AI News Generator สำหรับสร้างวิดีโอข่าวพร้อมออกอากาศ

เปลี่ยนสคริปต์ บทความ หรืออัปเดตสดให้กลายเป็นวิดีโอข่าวคุณภาพสูงด้วยตัวสร้างวิดีโอ AI ขั้นสูงของ HeyGen เครื่องมือ ai news generator ของเราช่วยอัตโนมัติทั้งการบรรยาย การจัดฉาก จังหวะเวลา และคำบรรยาย ทำให้เผยแพร่คอนเทนต์ข่าวได้ทันเวลาโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือทีมถ่ายทำ สร้างรายการข่าวที่สม่ำเสมอ ตรงตามแบรนด์ และขยายการผลิตได้ง่าย

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ช่วงข่าวด่วน

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

สรุปข่าวประจำวัน

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

ข่าวท้องถิ่นและอัปเดตไฮเปอร์โลคัล

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

ข่าวองค์กรและข่าวภายใน

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

รายงานเชิงลึกตามกลุ่มเฉพาะและอุตสาหกรรม

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

ถ่ายทอดสดหลายภาษา

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

ทำไมจึงควรเลือก HeyGen สำหรับการผลิตข่าวด้วย AI

HeyGen ถูกสร้างมาสำหรับห้องข่าว เอเจนซี และครีเอเตอร์ที่ต้องการเผยแพร่ข่าวที่ถูกต้องและดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว เราผสานการสังเคราะห์เสียงที่เป็นธรรมชาติ การเลือกซีนอัตโนมัติ และการทำโลคัลไลซ์ที่รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ชมของคุณได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

สร้างวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอได้โดยไม่ต้องมีสตูดิโอ

สร้างเซกเมนต์ข่าวพร้อมออกอากาศด้วยจังหวะการเล่าแบบมืออาชีพ กราฟิกแถบล่าง และทรานซิชันระหว่างซีนที่ลื่นไหลด้วย AI news video generator ของ HeyGen ช่วยให้คอนเทนต์ข่าวของคุณดูเนี้ยบขึ้น เพื่อให้คุณโฟกัสกับการรายงานเนื้อหาข่าวได้เต็มที่

ข่าวด่วนและอัปเดตต่อเนื่องรวดเร็ว

สร้างวิดีโอจากข้อความ เครื่องมือ text to video URL หรือฟีดได้ทันที แล้วเผยแพร่อัปเดตข้ามแพลตฟอร์มได้ภายในไม่กี่นาที HeyGen รองรับเวิร์กโฟลว์ความเร็วสูงเพื่อให้ไม่พลาดทุกจังหวะของการเล่าเรื่อง

ขยายการเข้าถึงทั่วโลกด้วยการรองรับหลายภาษา

แปลสคริปต์ สร้างเสียงบรรยายที่ฟังเป็นเจ้าของภาษา และซิงก์คำบรรยายสำหรับหลายตลาดด้วยฟีเจอร์ video translator HeyGen ช่วยให้ทีมข่าวขยายการเข้าถึงโดยยังคงโทนและความชัดเจนของเนื้อหาไว้

แปลงสคริปต์เป็นฉากโดยอัตโนมัติ

วางสคริปต์หรือวางลิงก์ข่าว HeyGen จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นซีน แนะนำภาพและจังหวะเวลา แล้วเตรียมร่างวิดีโอให้คุณพรีวิวได้ทันที ช่วยลดการตัดต่อด้วยตัวเองและเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้น

เสียงพากย์ธรรมชาติได้หลายภาษา

เลือกใช้เสียง AI ที่มีเอกลักษณ์หลากหลายภาษาและสำเนียง หรือโคลนเสียงประจำแบรนด์เพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอ จังหวะและอารมณ์ของเสียงถูกปรับให้เป็นสไตล์ข่าว เพื่อการบรรยายที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

เทมเพลตข่าวและกราฟิกที่ปรับแต่งได้

ใช้เลย์เอาต์ห้องข่าวสำเร็จรูป โลเวอร์เธิร์ด ทิกเกอร์ และโอเวอร์เลย์พาดหัวข่าวด้วยเครื่องมือข่าว AI ฟรีของเรา เทมเพลตช่วยให้ทุกสตอรีสอดคล้องกับแบรนด์ขณะปรับสีและข้อความได้อย่างรวดเร็ว

โลคัลไลซ์และทำคำบรรยายได้อย่างรวดเร็ว

แปลสคริปต์อัตโนมัติ สร้างเสียงพากย์ใหม่ และสร้างคำบรรยายที่แม่นยำสำหรับแต่ละภาษา HeyGen รักษาเวลาในแต่ละซีนให้ตรงกันเพื่อให้เวอร์ชันแปลพร้อมออกอากาศได้ทันที

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือฉันไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราได้ขยายศักยภาพทีมของเรา ทำงานได้มากขึ้นหลายเท่าด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI News Generator

เวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่ายและทำซ้ำได้ช่วยให้คุณไปจากสคริปต์จนถึงวิดีโอที่เผยแพร่แล้ว

ขั้นตอนที่ 1

เพิ่มสคริปต์ บทความ หรือ URL ของคุณ

วางข้อความ อัปโหลดเอกสาร หรือแนบลิงก์ข่าวเพื่อเริ่มต้น HeyGen จะวิเคราะห์โทนและโครงสร้างแล้วสร้างวิดีโอร่างแรกให้

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเสียง สไตล์ และเลย์เอาต์

เลือกเสียงผู้ประกาศข่าว เลือกเทมเพลต และตั้งค่าอัตราส่วนภาพสำหรับเว็บ มือถือ หรือทีวี ปรับกราฟิกพาดหัวข่าวและองค์ประกอบบนหน้าจอให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและปรับแต่ง

พรีวิวร่างวิดีโอที่สร้าง ปรับเปลี่ยนภาพ แก้ไขข้อความ หรือปรับจังหวะการเล่า แก้ไขเล็กน้อยแล้วสร้างใหม่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันเดดไลน์

ขั้นตอนที่ 4

แปล ส่งออก และเผยแพร่

สร้างเวอร์ชันภาษาท้องถิ่น ส่งออกเป็นไฟล์ MP4 หรือสร้างลิงก์แชร์และโค้ดฝังสำหรับโซเชียล เว็บไซต์ และงานออกอากาศ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI news generator คืออะไร?

เครื่องมือสร้างข่าวด้วย AI จะแปลงสคริปต์ข่าวหรือบทความที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโอสำเร็จรูป พร้อมเสียงบรรยาย ภาพประกอบ คำบรรยาย และกราฟิกข่าว โดยใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแทนการผลิตในสตูดิโอ

HeyGen สามารถสร้างวิดีโอข่าวด่วนแบบถ่ายทอดสดได้หรือไม่?

ได้ HeyGen สามารถประมวลผลสคริปต์สั้นหรือคอนเทนต์ที่ป้อนเข้าอย่างรวดเร็ว สร้างร่างวิดีโอ และส่งออกเป็นวิดีโอพร้อมเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยให้ตอบสนองต่อข่าวด่วนได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูงแผน Proเริ่มต้นที่ $49

รองรับภาษาและสำเนียงใดบ้าง?

HeyGen รองรับหลายภาษาหลักและสำเนียงท้องถิ่น เลือกเสียงที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณที่สุดและสร้างเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นได้อัตโนมัติ สำหรับการสร้างคอนเทนต์ขั้นสูง แผน Pro เริ่มต้นที่ $49

ต้องอัดเสียงบรรยายเองหรือจ้างผู้ประกาศไหม

ไม่จำเป็น คุณสามารถใช้ระบบสังเคราะห์เสียงธรรมชาติของ HeyGen หรือโคลนเสียงที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้การพูดสม่ำเสมอได้ โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอหรือผู้พูดหน้ากล้อง

สามารถปรับแต่งเทมเพลตข่าวให้เป็นแบรนด์ของสำนักข่าวได้หรือไม่?

ได้เลย อัปโหลดโลโก้ กำหนดสีและฟอนต์ประจำแบรนด์ แล้วบันทึกเทมเพลตไว้ เพื่อให้ทุกเซกเมนต์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณในทุกสตอรี่

คำบรรยายอัตโนมัติมีความแม่นยำแค่ไหน?

คำบรรยายมีความแม่นยำสูงเมื่อเสียงชัดเจน และสามารถแก้ไขได้ก่อนส่งออก HeyGen รองรับสไตล์คำบรรยายและตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลาย

HeyGen สามารถดึงภาพและวิดีโอมาให้โดยอัตโนมัติได้ไหม?

HeyGen จะแนะนำสต็อกวิดีโอและ b-roll ตามคีย์เวิร์ดในสคริปต์ และคุณสามารถแทนที่หรืออัปโหลดฟุตเทจของตัวเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านรายงาน

เนื้อหาที่สร้างโดยเครื่องมือสร้างข่าวด้วย AI ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเผยแพร่หรือไม่?

คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการเคลียร์ประเด็นทางกฎหมาย HeyGen มอบเครื่องมือสำหรับการผลิตที่ปลอดภัยและการควบคุมคอนเทนต์ แต่การตรวจทานด้านเนื้อหายังคงเป็นสิ่งจำเป็น

