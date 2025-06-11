เพิ่มคำบรรยายในวิดีโอจำนวนมากด้วย AI

อัปโหลดวิดีโอหรือวางลิงก์แล้วรับคำบรรยายที่แม่นยำและแก้ไขได้ภายในไม่กี่นาที HeyGen ถอดเสียงจากออดิโอ ซิงก์เวลา และส่งออกเป็นไฟล์ SRT หรือซับไตเติลฝังในวิดีโอ เพื่อให้คอนเทนต์เข้าถึงได้และเหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องทำซับไตเติลเอง
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
ทำไม HeyGen จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับใส่คำบรรยายในวิดีโอ
HeyGen ผสานการถอดเสียงความเร็วสูง การจัดจังหวะระดับคุณภาพมนุษย์ และการควบคุมสไตล์ที่ใช้งานง่าย เพื่อให้ทีมและครีเอเตอร์เพิ่มคำบรรยายในวิดีโอได้ในปริมาณมาก ช่วยเพิ่มการรับชมจนจบ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และตอบโจทย์มาตรฐานการเข้าถึง โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือที่ซับซ้อน
สร้างคำบรรยายได้ภายในไม่กี่นาทีพร้อมเครื่องหมายวรรคตอนและการตรวจจับผู้พูด HeyGen ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและใส่เวลาให้แต่ละบรรทัดเพื่อให้ซับไตเติลของคุณสอดคล้องกับจังหวะการพูดตามธรรมชาติและอ่านง่าย
เลือกฟอนต์ ขนาด ตำแหน่ง และแอนิเมชัน แก้ไขสคริปต์คำบรรยายด้วยตัวเองหรือยอมรับคำแนะนำการแก้ไขอัตโนมัติ จากนั้นส่งออกเป็นไฟล์ SRT, VTT หรือแบบฝังในวิดีโอ พร้อมฟอร์แมตสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์มและเว็บเพลเยอร์
สร้างชุดคำบรรยายและแทร็กซับไตเติลภาษาท้องถิ่นด้วยเครื่องมือแปลวิดีโอ สร้างคำบรรยายหลายภาษาและไฟล์ส่งออกสำหรับผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่หรือแปลด้วยตนเอง
สร้างคำบรรยายอัตโนมัติพร้อมตรวจจับผู้พูด
HeyGen ถอดเสียงจากเสียงพูดโดยอัตโนมัติและตรวจจับการเปลี่ยนผู้พูดเพื่อให้คำบรรยายยังคงแม่นยำในวิดีโอสัมภาษณ์ เวทีเสวนา และไฟล์เสียงที่มีหลายเสียงพูด ระบบใส่เครื่องหมายวรรคตอนอัจฉริยะและตัดบรรทัดให้อ่านง่าย สร้างแทร็กซับไตเติลที่สะอาดซึ่งสามารถแก้ไขหรือส่งออกเป็นไฟล์ SRT และ VTT ด้วย subtitle generator ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงเมื่อเทียบกับการถอดเสียงด้วยตนเอง และทำให้ผู้ชมที่ต้องพึ่งพาคำบรรยายในการดูวิดีโอออนไลน์เข้าถึงคอนเทนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
การกำหนดเวลาอย่างแม่นยำและการจัดแนวเฟรมแบบตรงเป๊ะ
คำบรรยายถูกจัดให้ตรงกับเสียงในระดับพยางค์และวลีเพื่อให้ข้อความแสดงผลได้อย่างเป็นธรรมชาติเข้ากับการพูด เอนจินจัดจังหวะของ HeyGen ปรับตามจังหวะหยุด เสียงทับซ้อน และดนตรี ทำให้ซับไตเติลไม่บังช็อตสำคัญ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตมีไทม์โค้ดตรงตามเวลา พร้อมใช้งานสำหรับ closed captioning การอัปโหลดลงโซเชียล และเวิร์กโฟลว์งานออกอากาศ
การควบคุมสไตล์และพรีเซ็ตแพลตฟอร์ม
ปรับใช้ฟอนต์ แบรนด์ สี ระยะขอบ safe-area และสไตล์คำบรรยายแบบแอนิเมชันได้ในคลิกเดียว HeyGen มาพร้อมพรีเซ็ตสำหรับ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok เพื่อให้คำบรรยายอ่านง่ายในทุกอัตราส่วนภาพ ไม่ว่าต้องการคำบรรยายฝังในวิดีโอสำหรับโซเชียล หรือไฟล์คำบรรยายแบบเปิดปิดได้สำหรับแพลตฟอร์มสตรีมมิง ตัวเลือกการจัดสไตล์ช่วยให้วิดีโอของคุณคงเอกลักษณ์แบรนด์และสอดคล้องกับมาตรฐานของแต่ละแพลตฟอร์ม
เวิร์กโฟลว์การทำคำบรรยายและการทำโลคัลไลเซชันแบบแบตช์
ประมวลผลวิดีโอจำนวนมากพร้อมกันได้ด้วยการแมปข้อมูล CSV หรืออัปโหลดโฟลเดอร์เข้ากับเทมเพลต จากนั้น HeyGen จะสร้างแคปชัน แทร็กซับไตเติลภาษาท้องถิ่น และชุดไฟล์เอ็กซ์พอร์ตสำหรับทุกภาษา เมื่อใช้ร่วมกับตัวแปลวิดีโอของเรา คุณสามารถสร้างเสียงพากย์แปลภาษาและซับไตเติลซิงก์กับภาพ เพื่อขยายการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสร้างมาสเตอร์วิดีโอใหม่
วิธีเพิ่มคำบรรยายในวิดีโอจำนวนมากด้วย HeyGen
เพิ่มคำบรรยายในวิดีโอของคุณได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน
อัปโหลดไฟล์วิดีโอของคุณหรือวางลิงก์สาธารณะ HeyGen รองรับฟอร์แมตยอดนิยมและการนำเข้าจากคลาวด์เพื่อให้เริ่มต้นใช้งานได้ทันที
เลือกภาษาพูดแล้วรันการถอดเสียง HeyGen จะตรวจจับผู้พูด ใส่เครื่องหมายวรรคตอน และจัดบรรทัดให้ตรงกับเสียงเพื่อกำหนดเวลาได้อย่างแม่นยำ ทำให้เป็นเครื่องมือแก้ไขวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสำหรับสร้างคำบรรยาย
ตรวจทานสคริปต์ แก้ไขบรรทัดที่ต้องการ และเลือกสไตล์คำบรรยายหรือพรีเซ็ตตามแพลตฟอร์ม เพิ่มซับฝังในวิดีโอหรือใช้ซับแบบปิดเปิดได้สำหรับการเล่นวิดีโอ
ส่งออกไฟล์ SRT, VTT หรือ MP4 แบบฝังซับไตเติล ปรับแต่งสำหรับ Feed, Stories หรือเว็บเพลเยอร์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของคำบรรยายวิดีโอ ใช้การส่งออกแบบแบตช์เพื่อสร้างชุดไฟล์หลายภาษาและแอสเซทพร้อมอัปโหลดสำหรับตัวจัดการโฆษณา
HeyGen มาพร้อมคำบรรยายอัตโนมัติความแม่นยำสูง ใส่เครื่องหมายวรรคตอนและตรวจจับผู้พูดได้ ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความชัดของเสียงและเสียงรบกวนพื้นหลัง คุณสามารถแก้ไขสคริปต์คำบรรยายด้วยตัวเองเพื่อให้ถูกต้อง 100% และส่งออกไฟล์คำบรรยายฉบับสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือสร้างคำบรรยายได้
ส่งออกไฟล์ซับไตเติลแบบซอฟต์อย่าง SRT และ VTT สำหรับเครื่องเล่นที่รองรับการเปิด-ปิดคำบรรยาย หรือส่งออกไฟล์ MP4 แบบฝังซับที่เรนเดอร์คำบรรยายลงในวิดีโอโดยตรงเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ดียิ่งขึ้น HeyGen ยังจัดแพ็กเกจเวอร์ชันภาษาสำหรับการส่งออกแบบจำนวนมาก ช่วยให้เพิ่มคำบรรยายให้วิดีโอได้หลายภาษา
ได้ เลือกฟอนต์ ขนาด สี กล่องพื้นหลัง และระยะขอบ safe-area HeyGen มีพรีเซ็ตที่ปรับแต่งมาสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์มอยู่แล้ว เพื่อให้คำบรรยายอ่านง่ายทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
ได้ ใช้video translatorเพื่อสร้างสคริปต์และแทร็กซับไตเติลที่แปลแล้ว HeyGen จะซิงก์คำบรรยายที่แปลพร้อมปรับเวลาให้เหมาะสม เพื่อให้วิดีโอที่โลคัลไลซ์แล้วดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา
ได้ ใช้เวิร์กโฟลว์แบบแบตช์เพื่อประมวลผลโฟลเดอร์หรือแมปข้อมูลจาก CSV เข้ากับเทมเพลต HeyGen จะสร้างคำบรรยาย แทร็กภาษาท้องถิ่น และไฟล์เอ็กซ์พอร์ตสำหรับวิดีโอทั้งหมดในงานนั้น
ทรานสคริปต์ที่ค้นหาได้และคำบรรยายฝังในวิดีโอช่วยเพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มเวลาอยู่บนหน้า ซึ่งสามารถช่วยเสริมการมองเห็นแบบออร์แกนิก ไฟล์ SRT/VTT ยังช่วยให้แพลตฟอร์มจัดทำดัชนีเนื้อหาที่พูดเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้คำบรรยายวิดีโอมองเห็นได้มากขึ้น
HeyGen เข้ารหัสไฟล์ที่อัปโหลดและจัดเก็บแอสเซ็ตที่สร้างขึ้นอย่างปลอดภัย เพื่อให้โปรเจกต์ตัดต่อวิดีโอของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ คุณยังคงเป็นเจ้าของคอนเทนต์ทั้งหมด และสามารถควบคุมการแชร์ ระยะเวลาเก็บรักษา และการตั้งค่าการส่งออกได้ตามความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ
