HeyGen x HubSpot

ผู้ซื้อ 71% คาดหวังประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล การเริ่มต้นด้วย "Hi {first_name}" ไม่เพียงพออีกต่อไป HeyGen นำวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลที่มีอวตารบรรยาย มาสู่เวิร์กโฟลว์ HubSpot ของคุณโดยตรง

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
ภาพรวมการเชื่อมต่อ

วิดีโอคือเวิร์กโฟลว์ ไม่ใช่แค่ขั้นตอนท้ายๆ

ส่วนใหญ่แล้วทีมต่างๆ มักมองว่าวิดีโอเป็นกระบวนการโปรดักชันแยกต่างหาก ต้องถ่ายทำ มีคนตัดต่อ มีคนอัปโหลด แล้วก็มีคนคัดลอกลิงก์ไปแปะในอีเมล กว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อย ช่วงเวลาสำคัญก็ผ่านไปแล้ว

เมื่อใช้ HeyGen ที่ติดตั้งจาก HubSpot Marketplace การสร้างวิดีโอจะกลายเป็นแอ็กชันในเวิร์กโฟลว์แบบเนทีฟ ใช้งานเหมือนการส่งอีเมล อัปเดตพร็อพเพอร์ตี้ หรือมอบหมายงานเลย เมื่อคอนแท็กต์เข้าเงื่อนไข enrollment trigger HeyGen จะสร้างวิดีโออวตารแบบเฉพาะบุคคลจากข้อมูล CRM ของคอนแท็กต์นั้น เขียนลิงก์วิดีโอกลับเข้าไปที่เรคคอร์ดของคอนแท็กต์โดยตรง แล้วแอ็กชันถัดไปในเวิร์กโฟลว์ก็สามารถใส่วิดีโอนั้นลงในอีเมลได้โดยอัตโนมัติ ทั้งกระบวนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เคล็ดลับ: เพิ่มลิงก์แชร์ของวิดีโอที่สร้างแล้วเพื่อฝังในอีเมล เพิ่มในระเบียนดีล หรือใช้ในซีเควนซ์

1

ติดตั้ง HeyGen จาก HubSpot Marketplace

ไปที่ HubSpot App Marketplace ค้นหา HeyGen แล้วคลิก Install จากนั้นให้สิทธิ์ในการจัดการและดูข้อมูล CRM ของคุณ ระบบจะสร้างคุณสมบัติข้อมูลติดต่อแบบกำหนดเอง 2 รายการให้อัตโนมัติ

2

เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ

ระหว่างการติดตั้ง ให้กรอก HeyGen API token จากแดชบอร์ดของคุณในเมนู Settings → API เพื่อเชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับ HubSpot และทำให้อวตาร เทมเพลต และเสียงของคุณพร้อมใช้งานภายในเวิร์กโฟลว์

3

เพิ่มการดำเนินการ HeyGen ลงในเวิร์กโฟลว์

ใน HubSpot Workflows ให้เพิ่ม custom action Generate a HeyGen personalized video for a contact เลือกเทมเพลต แมป HubSpot contact properties เข้ากับตัวแปรสคริปต์ และตั้งค่าภาษาและอวตาร

4

ใช้ลิงก์วิดีโอในอีเมลของคุณ

เพิ่มแอ็กชันที่สองเพื่อส่งอีเมลการตลาด แทรกพร็อพเพอร์ตี heygen_video_gif เป็นภาพตัวอย่างแบบเคลื่อนไหวที่ลิงก์ไปยัง heygen_video_url

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์

วิดีโอแบบปรับให้เหมาะสำหรับทุกขั้นตอน

วิดีโอไม่ใช่แค่สำหรับสร้างการรับรู้ในช่วงต้นของฟันเนลเท่านั้น เมื่อใช้ HeyGen ทริกเกอร์ภายในเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot คุณสามารถส่งมอบวิดีโอที่ใช่ในทุกจุดสัมผัสได้โดยอัตโนมัติ

การส่งแบบฟอร์ม

การเลี้ยงดูผู้มุ่งหวัง

ทริกเกอร์วิดีโอแนะนำสินค้าแบบเฉพาะบุคคลทันทีที่ลีดใหม่กรอกฟอร์ม โดยทักทายด้วยชื่อและข้อความที่พูดตรงกับอุตสาหกรรมและปัญหาของพวกเขาก่อนที่ทีมขายของคุณจะติดตามผล

การเข้าร่วมงานอีเวนต์

ติดตามผลงานอีเวนต์

หลังจบเว็บบินาร์หรือการประชุม ให้เพิ่มผู้เข้าร่วมเข้าเวิร์กโฟลว์ที่สร้างวิดีโอขอบคุณแบบเฉพาะบุคคล โดยอ้างอิงถึงงานที่พวกเขาเข้าร่วม หัวข้อที่พูดคุยกัน และขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน

การเปลี่ยนสถานะดีล

ลำดับขั้นการขาย

เมื่อดีลขยับเข้าสู่สเตจสำคัญ ให้ทริกเกอร์วิดีโอฟอลโลว์อัปแบบเฉพาะบุคคลจากอวตารของเซลส์ที่สรุปบทสนทนา ไฮไลต์กรณีศึกษาเกี่ยวข้อง และกระตุ้นให้ลูกค้ามุ่งไปสู่การตัดสินใจ

สร้างลูกค้าใหม่แล้ว

การเริ่มต้นใช้งานลูกค้า

ส่งวิดีโอ "เริ่มต้นใช้งาน" แบบเฉพาะบุคคลให้ลูกค้าใหม่ทุกคน โดยใช้ชื่อ บริษัท และประเภทแพลนของแต่ละคน เพื่อพาไปชมฟีเจอร์สำคัญที่ตรงกับการใช้งานของพวกเขามากที่สุด

หมุดหมายผลิตภัณฑ์

การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้

ทริกเกอร์วิดีโอกระตุ้นการใช้งานเมื่อลูกค้ายังไม่ใช้ฟีเจอร์สำคัญ ใช้งานครบตามไมล์สโตน หรือใกล้ถึงรอบต่ออายุ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมและขยายคุณค่าตลอดวงจรการใช้งาน

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์แบบใดก็ได้

แคมเปญระดับโลก

ใช้ข้อมูลภาษาที่ผู้ติดต่อเลือกหรือข้อมูลประเทศเพื่อสร้างและส่งวิดีโอในมากกว่า 175 ภาษา มอบคอนเทนต์ที่โลคัลไลซ์เต็มรูปแบบพร้อมอวตารบรรยายให้ทุกตลาดได้จากเวิร์กโฟลว์เดียว

กรณีการใช้งาน

สิ่งที่ทีมการตลาดและทีมขายสร้างขึ้น

ทีม HubSpot ใช้ HeyGen เพื่อเพิ่มวิดีโอลงในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่แล้ว ทำให้แคมเปญเดิมมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระงานโปรดักชัน

แคมเปญอีเมลพร้อมวิดีโอ

เปลี่ยนภาพตัวอย่างอีเมลแบบคงที่เป็น GIF พรีวิวจาก HeyGen ที่เล่นอัตโนมัติเมื่อเอาเมาส์ชี้ เพื่อกระตุ้นอัตราการคลิกผ่านให้เพิ่มขึ้น 65% ตามผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วเมื่อมีวิดีโออยู่ในอีเมลการตลาด

ABM และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

นำบัญชีลูกค้ามูลค่าสูงเข้าเวิร์กโฟลว์ที่สร้างวิดีโอส่วนบุคคลระดับผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงบริษัท อุตสาหกรรม และปัญหาเฉพาะของแต่ละราย ทำให้การเข้าหาลูกค้าองค์กรรู้สึกเป็นการดูแลแบบเฉพาะตัว

ลำดับการติดตามผลหลังเดโม

ทริกเกอร์วิดีโอสรุปแบบเฉพาะบุคคลหลังเดโมทุกครั้ง สรุปสิ่งที่พูดคุยกัน เน้นเคสการใช้งานที่เกี่ยวข้องที่สุด และกระตุ้นให้ลูกค้าศักยภาพเดินหน้าสู่การเซ็นสัญญา

แคมเปญรีเอนเกจเมนต์

เมื่อคอนแท็กต์เริ่มเงียบหาย ไม่มีการเปิดอีเมล ไม่มีการคลิก ไม่มีความเคลื่อนไหวของดีล ให้ทริกเกอร์วิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อฝ่าความเงียบและจุดประกายการสนทนาอีกครั้งด้วยความเป็นมนุษย์

ลำดับแคมเปญแบบ Drip หลายภาษา

ใช้คุณสมบัติ language preference ของ HubSpot เพื่อสร้างและส่งวิดีโอโดยอัตโนมัติเป็นภาษาท้องถิ่นของแต่ละคอนแท็กต์ เวิร์กโฟลว์เดียวกันแต่โลคัลไลซ์สำหรับทุกตลาด

