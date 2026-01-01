เชื่อมต่อ HeyGen กับ API และ MCP client
ไม่ว่ากำลังทำงานอัตโนมัติ เปิดใช้งานเอเจนต์ หรือพัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบกำหนดเอง ทุกอย่างทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและส่งมอบวิดีโอ AI ในระดับขนาดใหญ่
4 วิธีเชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับระบบของคุณ
การเชื่อมต่อโดยตรง
เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับเครื่องมือของคุณได้โดยตรง ไม่ต้องเขียนโค้ด แค่คลิกแล้วเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตน
แพลตฟอร์ม Agent
ให ้AI agent ของคุณสร้างวิดีโอ HeyGen แบบอัตโนมัติได้ทั้งตามคำสั่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์
ทำงานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ AI
เครื่องมือที่ใช้อยู่จะส่งข้อมูลเข้า HeyGen ภายใน AI agent โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องตั้งค่า แค่นำมาใช้ร่วมกันก็พร้อมทำงาน
สร้างด้วย HeyGen
เข้าถึงแบบโปรแกรมมิงเต็มรูปแบบสำหรับนักพัฒนาที่สร้างบน HeyGen's API, MCP server และ Skills
Adobe Express
แปลงภาพและดีไซน์สุดโดดเด่นให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องแบบไดนามิกภายใน Adobe Express
Airtable
Agent ดึงเรกคอร์ดจาก Airtable base ส่งต่อข้อมูลไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล
Apollo
Agent ดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการเสริมจาก Apollo ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก
Asana
Agent อ่านไมล์สโตนของโปรเจกต์และอัปเดตงานจาก Asana ส่งต่อไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโออัปเดตสถานะ
Atlassian
Agent อ่าน Jira tickets หรือ Confluence pages ดึงเนื้อหาออกมาแล้วสร้างวิดีโออัปเดตที่มีอวตารบรรยายผ่าน HeyGen
Autohive
เปลี่ยนงานที่ทำซ้ำๆ ให้เป็น AI Agent ที่ช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์วิดีโอใน HeyGen โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Canva
เปลี่ยนดีไซน์ Canva แบบสแตติกให้กลายเป็นวิดีโออวตาร AI ได้โดยไม่ต้องออกจาก Canva
ChatGPT
สร้างสคริปต์วิดีโอใน ChatGPT แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอ HeyGen ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที
Claude (Anthropic)
เพิ่ม HeyGen เป็นเครื่องมือแบบเนทีฟใน Claude สร้างวิดีโออวตารจากทุกการสนทนาหรือเวิร์กโฟลว์แบบ Agentic
Clay
ทำวิดีโอขายและการตลาดแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติในปริมาณมากจาก Clay sequences
Cursor
สร้างวิดีโอเดโม วิดีโอแนะนำการใช้งาน และเสียงบรรยายเอกสารได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ด AI ของคุณ
Customer.io
Agent ดึงข้อมูลแคมเปญหรือเจอร์นีย์จาก Customer.io ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในปริมาณมาก
Discord
สร้างวิดีโอ AI ได้โดยตรงในเซิร์ฟเวอร์ Discord แชทกลุ่ม และ DM ด้วย Video Agent
Figma
Agent อ่านเฟรมหรือเนื้อหาโปรโตไทป์จาก Figma ส่งต่อไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโอแนะนำดีไซน์พร้อมบรรยายโดยอวตาร
FlowShare
เปลี่ยนคู่มือทีละขั้นตอนให้กลายเป็นวิดีโอฝึกอบรมและวิดีโอแนะนำการใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอัตโนมัติ
Gamma
Agent อ่านเด็ค Gamma ดึงเนื้อหา ส่งต่อไปยัง HeyGen Video Agent และสร้างวิดีโอเล่าเรื่องโดยอวตาร
GitHub
Agent ดึงสรุป pull request หรือ release notes จาก GitHub ส่งต่อให้ HeyGen และสร้างวิดีโอ changelog ที่แชร์ต่อได้
Google Drive
Agent อ่านเอกสารหรือเนื้อหาสไลด์จาก Google Drive ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอเวอร์ชันบรรยายโดยอวตาร
กราโนลา
Agent ดึงบันทึกการประชุมจาก Granola ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอสรุปหรือรีแคปแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ
Hexus
เพิ่มอวตารลงในเดโมและคู่มือด้วย Hexus AI เพื่อให้คอนเทนต์สินค้าโต้ตอบได้มากขึ้นและขยายการใช้งานได้ง่าย
Intercom
Agent ดึงสรุปหรือคอนเทนต์ช่วยเหลือจาก Intercom ส่งต่อให้ HeyGen แล้วสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
Hubspot
สร้างและส่งวิดีโอ AI แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์และแคมเปญอีเมลของ HubSpot
Linear
Agent ดึงข้อมูล sprint หรือ change log จาก Linear ส่งต่อให้ HeyGen และสร้างวิดีโออัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ release
น่าหลงใหล
เชื่อมต่อ HeyGen เป็นตัวเชื่อมต่อส่วนตัวเพื่อสร้างแอปที่ทริกเกอร์การสร้างวิดีโออวตารให้ทำงานเป็นฟีเจอร์เนทีฟในผลิตภัณฑ์ของคุณ
สร้าง
สร้างระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอนขั้นสูงใน Make ด้วยแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอของ HeyGen
Manus
เพิ่ม HeyGen เป็นเครื่องมือที่เรียกใช้ผ่าน MCP ใน Manus เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอเป็นหนึ่งในขั้นตอนภายในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติใดก็ได้
Microsoft Copilot
เชื่อมต่อ HeyGen กับ Copilot Studio เพื่อให้องค์กรใช้เอเจนต์สร้างวิดีโอเทรนนิงและคอมมูนิเคชันแบบอัตโนมัติทั่วทั้ง M365
Mindstamp
เพิ่มความโต้ตอบให้วิดีโอของคุณด้วยปุ่ม แบบทดสอบ และองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกครั้งที่รับชม
n8n
เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับแอปและบริการกว่า 1,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มอัตโนมัติของ n8n เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์วิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างทรงพลังและง่ายดาย
Notion
Agent อ่านหน้าเพจหรือฐานข้อมูลใน Notion ส่งเนื้อหาไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโอสรุปที่มีอวตารบรรยาย
NVIDIA NemoClaw
ปรับใช้ HeyGen ร่วมกับ NemoClaw เพื่อสร้างวิดีโอที่ปลอดภัย ควบคุมความเป็นส่วนตัวได้เต็มที่ ขับเคลื่อนด้วย AI agents อัตโนมัติที่รันบนระบบประมวลผลภายในองค์กร
OpenClaw
ลงทะเบียน HeyGen เป็นสกิลบน ClawHub เพื่อให้เอเจนต์ OpenClaw ทุกตัวสามารถเรียกใช้ OpenClaw API ของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอได้
Pabbly
เชื่อมต่อ HeyGen กับเครื่องมือกว่า 2,000 รายการเพื่อทำเวิร์กโฟลว์วิดีโอให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการถ่ายโอนข้อมูลอย่างราบรื่น
Plainly
แทรกวิดีโอ HeyGen ลงในเทมเพลต After Effects โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างวิดีโอไดนามิกพร้อมอวตาร
PostHog
Agent อ่านข้อมูล product analytics หรือ feature flag จาก PostHog ส่งต่อไปยัง HeyGen แล้วสร้างวิดีโออินไซต์ที่มีอวตารบรรยาย
Repurpose.io
เปลี่ยนวิดีโอ HeyGen ของคุณให้กลายเป็นโพสต์และแชร์อัตโนมัติทุกช่องทางเพื่อกระจายคอนเทนต์ได้อย่างง่ายดาย
Salesforce
Agent ดึงข้อมูลคอนแท็กต์หรือโอกาสทางการขายจาก Salesforce ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคล
Slack
Agent อ่านเธรดใน Slack ส่งต่อคอนเท็กซ์ไปยัง HeyGen สร้างวิดีโออัปเดต แล้วโพสต์กลับไปที่ช่องเดิม
Snowflake
Agent ดึงข้อมูลจาก Snowflake ส่งผลลัพธ์ไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอสรุปพร้อมอวตารบรรยายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Stripe
Agent ดึงข้อมูลการชำระเงินหรือรายได้จาก Stripe ส่งต่อไปยัง HeyGen และสร้างวิดีโอแจ้งบิลหรือวิดีโอมายล์สโตน
Superhuman
ใช้งาน HeyGen เป็น partner agent ใน Superhuman Go Agent Store เพื่อสร้างและส่งวิดีโออวตารจากแอปกว่า 1M+ รายการ
Telegram
ยืนยันตัวตนและส่งมอบวิดีโอ AI ได้โดยตรงในแชทกลุ่มและ DM ด้วย Video Agent
Tolstoy
ฝังวิดีโอ HeyGen บนเว็บไซต์ อีเมล หรือ SMS เพื่อเพิ่มยอดรับชมและดึงทราฟฟิกข้ามทุกช่องทาง
Trupeer
เพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับการบันทึกหน้าจอ เปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอได้ทันทีด้วยอวตาร AI ของ HeyGen
Vercel
Agent ดึงข้อมูลเมทาดาทาการดีพลอยจาก Vercel ส่งต่อให้ HeyGen แล้วสร้างวิดีโอประกาศรีลีสอัตโนมัติ
viaSocket
ทำงานอัตโนมัติข้ามทุกเครื่องมือด้วยแพลตฟอร์ม no-code ของ viaSocket เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์วิดีโอได้โดยไม่ต้องพึ่งทีมวิศวกร
Vimeo
ซิงค์วิดีโอ HeyGen ของคุณไปยังโฟลเดอร์ Vimeo ที่แมปไว้โดยตรง พร้อมตัวเลือกในการเปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติ
Zapier
เชื่อมต่อ HeyGen กับแอปกว่า 8,000 รายการ ทริกเกอร์การสร้างวิดีโอจากทุกอีเวนต์ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
Zoom
ใช้อวตารแบบโต้ตอบใน Zoom ที่คิดและตอบสนองเหมือนคุณแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
สนใจเชื่อมต่อกับ HeyGen?
ติดต่อเราเพื่อสำรวจการเชื่อมต่อ API และ MCP โซลูชันแบบกำหนดเอง และโอกาสในการเป็นพาร์ทเนอร์กับ HeyGen เพื่อสร้างและส่งมอบวิดีโอ AI ในวงกว้าง
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
มีวิธีเชื่อมต่อกับ HeyGen แบบไหนได้บ้าง?
HeyGen มีเส้นทางการเชื่อมต่อให้เลือก 3 แบบ: MCP สำหรับเชื่อมต่อกับ AI assistants อย่าง Claude โดยไม่ต้องจัดการ API เอง, Skills สำหรับขยายความสามารถของ AI coding agents เช่น Claude Code และ Cursor และ Direct API สำหรับควบคุมการสร้างวิดีโอแบบโปรแกรมมิงได้อย่างเต็มรูปแบบ
การยืนยันตัวตนทำงานอย่างไรในแต่ละเส้นทางการเชื่อมต่อ?
MCP ใช้ OAuth โดยให้ผู้ใช้ยืนยันสิทธิ์ผ่านหน้าจอขอความยินยอมโดยไม่ต้องใช้ API key ส่วน Skills และ Direct API ใช้ API key ที่ส่งผ่าน header ชื่อ X-Api-Key ซึ่งสร้างได้จากเมนู Settings → API ในแดชบอร์ด HeyGen ของคุณ
จำเป็นต้องมีคีย์ API ไหม
ไม่จำเป็น Remote MCP ใช้การยืนยันตัวตนแบบ OAuth ที่เชื่อมกับบัญชี HeyGen ของคุณ (Web Plan) โดยไม่ต้องใช้ API key
การใช้ MCP ของ HeyGen มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
ไม่ใช่ การสร้างวิดีโอจะใช้เครดิตพรีเมียมที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ HeyGen ปัจจุบันของคุณอยู่แล้ว ไม่มีการคิดค่าบริการ API แยกต่างหากหรือการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
แพ็กเกจ HeyGen แบบใดรองรับ MCP บ้าง
MCP ใช้งานได้ในทุกแพ็กเกจของ HeyGen สำหรับการใช้งานปริมาณมาก แนะนำให้อัปเกรดเป็นแพ็กเกจ Creator หรือสูงกว่า
สามารถใช้อวตารและเสียงแบบกำหนดเองของฉันได้ไหม
ได้ อวตารหรือเสียงใดๆ ที่มีอยู่ในบัญชี HeyGen ของคุณรวมถึงแอสเซ็ตที่สร้างแบบกำหนดเองสามารถใช้งานผ่าน HeyGen MCP ได้
สิ่งนี้แตกต่างจาก HeyGen API อย่างไร
HeyGen API ให้คุณเข้าถึง REST endpoint โดยตรงเพื่อควบคุมการทำงานแบบโปรแกรมมิง Remote MCP จะครอบความสามารถเหล่านี้ไว้เพื่อให้ AI agent ใช้งานได้ผ่านการสนทนาโดยที่คุณไม่ต้องเขียนโค้ดเชื่อมต่อเอง
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
ดูว่าธุรกิจที่เหมือนของคุณขยายการสร้างเนื้อหาและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดได้อย่างไร