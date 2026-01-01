HeyGen x Slack
ทีมของคุณใช้งาน Slack อยู่แล้ว ตอนนี้ HeyGen ก็เช่นกัน สร้างวิดีโอเล่าเรื่องด้วยอวตารได้ทันทีจากทุกช่องทาง DM หรือ slash command โดยไม่ต้องออกจาก workspace
สร้างวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack
เครื่องมือวิดีโอส่วนใหญ่อยู่แยกจากเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานจริง พอมีคนเปิดขึ้นมาใช้งาน เวลาสำคัญก็มักผ่านไปแล้ว HeyGen เป็นแอป Slack แบบเนทีฟ ติดตั้งครั้งเดียว ใช้ได้ทุกที่ในเวิร์กสเปซของคุณ
@mention HeyGen ในช่องหรือ DM ใดก็ได้พร้อมพรอมต์ แล้ววิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกโพสต์ลงในเธรดโดยตรง ใช้คำสั่งแบบ slash เพื่อควบคุมได้เต็มที่ ตั้งค่าการแจ้งเตือนวิดีโออัตโนมัติเพื่อให้วิดีโอ HeyGen ที่สร้างเสร็จไปโผล่ในช่องที่ใช่ทันทีที่พร้อม ไม่ต้องแชร์เอง ไม่ต้องส่งลิงก์ต่อ
“@HeyGen สร้างวิดีโอต้อนรับสำหรับพนักงานใหม่”
เพิ่ม HeyGen ในเวิร์กสเปซ Slack ของคุณ
คลิก Add to Slack ด้านบนและอนุญาตให้ HeyGen ทำงานในเวิร์กสเปซของคุณ ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Slack การติดตั้งแอปใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีและพร้อมใช้งานทันทีสำหรับทั้งทีมของคุณ
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
หลังจากติดตั้งแล้ว เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณเพื่อยืนยันตัวตน หากยังไม่มีบัญชี สามารถสมัครใช้งานฟรีได้ที่ heygen.com แผนแบบชำระเงินจะปลดล็อกการสร้างวิดีโอแบบเต็มรูปแบบและดิจิทัลทวินของคุณ
สร้างวิดีโอแรกของคุณ
ไปที่ช่องหรือ DM ใดก็ได้แล้วพิมพ์ @HeyGen ตามด้วยสิ่งที่ต้องการ HeyGen จะสร้างวิดีโอเล่าเรื่องโดยอวตารและโพสต์ลงในเธรดให้โดยตรง โดยปกติใช้เวลา 2-5 นาที
ตั้งค่าการแจ้งเตือนช่องทาง
ตั้งค่า HeyGen เพิ่มเติมให้ส่งการแจ้งเตือนเมื่อวิดีโอพร้อมใช้งานไปยังช่องทางที่ต้องการ เพื่อให้ทีมคอนเทนต์ ทีมขาย หรือหัวหน้า L&D รู้ได้ทันทีเมื่อมีวิดีโอใหม่พร้อมใช้งาน
3 วิธีสร้างวิดีโอใน Slack
เมื่อ HeyGen ติดตั้งในเวิร์กสเปซของคุณแล้ว ทั้งทีมจะมี 3 วิธีแบบเนทีฟในการสร้างและรับวิดีโอ ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องทำขั้นตอนด้วยตัวเอง
@mention ได้ในทุกช่องทาง
แท็ก @HeyGen ในทุกช่องทางหรือส่ง DM พร้อมพรอมต์ภาษาธรรมดา แล้ววิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกสร้างและโพสต์ลงในเธรดโดยตรงภายในไม่กี่นาที
/heygen command
ใช้ /heygen เพื่อควบคุมได้เต็มที่ ระบุอวตาร ภาษา โทนเสียง และสคริปต์ เหมาะสำหรับวิดีโอแบบเทมเพลตหรือวิดีโอรูปแบบเดิมที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำ
การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
เชื่อมต่ออีเวนต์วิดีโอจาก HeyGen เข้ากับช่อง Slack เพื่อให้ทีมได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่วิดีโอเรนเดอร์เสร็จพร้อมลิงก์ตรงสำหรับแชร์หรือรีวิว
ทีมต่างๆ ใช้ทำอะไร
ตั้งแต่การอัปเดตจากผู้บริหารที่มีคนดูจริง ไปจนถึงวิดีโอต้อนรับพนักงานใหม่ที่เอ่ยชื่อแต่ละคน
ประกาศจากผู้บริหาร
เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้กลายเป็นวิดีโอประกาศจาก CEO หรือหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงไปยังช่อง #announcements ทั้งเด่นชัดไม่พลาดแน่นอนและดึงดูดกว่าข้อความยาวเป็นพรืด
ต้อนรับพนักงานใหม่
เมื่อมีคนเข้าร่วมช่อง สร้างและโพสต์วิดีโอต้อนรับแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้ชื่อของพวกเขาโดยอัตโนมัติ ทำให้สมาชิกทีมใหม่ทุกคนรู้สึกได้รับการใส่ใจตั้งแต่วันแรก
ฉลองชัยชนะด้านการขาย
เมื่อดีลปิดใน CRM ให้ส่งวิดีโออวตารแบบเฉพาะบุคคลไปที่ช่อง #sales-wins เพื่อฉลองและกล่าวถึงชื่อเซลส์ที่ทำดีลสำเร็จ เป็นโมเมนต์แห่งการยกย่อง
คลิปเทรนนิงแบบออนดีมานด์
ให้สมาชิกทีม @mention HeyGen พร้อมหัวข้อที่ต้องการแล้วรับวิดีโอเทรนนิ่งหรือวิดีโออธิบายสั้นๆ ที่โพสต์ให้ทันที เป็นคลังความรู้แบบ self-serve ที่สร้างขึ้นจากการสนทนา
สรุปการแจ้งเตือนลำดับความสำคัญสูง
แปลงข้อความด่วนใน Slack ให้เป็นวิดีโอสรุปโดยอวตารสำหรับช่องทางสำคัญอย่าง #incidents หรือ #security-alerts เพื่อให้ข้อมูลสำคัญได้รับความสนใจ
