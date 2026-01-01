HeyGen x Zapier
หลายทีมมองว่าวิดีโอเป็นงานที่ทำครั้งเดียวจบ แต่เมื่อใช้ Zapier วิดีโอจาก HeyGen จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสแตกแบบเรียลไทม์ สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลพร้อมอวตารบรรยายโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอปอื่นของคุณ
ใช้ HeyGen เป็นส่วนหนึ่งแบบเรียลไทม์ในสแตกของคุณ
การสร้างวิดีโอมักเป็นงานแบบแมนนวลและทำครั้งต่อครั้งมาโดยตลอด การผสานการทำงานระหว่าง HeyGen × Zapier เปลี่ยนทุกอย่าง เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับแอปใดก็ได้ในระบบนิเวศของ Zapier แล้วการสร้างวิดีโอจะกลายเป็นการทำงานแบบ event-driven ที่ถูกทริกเกอร์โดยอัตโนมัติจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธุรกิจของคุณ
เมื่อมีลีดใหม่เข้ามาใน CRM HeyGen จะส่งวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลให้ทันที เมื่อมีการส่งฟอร์ม HeyGen จะส่งวิดีโอขอบคุณภายในไม่กี่วินาที เมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่ในสเปรดชีต HeyGen จะจัดคิวคลิปเทรนนิงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำงานด้วยมือ ไม่ต้องรอ ไม่มีคอขวดในกระบวนการ
“เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ใน App A → HeyGen สร้างวิดีโอ”
เข้าสู่ระบบ Zapier และสร้าง Zap
ไปที่ zapier.com คลิก Create a Zap แล้วค้นหา HeyGen จากนั้นคุณจะเห็น HeyGen แสดงพร้อมทริกเกอร์และแอ็กชันทั้งหมดที่มีให้เลือกตั้งค่าได้ทันที
ตั้งค่า Trigger ของคุณ
เลือกแอปและอีเวนต์ที่จะใช้เริ่มต้นการสร้างวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นลีดใหม่ใน CRM การส่งฟอร์ม แถวใหม่ในสเปรดชีต หรืออีเวนต์ในปฏิทิน อะไรก็ได้จากคลังแอปกว่า 7,000 รายการของ Zapier
กำหนดค่าแอ็กชัน HeyGen ของคุณ
เลือก HeyGen เป็นแอปสำหรับ Action และเชื่อมต่อบัญชีของคุณ เลือก Create Video from Template เลือกเทมเพลตที่บันทึกไว้ และแมปข้อมูลจาก Trigger ของคุณ (ชื่อ บริษัท ฟิลด์แบบกำหนดเอง) ลงในสคริปต์
เพิ่มขั้นตอนการส่งมอบแล้วเผยแพร่จริง
เพิ่มแอ็กชันที่สองเพื่อดึงลิงก์วิดีโอที่แชร์ได้เมื่อ HeyGen เรนเดอร์เสร็จแล้ว จากนั้นส่งต่อไปยังที่ที่ต้องการ (อีเมล Slack CRM หรือบันทึกใน Google Sheet) เปิดใช้งาน Zap ของคุณแล้วปล่อยให้รันอัตโนมัติจากจุดนี้
สิ่งที่ HeyGen ทำได้ภายใน Zapier
HeyGen ทำงานได้ทั้งเป็นทริกเกอร์และแอ็กชันใน Zapier ให้คุณควบคุมได้เต็มที่ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสร้างวิดีโอและจะให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากสร้างเสร็จแล้ว
ความสำเร็จของวิดีโออวตาร
ทริกเกอร์เมื่อวิดีโอ HeyGen ประมวลผลเสร็จและพร้อมสำหรับการแชร์
อีเวนต์วิดีโอใหม่
ทริกเกอร์เมื่อสถานะวิดีโอมีการเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้
แปลวิดีโอสำเร็จ
ทริกเกอร์เมื่อวิดีโอที่แปลเสร็จพร้อมใช้งาน ช่วยให้สร้างเวิร์กโฟลว์การกระจายคอนเทนต์หลายภาษาได้
สร้างวิดีโอจากเทมเพลต
สร้างวิดีโออวตารแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้เทมเพลต HeyGen ที่บันทึกไว้และฟิลด์ไดนามิก
แปลวิดีโอ
ส่งวิดีโอจาก HeyGen ใดๆ แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมลิปซิงก์อัตโนมัติ
รับลิงก์ที่แชร์ได้
ดึงลิงก์สาธารณะของวิดีโอเพื่อนำไปใช้ในอีเมล CRM Slack หรือแอปอื่นๆ ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
สร้างวิดีโออวตาร WebM
สร้างคลิปอวตารพื้นหลังโปร่งใสสำหรับวางทับบนภาพหรือฝังในเว็บ
อัปโหลดแอสเซต
อัปโหลดไฟล์รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงเข้า HeyGen เพื่อใช้ต่อในการสร้างวิดีโอ
ทีมไหนกำลังทำงานอัตโนมัติอยู่
ตั้งแต่การติดต่อขายไปจนถึงการทำคอนเทนต์หลายภาษาทั่วโลก HeyGen และ Zapier ช่วยแทนที่กระบวนการผลิตวิดีโอแบบทำมือด้วยเวิร์กโฟลว์แบบ event-driven ที่ทำงานอัตโนมัติ
การติดต่อขายแบบเฉพาะบุคคล
เมื่อมีการเพิ่มลีดใหม่ใน HubSpot หรือมีการสร้างแถวใหม่ใน Google Sheet ให้สร้างวิดีโออวตารแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ และส่งไปยังกล่องอีเมลของกลุ่มเป้าหมายให้ถึงก่อนคู่แข่งของคุณ
การเริ่มต้นใช้งานตามอีเวนต์ที่ทริกเกอร์
เมื่อลูกค้าใหม่สมัครใช้งานหรือมีการส่งแบบฟอร์ม Typeform ระบบ Zapier จะสั่งให้ HeyGen สร้างวิดีโอต้อนรับหรือวิดีโอออนบอร์ดิงแบบเฉพาะบุคคลภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องมีการดำเนินการจากมนุษย์เลย
การปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ
ทริกเกอร์การแปลวิดีโอหลายภาษาทันทีที่วิดีโอ HeyGen ใหม่สร้างเสร็จ สร้างเวอร์ชันอัตโนมัติในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง แล้วกระจายไปยังช่องทางประจำภูมิภาคที่เหมาะสม
ไปป์ไลน์การกระจายคอนเทนต์
เมื่อวิดีโอ HeyGen เรนเดอร์เสร็จ อัปโหลดขึ้น Google Drive อัตโนมัติ บันทึกลงชีตสำหรับติดตาม และโพสต์ลิงก์แชร์ไปยัง Slack ได้เลยโดยไม่ต้องส่งต่องานด้วยมือ
การส่งมอบการฝึกอบรมที่ขยายขนาดได้
สร้างวิดีโอฝึกอบรมที่มีอวตารบรรยายจากข้อมูลคำถามที่พบบ่อยหรือคอนเทนต์คอร์สใน Zapier Tables และลงทะเบียนผู้เรียนโดยอัตโนมัติด้วยการส่งลิงก์วิดีโอไปยัง LMS หรือแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ
