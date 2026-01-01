HeyGen x Zapier

หลายทีมมองว่าวิดีโอเป็นงานที่ทำครั้งเดียวจบ แต่เมื่อใช้ Zapier วิดีโอจาก HeyGen จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสแตกแบบเรียลไทม์ สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลพร้อมอวตารบรรยายโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอปอื่นของคุณ

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
ภาพรวมการเชื่อมต่อ

ใช้ HeyGen เป็นส่วนหนึ่งแบบเรียลไทม์ในสแตกของคุณ

การสร้างวิดีโอมักเป็นงานแบบแมนนวลและทำครั้งต่อครั้งมาโดยตลอด การผสานการทำงานระหว่าง HeyGen × Zapier เปลี่ยนทุกอย่าง เชื่อมต่อ HeyGen เข้ากับแอปใดก็ได้ในระบบนิเวศของ Zapier แล้วการสร้างวิดีโอจะกลายเป็นการทำงานแบบ event-driven ที่ถูกทริกเกอร์โดยอัตโนมัติจากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในธุรกิจของคุณ

เมื่อมีลีดใหม่เข้ามาใน CRM HeyGen จะส่งวิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลให้ทันที เมื่อมีการส่งฟอร์ม HeyGen จะส่งวิดีโอขอบคุณภายในไม่กี่วินาที เมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่ในสเปรดชีต HeyGen จะจัดคิวคลิปเทรนนิงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำงานด้วยมือ ไม่ต้องรอ ไม่มีคอขวดในกระบวนการ

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ใน App A → HeyGen สร้างวิดีโอ

1

เข้าสู่ระบบ Zapier และสร้าง Zap

ไปที่ zapier.com คลิก Create a Zap แล้วค้นหา HeyGen จากนั้นคุณจะเห็น HeyGen แสดงพร้อมทริกเกอร์และแอ็กชันทั้งหมดที่มีให้เลือกตั้งค่าได้ทันที

2

ตั้งค่า Trigger ของคุณ

เลือกแอปและอีเวนต์ที่จะใช้เริ่มต้นการสร้างวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นลีดใหม่ใน CRM การส่งฟอร์ม แถวใหม่ในสเปรดชีต หรืออีเวนต์ในปฏิทิน อะไรก็ได้จากคลังแอปกว่า 7,000 รายการของ Zapier

3

กำหนดค่าแอ็กชัน HeyGen ของคุณ

เลือก HeyGen เป็นแอปสำหรับ Action และเชื่อมต่อบัญชีของคุณ เลือก Create Video from Template เลือกเทมเพลตที่บันทึกไว้ และแมปข้อมูลจาก Trigger ของคุณ (ชื่อ บริษัท ฟิลด์แบบกำหนดเอง) ลงในสคริปต์

4

เพิ่มขั้นตอนการส่งมอบแล้วเผยแพร่จริง

เพิ่มแอ็กชันที่สองเพื่อดึงลิงก์วิดีโอที่แชร์ได้เมื่อ HeyGen เรนเดอร์เสร็จแล้ว จากนั้นส่งต่อไปยังที่ที่ต้องการ (อีเมล Slack CRM หรือบันทึกใน Google Sheet) เปิดใช้งาน Zap ของคุณแล้วปล่อยให้รันอัตโนมัติจากจุดนี้

ทริกเกอร์และแอ็กชัน

สิ่งที่ HeyGen ทำได้ภายใน Zapier

HeyGen ทำงานได้ทั้งเป็นทริกเกอร์และแอ็กชันใน Zapier ให้คุณควบคุมได้เต็มที่ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มสร้างวิดีโอและจะให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากสร้างเสร็จแล้ว

ทริกเกอร์

ความสำเร็จของวิดีโออวตาร

ทริกเกอร์เมื่อวิดีโอ HeyGen ประมวลผลเสร็จและพร้อมสำหรับการแชร์

ทริกเกอร์

อีเวนต์วิดีโอใหม่

ทริกเกอร์เมื่อสถานะวิดีโอมีการเปลี่ยนแปลง ปรับแต่งให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้

ทริกเกอร์

แปลวิดีโอสำเร็จ

ทริกเกอร์เมื่อวิดีโอที่แปลเสร็จพร้อมใช้งาน ช่วยให้สร้างเวิร์กโฟลว์การกระจายคอนเทนต์หลายภาษาได้

การดำเนินการ

สร้างวิดีโอจากเทมเพลต

สร้างวิดีโออวตารแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้เทมเพลต HeyGen ที่บันทึกไว้และฟิลด์ไดนามิก

การดำเนินการ

แปลวิดีโอ

ส่งวิดีโอจาก HeyGen ใดๆ แปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมลิปซิงก์อัตโนมัติ

การดำเนินการ

รับลิงก์ที่แชร์ได้

ดึงลิงก์สาธารณะของวิดีโอเพื่อนำไปใช้ในอีเมล CRM Slack หรือแอปอื่นๆ ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

การดำเนินการ

สร้างวิดีโออวตาร WebM

สร้างคลิปอวตารพื้นหลังโปร่งใสสำหรับวางทับบนภาพหรือฝังในเว็บ

การดำเนินการ

อัปโหลดแอสเซต

อัปโหลดไฟล์รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงเข้า HeyGen เพื่อใช้ต่อในการสร้างวิดีโอ

กรณีการใช้งาน

ทีมไหนกำลังทำงานอัตโนมัติอยู่

ตั้งแต่การติดต่อขายไปจนถึงการทำคอนเทนต์หลายภาษาทั่วโลก HeyGen และ Zapier ช่วยแทนที่กระบวนการผลิตวิดีโอแบบทำมือด้วยเวิร์กโฟลว์แบบ event-driven ที่ทำงานอัตโนมัติ

การติดต่อขายแบบเฉพาะบุคคล

เมื่อมีการเพิ่มลีดใหม่ใน HubSpot หรือมีการสร้างแถวใหม่ใน Google Sheet ให้สร้างวิดีโออวตารแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติ และส่งไปยังกล่องอีเมลของกลุ่มเป้าหมายให้ถึงก่อนคู่แข่งของคุณ

การเริ่มต้นใช้งานตามอีเวนต์ที่ทริกเกอร์

เมื่อลูกค้าใหม่สมัครใช้งานหรือมีการส่งแบบฟอร์ม Typeform ระบบ Zapier จะสั่งให้ HeyGen สร้างวิดีโอต้อนรับหรือวิดีโอออนบอร์ดิงแบบเฉพาะบุคคลภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องมีการดำเนินการจากมนุษย์เลย

การปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ

ทริกเกอร์การแปลวิดีโอหลายภาษาทันทีที่วิดีโอ HeyGen ใหม่สร้างเสร็จ สร้างเวอร์ชันอัตโนมัติในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง แล้วกระจายไปยังช่องทางประจำภูมิภาคที่เหมาะสม

ไปป์ไลน์การกระจายคอนเทนต์

เมื่อวิดีโอ HeyGen เรนเดอร์เสร็จ อัปโหลดขึ้น Google Drive อัตโนมัติ บันทึกลงชีตสำหรับติดตาม และโพสต์ลิงก์แชร์ไปยัง Slack ได้เลยโดยไม่ต้องส่งต่องานด้วยมือ

การส่งมอบการฝึกอบรมที่ขยายขนาดได้

สร้างวิดีโอฝึกอบรมที่มีอวตารบรรยายจากข้อมูลคำถามที่พบบ่อยหรือคอนเทนต์คอร์สใน Zapier Tables และลงทะเบียนผู้เรียนโดยอัตโนมัติด้วยการส่งลิงก์วิดีโอไปยัง LMS หรือแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ

