การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ HeyGen กับ API และ MCP client

ไม่ว่ากำลังทำงานอัตโนมัติ เปิดใช้งานเอเจนต์ หรือพัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง ทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและส่งมอบวิดีโอ AI ในระดับขนาดใหญ่

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
4 วิธีเชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับระบบของคุณ

การเชื่อมต่อโดยตรง

เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับเครื่องมือของคุณได้โดยตรง ไม่ต้องเขียนโค้ด แค่คลิกแล้วเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน

แพลตฟอร์ม Agent

ให ้AI agent ของคุณสร้างวิดีโอ HeyGen แบบอัตโนมัติได้ทั้งตามคำสั่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์

ทำงานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ AI

เครื่องมือที่ใช้อยู่จะส่งข้อมูลเข้า HeyGen ภายใน AI agent โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องตั้งค่า แค่นำมาใช้ร่วมกันก็พร้อมทำงาน

สร้างด้วย HeyGen

เข้าถึงแบบโปรแกรมมิงเต็มรูปแบบสำหรับนักพัฒนาที่สร้างบน HeyGen's API, MCP server และ Skills

Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

แปลงภาพและดีไซน์สุดโดดเด่นให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องแบบไดนามิกภายใน Adobe Express

Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent ดึงเรกคอร์ดจาก Airtable base ส่งต่อข้อมูลไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล

Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agent ดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการเสริมจาก Apollo ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก

Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent อ่านไมล์สโตนของโปรเจกต์และอัปเดตงานจาก Asana ส่งต่อไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโออัปเดตสถานะ

Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent อ่าน Jira tickets หรือ Confluence pages ดึงเนื้อหาออกมาแล้วสร้างวิดีโออัปเดตที่มีอวตารบรรยายผ่าน HeyGen

Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

เปลี่ยนงานที่ทำซ้ำๆ ให้เป็น AI Agent ที่ช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์วิดีโอใน HeyGen โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

เปลี่ยนดีไซน์ Canva แบบสแตติกให้กลายเป็นวิดีโออวตาร AI ได้โดยไม่ต้องออกจาก Canva

ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

สร้างสคริปต์วิดีโอใน ChatGPT แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอ HeyGen ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที

Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

เพิ่ม HeyGen เป็นเครื่องมือแบบเนทีฟใน Claude สร้างวิดีโออวตารจากทุกการสนทนาหรือเวิร์กโฟลว์แบบ Agentic

Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

ทำวิดีโอขายและการตลาดแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติในปริมาณมากจาก Clay sequences

Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

สร้างวิดีโอเดโม วิดีโอแนะนำการใช้งาน และเสียงบรรยายเอกสารได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ด AI ของคุณ

Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agent ดึงข้อมูลแคมเปญหรือเจอร์นีย์จาก Customer.io ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมาก

Discord logo

Discord

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

สร้างวิดีโอ AI ได้โดยตรงในเซิร์ฟเวอร์ Discord แชทกลุ่ม และ DM ด้วย Video Agent

Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

Agent อ่านเฟรมหรือเนื้อหาโปรโตไทป์จาก Figma ส่งต่อไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโอแนะนำดีไซน์พร้อมบรรยายโดยอวตาร

FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

เปลี่ยนคู่มือทีละขั้นตอนให้กลายเป็นวิดีโอฝึกอบรมและวิดีโอแนะนำการใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอัตโนมัติ

Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

Agent อ่านเด็ค Gamma ดึงเนื้อหา ส่งต่อไปยัง HeyGen Video Agent และสร้างวิดีโอเล่าเรื่องโดยอวตาร

GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent ดึงสรุป pull request หรือ release notes จาก GitHub ส่งต่อให้ HeyGen และสร้างวิดีโอ changelog ที่แชร์ต่อได้

Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent อ่านเอกสารหรือเนื้อหาสไลด์จาก Google Drive ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอเวอร์ชันบรรยายโดยอวตาร

กราโนลา logo

กราโนลา

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agent ดึงบันทึกการประชุมจาก Granola ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอสรุปหรือรีแคปแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ

Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

เพิ่มอวตารลงในเดโมและคู่มือด้วย Hexus AI เพื่อให้คอนเทนต์สินค้าโต้ตอบได้มากขึ้นและขยายการใช้งานได้ง่าย

Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agent ดึงสรุปหรือคอนเทนต์ช่วยเหลือจาก Intercom ส่งต่อให้ HeyGen แล้วสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

สร้างและส่งวิดีโอ AI แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์และแคมเปญอีเมลของ HubSpot

Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent ดึงข้อมูล sprint หรือ change log จาก Linear ส่งต่อให้ HeyGen และสร้างวิดีโออัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ release

น่าหลงใหล logo

น่าหลงใหล

MCP
OAuth
Agent Platforms

เชื่อมต่อ HeyGen เป็นตัวเชื่อมต่อส่วนตัวเพื่อสร้างแอปที่ทริกเกอร์การสร้างวิดีโออวตารให้ทำงานเป็นฟีเจอร์เนทีฟในผลิตภัณฑ์ของคุณ

สร้าง logo

สร้าง

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

สร้างระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอนขั้นสูงใน Make ด้วยแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอของ HeyGen

Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

เพิ่ม HeyGen เป็นเครื่องมือที่เรียกใช้ผ่าน MCP ใน Manus เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอเป็นหนึ่งในขั้นตอนภายในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติใดก็ได้

Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

เชื่อมต่อ HeyGen กับ Copilot Studio เพื่อให้องค์กรใช้เอเจนต์สร้างวิดีโอเทรนนิงและคอมมูนิเคชันแบบอัตโนมัติทั่วทั้ง M365

Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

เพิ่มความโต้ตอบให้วิดีโอของคุณด้วยปุ่ม แบบทดสอบ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกครั้งที่รับชม

n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับแอปและบริการกว่า 1,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มอัตโนมัติของ n8n เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์วิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างทรงพลังและง่ายดาย

Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agent อ่านหน้าเพจหรือฐานข้อมูลใน Notion ส่งเนื้อหาไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโอสรุปที่มีอวตารบรรยาย

NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

ปรับใช้ HeyGen ร่วมกับ NemoClaw เพื่อสร้างวิดีโอที่ปลอดภัย ควบคุมความเป็นส่วนตัวได้เต็มที่ ขับเคลื่อนด้วย AI agents อัตโนมัติที่รันบนระบบประมวลผลภายในองค์กร

OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

ลงทะเบียน HeyGen เป็นสกิลบน ClawHub เพื่อให้เอเจนต์ OpenClaw ทุกตัวสามารถเรียกใช้ OpenClaw API ของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอได้

Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

เชื่อมต่อ HeyGen กับเครื่องมือกว่า 2,000 รายการเพื่อทำเวิร์กโฟลว์วิดีโอให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการถ่ายโอนข้อมูลอย่างราบรื่น

Plainly logo

Plainly

API
Direct Integrations
Design & Content

แทรกวิดีโอ HeyGen ลงในเทมเพลต After Effects โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างวิดีโอไดนามิกพร้อมอวตาร

PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent อ่านข้อมูล product analytics หรือ feature flag จาก PostHog ส่งต่อไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโออินไซต์ที่มีอวตารบรรยาย

Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

เปลี่ยนวิดีโอ HeyGen ของคุณให้กลายเป็นโพสต์และแชร์อัตโนมัติทุกช่องทางเพื่อกระจายคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดาย

Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

Agent ดึงข้อมูลคอนแท็กต์หรือโอกาสทางการขายจาก Salesforce ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคล

Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

Agent อ่านเธรดใน Slack ส่งต่อคอนเท็กซ์ไปยัง HeyGen สร้างวิดีโออัปเดต แล้วโพสต์กลับไปที่ช่องเดิม

Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent ดึงข้อมูลจาก Snowflake ส่งผลลัพธ์ไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอสรุปพร้อมอวตารบรรยายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

Agent ดึงข้อมูลการชำระเงินหรือรายได้จาก Stripe ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอแจ้งบิลหรือวิดีโอมายล์สโตน

Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

ใช้งาน HeyGen เป็น partner agent ใน Superhuman Go Agent Store เพื่อสร้างและส่งวิดีโออวตารจากแอปกว่า 1M+ รายการ

Telegram logo

Telegram

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

ยืนยันตัวตนและส่งมอบวิดีโอ AI ได้โดยตรงในแชทกลุ่มและ DM ด้วย Video Agent

Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

ฝังวิดีโอ HeyGen บนเว็บไซต์ อีเมล หรือ SMS เพื่อเพิ่มยอดรับชมและดึงทราฟฟิกข้ามทุกช่องทาง

Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับการบันทึกหน้าจอ เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอได้ทันทีด้วยอวตาร AI ของ HeyGen

Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

Agent ดึงข้อมูลเมทาดาทาการดีพลอยจาก Vercel ส่งต่อให้ HeyGen แล้วสร้างวิดีโอประกาศรีลีสอัตโนมัติ

viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

ทำงานอัตโนมัติข้ามทุกเครื่องมือด้วยแพลตฟอร์ม no-code ของ viaSocket เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์วิดีโอได้โดยไม่ต้องพึ่งทีมวิศวกร

Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

ซิงค์วิดีโอ HeyGen ของคุณไปยังโฟลเดอร์ Vimeo ที่แมปไว้โดยตรง พร้อมตัวเลือกในการเปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติ

Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

เชื่อมต่อ HeyGen กับแอปกว่า 8,000 รายการ ทริกเกอร์การสร้างวิดีโอจากทุกอีเวนต์ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

ใช้อวตารแบบโต้ตอบใน Zoom ที่คิดและตอบสนองเหมือนคุณแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม

สนใจเชื่อมต่อกับ HeyGen?

ติดต่อเราเพื่อสำรวจการเชื่อมต่อ API และ MCP โซลูชันแบบกำหนดเอง และโอกาสในการเป็นพาร์ทเนอร์กับ HeyGen เพื่อสร้างและส่งมอบวิดีโอ AI ในวงกว้าง

มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

มีวิธีเชื่อมต่อกับ HeyGen แบบไหนได้บ้าง?

HeyGen มีเส้นทางการเชื่อมต่อให้เลือก 3 แบบ: MCP สำหรับเชื่อมต่อกับ AI assistants อย่าง Claude โดยไม่ต้องจัดการ API เอง, Skills สำหรับขยายความสามารถของ AI coding agents เช่น Claude Code และ Cursor และ Direct API สำหรับควบคุมการสร้างวิดีโอแบบโปรแกรมมิงได้อย่างเต็มรูปแบบ

การยืนยันตัวตนทำงานอย่างไรในแต่ละเส้นทางการเชื่อมต่อ?

MCP ใช้ OAuth โดยให้ผู้ใช้ยืนยันสิทธิ์ผ่านหน้าจอขอความยินยอมโดยไม่ต้องใช้ API key ส่วน Skills และ Direct API ใช้ API key ที่ส่งผ่าน header ชื่อ X-Api-Key ซึ่งสร้างได้จากเมนู Settings → API ในแดชบอร์ด HeyGen ของคุณ

จำเป็นต้องมีคีย์ API ไหม

ไม่จำเป็น Remote MCP ใช้การยืนยันตัวตนแบบ OAuth ที่เชื่อมกับบัญชี HeyGen ของคุณ (Web Plan) โดยไม่ต้องใช้ API key

การใช้ MCP ของ HeyGen มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?

ไม่ใช่ การสร้างวิดีโอจะใช้เครดิตพรีเมียมที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ HeyGen ปัจจุบันของคุณอยู่แล้ว ไม่มีการคิดค่าบริการ API แยกต่างหากหรือการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม

แพ็กเกจ HeyGen แบบใดรองรับ MCP บ้าง

MCP ใช้งานได้ในทุกแพ็กเกจของ HeyGen สำหรับการใช้งานปริมาณมาก แนะนำให้อัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Creator หรือสูงกว่า

สามารถใช้อวตารและเสียงแบบกำหนดเองของฉันได้ไหม

ได้ อวตารหรือเสียงใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี HeyGen ของคุณรวมถึงแอสเซ็ตที่สร้างแบบกำหนดเองสามารถใช้งานผ่าน HeyGen MCP ได้

สิ่งนี้แตกต่างจาก HeyGen API อย่างไร

HeyGen API ให้คุณเข้าถึง REST endpoint โดยตรงเพื่อควบคุมการทำงานแบบโปรแกรมมิง Remote MCP จะครอบความสามารถเหล่านี้ไว้เพื่อให้ AI agent ใช้งานได้ผ่านการสนทนาโดยที่คุณไม่ต้องเขียนโค้ดเชื่อมต่อเอง

