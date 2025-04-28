เปลี่ยนข้อความธรรมดา สคริปต์ หรือโครงร่างให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันด้วยวิดีโอ AI โดยไม่ต้องทำสตอรีบอร์ดหรือคีย์เฟรม HeyGen’s AI animation generator สร้างฉาก การเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายให้ครบ ทำให้โฟกัสที่สารที่ต้องการสื่อได้เต็มที่ ไม่ต้องเสียเวลากับงานทำมือ
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างแอนิเมชัน AI ที่ดีที่สุด
HeyGen ถูกสร้างมาสำหรับครีเอเตอร์ นักการตลาด และทีมงานที่ต้องการแอนิเมชันคุณภาพสูงในปริมาณมาก โดยไม่ต้องเจอกับความซับซ้อนแบบเดิมของการสร้างวิดีโอ ทุกฟีเจอร์ถูกออกแบบมาให้รวดเร็ว ทำงานร่วมกันได้ง่าย และสอดคล้องกับแบรนด์สำหรับการสร้างวิดีโอ
สร้างแอนิเมชันที่ดูเหมือนทีมมืออาชีพทำให้ แม้จะทำงานคนเดียวก็ตาม ทั้งอวตาร มูฟชันกราฟิก และเลย์เอาต์ถูกปรับแต่งให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานบนทุกแพลตฟอร์ม
ล็อกโลโก้ สี ฟอนต์ และกราฟิกแถบล่างให้เหมือนกันทุกวิดีโอ เพื่อให้ภาพลักษณ์และบรรยากาศตรงกับแบรนด์ของคุณ ชุดแบรนด์และเทมเพลตช่วยให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันได้ แม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิดีโอก็ตาม
สร้างฮุก CTA และฟอร์แมตได้หลายเวอร์ชันภายในไม่กี่นาที ใช้เวอร์ชันที่ผลงานดี ปรับแต่งสิ่งที่ยังไม่เวิร์ก และปล่อยแอนิเมชันใหม่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้เวิร์กโฟลว์ช้าลง
แปลงข้อความเป็นวิดีโอแอนิเมชันได้ในคลิกเดียว
พิมพ์สิ่งที่ต้องการอธิบาย ขาย หรือประกาศแล้วให้ HeyGen สร้างเวอร์ชันแรกให้ AI จะเปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นสคริปต์ที่มีโครงสร้าง ช็อต และเลย์เอาต์แอนิเมชันที่สอดคล้องกับเป้าหมาย คุณจะได้ร่างวิดีโอแอนิเมชันฉบับสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที พร้อมปรับแต่งต่อ แทนการเริ่มจากหน้าจอเปล่า
ขยับอวตาร ไอคอน และฉากแบบอัตโนมัติ
เลือกอวตารพูดได้สมจริงหรือคาแร็กเตอร์แบบเรียบง่ายแล้วดูมันขยับด้วยลิปซิงก์และท่าทางที่แม่นยำ ใส่ไอคอน รูปทรง และโมชั่นกราฟิกเพื่อให้ทุกประเด็นมีภาพประกอบชัดเจน เอนจินจะจัดการจังหวะและทรานซิชันให้อัตโนมัติเพื่อให้แอนิเมชันลื่นไหลและดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องตั้งคีย์เฟรมเอง
พากย์เสียงอัตโนมัติ คำบรรยาย และออกแบบเสียง
สร้างเสียงบรรยายธรรมชาติภายในไม่กี่วินาทีได้หลายภาษาและหลายโทนให้ตรงกับเอกลักษณ์แบรนด์ของคุณ HeyGen เพิ่มซับไตเติลและออกแบบเสียงพื้นฐานให้โดยอัตโนมัติทำให้ทุกวิดีโอพร้อมเผยแพร่ได้ทันทีบนทุกแพลตฟอร์ม ปรับความเร็ว น้ำหนักคำ และจังหวะการพูดได้ง่ายๆ เพื่อให้ผู้ชมดูวิดีโอจนจบ
แก้ไขซีนด้วยคำสั่งข้อความแบบง่าย
อัปเดตแอนิเมชันของคุณได้ง่ายๆ แค่บอก HeyGen ว่าต้องการเปลี่ยนอะไร ขอให้ย่อบางช่วง สลับภาพ เปลี่ยนคำกระตุ้นให้ดำเนินการ หรือปรับพื้นหลังแล้วดูการอัปเดตได้ภายในไม่กี่วินาที หากต้องการควบคุมละเอียดขึ้น ให้เข้าไปที่ตัวแก้ไขไทม์ไลน์เพื่อปรับช็อตเฉพาะจุด ขณะที่การสร้างวิดีโอ AI จะช่วยซิงก์ทุกอย่างให้เข้ากัน
วิธีใช้ AI Animation Generator
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำแอนิเมชันหรือทักษะตัดต่อวิดีโอก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ HeyGen จะพาคุณไปตั้งแต่ไอเดียจนถึงการส่งออกวิดีโอผ่านขั้นตอนที่เรียบง่ายและมีคำแนะนำตลอดทาง
วางสคริปต์ที่มีอยู่ ใส่ลิงก์หรือบทความ หรือเขียนพรอมต์สั้นๆ เกี่ยวกับวิดีโอที่ต้องการสร้างด้วย AI จากนั้น HeyGen จะจัดโครงเรื่องให้เป็นระเบียบ แบ่งเป็นซีน ไฮไลต์สำคัญ และ CTA ที่ชัดเจน เหมาะสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์
เลือกอวตารพูดได้หรือโฮสต์แบบเรียบง่าย เลือกสไตล์แอนิเมชัน และกำหนดอัตราส่วนวิดีโอสำหรับเว็บ โซเชียล หรือพรีเซนเทชันด้วยตัวสร้างวิดีโอ AI ปรับฟอนต์ สี และโลโก้ให้ตรงกับชุดแบรนด์ของคุณได้ในคลิกเดียว
คลิก Generate แล้วให้ HeyGen สร้างแอนิเมชันเต็มรูปแบบพร้อมซีน ทรานซิชัน เสียงบรรยาย และคำบรรยาย ระบบจะจับคู่ภาพกับสคริปต์เพื่อให้ทุกบรรทัดมีจังหวะบนหน้าจอที่ชัดเจน
ใช้คอนโทรลง่ายๆ เพื่อปรับจังหวะ เปลี่ยนภาพ หรือปรับโทนเสียง จากนั้นโคลนวิดีโอเป็นหลายภาษาได้ทันที เพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยแอนิเมชันหลักชุดเดียวกัน
เครื่องมือสร้างแอนิเมชันด้วย AI คือเครื่องมือที่เปลี่ยนข้อความ สคริปต์ หรือไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันแบบอัตโนมัติ แทนที่จะต้องออกแบบทุกเฟรมหรือจัดท่าทางตัวละครด้วยตัวเอง AI จะสร้างฉาก การเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายให้ครบในที่เดียว
ไม่จำเป็น คุณสามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชันแรกได้แม้ไม่มีพื้นฐานการตัดต่อ อินเทอร์เฟซถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยพรอมต์ เทมเพลต และขั้นตอนแนะนำที่ให้ความรู้สึกเหมือนกรอกฟอร์ม มากกว่าต้องมานั่งเรียนรู้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ซับซ้อน
คุณสามารถสร้างวิดีโออธิบายสินค้า โปรโมชันการตลาด โมดูลแนะนำการใช้งานและการเทรนนิง คลิปสั้นสำหรับโซเชียล และคลิปเล่าเรื่องแบบเนื้อเรื่องได้ ใช้อวตารสำหรับคอนเทนต์แบบพูดคุยตัวเต็มตัว หรือใช้โมชั่นกราฟิกแบบเรียบง่ายสำหรับวิดีโออธิบายสั้นๆ
ได้ คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ ฟอนต์ สีประจำแบรนด์ สกรีนช็อต และภาพผลิตภัณฑ์เข้าไปใน HeyGen ได้โดยตรง แอสเซตเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในทุกโปรเจกต์ เพื่อให้วิดีโอแอนิเมชันทุกชิ้นมีภาพลักษณ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ
HeyGen รองรับหลายภาษา สำเนียง และสไตล์เสียง ทำให้สามารถโลคัลไลซ์แอนิเมชันเดียวกันสำหรับหลายตลาดได้ด้วย video translatorคุณสามารถสลับภาษาบรรยายได้โดยยังคงภาพและจังหวะเวลาให้ตรงกัน
ได้แน่นอน ทุกซีนสามารถแก้ไขได้เต็มรูปแบบหลังจากสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนภาพ ปรับแก้ข้อความ ปรับเวลา หรือสลับอวตารได้โดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ทั้งหมด
วิดีโอที่สร้างใน HeyGen ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานการตลาด การขาย การซัพพอร์ต และการสื่อสารภายในองค์กร สามารถนำไปใช้บนเว็บไซต์ แคมเปญ และสื่อที่ใช้สื่อสารกับลูกค้าตามเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ใช้งาน สำหรับความต้องการสร้างสรรค์ขั้นสูงแพ็กเกจ Proเริ่มต้นที่ $49
ผู้ใช้ส่วนใหญ่เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแอนิเมชันพร้อมแชร์ได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โปรโมชันง่ายๆ และคลิปโซเชียลมักทำเสร็จได้ในรอบเดียว ในขณะที่วิดีโออธิบายที่ซับซ้อนขึ้นอาจต้องปรับแก้สั้นๆ อีกเพียงไม่กี่รอบ
ได้ ทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันในเวิร์กสเปซเดียวกัน แชร์เทมเพลต และนำแอสเซ็ตกลับมาใช้ซ้ำได้ ผู้ตรวจทานสามารถแสดงความคิดเห็นและขอแก้ไขได้ ทำให้ไม่ต้องส่งไฟล์ไปมาระหว่างกัน
เครื่องมือแบบดั้งเดิมต้องให้คุณออกแบบ ทำแอนิเมชัน และตัดต่อทุกรายละเอียดด้วยตัวเอง HeyGen ใช้ AI เพื่อสร้างโครงเรื่อง ภาพ และเสียงบรรยายให้ครบ ทำให้ข้ามไปสู่ขั้นตอนการปรับแต่งและส่งงานได้ทันที
