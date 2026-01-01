Trupeer x HeyGen
การบันทึกหน้าจอดิบๆ แสดงให้เห็นทุกอย่างที่คุณทำ Trupeer ช่วยขัดเกลาให้ดูสวยงามขึ้น HeyGen ใส่ผู้นำเสนอเสมือนจริงไว้ด้านหน้า ทั้งหมดนี้ช่วยเปลี่ยนวิดีโอสาธิตแบบคร่าวๆ ให้กลายเป็นวิดีโอผลิตคุณภาพสตูดิโอได้โดยไม่ต้องใช้กล้อง
อัดครั้งเดียว ปรับแต่งให้เนียน แล้วใส่ใบหน้าลงไป
เวิร์กโฟลว์วิดีโอผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักสะดุดใน 2 ช่วงสำคัญ: ตอนที่วิดีโอบันทึกออกมาดูดิบเกินไปจนใช้ไม่ได้ หรือไม่ก็เป็นวิดีโอเดโมที่ดูเนี้ยบแต่ไม่มีเสียงบรรยายจนให้ความรู้สึกห่างเหินและไม่เป็นกันเอง Trupeer และ HeyGen ช่วยแก้ทั้ง 2 ช่วงนี้แบบต่อเนื่องครบจบในกระบวนการเดียว
บันทึกวิดีโอหน้าจอเดโมของคุณด้วยส่วนขยาย Chrome ของ Trupeer พูดอธิบายตามธรรมชาติไม่ต้องกังวลเรื่องพูดผิด Trupeer จะช่วยเกลาข้อความ สร้างเอฟเฟกต์ภาพ และจัดโครงสร้างคอนเทนต์ให้เรียบร้อย จากนั้นเชื่อมต่อกับ HeyGen: เลือกอวตาร เลือกภาษา แล้ววิดีโอที่ Trupeer ประมวลผลไว้จะถูกแปลงเป็นวิดีโอผลิตภัณฑ์คุณภาพสตูดิโอที่มีอวตารบรรยาย พร้อมสำหรับการแชร์ ฝังบนหน้าเว็บ หรือทำโลคัลไลซ์
สร้างบัญชีบนทั้งสองแพลตฟอร์ม
สมัครสมาชิกที่ trupeer.ai และ heygen.com คุณจะต้องมีแพ็กเกจแบบชำระเงินของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตาร Trupeer มีแพ็กเกจฟรีให้เริ่มต้นใช้งานสำหรับการบันทึกหน้าจอและปรับแต่งวิดีโอ
เพิ่ม HeyGen API key ของคุณใน Trupeer
ใน Trupeer ไปที่ Integrations → Avatar Integration แล้ววาง HeyGen API key จาก HeyGen dashboard ของคุณในเมนู Settings → API อวตาร HeyGen ของคุณจะพร้อมใช้งานทันทีในตัวแก้ไขของ Trupeer
บันทึกและปรับแต่งวิดีโอของคุณใน Trupeer
ติดตั้งส่วนขยาย Chrome ของ Trupeer บันทึกวิดีโอหน้าจอขั้นตอนการใช้งาน แล้วให้ Trupeer ประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ ทั้งปรับสคริปต์ให้เรียบร้อย ใส่การซูม ไฮไลต์ และคำบรรยาย จากนั้นตรวจทานและแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
เลือกอวตาร HeyGen แล้วสร้างวิดีโอ
ในหน้า avatar settings ของ Trupeer เลือก HeyGen avatar และภาษาที่ต้องการ Trupeer จะส่งสคริปต์ที่ปรับแต่งแล้วและไฟล์บันทึกเสียงไปยัง HeyGen ซึ่งจะเรนเดอร์วิดีโอสำเร็จรูปที่มีอวตารเป็นผู้บรรยายให้
สิ่งที่ทีมผลิตภัณฑ์และทีมฝึกอบรมสร้างขึ้น
ทุกครั้งที่ต้องการให้การบันทึกหน้าจอดูเป็นธรรมชาติแบบมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเดโม วิดีโอสอนใช้ หรือวิดีโอแนะนำการใช้งานเริ่มต้น Trupeer และ HeyGen จะช่วยกันสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้คุณ
เดโมผลิตภัณฑ์ในระดับขนาดใหญ่
บันทึกวิดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์เพียงครั้งเดียวใน Trupeer จากนั้นเปลี่ยนเป็นผู้บรรยายแบบอวตารของ HeyGen แล้วสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับผู้ชมหรือภูมิภาคต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอัดใหม่อีกเลย
การฝึกอบรมและการเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์
เปลี่ยนทุกกระบวนการภายในหรือวิดีโอสอนการใช้เครื่องมือให้กลายเป็นวิดีโอเทรนนิงแบบมืออาชีพพร้อมผู้บรรยายอวตาร ถ่ายทอดเนื้อหาได้สม่ำเสมอทุกครั้ง โดยไม่ต้องนัดผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ทุกกลุ่มผู้เรียน
คอนเทนต์สินค้าแบบหลายภาษา
บันทึกวิดีโอครั้งเดียวเป็นภาษาอังกฤษ Trupeer จัดการคำบรรยายและโครงสร้างให้ จากนั้น HeyGen เล่าใหม่ด้วยอวตารในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง เปลี่ยนงานโลคัลไลซ์คอนเทนต์ทั่วโลกให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ ไม่ใช่โปรเจกต์โปรดักชันขนาดใหญ่
ทีมลูกค้าสัมพันธ์และซัพพอร์ต
สร้างวิดีโอสอนใช้งานพร้อมอวตารบรรยายสำหรับคำถามซัพพอร์ตที่พบบ่อย ให้เนี๊ยบพอจะลดจำนวนทิกเก็ต เป็นกันเองพอให้รู้สึกเหมือนได้คำตอบจากคนจริง และพร้อมให้บริการตลอด 24/7 โดยไม่ต้องมีทีมออนไลน์
การหาลูกค้าและการติดต่อเชิงรุกด้านการขาย
บันทึกวิดีโอสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้ตรงกับเคสการใช้งานของลูกค้าเป้าหมายใน Trupeer จากนั้นสร้างเวอร์ชันอวตาร HeyGen ที่ให้ประสบการณ์เดโมแบบเฉพาะบุคคลได้ในระดับสเกลทั้งพายป์ไลน์ของคุณ
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด