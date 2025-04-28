AI Presenter ของ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือผู้แสดงบนหน้าจอ แทนการอัดวิดีโอตัวเอง เพียงเขียนสคริปต์ เลือกผู้นำเสนอ แล้วให้ HeyGen สร้างวิดีโอที่ถ่ายทอดข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ
วิธีสร้างวิดีโอด้วย AI Presenter
เปลี่ยนทุกไอเดีย เอกสาร หรือสื่อการอบรมให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจพร้อมผู้บรรยาย AI เสมือนจริง
HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และขยายขนาดได้
เข้าสู่ระบบ HeyGen เปิดร่างที่มีอยู่ เลือกเทมเพลตสำเร็จรูป หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่จากศูนย์
เลือกจากอวตารมากกว่า 1100 แบบ เช่น Business Casual Lily หรือสร้างผู้นำเสนอแบบกำหนดเองของคุณจากภาพนิ่งหรือวิดีโอเพียงไฟล์เดียว
เขียนหรือวางข้อความของคุณแล้วใช้ผู้ช่วยสคริปต์ AI ของ HeyGen เพื่อขัดเกลาข้อความให้สมบูรณ์แบบ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของตัวเองหรือเลือกใช้หนึ่งในเสียง text-to-speech กว่า 600 เสียงได้
เรนเดอร์วิดีโอผู้บรรยายของคุณให้เสร็จภายในไม่กี่นาที ตรวจสอบผลลัพธ์ แล้วดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันที
ฟีเจอร์ทรงพลังที่ทำให้ AI Presenter ของเราโดดเด่นกว่าใคร
ผู้บรรยาย AI แบบปรับแต่งได้
เลือกจากผู้บรรยาย AI กว่า 1100 แบบหรือออกแบบอวตารที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ ผู้นำองค์กร หรือของคุณเอง เพิ่มโลโก้ พื้นหลัง ท่าทาง หรือชุดแต่งกายเพื่อให้ทุกพรีเซนเทชันสอดคล้องกับแบรนด์และดูสมจริง
ผู้นำเสนอ AI ที่พูดได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย พรีเซนเตอร์ AI ของคุณสามารถพูดได้มากกว่า 100 ภาษาและสำเนียง พร้อมการออกเสียงที่แม่นยำและการลิปซิงก์ที่เป็นธรรมชาติ
คงเสียงต้นฉบับไว้หรือโคลนเสียงของคุณเองสำหรับวิดีโอหลายภาษาที่ฟังดูสมจริงและสม่ำเสมอ
เครื่องมือ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
AI Presenter คือผู้นำเสนอเสมือนจริงบนหน้าจอที่ถ่ายทอดสคริปต์ของคุณออกมาเป็นวิดีโอ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างคอนเทนต์แบบมีผู้นำเสนอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือการถ่ายทำ ทำให้การสร้างวิดีโอรวดเร็วขึ้น มีมาตรฐานสม่ำเสมอ และขยายการผลิตได้ง่าย
เข้าสู่ระบบ HeyGen เลือกผู้นำเสนอ/อวตาร AI เพิ่มสคริปต์หรือเสียงของคุณ ปรับแต่งแบรนด์ แล้วสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที
ได้ หลายทีมใช้ HeyGen AI Presenters สำหรับการออนบอร์ด การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการฝึกอบรมภายใน วิดีโอที่มีผู้นำเสนอช่วยให้สื่อสารคำอธิบายได้อย่างสม่ำเสมอและอัปเดตได้ง่ายเมื่อกระบวนการหรือข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงของคุณหรือโคลนเสียงด้วยเทคโนโลยีโคลนเสียงของ HeyGen เพื่อให้นำเสนอด้วย AI ของคุณพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติในโทนและสำเนียงของคุณ
ใช่แล้ว ทีมต่างๆ ใช้ HeyGen AI Presenters สำหรับเดโมสินค้า การประกาศข่าว และคอนเทนต์การขายเชิงให้ความรู้ เมื่อใช้ร่วมกับ Personalized Video Platform คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้
ได้ HeyGen มีผู้นำเสนอและสไตล์ให้เลือกหลากหลายให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณ สำหรับการควบคุมโทนเสียงและการพูดได้ละเอียดขึ้น บางทีมจะใช้AI Voice Generatorควบคู่ไปกับวิดีโอผู้นำเสนอ
วิดีโอส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาที เมื่อสคริปต์ของคุณพร้อม HeyGen จะสร้างวิดีโอนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว และหากต้องการอัปเดตก็แค่แก้ไขข้อความเท่านั้น
ไม่จำเป็น คุณสามารถสร้างวิดีโอผู้บรรยายด้วย AI คุณภาพระดับมืออาชีพได้แบบออนไลน์ทั้งหมด ไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน สตูดิโอ หรือโปรแกรมตัดต่อใดๆ แค่มีสคริปต์และจินตนาการของคุณก็เพียงพอ
