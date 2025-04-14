เปลี่ยนพรอมต์ข้อความสั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์ได้ในไม่กี่นาที เครื่องมือสร้าง b-roll ด้วย AI สร้างฟุตเทจพร้อมตัดต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องจ่ายค่าสต็อก และไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ เหมาะสำหรับโฆษณา วิดีโออธิบาย และคอนเทนต์โซเชียล
ฟีเจอร์ของ AI B-Roll Generator
สร้างฟุตเทจ B-Roll จากพรอมต์
พิมพ์ฉากที่ต้องการแล้วให้ AI สร้างฟุตเทจ b-roll พร้อมตัดต่อได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้สต็อกวิดีโอหรือทีมถ่ายทำ โมเดล text to video ล่าสุดภายใน HeyGen รวมถึง Sora, Veo และ Kling จะเปลี่ยนพรอมต์ของคุณให้กลายเป็นช็อตภาพยนตร์คุณภาพสูง ช็อตสินค้า และฉากพื้นหลังเคลื่อนไหว
ถ่ายภาพแล้วแปลงเป็น B-Roll คุณภาพสูง
อัปโหลดภาพนิ่งหรือถ่ายรูป แล้วเอนจิน image to video จะเพิ่มการแพน การซูม และการเคลื่อนกล้องให้กลายเป็น b-roll ที่ลื่นไหล กำหนดทิศทางช็อตของวิดีโอจากพรอมต์สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนแอสเซ็ตแบรนด์เพียงชิ้นเดียวให้เป็นซีนที่ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำ
ตัดต่อเทคอัตโนมัติใน AI Video Editor
Speech Cleanup จะช่วยตัดต่อ a-roll ของคุณแบบอัตโนมัติ ลบคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดพูด การเริ่มพูดใหม่ และเทคที่ไม่ใช้ออกไป จากนั้นจัดการตัดต่อวิดีโอให้โดยต่อคลิปที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน ทรานซิชันที่มองไม่เห็นจะเชื่อมทุกช่องว่างในตัวแก้ไขวิดีโอ AI ทำให้ฟุตเทจดูเหมือนถ่ายทำได้สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรก
จับคู่ B-Roll และโทนสีให้ตรงกับแบรนด์
เปลี่ยนจากสต็อกวิดีโอทั่วไปมาใช้แอสเซทแบรนด์ของคุณเองให้ตรงกับอัตลักษณ์และยกระดับทุกซีน ปรับจังหวะการตัดต่อ ละเอียดทรานซิชัน และใส่คัลเลอร์เกรดระดับมืออาชีพเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวที่โดดเด่นยังสื่อสารตรงประเด็น จับคู่ฟุตเทจที่สร้างด้วย AI เข้ากับ AI talking head เพื่อเล่าเรื่องได้อย่างมีจุดโฟกัส
แพลตฟอร์ม All-in-One จากสคริปต์สู่วิดีโอ
ไปให้ไกลกว่าคลิปสั้นๆ ด้วยวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์บนแพลตฟอร์มแบบ all-in-one เพียงวางบรีฟลงในเวิร์กโฟลว์ script to video แล้ว Video Agent จะเขียนสคริปต์ สร้างสตอรีบอร์ด สร้าง b-roll ที่เข้ากัน และใส่เสียงบรรยายพร้อมซับไตเติลแบบไดนามิก เพื่อให้ได้วิดีโอพร้อมเผยแพร่
การถ่ายทำกับเอเจนซี่ใช้ทั้งงบประมาณและเวลาหลายสัปดาห์ นักการตลาดสามารถสร้างช็อตคัตอะเวย์และซีนโมชั่นที่ดึงดูดสายตาจากสคริปต์เพื่อประหยัดเวลาและดึงดูดผู้ซื้อ จากนั้นนำไปใส่ในวิดีโอการตลาดที่พร้อมใช้งานบนทุกช่องทางได้ภายในไม่กี่นาที
การถ่ายคลิปใหม่ทุกวันทั้งช้าและไม่สม่ำเสมอ เปลี่ยนไอเดียรวดเร็วให้กลายเป็นวิดีโอ b-roll และ hook สไตล์ภาพยนตร์ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึง แล้วเผยแพร่เป็นคอนเทนต์ไวรัลบน TikTok, Reels และ Shorts ด้วยเวิร์กโฟลว์วิดีโอ TikTok ที่ออกแบบมาเพื่อการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ
การถ่ายเดโมที่ดูมืออาชีพต้องใช้การวางแผน อุปกรณ์ และการตัดต่อ เพียงอธิบายฟีเจอร์แล้วสร้างฟุตเทจ b-roll และภาพโคลสอัปที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมวิดีโอเดโมสินค้าให้ตัดต่อได้อย่างลื่นไหล ดูเหมือนถ่ายจากสตูดิโอและพร้อมเผยแพร่ทันที
ไอเดียเชิงนามธรรมสื่อสารได้ยากหากมีแค่คนพูดในวิดีโอ เพิ่มกราฟิกเคลื่อนไหวและฟุตเทจประกอบเพื่อให้วิดีโออธิบายด้วย AI ช่วยทำให้เรื่องซับซ้อนเข้าใจง่าย เปลี่ยนสคริปต์ยาวๆ ให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ชัดเจนและดูเพลิน
การถ่ายทำวิดีโอเทรนนิ่งใหม่ทุกครั้งที่มีการอัปเดตมีต้นทุนสูง สร้างฉากไลฟ์สไตล์ที่ช่วยระบุและอธิบายแต่ละขั้นตอนสำหรับวิดีโอเทรนนิ่ง จากนั้นแก้ไขสคริปต์และสร้างวิดีโอใหม่ได้ทันทีเพื่อให้การผลิตคอนเทนต์เดินหน้าต่อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ไม่ต้องเสียเวลาหา Footage ใหม่ทุกครั้งสำหรับแต่ละตอน พอดแคสต์ หรือโปรเจกต์รีโพสต์คอนเทนต์ สร้าง b-roll ได้ไม่จำกัดตามต้องการเพื่อขับเคลื่อนเวิร์กโฟลว์ youtube video generator พร้อมรักษาลุคให้คอนเทนต์ของครีเอเตอร์สม่ำเสมอแม้มีหลายร้อยตอน
วิธีการทำงานของ AI b-roll generator
สร้างวิดีโอ b-roll ระดับภาพยนตร์ได้ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่พรอมต์ข้อความไปจนถึงฟุตเทจคุณภาพพร้อมตัดต่อ
เลือกฟอร์แมต อัตราส่วนภาพ และสไตล์ภาพ จากนั้นกำหนดโทนและทิศทางของฉาก
อธิบายซีนที่ต้องการหรืออัปโหลดภาพอ้างอิง แล้วระบบจะวางแผนช็อตให้
AI สร้างวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์ที่เคลื่อนไหวลื่นไหลได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้สต็อกวิดีโอหรือถ่ายทำเอง
ปรับจังหวะ ทรานซิชัน และโทนสี จากนั้นส่งออกวิดีโอได้ทุกอัตราส่วนสำหรับโฆษณา โซเชียล หรือ YouTube
เครื่องมือสร้าง b-roll ด้วย AI จะแปลงพรอมต์ข้อความหรือรูปภาพอ้างอิงให้กลายเป็นฟุตเทจพร้อมตัดต่อ เครื่องมือ AI นี้จะอ่านสคริปต์ของคุณ ระบุซีนที่ต้องใช้ แล้วสร้างช็อตคัตอะเวย์แบบภาพยนตร์ ช็อตสินค้า และฉากหลังแบบเคลื่อนไหวสำหรับวิดีโอแบบไม่เห็นหน้า หรือโปรเจกต์แบบใดก็ได้
ใช่ ฟุตเทจมาจากโมเดลชั้นนำที่มีให้ใช้ใน HeyGen เช่น Sora, Veo, Kling และ Seedance พร้อมการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล แสงเงาและมิติที่สมจริง ปรับจังหวะ ทรานซิชัน และคัลเลอร์เกรดดิ้งได้ใน AI video generator เพื่อให้ทุกซีนได้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ
ไม่ต้อง แทนที่จะต้องไล่หาวิดีโอสต็อกจากเว็บอย่าง Pexels ตัวเจเนอเรเตอร์จะวิเคราะห์สคริปต์อย่างชาญฉลาด ระบุซีนที่ต้องใช้ แล้วสร้างฟุตเทจ b-roll ใหม่ตามต้องการให้ทันที และยังมีไลบรารีสื่อเก็บคลิปที่สร้างไว้ให้คุณนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในโปรเจกต์อื่นๆ
ได้แน่นอน เพียงอัปโหลดวิดีโอและรูปภาพของคุณเอง ระบบจะใส่การเคลื่อนไหว มุมแพน และการขยับกล้องที่ดูเป็นธรรมชาติให้โดยอัตโนมัติ เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนแอสเซ็ตที่มีอยู่ให้กลายเป็นฟุตเทจสำหรับวิดีโอโปรโมตสินค้า โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือสมัครใช้สต็อกวิดีโอ
ได้แน่นอน อัปโหลดวิดีโอของคุณแล้วให้ตัวแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มฟุตเทจ b-roll ในจุดที่ช่วยเสริมข้อความของคุณ การใส่ช็อตตัดสลับที่เกี่ยวข้องช่วยยกระดับวิดีโอของคุณและทำให้คอนเทนต์ดูมืออาชีพได้โดยไม่ต้องเสียเวลาตัดต่อเองหลายชั่วโมง
ได้แน่นอน เครื่องมือสร้างซับไตเติลจะเพิ่มซับไตเติลและคำบรรยายในคลิกเดียว จากนั้นซิงก์ให้ตรงกับเสียงบรรยายของคุณ ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอพร้อมแชร์ได้ในทุกอัตราส่วนภาพ โดยเลือกให้ฝังซับไตเติลลงในวิดีโอหรือแยกเป็นไฟล์ซับไตเติลต่างหากก็ได้
ได้ วิดีโอที่สร้างบนแพ็กเกจแบบชำระเงินมาพร้อมสิทธิ์เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ใช้ทำโฆษณา เปิดตัวสินค้า หรือทำงานให้ลูกค้าได้ทันที นำคลิปไปใช้ต่อในเวิร์กโฟลว์ AI ad maker หรือใส่ในงานส่งมอบใดๆ ก็ได้ การส่งออกแบบฟรีจะมีลายน้ำ แพ็กเกจแบบชำระเงินจะลบลายน้ำออกและปลดล็อกการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ
คุณสามารถสร้างคลิปบรรยากาศ คลิปสินค้าแบบโคลสอัป และวิดีโอพื้นหลังเคลื่อนไหวแบบเป็นชุดไว้ล่วงหน้าใน App Library ก่อนเริ่มตัดต่อหลัก แผนแบบชำระเงินจะปลดล็อกการสร้างได้ไม่จำกัด จึงสร้างไลบรารีฟุตเทจเสริมสำหรับทั้งแคมเปญหรือทั้งช่องได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องจ่ายค่าคลิปแยกชิ้น
คลังสต็อกวิดีโอมีแต่คลิปทั่วไปที่แบรนด์อื่นก็ใช้เหมือนกัน แถมค่าลิขสิทธิ์ยังสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวสร้าง b-roll ช่วยสร้างฟุตเทจที่ตรงกับซีนและแบรนด์ของคุณเอง ทำให้ภาพดูเป็นต้นฉบับ จับคู่กับตัวสร้างสคริปต์วิดีโอเพื่อวางแผนและผลิตทุกอย่างได้ในที่เดียว
ได้เลย อินเทอร์เฟซแบบฉากของเราสามารถใช้ร่วมกับเวิร์กโฟลว์ตัดต่อวิดีโอที่มีอยู่ได้อย่างลงตัว พร้อมรองรับการเชื่อมต่อผ่าน API สำหรับงานแบบแบตช์ วิดีโอ b-roll ที่สร้างขึ้นจะเข้ากับโทนและสไตล์โปรเจกต์ของคุณ ทำให้แทรกช็อตคัตอะเวย์ลงในไทม์ไลน์ได้ทันทีโดยไม่สะดุดไอเดียสร้างสรรค์
เริ่มใช้งานฟรีได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตและสร้างฟุตเทจเพื่อทดสอบเวิร์กโฟลว์ โดยวิดีโอที่ส่งออกแบบฟรีจะมีลายน้ำ แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะลบลายน้ำออก ปลดล็อกความละเอียดที่สูงขึ้น วิดีโอที่ยาวขึ้น และสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบ
ได้ เชื่อมคลิปที่สร้างต่อกันพร้อมผู้บรรยาย อวตาร AI เสียงบรรยายจาก AI เพลง และคำบรรยาย ในโปรเจกต์เดียว ทุกอย่างเรนเดอร์รวมกันบนไทม์ไลน์เดียว แล้วดาวน์โหลดวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์แบบ HD หรือแชร์ตรงไปยังช่องของคุณได้เลย
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI