Canva x HeyGen
ดีไซน์ของคุณสวยโดดเด่นอยู่แล้ว เติมพลังให้ดีไซน์เหล่านั้นด้วยเสียง เพิ่มอวตาร AI สมจริงลงในดีไซน์บน Canva ใดๆ แล้วสร้างวิดีโอเล่าเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องออกจากแคนวาส
คุณออกแบบ HeyGen เพิ่มผู้นำเสนอให้
ดีไซน์แบบภาพนิ่งทำให้คนต้องอ่าน วิดีโอทำให้คนอยากดู การผสานการทำงานระหว่าง HeyGen × Canva เชื่อมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ดีไซน์จาก Canva ของคุณกลายเป็นสไลด์ และอวตาร AI ของ HeyGen กลายเป็นผู้นำเสนอที่เล่าเรื่องให้ครบจบในวิดีโอเดียว
เปิดแอป HeyGen AI Avatars ใน Canva เลือกอวตารของคุณ ใส่สคริปต์ แล้วสร้างวิดีโอ วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งออกจาก Canva โดยตรงเป็นไฟล์ MP4 ตรงตามแบรนด์ ตรงตามโทนเสียง พร้อมเผยแพร่ได้ทันที ไม่ต้องใช้เครื่องมือวิดีโอแยกต่างหาก ไม่ต้องนำแอสเซ็ตกลับเข้าไปใหม่ ไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด
“เคล็ดลับ: นำเข้าดีไซน์ของคุณมาใช้เป็นภาพพื้นหลังในตัวแก้ไขของ HeyGen”
ค้นหา HeyGen ใน Canva Apps marketplace
ในดีไซน์ใดๆ บน Canva ให้เปิดแผง Apps ที่แถบด้านซ้าย ค้นหา HeyGen AI Avatars แล้วคลิกเพื่อเปิด คุณยังสามารถเข้าไปที่ canva.com/apps และเพิ่มแอปนี้ลงในเวิร์กสเปซของคุณจากตรงนั้นได้
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
คลิก Connect เมื่อระบบแจ้งเตือน หน้าต่างเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี HeyGen เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว อวตาร เสียง และเครดิตแบบกำหนดเองของคุณจะพร้อมใช้งานได้โดยตรงใน Canva
เพิ่มอวตารและสคริปต์ของคุณ
เมื่อเปิด HeyGen ในแถบด้านข้างของ Canva ให้เลือกผู้นำเสนอ AI จากบัญชีของคุณ พิมพ์หรือวางสคริปต์ แล้วเลือกเสียงและภาษา อวตารจะถูกฝังในดีไซน์ของคุณเป็นองค์ประกอบวิดีโอแบบใช้งานได้
สร้างและส่งออกวิดีโอของคุณ
เมื่อออกแบบและเขียนสคริปต์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Generate Video ในแผง HeyGen เมื่อเรนเดอร์เสร็จ ให้คลิก Share → Download ที่แถบด้านบนของ Canva แล้วเลือก MP4 เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์
สิ่งที่ทีมครีเอทีฟและการตลาดสร้างสรรค์
ทีมออกแบบใช้งาน Canva อยู่แล้ว การผสานการทำงานนี้ช่วยให้สามารถส่งมอบคอนเทนต์วิดีโอได้เร็วเท่ากับที่ส่งมอบงานกราฟิกแบบภาพนิ่ง โดยไม่ต้องเรียนรู้เครื่องมือใหม่
โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย
ออกแบบโฆษณาโซเชียลของคุณใน Canva ให้มีขนาดพอดีกับ Instagram, TikTok หรือ LinkedIn จากนั้นเพิ่มผู้นำเสนอแบบอวตารและเสียง เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นวิดีโอแอดพร้อมเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที
พรีเซนเทชันแบบบรรยาย
เปลี่ยนสไลด์เด็คจาก Canva ให้กลายเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันแบบบรรยายเสียง แต่ละสไลด์จะกลายเป็นหนึ่งซีน อวตารของคุณพาผู้ชมเดินผ่านเนื้อหา และวิดีโอที่เสร็จแล้วจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ไฟล์เดียวที่แชร์ต่อได้ทันที
วิดีโอโชว์เคสสินค้า
สร้างภาพโปรดักต์ใน Canva ด้วยแอสเซ็ตแบรนด์ของคุณ จากนั้นเพิ่มอวตาร HeyGen เพื่อบรรยายฟีเจอร์สำคัญ สร้างวิดีโอโปรดักต์แบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ กล้อง หรือโปรแกรมตัดต่อ
คอนเทนต์สำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ด
ออกแบบสไลด์เทรนนิงใน Canva เพิ่มผู้บรรยายแบบอวตารใน HeyGen แล้วผลิตวิดีโอเทรนนิงที่สอดคล้องกับแบรนด์ในปริมาณมาก พร้อมรักษาเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ให้เหมือนกันทุกบทเรียน
วิดีโอเปิดตัวแคมเปญ
ปลุกชีวิตให้ครีเอทีฟแคมเปญของคุณ นำแอสเซทเปิดตัวที่ออกแบบใน Canva และผ่านการอนุมัติจากทีมแล้ว มาแปลงเป็นวิดีโอประกาศที่มีอวตารเป็นผู้นำเสนอ ใช้วิชวลชุดเดิม เพิ่มเติมคือเสียงพูด