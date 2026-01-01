HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent เปลี่ยน Superhuman Go ให้กลายเป็นสตูดิโอสร้างสรรค์ครบวงจรสำหรับสร้างวิดีโอและไฟล์เสียงคุณภาพระดับมืออาชีพได้ทันทีบนเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องออกจากงานที่กำลังทำอยู่
เปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณให้เป็นสตูดิโอสร้างสรรค์
HeyGen Agent ทำงานอยู่ภายในแผง Superhuman Go ในแถบด้านข้างเดียวกับที่ใช้งาน AI ช่วยเหลือบนเว็บอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดเครื่องมือใหม่ ไม่ต้องส่งออกไฟล์ และไม่ต้องสร้างคอนเท็กซ์ใหม่ในแอปแยกต่างหาก
เปิด Go จากหน้าใดก็ได้ใน Chrome หรือ Edge ไปที่ HeyGen Agent ใน Agent Store พิมพ์สคริปต์ของคุณหรืออธิบายสิ่งที่ต้องการ แล้วเลือกเอาต์พุตเป็นวิดีโอหรือเสียง Agent จะเรนเดอร์ด้วยบัญชี HeyGen ของคุณ รวมถึงอวตาร เสียง เครดิตของคุณ และส่งไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับการแชร์ ฝัง หรือส่ง ทุกอย่างเกิดขึ้นบนเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่แล้ว
ติดตั้ง Go จาก Chrome หรือ Edge extension store
ดาวน์โหลดส่วนขยาย Superhuman Go จาก Chrome Web Store หรือ Microsoft Edge Add-ons แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Superhuman ของคุณ Go จะทำงานในเบราว์เซอร์และเข้าถึงได้จากแถบเครื่องมือส่วนขยายบนทุกหน้าเว็บ
เปิด Agent Store แล้วเพิ่ม HeyGen Agent
คลิกไอคอน Superhuman Go ในแถบเครื่องมือเบราว์เซอร์เพื่อเปิดพาเนล จากนั้นไปที่ Agent Store ค้นหา HeyGen Agent แล้วคลิก Add เอเจนต์จะปรากฏในพาเนล Go ทันทีและพร้อมใช้งานในทุกหน้าไปข้างหน้า
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
เมื่อใช้ HeyGen Agent ครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี HeyGen ของคุณ ยืนยันตัวตนผ่าน OAuth อวตารแบบกำหนดเอง การโคลนเสียง และเครดิตตามแพ็กเกจของคุณจะพร้อมใช้งานทันทีในแผง Go ไม่ต้องใช้แอปแยก ไม่ต้องใช้ API key ไม่ต้องมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
สร้างวิดีโอหรือข้อความเสียงแรกของคุณ
เปิด Go จากหน้าใดก็ได้ เลือก HeyGen Agent เลือก Video หรือ Audio พิมพ์สคริปต์ของคุณ แล้วคลิก Generate ไฟล์ที่เสร็จแล้วพร้อมให้ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากหน้านั้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แนะนำให้ตั้งค่าอวตารและโคลนเสียงแบบกำหนดเองที่ heygen.com/avatar ก่อน
สร้างสิ่งที่ใช่ แทนการเขียนอีเมลยาวๆ
ทุกช่วงเวลาที่วิดีโอหรือข้อความเสียงจะสื่อสารได้ดีกว่าข้อความตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตโปรเจกต์ สรุปงานให้ลูกค้า หรือวิดีโออธิบายต่างๆ HeyGen Agent พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อช่วยสร้างให้ทันที
วิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคล
ขณะใช้งาน CRM หรืออีเมล ให้เปิด Go แล้วสร้างวิดีโออวตาร HeyGen ความยาว 30 วินาทีที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละลูกค้า ใส่ชื่อ บริษัท และปัญหาของเขาให้ครบ แล้วส่งวิดีโอก่อนจะปิดแท็บ
อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แทนที่จะต้องเขียนอีเมลอัปเดตสถานะโปรเจกต์ยาวๆ เพียงเปิด HeyGen Agent จากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น Notion, Linear, Google Docs แล้วสร้างวิดีโออัปเดตแบบบรรยายเสียงส่งให้คนที่ต้องรับทราบได้ทันที
ข้อความสำหรับทีมที่ทำงานแบบอะซิงก์
เมื่อวิดีโอดูเยอะเกินไป ใช้เอาต์พุตเสียงของ HeyGen Agent เพื่อส่งข้อความเสียงที่สร้างจากสคริปต์ด้วยเสียงที่โคลนของคุณ เหมาะสำหรับทั้งบรีฟสั้นๆ อธิบายการตัดสินใจ หรืออัปเดตให้ลูกค้า
สรุปลูกค้าและการติดตามผล
หลังจบการคุย ขณะที่คุณยังอยู่ในเครื่องมือที่ใช้จดบันทึก ให้เปิด Go แล้วสร้างวิดีโอสรุปแบบบรรยายสำหรับลูกค้า สรุปสิ่งที่ตัดสินใจ ขั้นตอนถัดไป และสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาดำเนินการ
การสื่อสารหลายภาษา
ทำงานกับลูกค้าหรือทีมงานต่างประเทศอยู่ใช่ไหม สร้างวิดีโอหรือข้อความเสียงเพียงครั้งเดียว จากนั้นใช้ภาษาและสำเนียงมากกว่า 175 แบบของ HeyGen เพื่อผลิตเป็นภาษาของพวกเขาได้จากใน Go session เดียวกัน
