HeyGen x Make
ถ้าเวิร์กโฟลว์วิดีโออัตโนมัติของคุณต้องใช้ branching logic ตัววนซ้ำ ตัวกำหนดเส้นทาง และการควบคุมเงื่อนไขแบบจริงจัง ให้สร้างทั้งหมดนี้ด้วย HeyGen บน visual canvas ของ Make
HeyGen เป็นโมดูลภายในระบบของคุณ
เครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ มองว่า HeyGen เป็นเพียงจุดหมายปลายทาง ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการง่ายๆ แต่ Make มองว่า HeyGen เป็นคอมโพเนนต์หนึ่งภายในระบบที่มีชีวิต คุณสามารถส่งข้อมูลเข้า HeyGen จากทริกเกอร์ใดก็ได้ ใช้เงื่อนไขแบบ conditional logic เพื่อกำหนดว่าจะสร้างวิดีโอแบบไหน รัน HeyGen กับทุกแถวของชุดข้อมูลด้วย Iterator รวมผลลัพธ์ แล้วแตกแขนงขั้นตอนถัดไปตามว่าการสร้างวิดีโอนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
นี่แหละคือความต่างของ Make ไม่ใช่แค่ “เมื่อ X เกิดขึ้น ให้สร้างวิดีโอ” แต่คือ “เมื่อ X เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบ Y ถ้าเข้าเงื่อนไข Z ให้ไล่ทำงานทีละเรคคอร์ด สร้างวิดีโอด้วยเทมเพลตที่ต่างกันในแต่ละเซกเมนต์ จัดการข้อผิดพลาดในสาขา A และส่งลิงก์ที่เสร็จแล้วไปยังสาขา B” เป็นระบบครบวงจร ไม่ใช่แค่ทางลัด
“ทริกเกอร์เมื่อมี HubSpot contact ใหม่ → สร้างวิดีโอต้อนรับใน HeyGen → ส่งผ่าน Gmail”
เปิด Make และสร้างสคริปต์ใหม่
เข้าสู่ระบบที่ make.com แล้วคลิก Create a new scenario บนแคนวาสให้คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มโมดูลแรก จากนั้นค้นหา HeyGen
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
เมื่อระบบแจ้งให้ดำเนินการ ให้คลิก Add เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ จากนั้นกรอก HeyGen API key ของคุณจากแดชบอร์ดในเมนู Settings → API การเชื่อมต่อจะถูกบันทึกและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้
สร้างสถานการณ์ของคุณโดยใช้โมดูล HeyGen เป็นศูนย์กลาง
เพิ่มทริกเกอร์ (Google Sheets, Typeform, HubSpot, webhook) กำหนดค่าโมดูลการทำงานของ HeyGen ด้วยฟิลด์ข้อมูลที่แมปไว้ จากนั้นเพิ่มสเต็ปถัดไปโดยใช้ Router และโมดูลตัวกรองของ Make
ทดสอบ ดีบัก และเปิดใช้งาน
คลิก Run once เพื่อรันและดูแต่ละโมดูลทำงานแบบเรียลไทม์ ใช้ดีบักเกอร์แบบสดของ Make เพื่อตรวจสอบอินพุตและเอาต์พุต เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วให้สลับเป็น Active
สิ่งที่ HeyGen ทำได้ภายใน Scenario
HeyGen ปรากฏเป็นชุดโมดูลเนทีฟของ Make ได้แก่ ทริกเกอร์ แอ็กชัน และการค้นหา ซึ่งแต่ละโมดูลสามารถตั้งค่าด้วยระบบแมปปิงข้อมูลและการควบคุมลอจิกของ Make ได้อย่างยืดหยุ่น
โคลนวิดีโออวตาร
ทริกเกอร์เมื่อวิดีโอ HeyGen เรนเดอร์เสร็จสิ้นไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว เพื่อเริ่มขั้นตอนการจัดการและส่งต่อในลำดับถัดไป
สร้างวิดีโออวตาร
สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้เทมเพลต HeyGen ที่บันทึกไว้ พร้อมใส่ตัวแปรไดนามิกจากแหล่งข้อมูลของคุณในแต่ละรอบการรัน
สร้างวิดีโอจากเทมเพลต
สร้างวิดีโออวตารพูดได้แบบสมจริงขั้นสุดจากรูปภาพเพียงใบเดียวด้วยการขยับและสีหน้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง
แปลวิดีโอ
ส่งวิดีโอจาก HeyGen ใดๆ ไปแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์ ใช้งานได้เป็นขั้นตอนหลังการสร้างวิดีโอในทุกแขนงของสถานการณ์
สร้างวิดีโอ Avatar IV
สร้างวิดีโอเล่าเรื่องโดยอวตารแบบสมบูรณ์จากสคริปต์ ID อวตาร และเสียง พร้อมแมปข้อมูลไดนามิกจากโมดูลก่อนหน้าได้ตามต้องการ
อัปโหลดแอสเซต
ส่งไฟล์รูปภาพ วิดีโอ หรือไฟล์เสียงไปยังที่จัดเก็บของ HeyGen จากโมดูลก่อนหน้า เพื่อเตรียมพร้อมใช้เป็นอินพุตสำหรับการสร้างวิดีโอต่อเนื่องในขั้นถัดไป
ดูรายการอวตารที่มีให้เลือก
ดึงข้อมูลอวตารทั้งหมดในบัญชี HeyGen ของคุณแบบไดนามิก เหมาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ต้องเลือกอวตารตามเงื่อนไข
ดึงวิดีโอตาม ID
ดึงสถานะ URL และเมทาดาทาสำหรับวิดีโอเฉพาะ ใช้ในลูปการโพลหรือขั้นตอนส่งต่องานหลังการสร้างวิดีโอ
ผู้พัฒนาใช้ทำอะไร
ผู้ใช้ระดับโปรของ Make สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับวิดีโอที่ขยายขนาดได้ แตกแขนงได้ และรองรับเคสซับซ้อนทุกรูปแบบ
สร้างวิดีโอจำนวนมากแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ใช้ Iterator เพื่อประมวลผลทุกแถวใน Google Sheet สร้างวิดีโออวตาร HeyGen แบบไม่ซ้ำกันต่อหนึ่งเรคคอร์ด และส่งลิงก์วิดีโอที่เสร็จแล้วกลับไปยัง CRM ของคุณ
การกำหนดเส้นทางวิดีโอตามเซกเมนต์
ใช้ Router เพื่อแตกแขนงการทำ Outreach ตามเซกเมนต์ โดยให้บัญชีระดับ Enterprise ใช้เทมเพลตหนึ่ง และ SMB ใช้อีกเทมเพลตหนึ่ง เพื่อให้แต่ละเซกเมนต์ได้รับวิดีโอที่เหมาะสมที่สุด
การทำโลคัลไลซ์แบบอัตโนมัติ
สร้างวิดีโอต้นฉบับหนึ่งชิ้น จากนั้นใช้ Iterator ของ Make เพื่อส่งวิดีโอนั้นไปยังโมดูล Translate ของ HeyGen สำหรับทุกภาษาที่ต้องการ
ส่งวิดีโอตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทริกเกอร์วิดีโอ HeyGen แบบกำหนดเองทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ เข้าร่วมเว็บบินาร์ หรือส่งแบบฟอร์ม
Pipeline พร้อมการจัดการข้อผิดพลาด
สร้างเส้นทางจัดการข้อผิดพลาดสำหรับทุกโมดูลของ HeyGen หากวิดีโอล้มเหลวให้บันทึกอัตโนมัติ แจ้งเตือนผ่าน Slack และเข้าคิวลองรันใหม่
