ผู้บรรยาย AI สำหรับเรื่องเล่าและสคริปต์

เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอ AI แบบสมบูรณ์พร้อมฉากสไตล์ภาพยนตร์ เสียงบรรยายธรรมชาติ งานโมชั่นดีไซน์ และการไทม์มิ่งที่แม่นยำทุกเฟรม HeyGen’s script to video ai ช่วยตัดกล้อง สตูดิโอ ทีมตัดต่อ และความล่าช้าในการโปรดักชันออกจากกระบวนการ เพื่อให้ทีมของคุณสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก

136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

หนังสือเสียงและการเล่าเรื่อง

Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.

คอนเทนต์อีเลิร์นนิงและเนื้อหาฝึกอบรม

Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.

วิดีโอการตลาดและโซเชียล

Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.

พอดแคสต์และซีรีส์เสียง

Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.

งานนำเสนอและคู่มือสำหรับธุรกิจ

Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.

การสื่อสารระหว่างศิลปินและค่ายเพลง

ทำไมต้องเลือก HeyGen สำหรับการบรรยายด้วย AI

HeyGen ทำให้การบรรยายมีชีวิตด้วยเสียงที่ชัดเจน มั่นใจ และสื่ออารมณ์ได้อย่างมีพลัง แทนที่จะต้องจ้างนักพากย์หลายคน คุณสามารถสร้างเสียงบรรยายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรักษาคุณภาพและโทนเสียงให้สม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์

ดึงดูดผู้ชมด้วยการเล่าเรื่องที่เข้าถึงอารมณ์

เลือกสไตล์ผู้บรรยายให้เข้ากับเรื่องราวและดึงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม เติมคาแรกเตอร์ จังหวะ และความอบอุ่นให้เนื้อหา กลายเป็นประสบการณ์จริงด้วยตัวสร้างเสียง AI

ขยายงานพากย์เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างเสียงบรรยายสำหรับคอนเทนต์ทั้งแบบสั้นและยาวได้อย่างรวดเร็ว รักษาสไตล์เสียงให้สม่ำเสมอในทุกแอสเซ็ตเพื่อรองรับการเรียนรู้ การสร้างแบรนด์ และการเข้าถึงของผู้ใช้ทุกกลุ่ม

ปรับเนื้อหาบรรยายให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก

สร้างเสียงบรรยายได้หลายภาษาและหลายสำเนียงเพื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้น เสียงคมชัดเป็นธรรมชาติให้ทุกคนรับชมและเข้าใจสารที่ต้องการสื่อได้อย่างเต็มที่

เสียง AI ธรรมชาติพร้อมอารมณ์ที่สมจริง

เลือกเสียงผู้บรรยายที่ฟังดูสมจริง อบอุ่น และชวนดื่มด่ำ การใส่อารมณ์ที่หลากหลายช่วยให้การเล่าเรื่องน่าสนใจยิ่งขึ้นและทำให้คอนเทนต์ดึงดูดต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อใช้เสียงบรรยายจาก AI ที่สมจริง

ควบคุมสไตล์การนำเสนอได้อย่างเต็มที่

ปรับจังหวะ เว้นวรรค และโทนเสียงให้สอดคล้องกับสคริปต์ของคุณ การเล่าเรื่องที่สม่ำเสมอช่วยให้นักบรรยายของคุณคงภาพลักษณ์ให้ตรงกับแบรนด์หรือเป้าหมายด้านการเรียนรู้

บรรยายได้หลายภาษาขยายการเข้าถึงทั่วโลก

สร้างเสียงบรรยายได้หลายภาษาและหลายสำเนียงเพื่อรองรับผู้ชมทั่วโลก รักษาคุณภาพและความคมชัดให้สม่ำเสมอในทุกเวอร์ชัน

สร้างได้รวดเร็วและส่งออกได้ง่าย

สร้างเสียงบรรยายได้ภายในไม่กี่นาทีและดาวน์โหลดไฟล์เสียงคุณภาพสูงไปใช้ได้ทุกงาน การผลิตยังคงง่ายแม้สคริปต์จะยาวหรือซับซ้อน

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานเทียบเท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Narrator

HeyGen ช่วยให้ขั้นตอนการบรรยายวิดีโอลื่นไหลขึ้น เนื้อหาพร้อมเผยแพร่ได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ไม่ต้องตั้งค่าอุปกรณ์อัดเสียงหรือใช้คนพากย์เสียงอีกต่อไป

ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดหรือเขียนสคริปต์ของคุณ

วางข้อความจากบทความ บทเรียน หรือร่างเรื่องราว HeyGen จะเตรียมสคริปต์บรรยายให้อัตโนมัติตามเนื้อหาของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเสียงผู้บรรยายของคุณ

เลือกสไตล์และโทนเสียงให้เหมาะกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพิ่มพลังให้ข้อความด้วยเสียง AI ที่สมจริง เสียงฟังดูมั่นใจและพร้อมใช้งานในระดับมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งรูปแบบการนำเสนอและจังหวะการพูด

ปรับจูนจังหวะเวลาและอารมณ์ของเสียงเพื่อยกระดับการเล่าเรื่องหรือความชัดเจนด้วยความแม่นยำของตัวสร้างเสียง AI ควบคุมทุกถ้อยคำที่พูดได้เองไม่ว่าจะใช้การโคลนเสียงหรือวิธีการบันทึกเสียงแบบดั้งเดิม

ขั้นตอนที่ 4

สร้างเสียงบรรยายและแชร์

ส่งออกไฟล์เสียงคมชัดด้วยตัวสร้างเสียง AI แล้วนำไปใช้ได้ทุกที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณรับฟัง รับงานเสร็จรวดเร็วและได้ผลลัพธ์สม่ำเสมอทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI narrator คืออะไร?

ผู้บรรยายด้วย AI จะแปลงข้อความที่เขียนเป็นเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์ ถ่ายทอดไอเดียให้กลายเป็นเรื่องราวและบทเรียนที่ฟังง่ายและเพลิดเพลิน โดยเฉพาะเมื่อใช้เสียงพากย์ที่ดึงดูดแผน Creator สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลเริ่มต้นที่ $29

HeyGen รองรับคอนเทนต์แบบยาวหรือไม่?

ได้ ใช้งานเสียง AI ฟรีช่วยยกระดับโปรเจกต์ของคุณได้ สามารถสร้างเสียงบรรยายสำหรับหนังสือเสียง โมดูลเทรนนิง และพรีเซนเทชันแบบยาว โดยคุณภาพเสียงจะคงที่แม้ในโปรเจกต์ขนาดใหญ่ สำหรับการสร้างสรรค์ขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49

สามารถควบคุมสไตล์การบรรยายได้ไหม

ได้ คุณสามารถปรับจังหวะ น้ำเสียง และการเน้นคำให้สอดคล้องกับประเด็นหลักของคอนเทนต์ ช่วยให้การบรรยายเดินไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของแบรนด์หรือเรื่องราว โดยใช้เสียง AI สมจริงเพื่อให้สไตล์คงที่

ใช้งานได้กับหลายภาษาหรือไม่?

มีให้ใช้งานแน่นอน การบรรยายรองรับได้หลายภาษาและหลายสำเนียง เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกที่หลากหลาย โดยคุณภาพยังคงสูงสำหรับทุกเวอร์ชัน

สามารถใช้เสียงบรรยายนี้กับโปรเจกต์เชิงพาณิชย์ได้ไหม

ใช่ คุณเป็นเจ้าของเสียงบรรยายที่ส่งออกและสามารถนำไปใช้เพื่อการตลาด ธุรกิจ และการเผยแพร่ได้ ไฟล์ที่อัปโหลดต้องมีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง

สามารถปรับเสียงให้ตรงกับโทนแบรนด์ได้ไหม

ได้ คุณสามารถเลือกเสียงและสไตล์การพูดให้สอดคล้องกับบุคลิกแบรนด์ของคุณได้ รวมถึงตัวเลือกจากเครื่องสร้างเสียง AI ฟรี ความสม่ำเสมอจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายจดจำและเชื่อถือข้อความของคุณได้มากขึ้น

สามารถสร้างเสียงบรรยายได้เร็วแค่ไหน?

สคริปต์ส่วนใหญ่จะแปลงเป็นเสียงบรรยายได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังอัปเดตแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่

ฉันจะได้รับไฟล์เสียงในรูปแบบใด

คุณสามารถส่งออกไฟล์เสียงคุณภาพสูงที่พร้อมสำหรับการตัดต่อหรือเผยแพร่ได้ด้วยเครื่องสร้างเสียง AI ฟรี ไฟล์เหล่านี้ใช้งานร่วมกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ได้

วิธีนี้ง่ายกว่าการจ้างนักพากย์เสียงหรือไม่?

ใช่ ลดเวลาหน้ากล้องและการถ่ายซ้ำด้วยการสร้างเสียงบรรยายได้ทันที เพิ่มความยืดหยุ่นโดยไม่เสียคุณภาพระดับมืออาชีพ

ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโปรเจกต์บรรยายเสียงได้ไหม

ได้แน่นอน สามารถแชร์สคริปต์และไฟล์เสียงข้ามทีมเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ทุกคนจึงทำงานไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ร่างแรกจนถึงเวอร์ชันสุดท้าย

