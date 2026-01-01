HeyGen x n8n
HeyGen และ n8n ทำให้การผลิตวิดีโอเป็นเพียงหนึ่งสเต็ปในทุกเวิร์กโฟลว์ สามารถทริกเกอร์ได้จากอีเวนต์ใน CRM การส่งฟอร์ม ตารางเวลา หรือ AI agent โดยไม่ต้องเขียนอินทิเกรชันแบบกำหนดเองหรือเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
กระบวนการผลิตวิดีโอมักจะแยกออกจากสแต็กระบบอัตโนมัติของคุณโดยสิ้นเชิง ข้อมูลไหลผ่าน n8n แล้วจึงมีคนมานำเอาผลลัพธ์นั้นไปสร้างเป็นวิดีโอด้วยมือ ขั้นตอนส่งต่องานตรงนี้คือคอขวดของกระบวนการ
เมื่อใช้ HeyGen node ขั้นตอนนั้นจะหายไป เพิ่ม HeyGen node ได้ทุกจุดในเวิร์กโฟลว์ n8n ของคุณ ส่งสคริปต์ให้ node ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ที่พิมพ์โดยตรง ดึงมาจาก node ก่อนหน้า หรือสร้างจาก AI node พร้อมตั้งค่าอวตารและเสียง จากนั้น node จะเรียกใช้ HeyGen API ตรวจสอบสถานะจนเสร็จ และส่งออก URL วิดีโอที่เรนเดอร์แล้วไปยังขั้นตอนถัดไป เช่น ส่งข้อความ Slack อัปโหลดขึ้น Google Drive หรือไปยังที่ใดก็ตามที่ต้องการ
เปิดแผง Nodes แล้วค้นหา HeyGen
เข้าสู่ระบบ n8n instance ของคุณ เปิดเวิร์กโฟลว์ใดก็ได้ในตัวแก้ไข แล้วคลิก + ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดแผง Nodes จากนั้นค้นหา HeyGen และเลือก HeyGen node ที่ได้รับการยืนยันเพื่อเพิ่มลงใน canvas ของคุณ
ตั้งค่าข้อมูลยืนยันตัวตนของเจ้าของอินสแตนซ์ให้เสร็จสมบูรณ์
โหนดที่ยืนยันแล้วต้องมีการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวโดยเจ้าของอินสแตนซ์ n8n โดยเจ้าของจะเพิ่ม HeyGen API key ของคุณ ซึ่งหาได้ที่ heygen.com/settings/api ลงในที่จัดเก็บข้อมูลรับรองของอินสแตนซ์ เมื่อบันทึกแล้ว โหนดนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ตั้งค่าโหนดด้วยอวตาร สคริปต์ และเสียงของคุณ
ในหน้าตั้งค่าโหนด HeyGen ให้เลือก avatar ID และเสียงจากไลบรารีบัญชี HeyGen ของคุณ เลือกภาษา และเชื่อมต่อสคริปต์อินพุตโดยพิมพ์ใส่โดยตรงหรือแมปมาจากเอาต์พุตของโหนดก่อนหน้า เช่น โหนด OpenAI หรือ Google Sheets
เพิ่มโหนด Wait แล้วกำหนดเส้นทางเอาต์พุตวิดีโอ
วิดีโอ HeyGen ใช้เวลาสักครู่ในการเรนเดอร์ เพิ่มโหนด Wait หลังจาก HeyGen เพื่อดึงสถานะความคืบหน้า จากนั้นส่งต่อเอาต์พุต video_url ไปยังแอปที่เชื่อมต่อกับ n8n กว่า 1,000 รายการได้ตามต้องการ
อินพุตและเอาต์พุตของโหนด HeyGen
ทุกอินพุตของโหนด HeyGen สามารถพิมพ์ใส่ได้โดยตรงหรือแมปแบบไดนามิกจากโหนดก่อนหน้าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแถวในสเปรดชีต ผลลัพธ์จาก AI ช่องฟอร์ม หรือเพย์โหลดจาก webhook
avatar_id
ID ของอวตารที่จะใช้ ค้นหา ID ของอวตารได้ในไลบรารีบัญชี HeyGen ของคุณหรือผ่านการทำงานของโหนด Get Avatars
สคริปต์
ข้อความที่อวตารจะพูด สามารถพิมพ์ใส่ได้โดยตรงหรือแมปมาจากโหนดต้นทาง (เช่น ผลลัพธ์จาก OpenAI เซลล์ใน Sheets หรือฟิลด์ body ของ webhook)
voice_id
เสียงที่อวตารใช้ ดึงรายการ voice ID ที่มีอยู่ด้วยการเรียกใช้ Get Voices หรืออ้างอิงเสียงที่บันทึกไว้จากบัญชีของคุณ
ภาษา
รหัสภาษาสำหรับเสียงบรรยาย (เช่น en, es, ja) ค่าเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษ รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง
มิติ
อัตราส่วนภาพของวิดีโอ เลือกใช้แนวนอน แนวตั้ง หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เหมาะกับแพลตฟอร์มปลายทาง
พื้นหลัง
รหัสสีแบบ hex หรือ URL รูปภาพสำหรับใช้เป็นพื้นหลังวิดีโอ สามารถแมปค่าจากโหนดแบรนด์ดิ้งหรือเซลล์ใน Sheets เพื่อปรับพื้นหลังให้แตกต่างกันในแต่ละวิดีโอ
ทีมต่างๆ ทำงานอัตโนมัติด้วย HeyGen ใน n8n
เวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่สร้างสคริปต์จากทริกเกอร์ใน CRM แบบฟอร์ม ตารางเวลา หรือ AI agent ตอนนี้สามารถสร้างวิดีโอได้ในขั้นตอนสุดท้าย
ข่าวและคอนเทนต์อัตโนมัติ
ดึงคอนเทนต์จาก RSS feed หรือจดหมายข่าว ส่งต่อไปยังโหนด OpenAI เพื่อเขียนสคริปต์ สร้างวิดีโออวตารด้วย HeyGen แล้วโพสต์ลง TikTok, Instagram Reels หรือ YouTube Shorts แบบอัตโนมัติทั้งหมดตามเวลาที่ตั้งไว้
วิดีโอการเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์จากอีเวนต์ใน CRM หรือลีดใหม่ ใช้โหนด AI เขียนสคริปต์แบบเฉพาะบุคคลให้แต่ละโปรสเปกต์ สร้างวิดีโออวตาร HeyGen แล้วส่งผ่านอีเมลหรือ LinkedIn ได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองเลย
บรีฟและรายงานอัตโนมัติ
ดึงเมตริกจาก Google Sheets ฐานข้อมูล หรือเครื่องมือ analytics สร้างสรุปด้วย AI node เรนเดอร์วิดีโอสรุปด้วย HeyGen แล้วโพสต์ไปยัง Slack หรืออีเมลหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกสัปดาห์ได้โดยไม่ต้องแตะกล้องเลย
คอนเทนต์สำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ดดิ้ง
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เมื่อมีผู้ใช้ใหม่สมัครสมาชิกหรือมีสมาชิกทีมคนใหม่เข้าร่วม สร้างวิดีโอออนบอร์ดดิ้งแบบเฉพาะบุคคลด้วย HeyGen แล้วส่งตรงไปยังกล่องอีเมลของพวกเขา ขยายผลลัพธ์ด้าน L&D ได้โดยไม่ต้องเพิ่มภาระให้ทีม L&D
เวิร์กโฟลว์คอนเทนต์หลายภาษา
แปลสคริปต์ด้วย language node ส่งแต่ละเวอร์ชันไปยัง HeyGen node ที่ใช้เสียงให้ตรงกัน แล้วสร้างวิดีโออวตารแบบ localized สำหรับทุกตลาดได้ในเวิร์กโฟลว์เดียวโดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่เลย
