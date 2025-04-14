AI B-Roll Generator สำหรับวิดีโอแบบภาพยนตร์

เปลี่ยนพรอมต์ข้อความสั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์ได้ในไม่กี่นาที เครื่องมือสร้าง b-roll ด้วย AI สร้างฟุตเทจพร้อมตัดต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องจ่ายค่าสต็อก และไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ เหมาะสำหรับโฆษณา วิดีโออธิบาย และคอนเทนต์โซเชียล

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144,056,408วิดีโอที่สร้างแล้ว
118,947,840อวตารที่สร้างแล้ว
19,880,602วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินคุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของ AI B-Roll Generator

สร้างฟุตเทจ B-Roll จากพรอมต์

พิมพ์ฉากที่ต้องการแล้วให้ AI สร้างฟุตเทจ b-roll พร้อมตัดต่อได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้สต็อกวิดีโอหรือทีมถ่ายทำ โมเดล text to video ล่าสุดภายใน HeyGen รวมถึง Sora, Veo และ Kling จะเปลี่ยนพรอมต์ของคุณให้กลายเป็นช็อตภาพยนตร์คุณภาพสูง ช็อตสินค้า และฉากพื้นหลังเคลื่อนไหว

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

ถ่ายภาพแล้วแปลงเป็น B-Roll คุณภาพสูง

อัปโหลดภาพนิ่งหรือถ่ายรูป แล้วเอนจิน image to video จะเพิ่มการแพน การซูม และการเคลื่อนกล้องให้กลายเป็น b-roll ที่ลื่นไหล กำหนดทิศทางช็อตของวิดีโอจากพรอมต์สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนแอสเซ็ตแบรนด์เพียงชิ้นเดียวให้เป็นซีนที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

ตัดต่อเทคอัตโนมัติใน AI Video Editor

Speech Cleanup จะช่วยตัดต่อ a-roll ของคุณแบบอัตโนมัติ ลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดพูด การเริ่มพูดใหม่ และเทคที่ไม่ใช้ออกไป จากนั้นจัดการตัดต่อวิดีโอให้โดยต่อคลิปที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน ทรานซิชันที่มองไม่เห็นจะเชื่อมทุกช่องว่างในตัวแก้ไขวิดีโอ AI ทำให้ฟุตเทจดูเหมือนถ่ายทำได้สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรก

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

จับคู่ B-Roll และโทนสีให้ตรงกับแบรนด์

เปลี่ยนจากสต็อกวิดีโอทั่วไปมาใช้แอสเซทแบรนด์ของคุณเองให้ตรงกับอัตลักษณ์และยกระดับทุกซีน ปรับจังหวะการตัดต่อ ละเอียดทรานซิชัน และใส่คัลเลอร์เกรดระดับมืออาชีพเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวที่โดดเด่นยังสื่อสารตรงประเด็น จับคู่ฟุตเทจที่สร้างด้วย AI เข้ากับ AI talking head เพื่อเล่าเรื่องได้อย่างมีจุดโฟกัส

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

แพลตฟอร์ม All-in-One จากสคริปต์สู่วิดีโอ

ไปให้ไกลกว่าคลิปสั้นๆ ด้วยวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์บนแพลตฟอร์มแบบ all-in-one เพียงวางบรีฟลงในเวิร์กโฟลว์ script to video แล้ว Video Agent จะเขียนสคริปต์ สร้างสตอรีบอร์ด สร้าง b-roll ที่เข้ากัน และใส่เสียงบรรยายพร้อมซับไตเติลแบบไดนามิก เพื่อให้ได้วิดีโอพร้อมเผยแพร่

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
ไอคอนกล่องของขวัญสีเขียวกรณีการใช้งาน

กรณีการใช้งานของ AI b-roll generator

สมาร์ตโฟนแสดงโฆษณาวิดีโอ AI แนวตั้งของสินค้าที่ไม่ติดแบรนด์ พร้อมคำบรรยาย “Shop the drop” และป้าย UI “Video ad” บนพื้นหลังสีลาเวนเดอร์

ดึงดูดผู้ซื้อด้วยโฆษณาวิดีโอ AI

การถ่ายทำกับเอเจนซี่ใช้ทั้งงบประมาณและเวลาหลายสัปดาห์ นักการตลาดสามารถสร้างช็อตคัตอะเวย์และซีนโมชั่นที่ดึงดูดสายตาจากสคริปต์เพื่อประหยัดเวลาและดึงดูดผู้ซื้อ จากนั้นนำไปใส่ในวิดีโอการตลาดที่พร้อมใช้งานบนทุกช่องทางได้ภายในไม่กี่นาที

สมาร์ตโฟนที่แสดงคลิปโซเชียลแนวตั้งแบบสั้นพร้อมฮุกข้อความ “Watch this” ไอคอนการมีส่วนร่วม และช็อต b-roll บนพื้นหลังสีเขียวมิ้นต์

คลิปโซเชียลที่ช่วยขยายการเข้าถึงของคุณ

การถ่ายคลิปใหม่ทุกวันทั้งช้าและไม่สม่ำเสมอ เปลี่ยนไอเดียรวดเร็วให้กลายเป็นวิดีโอ b-roll และ hook สไตล์ภาพยนตร์ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึง แล้วเผยแพร่เป็นคอนเทนต์ไวรัลบน TikTok, Reels และ Shorts ด้วยเวิร์กโฟลว์วิดีโอ TikTok ที่ออกแบบมาเพื่อการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ

เดโมสินค้าแบบมีผู้นำเสนอ พร้อมการ์ดผู้นำเสนอและภาพโคลสอัป b-roll แบบคัตอะเวย์เป็นภาพตัวอย่าง เรียงต่อกันด้วยมาร์กเกอร์ seamless-cut และมีป้าย UI ระบุว่า 'Product demo' บนพื้นหลังสีฟ้าอ่อน

เดโมสินค้าแบบมืออาชีพพร้อม B-Roll ที่ลื่นไหล

การถ่ายเดโมที่ดูมืออาชีพต้องใช้การวางแผน อุปกรณ์ และการตัดต่อ เพียงอธิบายฟีเจอร์แล้วสร้างฟุตเทจ b-roll และภาพโคลสอัปที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมวิดีโอเดโมสินค้าให้ตัดต่อได้อย่างลื่นไหล ดูเหมือนถ่ายจากสตูดิโอและพร้อมเผยแพร่ทันที

ฉากวิดีโออธิบายประกอบด้วยการ์ดผู้บรรยาย แผนภาพแนวคิดของโหนดที่เชื่อมต่อกัน และภาพตัวอย่าง b-roll พร้อมป้าย UI คำว่า 'Explainer' บนพื้นหลังสีม่วงลาเวนเดอร์

วิดีโออธิบายและเล่าเรื่องด้วยภาพ

ไอเดียเชิงนามธรรมสื่อสารได้ยากหากมีแค่คนพูดในวิดีโอ เพิ่มกราฟิกเคลื่อนไหวและฟุตเทจประกอบเพื่อให้วิดีโออธิบายด้วย AI ช่วยทำให้เรื่องซับซ้อนเข้าใจง่าย เปลี่ยนสคริปต์ยาวๆ ให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ชัดเจนและดูเพลิน

หน้าจอ UI โมดูลการฝึกอบรมแบบทีละขั้นตอน มีภาพตัวอย่าง b-roll ไลฟ์สไตล์สำหรับ Step 1 และ Step 2 พร้อมป้าย UI คำว่า 'Training' และการ์ดผู้สอนด้านข้าง บนพื้นหลังสีเขียวมิ้นต์

ขยายการสร้างคอนเทนต์การฝึกอบรม

การถ่ายทำวิดีโอเทรนนิ่งใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตมีต้นทุนสูง สร้างฉากไลฟ์สไตล์ที่ช่วยระบุและอธิบายแต่ละขั้นตอนสำหรับวิดีโอเทรนนิ่ง จากนั้นแก้ไขสคริปต์และสร้างวิดีโอใหม่ได้ทันทีเพื่อให้การผลิตคอนเทนต์เดินหน้าต่อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

หน้าต่างแก้ไขช่องครีเอเตอร์สำหรับวิดีโอแบบยาวที่มีรายการตอนและกริดไลบรารีมีเดียของคลิป b-roll ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ พร้อมการ์ดครีเอเตอร์และมาสคอต Orby สีเขียว บนพื้นหลังสีฟ้าอ่อน

ช่องคอนเทนต์แบบ Long-Form และ Creator

ไม่ต้องเสียเวลาหา Footage ใหม่ทุกครั้งสำหรับแต่ละตอน พอดแคสต์ หรือโปรเจกต์รีโพสต์คอนเทนต์ สร้าง b-roll ได้ไม่จำกัดตามต้องการเพื่อขับเคลื่อนเวิร์กโฟลว์ youtube video generator พร้อมรักษาลุคให้คอนเทนต์ของครีเอเตอร์สม่ำเสมอแม้มีหลายร้อยตอน

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของ AI b-roll generator

สร้างวิดีโอ b-roll ระดับภาพยนตร์ได้ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่พรอมต์ข้อความไปจนถึงฟุตเทจคุณภาพพร้อมตัดต่อ

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ขั้นตอนที่ 1: เลือกสไตล์ของคุณ

เลือกฟอร์แมต อัตราส่วนภาพ และสไตล์ภาพ จากนั้นกำหนดโทนและทิศทางของฉาก

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ขั้นตอนที่ 2: เขียนพรอมต์ของคุณ

อธิบายซีนที่ต้องการหรืออัปโหลดภาพอ้างอิง แล้วระบบจะวางแผนช็อตให้

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ขั้นตอนที่ 3: สร้างฟุตเทจ

AI สร้างวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวลื่นไหลได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้สต็อกวิดีโอหรือถ่ายทำเอง

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ขั้นตอนที่ 4: ปรับแต่งและส่งออก

ปรับจังหวะ ทรานซิชัน และโทนสี จากนั้นส่งออกวิดีโอได้ทุกอัตราส่วนสำหรับโฆษณา โซเชียล หรือ YouTube

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI b-roll generator คืออะไรและทำงานอย่างไร?

เครื่องมือสร้าง b-roll ด้วย AI จะแปลงพรอมต์ข้อความหรือรูปภาพอ้างอิงให้กลายเป็นฟุตเทจพร้อมตัดต่อ เครื่องมือ AI นี้จะอ่านสคริปต์ของคุณ ระบุซีนที่ต้องใช้ แล้วสร้างช็อตคัตอะเวย์แบบภาพยนตร์ ช็อตสินค้า และฉากหลังแบบเคลื่อนไหวสำหรับวิดีโอแบบไม่เห็นหน้า หรือโปรเจกต์แบบใดก็ได้

วิดีโอ b-roll จาก AI ให้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพบนหน้าจอหรือไม่

ใช่ ฟุตเทจมาจากโมเดลชั้นนำที่มีให้ใช้ใน HeyGen เช่น Sora, Veo, Kling และ Seedance พร้อมการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล แสงเงาและมิติที่สมจริง ปรับจังหวะ ทรานซิชัน และคัลเลอร์เกรดดิ้งได้ใน AI video generator เพื่อให้ทุกซีนได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ

จำเป็นต้องไปค้นหาฟุตเทจ b-roll จากเว็บสต็อกหรือ Pexels เองไหม

ไม่ต้อง แทนที่จะต้องไล่หาวิดีโอสต็อกจากเว็บอย่าง Pexels ตัวเจเนอเรเตอร์จะวิเคราะห์สคริปต์อย่างชาญฉลาด ระบุซีนที่ต้องใช้ แล้วสร้างฟุตเทจ b-roll ใหม่ตามต้องการให้ทันที และยังมีไลบรารีสื่อเก็บคลิปที่สร้างไว้ให้คุณนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในโปรเจกต์อื่นๆ

สามารถสร้างวิดีโอ b-roll จากวิดีโอและรูปภาพของตัวเองได้ไหม

ได้แน่นอน เพียงอัปโหลดวิดีโอและรูปภาพของคุณเอง ระบบจะใส่การเคลื่อนไหว มุมแพน และการขยับกล้องที่ดูเป็นธรรมชาติให้โดยอัตโนมัติ เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนแอสเซ็ตที่มีอยู่ให้กลายเป็นฟุตเทจสำหรับวิดีโอโปรโมตสินค้า โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือสมัครใช้สต็อกวิดีโอ

สามารถอัปโหลดวิดีโอของตัวเองแล้วเพิ่มฟุตเทจ b-roll ด้วยตัวแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ไหม

ได้แน่นอน อัปโหลดวิดีโอของคุณแล้วให้ตัวแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มฟุตเทจ b-roll ในจุดที่ช่วยเสริมข้อความของคุณ การใส่ช็อตตัดสลับที่เกี่ยวข้องช่วยยกระดับวิดีโอของคุณและทำให้คอนเทนต์ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อเองหลายชั่วโมง

สามารถเพิ่มซับไตเติลและคำบรรยายใน b-roll ได้ในคลิกเดียวไหม

ได้แน่นอน เครื่องมือสร้างซับไตเติลจะเพิ่มซับไตเติลและคำบรรยายในคลิกเดียว จากนั้นซิงก์ให้ตรงกับเสียงบรรยายของคุณ ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอพร้อมแชร์ได้ในทุกอัตราส่วนภาพ โดยเลือกให้ฝังซับไตเติลลงในวิดีโอหรือแยกเป็นไฟล์ซับไตเติลต่างหากก็ได้

สามารถใช้วิดีโอ b-roll จาก AI เชิงพาณิชย์ในโฆษณาและงานลูกค้าได้ไหม

ได้ วิดีโอที่สร้างบนแพ็กเกจแบบชำระเงินมาพร้อมสิทธิ์เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ใช้ทำโฆษณา เปิดตัวสินค้า หรือทำงานให้ลูกค้าได้ทันที นำคลิปไปใช้ต่อในเวิร์กโฟลว์ AI ad maker หรือใส่ในงานส่งมอบใดๆ ก็ได้ การส่งออกแบบฟรีจะมีลายน้ำ แพ็กเกจแบบชำระเงินจะลบลายน้ำออกและปลดล็อกการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ

สามารถสร้าง b-roll ได้มากแค่ไหน และมีจำนวนคลิปสูงสุดหรือไม่

คุณสามารถสร้างคลิปบรรยากาศ คลิปสินค้าแบบโคลสอัป และวิดีโอพื้นหลังเคลื่อนไหวแบบเป็นชุดไว้ล่วงหน้าใน App Library ก่อนเริ่มตัดต่อหลัก แผนแบบชำระเงินจะปลดล็อกการสร้างได้ไม่จำกัด จึงสร้างไลบรารีฟุตเทจเสริมสำหรับทั้งแคมเปญหรือทั้งช่องได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องจ่ายค่าคลิปแยกชิ้น

ทำไมควรใช้ตัวสร้าง b-roll แทนการใช้คลังวิดีโอสต็อก?

คลังสต็อกวิดีโอมีแต่คลิปทั่วไปที่แบรนด์อื่นก็ใช้เหมือนกัน แถมค่าลิขสิทธิ์ยังสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวสร้าง b-roll ช่วยสร้างฟุตเทจที่ตรงกับซีนและแบรนด์ของคุณเอง ทำให้ภาพดูเป็นต้นฉบับ จับคู่กับตัวสร้างสคริปต์วิดีโอเพื่อวางแผนและผลิตทุกอย่างได้ในที่เดียว

ตัวสร้าง b-roll เหมาะกับเวิร์กโฟลว์การตัดต่อและการเชื่อมต่อเครื่องมือของฉันหรือไม่?

ได้เลย อินเทอร์เฟซแบบฉากของเราสามารถใช้ร่วมกับเวิร์กโฟลว์ตัดต่อวิดีโอที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว พร้อมรองรับการเชื่อมต่อผ่าน API สำหรับงานแบบแบตช์ วิดีโอ b-roll ที่สร้างขึ้นจะเข้ากับโทนและสไตล์โปรเจกต์ของคุณ ทำให้แทรกช็อตคัตอะเวย์ลงในไทม์ไลน์ได้ทันทีโดยไม่สะดุดไอเดียสร้างสรรค์

เครื่องมือสร้างวิดีโอ b-roll ด้วย AI ใช้ฟรีหรือไม่ และแพ็กเกจแบบชำระเงินมีอะไรเพิ่มบ้าง?

เริ่มใช้งานฟรีได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและสร้างฟุตเทจเพื่อทดสอบเวิร์กโฟลว์ โดยวิดีโอที่ส่งออกแบบฟรีจะมีลายน้ำ แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะลบลายน้ำออก ปลดล็อกความละเอียดที่สูงขึ้น วิดีโอที่ยาวขึ้น และสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ

สามารถใส่เสียงบรรยายลงใน b-roll และดาวน์โหลดวิดีโอที่เสร็จแล้วได้ไหม

ได้ เชื่อมคลิปที่สร้างต่อกันพร้อมผู้บรรยาย อวตาร AI เสียงบรรยายจาก AI เพลง และคำบรรยาย ในโปรเจกต์เดียว ทุกอย่างเรนเดอร์รวมกันบนไทม์ไลน์เดียว แล้วดาวน์โหลดวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์แบบ HD หรือแชร์ตรงไปยังช่องของคุณได้เลย

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