู้บรรยาย AI เสมือนจริง

HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และขยายขนาดได้

ขั้นตอนที่ 1

เปิดร่างวิดีโอใหม่

เข้าสู่ระบบ HeyGen เปิดร่างที่มีอยู่ เลือกเทมเพลตสำเร็จรูป หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่จากศูนย์

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้บรรยาย AI ของคุณ

เลือกจากอวตารมากกว่า 1100 แบบ เช่น Business Casual Lily หรือสร้างผู้นำเสนอแบบกำหนดเองของคุณจากภาพนิ่งหรือวิดีโอเพียงไฟล์เดียว

ขั้นตอนที่ 3

เพิ่มสคริปต์หรือเสียงของคุณ

เขียนหรือวางข้อความของคุณแล้วใช้ผู้ช่วยสคริปต์ AI ของ HeyGen เพื่อขัดเกลาข้อความให้สมบูรณ์แบบ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของตัวเองหรือเลือกใช้หนึ่งในเสียง text-to-speech กว่า 600 เสียงได้

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและดาวน์โหลดวิดีโอของคุณ

เรนเดอร์วิดีโอผู้บรรยายของคุณให้เสร็จภายในไม่กี่นาที ตรวจสอบผลลัพธ์ แล้วดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันที

ฟีเจอร์ทรงพลังที่ทำให้ AI Presenter ของเราโดดเด่นกว่าใคร


ผู้นำเสนอ AI

ผู้บรรยาย AI แบบปรับแต่งได้

เลือกจากผู้บรรยาย AI กว่า 1100 แบบหรือออกแบบอวตารที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ ผู้นำองค์กร หรือของคุณเอง เพิ่มโลโก้ พื้นหลัง ท่าทาง หรือชุดแต่งกายเพื่อให้ทุกพรีเซนเทชันสอดคล้องกับแบรนด์และดูสมจริง

ผู้นำเสนอ AI

ผู้นำเสนอ AI ที่พูดได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง

ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย พรีเซนเตอร์ AI ของคุณสามารถพูดได้มากกว่า 100 ภาษาและสำเนียง พร้อมการออกเสียงที่แม่นยำและการลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติ

คงเสียงต้นฉบับไว้หรือโคลนเสียงของคุณเองสำหรับวิดีโอหลายภาษาที่ฟังดูสมจริงและสม่ำเสมอ

ผู้นำเสนอ AI

เครื่องมือ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • เทมเพลตระดับมืออาชีพ: สร้างร่างงานได้ในไม่กี่นาที
  • Document to Video: แปลงไฟล์ PDF หรือ PPT ให้เป็นวิดีโอเทรนนิ่งพร้อมเสียงบรรยาย
  • AI Script Assistant: เวิร์กช็อปบทสนทนาด้วยตัวช่วยจาก GPT
  • เสียง Text-to-Speech: เลือกได้จากตัวเลือกเสียงมากกว่า 600 แบบ
  • การปรับแต่งแบรนด์: เพิ่มโลโก้และองค์ประกอบแบรนด์ของคุณ
  • ไม่ต้องใช้อุปกรณ์: บอกลากล้องและการบันทึกวิดีโอด้วยตัวเอง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Presenter

AI Presenter คืออะไร?

AI Presenter คือผู้นำเสนอเสมือนจริงบนหน้าจอที่ถ่ายทอดสคริปต์ของคุณออกมาเป็นวิดีโอ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างคอนเทนต์แบบมีผู้นำเสนอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการถ่ายทำ ทำให้การสร้างวิดีโอรวดเร็วขึ้น มีมาตรฐานสม่ำเสมอ และขยายการผลิตได้ง่าย

จะสร้างวิดีโอผู้บรรยายด้วย AI ได้อย่างไร?

เข้าสู่ระบบ HeyGen เลือกผู้นำเสนอ/อวตาร AI เพิ่มสคริปต์หรือเสียงของคุณ ปรับแต่งแบรนด์ แล้วสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที

สามารถใช้งาน AI Presenter สำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ดได้หรือไม่?

ได้ หลายทีมใช้ HeyGen AI Presenters สำหรับการออนบอร์ด การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการฝึกอบรมภายใน วิดีโอที่มีผู้นำเสนอช่วยให้สื่อสารคำอธิบายได้อย่างสม่ำเสมอและอัปเดตได้ง่ายเมื่อกระบวนการหรือข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถใช้เสียงของตัวเองในวิดีโอ AI presenter ได้ไหม?

ได้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของคุณหรือโคลนเสียงด้วยเทคโนโลยีโคลนเสียงของ HeyGen เพื่อให้นำเสนอด้วย AI ของคุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติในโทนและสำเนียงของคุณ

AI Presenter เหมาะสำหรับงานการตลาดและการขายหรือไม่?

ใช่แล้ว ทีมต่างๆ ใช้ HeyGen AI Presenters สำหรับเดโมสินค้า การประกาศข่าว และคอนเทนต์การขายเชิงให้ความรู้ เมื่อใช้ร่วมกับ Personalized Video Platform คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้

สามารถปรับแต่งเสียงและลักษณะของผู้นำเสนอได้ไหม?

ได้ HeyGen มีผู้นำเสนอและสไตล์ให้เลือกหลากหลายให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ สำหรับการควบคุมโทนเสียงและการพูดได้ละเอียดขึ้น บางทีมจะใช้AI Voice Generatorควบคู่ไปกับวิดีโอผู้นำเสนอ

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอ AI Presenter?

วิดีโอส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาที เมื่อสคริปต์ของคุณพร้อม HeyGen จะสร้างวิดีโอนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว และหากต้องการอัปเดตก็แค่แก้ไขข้อความเท่านั้น

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทำไหม?

ไม่จำเป็น คุณสามารถสร้างวิดีโอผู้บรรยายด้วย AI คุณภาพระดับมืออาชีพได้แบบออนไลน์ทั้งหมด ไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน สตูดิโอ หรือโปรแกรมตัดต่อใดๆ แค่มีสคริปต์และจินตนาการของคุณก็เพียงพอ

