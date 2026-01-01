HeyGen x HubSpot
ผู้ซื้อ 71% คาดหวังประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล การเริ่มต้นด้วย "Hi {first_name}" ไม่เพียงพออีกต่อไป HeyGen นำวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลที่มีอวตารบรรยาย มาสู่เวิร์กโฟลว์ HubSpot ของคุณโดยตรง
วิดีโอคือเวิร์กโฟลว์ ไม่ใช่แค่ขั้นตอนท้ายๆ
ส่วนใหญ่แล้วทีมต่างๆ มักมองว่าวิดีโอเป็นกระบวนการโปรดักชันแยกต่างหาก ต้องถ่ายทำ มีคนตัดต่อ มีคนอัปโหลด แล้วก็มีคนคัดลอกลิงก์ไปแปะในอีเมล กว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อย ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว
เมื่อใช้ HeyGen ที่ติดตั้งจาก HubSpot Marketplace การสร้างวิดีโอจะกลายเป็นแอ็กชันในเวิร์กโฟลว์แบบเนทีฟ ใช้งานเหมือนการส่งอีเมล อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ หรือมอบหมายงานเลย เมื่อคอนแท็กต์เข้าเงื่อนไข enrollment trigger HeyGen จะสร้างวิดีโออวตารแบบเฉพาะบุคคลจากข้อมูล CRM ของคอนแท็กต์นั้น เขียนลิงก์วิดีโอกลับเข้าไปที่เรคคอร์ดของคอนแท็กต์โดยตรง แล้วแอ็กชันถัดไปในเวิร์กโฟลว์ก็สามารถใส่วิดีโอนั้นลงในอีเมลได้โดยอัตโนมัติ ทั้งกระบวนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
“เคล็ดลับ: เพิ่มลิงก์แชร์ของวิดีโอที่สร้างแล้วเพื่อฝังในอีเมล เพิ่มในระเบียนดีล หรือใช้ในซีเควนซ์”
ติดตั้ง HeyGen จาก HubSpot Marketplace
ไปที่ HubSpot App Marketplace ค้นหา HeyGen แล้วคลิก Install จากนั้นให้สิทธิ์ในการจัดการและดูข้อมูล CRM ของคุณ ระบบจะสร้างคุณสมบัติข้อมูลติดต่อแบบกำหนดเอง 2 รายการให้อัตโนมัติ
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
ระหว่างการติดตั้ง ให้กรอก HeyGen API token จากแดชบอร์ดของคุณในเมนู Settings → API เพื่อเชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับ HubSpot และทำให้อวตาร เทมเพลต และเสียงของคุณพร้อมใช้งานภายในเวิร์กโฟลว์
เพิ่มการดำเนินการ HeyGen ลงในเวิร์กโฟลว์
ใน HubSpot Workflows ให้เพิ่ม custom action Generate a HeyGen personalized video for a contact เลือกเทมเพลต แมป HubSpot contact properties เข้ากับตัวแปรสคริปต์ และตั้งค่าภาษาและอวตาร
ใช้ลิงก์วิดีโอในอีเมลของคุณ
เพิ่มแอ็กชันที่สองเพื่อส่งอีเมลการตลาด แทรกพร็อพเพอร์ตี heygen_video_gif เป็นภาพตัวอย่างแบบเคลื่อนไหวที่ลิงก์ไปยัง heygen_video_url
วิดีโอแบบปรับให้เหมาะสำหรับทุกขั้นตอน
วิดีโอไม่ใช่แค่สำหรับสร้างการรับรู้ในช่วงต้นของฟันเนลเท่านั้น เมื่อใช้ HeyGen ทริกเกอร์ภายในเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot คุณสามารถส่งมอบวิดีโอที่ใช่ในทุกจุดสัมผัสได้โดยอัตโนมัติ
การเลี้ยงดูผู้มุ่งหวัง
ทริกเกอร์วิดีโอแนะนำสินค้าแบบเฉพาะบุคคลทันทีที่ลีดใหม่กรอกฟอร์ม โดยทักทายด้วยชื่อและข้อความที่พูดตรงกับอุตสาหกรรมและปัญหาของพวกเขาก่อนที่ทีมขายของคุณจะติดตามผล
ติดตามผลงานอีเวนต์
หลังจบเว็บบินาร์หรือการประชุม ให้เพิ่มผู้เข้าร่วมเข้าเวิร์กโฟลว์ที่สร้างวิดีโอขอบคุณแบบเฉพาะบุคคล โดยอ้างอิงถึงงานที่พวกเขาเข้าร่วม หัวข้อที่พูดคุยกัน และขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน
ลำดับขั้นการขาย
เมื่อดีลขยับเข้าสู่สเตจสำคัญ ให้ทริกเกอร์วิดีโอฟอลโลว์อัปแบบเฉพาะบุคคลจากอวตารของเซลส์ที่สรุปบทสนทนา ไฮไลต์กรณีศึกษาเกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้ลูกค้ามุ่งไปสู่การตัดสินใจ
การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า
ส่งวิดีโอ "เริ่มต้นใช้งาน" แบบเฉพาะบุคคลให้ลูกค้าใหม่ทุกคน โดยใช้ชื่อ บริษัท และประเภทแพลนของแต่ละคน เพื่อพาไปชมฟีเจอร์สำคัญที่ตรงกับการใช้งานของพวกเขามากที่สุด
การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้
ทริกเกอร์วิดีโอกระตุ้นการใช้งานเมื่อลูกค้ายังไม่ใช้ฟีเจอร์สำคัญ ใช้งานครบตามไมล์สโตน หรือใกล้ถึงรอบต่ออายุ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมและขยายคุณค่าตลอดวงจรการใช้งาน
แคมเปญระดับโลก
ใช้ข้อมูลภาษาที่ผู้ติดต่อเลือกหรือข้อมูลประเทศเพื่อสร้างและส่งวิดีโอในมากกว่า 175 ภาษา มอบคอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์เต็มรูปแบบพร้อมอวตารบรรยายให้ทุกตลาดได้จากเวิร์กโฟลว์เดียว
สิ่งที่ทีมการตลาดและทีมขายสร้างขึ้น
ทีม HubSpot ใช้ HeyGen เพื่อเพิ่มวิดีโอลงในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่แล้ว ทำให้แคมเปญเดิมมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระงานโปรดักชัน
แคมเปญอีเมลพร้อมวิดีโอ
เปลี่ยนภาพตัวอย่างอีเมลแบบคงที่เป็น GIF พรีวิวจาก HeyGen ที่เล่นอัตโนมัติเมื่อเอาเมาส์ชี้ เพื่อกระตุ้นอัตราการคลิกผ่านให้เพิ่มขึ้น 65% ตามผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วเมื่อมีวิดีโออยู่ในอีเมลการตลาด
ABM และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง
นำบัญชีลูกค้ามูลค่าสูงเข้าเวิร์กโฟลว์ที่สร้างวิดีโอส่วนบุคคลระดับผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงบริษัท อุตสาหกรรม และปัญหาเฉพาะของแต่ละราย ทำให้การเข้าหาลูกค้าองค์กรรู้สึกเป็นการดูแลแบบเฉพาะตัว
ลำดับการติดตามผลหลังเดโม
ทริกเกอร์วิดีโอสรุปแบบเฉพาะบุคคลหลังเดโมทุกครั้ง สรุปสิ่งที่พูดคุยกัน เน้นเคสการใช้งานที่เกี่ยวข้องที่สุด และกระตุ้นให้ลูกค้าศักยภาพเดินหน้าสู่การเซ็นสัญญา
แคมเปญรีเอนเกจเมนต์
เมื่อคอนแท็กต์เริ่มเงียบหาย ไม่มีการเปิดอีเมล ไม่มีการคลิก ไม่มีความเคลื่อนไหวของดีล ให้ทริกเกอร์วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อฝ่าความเงียบและจุดประกายการสนทนาอีกครั้งด้วยความเป็นมนุษย์
ลำดับแคมเปญแบบ Drip หลายภาษา
ใช้คุณสมบัติ language preference ของ HubSpot เพื่อสร้างและส่งวิดีโอโดยอัตโนมัติเป็นภาษาท้องถิ่นของแต่ละคอนแท็กต์ เวิร์กโฟลว์เดียวกันแต่โลคัลไลซ์สำหรับทุกตลาด
