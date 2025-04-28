Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.
Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.
Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.
Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.
Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.
Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสร้าง AI Intro
HeyGen ผสานความรวดเร็วเข้ากับงานคุณภาพระดับมืออาชีพ ให้คุณได้อินโทรระดับโปรโดยไม่ต้องจ้างนักออกแบบโมชั่น AI ของเราช่วยจัดเลย์เอาต์ การเคลื่อนไหว และจังหวะเวลา ขณะที่คุณยังควบคุมสไตล์ สี และเพลงสำหรับอินโทร YouTube ได้เต็มที่ สร้างเปิดวิดีโอแบรนด์ที่สม่ำเสมอในทุกช่องทางวิดีโอ
สร้างอินโทรแอนิเมชันคุณภาพสูงพร้อมมุมกล้องระดับมืออาชีพ งานไทโปกราฟี และทรานซิชันที่ลื่นไหล ทุกอย่างถูกปรับให้ดึงดูดสายตา เพื่อให้ 3–8 วินาทีแรกของวิดีโอ YouTube ของคุณดูเหมือนงานสตูดิโอ
เริ่มจากเทมเพลตที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์แล้วเปลี่ยนโลโก้ สี ฟอนต์ และเพลงให้ตรงกับเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณ บันทึกชุดแบรนด์เพื่อให้วิดีโออินโทรมีความสอดคล้องกันในทุกแคมเปญและทุกครีเอเตอร์
สร้างอินโทรหลายสิบเวอร์ชันได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยตัวสร้างของเรา ส่งออกได้หลายอัตราส่วนภาพ และอัปเดตอินโทรได้อย่างรวดเร็วเมื่อแคมเปญหรือฤดูกาลเปลี่ยน โดยไม่ต้องจองดีไซเนอร์ใหม่
แอนิเมชันโลโก้อัจฉริยะและการเปิดตัวโลโก้
อัปโหลดโลโก้เป็น image to video หรือ text to video เลือกเครื่องมือ เลือกสไตล์ แล้ว HeyGen จะสร้างโมชั่นที่โชว์โลโก้ของคุณให้โดดเด่น พร้อมตัวเลือกกล้อง แสงเรือง และจังหวะการปรากฏสำหรับอินโทรสายเกมของคุณ ปรับความยาวและเอฟเฟกต์การปรากฏได้อย่างละเอียดในไม่กี่วินาที
เลือกเพลงและซิงก์จังหวะบีต
เลือกจากแทร็กที่คัดสรรไว้หรืออัปโหลดเสียงของคุณเอง จากนั้นซิงก์จังหวะการเคลื่อนไหวและจุดตัดวิดีโอให้ตรงกับจังหวะเพลงโดยอัตโนมัติ ทำให้อินโทรของคุณมีจังหวะและพลังอย่างเป็นธรรมชาติ
คลังเทมเพลตและการรองรับชุดแบรนด์
เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตดีไซน์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับโทนและอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ใช้ชุดแบรนด์ของคุณ และล็อกสีและฟอนต์เพื่อให้ทีมใช้รูปแบบเดียวกัน
ส่งออกหลายรูปแบบและปรับแต่งให้เหมาะสม
ส่งออกอินโทรเป็นไฟล์ MP4 ในอัตราส่วน 16:9, 1:1 หรือ 9:16 หรือดาวน์โหลดวิดีโอพื้นหลังโปร่งใสสำหรับใช้ซ้อนทับ ใช้พรีเซ็ตการตั้งชื่อสำหรับการส่งออกแบบแบตช์ พร้อมอัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์มได้ทันที
วิธีใช้ AI Intro Maker
การสร้างอินโทรด้วย HeyGen ทำได้รวดเร็วและทำซ้ำได้ เหมาะสำหรับครีเอเตอร์และทีมการตลาด
เลือกภาพที่คมชัดและมีคุณภาพสูง (ไฟล์ PNG, JPG, HEIC หรือ WebP ขนาดไม่เกิน 200MB) เพื่อให้ HeyGen วิเคราะห์และตรวจจับบุคคล วัตถุ และองค์ประกอบพื้นหลังสำคัญต่างๆ สำหรับการวางแผนการเคลื่อนไหว
พิมพ์สคริปต์หรืออัปโหลดเสียงของคุณเพื่อให้อวตาร IV แมปคำพูดให้ตรงกับสีหน้าและการขยับปากอย่างแม่นยำ
HeyGen คาดการณ์เส้นทางการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ สร้างเฟรมคั่นอัตโนมัติ และใส่เอฟเฟกต์ภาพยนตร์อย่างการแพน ซูม และเอียงกล้องเพื่อให้แอนิเมชันมีความเคลื่อนไหวสมจริง
AI จะปรับแต่งแสง เงา และความต่อเนื่องของภาพ รวมถึงทรานซิชันให้เหมาะสม เพื่อเรนเดอร์วิดีโอที่สมจริง ดูมืออาชีพ พร้อมแชร์ได้บนทุกแพลตฟอร์ม
AI intro maker จะแปลงอินพุตง่ายๆ เช่น โลโก้ แท็กไลน์ หรือพรอมต์สั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโออินโทรแบบแอนิเมชันโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนด้านดีไซน์ สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคล แพ็กเกจ Creatorเริ่มต้นที่ $29
อินโทรมักมีความยาวประมาณ 3 ถึง 8 วินาทีสำหรับคอนเทนต์ดิจิทัล การทำให้สั้นช่วยรักษาผู้ชมให้อยู่ต่อและให้คอนเทนต์หลักเริ่มได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการสร้างขั้นสูงแผน Pro เริ่มต้นที่ $49
ได้ อัปโหลดโลโก้แบบเวกเตอร์หรือ PNG และเพิ่มฟอนต์ของคุณลงในชุดแบรนด์ เพื่อให้ทุกอินโทร YouTube ใช้เอกลักษณ์ภาพของคุณอย่างแม่นยำ
HeyGen มีคลังเพลงคัดสรรพร้อมเอฟเฟกต์เสียงให้เลือกใช้ และยังสามารถอัปโหลดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของคุณเองเพื่อสร้างออดิโอแบรนดิ้งแบบกำหนดเองในวิดีโอ YouTube ได้
ได้ สามารถส่งออกพร้อมช่องอัลฟาได้เมื่อรองรับ เหมาะสำหรับวางอินโทรโลโก้ทับฟุตเทจที่มีอยู่หรือพื้นหลังแบบเคลื่อนไหวในโปรเจกต์ตัดต่อวิดีโอของคุณ
สร้างวิดีโอหลายอัตราส่วนจากโปรเจกต์เดียวกัน เช่น 16:9 สำหรับ YouTube, 1:1 สำหรับโพสต์ฟีด และ 9:16 สำหรับ Stories และ Reels
ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ HeyGen ที่ใช้งาน โดยแพ็กเกจฟรีมักมีโควตาการสร้างวิดีโอจำกัด ในขณะที่แพ็กเกจแบบชำระเงินจะรองรับการส่งออกได้มากขึ้นหรือไม่จำกัด
ได้ HeyGen รองรับเวิร์กโฟลว์แบบทีมด้วยเทมเพลตที่บันทึกไว้ ชุดแบรนด์ที่ใช้ร่วมกัน และการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อให้ผลงานสอดคล้องกัน
ปรับแต่งได้ยืดหยุ่นมาก สามารถปรับเวลา เปลี่ยนเพลง สลับสไตล์แอนิเมชัน หรือแก้ไขเลเยอร์ข้อความได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำอินโทร YouTube
แอสเซตที่คุณสร้างเป็นของคุณตามเงื่อนไขของ HeyGen โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลงหรือรูปภาพจากบุคคลที่สามที่อัปโหลดได้รับอนุญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์แล้ว ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
