พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Music Video Generator สำหรับ Reactive Visuals

สร้างมิวสิกวิดีโอคุณภาพสตูดิโอด้วย AI แบบเต็มรูปแบบ เครื่องมือสร้างมิวสิกวิดีโอ AI ฟรีของ HeyGen แปลงเพลง เนื้อเพลง หรือพรอมต์ครีเอทีฟของคุณให้กลายเป็นภาพวิดีโอสุดดื่มด่ำที่ตอบสนองต่อเสียงเพลงและซิงก์เข้ากับจังหวะ อารมณ์ และจังหวะตัดต่อได้อย่างลงตัว ไม่ต้องใช้กล้องด้วยวิธีการสร้างวิดีโอจาก AI นี้ และไม่ต้องตัดต่อเมื่อใช้เครื่องมือ AI ตัวนี้ แค่สร้างวิดีโอจากเพลงได้ทันทีในไม่กี่คลิก

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ข้อความได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
วิดีโอเนื้อเพลงสำหรับเพลงออกใหม่

วิดีโอเนื้อเพลงสำหรับเพลงออกใหม่

คลิปโปรโมตสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์ม

คลิปโปรโมตสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์ม

ประกาศอัลบั้มและซิงเกิล

ประกาศอัลบั้มและซิงเกิล

ภาพประกอบสำหรับการแสดงสดและการแสดงบนเวที

ภาพประกอบสำหรับการแสดงสดและการแสดงบนเวที

เบื้องหลังและการเล่าเรื่อง

เบื้องหลังและการเล่าเรื่อง

การสื่อสารระหว่างศิลปินและค่ายเพลง

การสื่อสารระหว่างศิลปินและค่ายเพลง

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างมิวสิกวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานรวม AI video generator ขั้นสูงเข้ากับการวิเคราะห์เสียงอัจฉริยะ มอบเวิร์กโฟลว์ครบวงจรให้กับนักดนตรี โปรดิวเซอร์ และครีเอเตอร์ในการสร้างวิดีโอเพลงที่ซิงก์กับเสียงได้อย่างลงตัว ตั้งแต่วิดีโอเนื้อเพลง วิดีโอวนลูปการแสดง ไปจนถึงคลิปทีเซอร์ สร้างวิดีโอพร้อมเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที

เริ่มต้นใช้งานฟรี
สร้างมิวสิกวิดีโอได้ทันที

อัปโหลดเพลงหรือใส่เนื้อเพลงและคอนเซ็ปต์ที่ต้องการ HeyGen จะสร้างซีน การเคลื่อนไหว จังหวะ และไทม์มิ่งให้สอดคล้องกับโครงสร้างเพลงของคุณอย่างแม่นยำด้วย AI สร้างวิดีโอเต็มเพลงหรือคลิปสั้นได้โดยไม่ต้องแตะโปรแกรมตัดต่อ ด้วยเครื่องสร้างมิวสิกวิดีโอ AI ฟรี

ควบคุมงานครีเอทีฟได้เต็มที่โดยไม่ซับซ้อน

ปรับแต่งธีมสี พฤติกรรมแอนิเมชัน การเคลื่อนไหว ทิศทางกล้อง และพลังงานภาพ ปรับจังหวะให้ตรงกับจังหวะดรอป ช่วงไต่ระดับ หรือช่วงทรานซิชัน สร้างลุคและบรรยากาศแบบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมีทักษะสตูดิโอ

พร้อมใช้งานทั่วโลก

สร้างมิวสิกวิดีโอหลายภาษาได้ง่ายๆ ด้วยเสียงบรรยายในตัว การแปลภาษา คำบรรยาย และตัวเลือกอวตาร แชร์วิดีโอเนื้อเพลง โปรโมชัน และประกาศที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคไปยังผู้ชมทั่วโลกได้ทันที

สร้างมิวสิกวิดีโอจากข้อความ เสียง และพรอมต์

เอนจินของ HeyGen วิเคราะห์จังหวะ การเว้นวรรค และไดนามิกของเพลงเพื่อสร้างฉากและการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน เพิ่มเนื้อเพลง คำอธิบาย หรือไดเรกชันเชิงครีเอทีฟ แล้วระบบจะสร้างภาพวิดีโอที่กลมกลืนและเข้ากับดนตรีของคุณ ไม่ว่าจะต้องการ Lyric Video แอนิเมชันลูป แอสเซ็ตโปรโมต หรือภาพคอนเซ็ปต์ HeyGen สร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วยดนตรีให้อัตโนมัติ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Text to video

การเคลื่อนไหวและจังหวะที่ตอบสนองต่อเสียง

จังหวะเพลงของคุณเป็นตัวกำหนดจังหวะการตัดต่อ HeyGen ตรวจจับแพทเทิร์นจังหวะ ช่วงต่างๆ และอารมณ์ของเพลง จากนั้นปรับความเข้มข้นของภาพและทรานซิชันให้สอดคล้อง สร้างวิดีโอที่เต้นไปตามจังหวะ เปลี่ยนผ่าน และพัฒนาไปพร้อมกับพลังของเพลงคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Audio reactive motion

สร้างและบรรยายเสียงอัจฉริยะ

เพิ่มเสียงพากย์ให้ประกาศอัปเดต เนื้อหาเล่าเรื่อง อินโทร หรือคอนเทนต์เบื้องหลัง แปลเป็นหลายภาษาได้ทันทีโดยยังคงจังหวะเวลาเดิม การโคลนเสียงช่วยให้รักษาเอกลักษณ์ของคุณได้ในทุกฟอร์แมต

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Intelligent voice narration

ควบคุมภาพอย่างแม่นยำและปรับแต่งสไตล์ได้ตามต้องการ

ปรับสี ไล่เฉดสี สไตล์การเคลื่อนไหว เลเยอร์ซ้อน และตัวอักษรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ภาพของแบรนด์ ผสมผสานลุคแบบนามธรรม ซีนีมาติก แอนิเมชัน หรือเหนือจริง สำหรับคอนเซ็ปต์ที่เน้นตัวละคร จับคู่กับเครื่องมือสร้างมิวสิกวิดีโอ AI ที่ทรงพลังที่สุดแปลงภาพเป็นวิดีโอ หรือใช้การสลับใบหน้าเพื่อรักษาความต่อเนื่องของภาพ

เริ่มต้นใช้ฟรี →
motion graphics photos to video

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้ในระดับเดียวกับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือวันที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แล้วจู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Music Video Generator

ปลุกชีวิตให้มิวสิกวิดีโอของคุณด้วยเครื่องสร้างมิวสิกวิดีโอ AI ขั้นสูง ทำงานอย่างไรดูได้ที่นี่

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

เลือกสไตล์หรือเลย์เอาต์ของคุณ

เลือกฟอร์แมตภาพ ธีม หรือสไตล์แอนิเมชัน กำหนดอัตราส่วนภาพสำหรับ TikTok, YouTube, Instagram หรือจอแสดงผลขนาดใหญ่

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มเทร็ก เนื้อเพลง หรือคอนเซ็ปต์ของคุณ

อัปโหลดไฟล์เสียง วางเนื้อเพลง หรืออธิบายไอเดียของคุณ HeyGen จะวิเคราะห์จังหวะ การเว้นวรรค และโทนอารมณ์เพื่อใช้กำหนดจังหวะภาพให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งภาพและจังหวะเวลา

ปรับแต่งโทนสี ทรานซิชัน ซับไตเติล โอเวอร์เลย์ และเอฟเฟกต์ต่างๆ ด้วยวิดีโอเมกเกอร์ของเรา ปรับจังหวะให้ตรงกับบีต ช่วงเบรกดาวน์ หรือดรอป เพื่อการซิงก์ที่สมบูรณ์แบบ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและส่งออก

HeyGen สร้างวิดีโอเพลง AI แบบเต็มรูปแบบพร้อมการเคลื่อนไหว คำบรรยาย และจังหวะที่ซิงก์กัน สามารถส่งออกเป็นความละเอียด HD หรือ 4K แก้ไขข้อความหรือเสียงได้ทุกเมื่อเพื่อสร้างเวอร์ชันอัปเดต

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI music video generator คืออะไร?

AI music video generator คือเครื่องมือที่สร้างภาพวิดีโอแบบสมบูรณ์จากเพลง เนื้อเพลง หรือพรอมต์ โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือทำแอนิเมชัน HeyGen สร้างวิดีโอแบบซิงก์ภาพกับเสียงในสไตล์ภาพยนตร์ที่ตอบสนองต่อจังหวะ อารมณ์ และโครงสร้างของเพลง ทำให้ผลิตวิดีโอเนื้อเพลง วิดีโอโพรโม ลูป และคอนเทนต์สำหรับปล่อยผลงานในปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย

HeyGen ซิงก์ภาพกับเพลงอย่างไร?

HeyGen วิเคราะห์จังหวะ เทมโป การแบ่งวลี และโครงสร้างโดยรวมของเพลงเพื่อนำไปใช้กำหนดการเปลี่ยนฉากและรูปแบบการเคลื่อนไหว ระบบจะตรวจจับช่วงที่พลังงานสูง ช่วงที่ช้าลง และสัญญาณทางอารมณ์ จากนั้นปรับภาพให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เครื่องมือเพิ่มเติมอย่าง image to video และลิปซิงก์ช่วยให้ใส่องค์ประกอบสร้างสรรค์ที่สื่ออารมณ์ได้มากขึ้น สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แผนCreatorเริ่มต้นที่ $29

สามารถสร้างมิวสิกวิดีโอหลายภาษาได้ไหม

ได้ คุณสามารถสร้างมิวสิกวิดีโอได้ฟรี แปลเนื้อเพลง ประกาศ หรือคอมเมนต์เป็นหลายภาษา HeyGen รักษาจังหวะของวิดีโอให้ใกล้เคียงกันในทุกภาษา และคงเวลาเล่าเรื่องหรือซับไตเติลให้ซิงก์กับเพลงของคุณ การโคลนเสียงช่วยให้สไตล์และตัวตนทางศิลปะของคุณสอดคล้องกันในทุกตลาด

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอหรือทำโมชั่นกราฟิกมาก่อนไหม?

ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการสร้างวิดีโอโดยเฉพาะ เพียงอัปโหลดไฟล์เสียง ใส่เนื้อเพลงหรือไอเดีย แล้วเลือกสไตล์ภาพที่ต้องการ ระบบจะจัดการการเคลื่อนไหว จังหวะ ทรานซิชัน และเลย์เอาต์ให้อัตโนมัติ สามารถปรับแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิค

สามารถใส่แบรนด์ของตัวเองลงในมิวสิกวิดีโอได้ไหม?

ได้ เพิ่มโลโก้ ฟอนต์ โทนสี ลายน้ำ หรือเทมเพลตแบรนด์ เพื่อให้คอนเทนต์ทั้งหมดของคุณมีความสอดคล้องกันตลอดทั้งแคมเปญ ตั้งแต่ทีเซอร์ไปจนถึงวิดีโอเนื้อเพลง

สามารถส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบใดได้บ้าง?

วิดีโอจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ในหลายอัตราส่วนภาพ เหมาะสำหรับ YouTube, TikTok, Instagram, Spotify Canvas, จอ LED หรือฟอร์แมตหน้าจอแบบกำหนดเอง โดยคุณภาพการเรนเดอร์ระดับสูงจะถูกคงไว้ทั้งสำหรับคลิปสั้นและคอนเทนต์แบบเต็มความยาว

สามารถอัปเดตวิดีโอได้โดยไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดหรือไม่?

ได้แน่นอน ปรับเนื้อเพลง แทนที่เสียง ปรับสไตล์ฉาก หรือปรับจังหวะแล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ทันที ความยืดหยุ่นนี้เหมาะสำหรับการทำรีมิกซ์ แก้ไขเวอร์ชันหลายภาษา หรือพัฒนาต่อยอดไอเดียครีเอทีฟของคุณ

เนื้อหาของฉันปลอดภัยหรือไม่?

ใช่ ไฟล์ที่อัปโหลดและวิดีโอที่สร้างทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ เข้ารหัส และเป็นของคุณโดยสมบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าคอนเทนต์ที่สร้างด้วย AI ของคุณปลอดภัย คุณยังคงถือสิทธิ์ในทุกแอสเซ็ตที่ส่งออก รวมถึงเพลง เนื้อเพลง และภาพทั้งหมด

HeyGen ช่วยปรับปรุงเวิร์กโฟลว์การทำมิวสิกวิดีโอของฉันได้อย่างไร?

HeyGen ทำงานอัตโนมัติทั้งการสร้างภาพ การซิงก์จังหวะตามเสียง การแปลภาษา และการจัดรูปแบบ ช่วยตัดขั้นตอนที่เป็นคอขวดแบบเดิม ทำให้สร้างมิวสิกวิดีโอได้ต่อเนื่องและขยายกลยุทธ์การปล่อยผลงานไปยังแพลตฟอร์มระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $29

สามารถสร้างมิวสิกวิดีโอที่มีตัวละครนำหรือตามโครงเรื่องได้ไหม

ได้ คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบตัวละครด้วยฟีเจอร์สลับใบหน้าหรือเวิร์กโฟลว์แปลงภาพนิ่งเป็นวิดีโอ ช่วยให้สร้างมิวสิกวิดีโอเล่าเรื่อง อวตารตัวการ์ตูน หรือมู้ดภาพที่ใช้ซ้ำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์งานศิลป์ของคุณได้

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background