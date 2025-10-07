พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Ad Maker: สร้างวิดีโอโฆษณาประสิทธิภาพสูง

สร้างวิดีโอแอดพร้อมใช้งานจากสคริปต์ ลิงก์สินค้า หรือบรีฟด้วย ai ad maker ของ HeyGen วางข้อความ เลือกสไตล์และกลุ่มเป้าหมาย แล้วสร้างแอดหลายเวอร์ชันพร้อมเสียง ภาพ และจังหวะเวลาให้เหมาะสม—ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องมีสตูดิโอ และไม่ต้องตัดต่อซับซ้อน

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

โฆษณาสินค้าอีคอมเมิร์ซ

Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.

แคมเปญการตลาดเชิงประสิทธิภาพ

Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.

ครีเอทีฟโฆษณาติดตั้งแอป

Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.

สร้างการรับรู้แบรนด์และวิดีโอโฆษณาหลัก

Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.

เปิดตัวโฆษณาแบบปรับตามพื้นที่

Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.

เร่งการเติบโตของเอเจนซีและสตูดิโอ

Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.

ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือสร้างโฆษณา AI ที่ดีที่สุด

HeyGen ผสานการสร้างครีเอทีฟอัตโนมัติ การปรับแต่งด้วยข้อมูล และการส่งออกที่ขยายขนาดได้ เพื่อสร้างโฆษณาที่ทำผลงานได้จริง ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือสร้างโฆษณา AI ของเราเพื่อทำให้กระบวนการสร้างโฆษณาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เพื่อลดระยะเวลาการผลิต เพิ่มความถี่ในการทดสอบ และทำแคมเปญโลคัลไลซ์ในหลายตลาดได้เร็วกว่าเวิร์กโฟลว์แบบดั้งเดิม

สร้างโฆษณาได้อย่างรวดเร็ว

สร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาหลายแบบและเวอร์ชันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มได้ในไม่กี่นาที HeyGen ช่วยอัตโนมัติทั้งการเขียนสคริปต์ การจัดลำดับซีน การพากย์เสียง และการเรนเดอร์ เพื่อให้คุณทดสอบครีเอทีฟได้รวดเร็วและปรับแต่งจากตัวที่ทำผลงานได้ดีที่สุด

เวิร์กโฟลว์ที่เน้นประสิทธิภาพเป็นหลัก

สร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันที่ออกแบบมาเพื่อการทดสอบและการปรับแต่งด้วย AI ad creator สร้างฮุก ข้อความกระตุ้นให้คลิก (CTA) และเวอร์ชัน A/B อัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วยอินไซต์ เพื่อเพิ่ม CTR และอัตราการแปลง

รองรับการขยายระดับองค์กรและการปรับใช้หลายภาษา

ผลิตโฆษณาท้องถิ่นหลายร้อยชิ้นแบบแบตช์ด้วยตัวแปลวิดีโอและการโคลนเสียง ทำให้งานกระจายคอนเทนต์เป็นอัตโนมัติและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณาผ่าน API เพื่อให้แคมเปญระดับโลกมีความสม่ำเสมอ

ลิงก์ไปยังการสร้างครีเอทีฟโฆษณา

HeyGen วิเคราะห์หน้าสินค้า ข้อความบนแลนดิ้งเพจ และบรีฟของคุณเพื่อสร้างสตอรีบอร์ดโฆษณาแบบครบวงจร เครื่องมือสร้างโฆษณา AI จะดึงจุดเด่นหลัก ภาพ และสเปกสินค้าออกมา จากนั้นเขียนสคริปต์สั้นๆ จับคู่กับฟุตเทจ B-roll และจัดลำดับซีนให้เหมาะกับการเพิ่มคอนเวอร์ชันและดึงดูดความสนใจ เวิร์กโฟลว์แบบลิงก์สู่โฆษณานี้ช่วยตัดขั้นตอนจัดการแอสเซ็ตด้วยตัวเอง และสร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาหลายเวอร์ชันพร้อมสำหรับการทดสอบ

เขียนสคริปต์และฮุควิดีโอด้วย AI พร้อมซิงก์เสียงอัตโนมัติ

สร้างหัวข้อ โฮก และสคริปต์สั้นๆ แบบอัตโนมัติให้เหมาะกับฟอร์แมตของแต่ละแพลตฟอร์ม (15s, 30s, 60s) ด้วย AI เพื่อให้ได้คอนเทนต์โฆษณาที่ดึงดูด HeyGen สร้างเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและซิงก์ปากอย่างแม่นยำเมื่อใช้อวตาร พร้อมจัดจังหวะ CTA และจังหวะของแต่ละซีนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการดูจนจบในโฆษณาที่ทำผลงานได้ดี ใช้การโคลนเสียงเพื่อรักษาโทนเสียงให้ตรงกับแบรนด์หรือเลือกเสียงสตูดิโอจากแคตตาล็อกสำหรับแต่ละภูมิภาค

เครื่องมือสำหรับปรับแต่งและทดสอบคอนเทนต์สร้างสรรค์

ชุดทดสอบในตัวช่วยทำงานอัตโนมัติทั้งการสร้างเวอร์ชันต่างๆ การทดสอบแบบแบ่งกลุ่ม และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ HeyGen ช่วยค้นหาฮุก ภาพ และจังหวะการตัดต่อที่ทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยการสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชัน 5–20 แบบต่อบรีฟ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกแบบมีโครงสร้างเพื่อใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณ

พรีเซ็ตแพลตฟอร์มและการส่งออกแบบแบตช์

ส่งออกไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งสำหรับฟีด สตอรี่ หรือโฆษณา in-stream และเลือกพรีเซ็ตสำหรับ TikTok, Reels, YouTube และโซเชียลแบบจ่ายเงิน ใช้โหมดแบตช์หรือ API เพื่อผลิตวิดีโอโฆษณาหลายร้อยเวอร์ชัน ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือภูมิภาค และส่งไฟล์สุดท้ายไปยังตัวจัดการโฆษณาหรือ CDN ของคุณโดยอัตโนมัติ

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเท่าเดิม"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
วิธีการทำงาน

วิธีใช้ AI Ad Maker

สร้างวิดีโอพร้อมลงโฆษณาได้ใน 4 ขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่บรีฟจนถึงปล่อยแคมเปญ

ขั้นตอนที่ 1

วางข้อมูลสินค้า หรืออัปโหลดสคริปต์ของคุณ

ใส่ URL สินค้า บรีฟสั้นๆ หรือสคริปต์ เพื่อให้ AI ad creator สร้างข้อความโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ HeyGen จะดึงข้อมูลสำคัญและเตรียมสตอรีบอร์ดโฆษณาที่โฟกัสทั้งจุดดึงดูดความสนใจและจุดกระตุ้นให้เกิดการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกฟอร์แมตและสไตล์ครีเอทีฟ

เลือกพรีเซ็ตแพลตฟอร์ม โทนภาพ และเสียง เลือกเทมเพลตที่เน้นประสิทธิภาพอย่างเช่นสไตล์ UGC ซีนีมาติก หรือเดโม เพื่อปรับแต่งโฆษณาด้วย AI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแคมเปญของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งซีนและข้อความให้ลงตัว

ปรับฮุก CTA ภาพ และเพลง ใช้ฟีเจอร์ image to video หรือ face swap เพื่อใส่ภาพสินค้าและผู้แสดง ปรับลิปซิงก์และจังหวะเวลาให้การนำเสนอสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4

สร้างเวอร์ชันหลากหลายและส่งออก

สร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ ใช้การส่งออกแบบแบตช์หรือ API เพื่อส่งมอบไฟล์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม และทริกเกอร์การอัปโหลดไปยังตัวจัดการโฆษณาหรือเว็บฮุคเพื่อเผยแพร่อัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI ad maker คืออะไร และสร้างวิดีโอโฆษณาได้อย่างไร?

เครื่องสร้างโฆษณา AI จะแปลงบรีฟ สคริปต์ หรือ URL สินค้าให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาพร้อมใช้งานจริง โดยใช้การสร้างสคริปต์อัตโนมัติ การจัดฉาก การพากย์เสียง และการเรนเดอร์ ระบบของ HeyGen จะช่วยคิดฮุก จัดลำดับภาพ และกำหนดจังหวะ CTA เพื่อสร้างโฆษณาแบบวิดีโอสั้นและวิดีโอยาวได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือใช้การตัดต่อแบบเดิม

HeyGen ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยเร่งการทดสอบครีเอทีฟด้วยการสร้างเวอร์ชันหลากหลาย (hook จังหวะ ภาพ) จากบรีฟเดียวพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การวนทดสอบที่รวดเร็วขึ้นและการปรับแต่งโดยอิงข้อมูลช่วยเพิ่มความเร็วในการทดสอบ ค้นหาครีเอทีฟที่ทำผลงานได้ดีที่สุด และปรับปรุง CTR และ ROAS อย่างต่อเนื่องตามเวลา แปลแล้ว 18,814,906 วิดีโอในหลายภาษา

HeyGen สามารถสร้างโฆษณาแบบ UGC หรือโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยอวตารได้ไหม

ได้แน่นอน การใช้ AI สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กลยุทธ์การตลาดของคุณได้ แพลตฟอร์มรองรับการตัดต่อสไตล์ UGC และอวตารเสมือนจริง เลือกใช้อวตารที่ดูเป็นธรรมชาติเพื่อพูดตามสคริปต์ หรือใช้สไตล์ UGC ที่สร้างด้วย AI เพื่อเลียนแบบคอนเทนต์จากครีเอเตอร์จริงที่ทำผลงานได้ดีบนโซเชียลฟีด

ต้องถ่ายทำหรือเตรียมฟุตเทจเองเพื่อสร้างโฆษณาหรือไม่?

ไม่ใช่ HeyGen สามารถสร้างโฆษณาแบบครบชุดจากลิงก์หรือสคริปต์ด้วยภาพที่สร้างด้วย AI และฟุตเทจสต็อกที่มีลิขสิทธิ์ คุณยังสามารถอัปโหลดแอสเซ็ตหรือรูปภาพสินค้าเพื่อนำไปสร้างช็อตสินค้าที่สมจริงยิ่งขึ้นผ่านเวิร์กโฟลว์ AI image to video

การทำโลคัลไลเซชันสำหรับโฆษณาทำงานอย่างไร

ใช้ video translator เพื่อสร้างเวอร์ชันโฆษณาแบบโลคัลไลซ์พร้อมสคริปต์ แทร็กเสียงพากย์ และคำบรรยายซับไตเติลที่แปลแล้ว HeyGen รักษาจังหวะและการลิปซิงก์ให้สอดคล้องกันพร้อมถ่ายทอดน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติในแต่ละภาษาปลายทาง เพื่อให้ข้อความสื่อสารคงความสม่ำเสมอทั่วโลก

รองรับรูปแบบและแพลตฟอร์มโฆษณาแบบใดบ้าง?

ส่งออกไฟล์ MP4 ที่ปรับแต่งมาอย่างเหมาะสมสำหรับฟีด วิดีโอแนวตั้งแบบ Reels/Stories วิดีโอ in-stream และตำแหน่งโฆษณาบนเดสก์ท็อป มี Preset พร้อมใช้สำหรับ TikTok, Instagram, YouTube, Facebook และแพลตฟอร์ม programmatic เพื่อให้ได้อัตราส่วนภาพและโค้เดกที่ถูกต้อง

สามารถรันแคมเปญแบบแบตช์และทำโฆษณาแบบอัตโนมัติได้ไหม

ได้ HeyGen มี API การแจ้งเตือนผ่าน webhook และเครื่องมือสร้างแบบแบตช์ให้ใช้สร้างวิดีโอโฆษณาหลายร้อยเวอร์ชันแบบอัตโนมัติ ปรับให้เหมาะกับแต่ละเซกเมนต์ และส่งไฟล์ไปยัง ad manager หรือ storage bucket ได้โดยตรง

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างโฆษณาและเวอร์ชันต่างๆ

โฆษณาแบบสั้นส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อน งานแบบแบตช์สามารถขยายตามปริมาณและประมวลผลแบบขนานได้ โดย API จะส่งสถานะอัปเดตให้ทีมจัดการเวิร์กโฟลว์การเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครเป็นเจ้าของโฆษณาที่สร้างด้วย HeyGen?

คุณยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินดิจิทัลทั้งหมดที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ HeyGen จะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโฆษณาของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในคอนเทนต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณนำมาใช้ในครีเอทีฟ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับแคมเปญโฆษณาของคุณ

HeyGen ปลอดภัยสำหรับทรัพย์สินด้านแบรนด์และแคมเปญหรือไม่?

ได้ HeyGen ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงการเข้ารหัส การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท และตัวเลือกด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบ สามารถใช้การเชื่อมต่อที่จัดเก็บข้อมูลแบบส่วนตัวและการควบคุมในเวิร์กสเปซเพื่อจัดการการเข้าถึงแอสเซ็ตได้

ฉันสามารถควบคุมงานสร้างสรรค์ในโฆษณาที่สร้างด้วย AI ได้แค่ไหน

คุณสามารถแก้ไขสคริปต์ สลับภาพ ปรับเพลง ปรับแต่งเสียงบรรยาย และใช้ชุดแบรนด์ได้ เครื่องมือนี้รองรับการแก้ไขในระดับซีนและการเปลี่ยนแปลงทั้งวิดีโอด้วยพรอมต์ ทำให้สามารถปรับแก้ซ้ำได้โดยไม่ต้องใช้ตัวแก้ไขไทม์ไลน์แบบดั้งเดิม จึงเป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทรงพลัง

HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวิเคราะห์โฆษณาหรือเครื่องมือจัดการแคมเปญของฉันได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับการเชื่อมต่อผ่าน API และ webhook เพื่อส่งไฟล์และเมทาดาทาที่สร้างแล้วเข้าไปยังสแต็กแคมเปญของคุณ เชื่อมต่อการส่งออกไปยัง CDN แพลตฟอร์มโฆษณา หรือระบบ analytics เพื่อให้การปล่อยแคมเปญและการวัดผลเป็นไปอย่างราบรื่น

