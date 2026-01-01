HeyGen x FlowShare
FlowShare จับทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการขณะที่คุณทำงานจริง HeyGen เปลี่ยนคู่มือที่บันทึกไว้นั้นให้กลายเป็นวิดีโออวตาร AI พร้อมบรรยายเสียงครบถ้วน ทั้งสองเครื่องมือช่วยสอนให้ทั้งทีมของคุณเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องใช้สคริปต์ ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ หรือการตัดต่อด้วยมือ
แปลงขั้นตอนการทำงานให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่อง
การเชื่อมต่อ HeyGen อยู่ในเมนู Export ของ FlowShare ตำแหน่งเดียวกับที่ใช้ส่งออกไฟล์ PDF หรือเอกสาร Word ไม่ต้องตั้งค่า API ไม่ต้องเปิดเครื่องมือแยกต่างหาก และไม่ต้องเตรียมคอนเทนต์ล่วงหน้า เวิร์กโฟลว์ของคุณพร้อมใช้งานอยู่แล้ว
เมื่อบันทึกคู่มือใน FlowShare แล้ว ให้เปิดแผง Export เลือก HeyGen จากนั้นเลือกอวตาร เสียง และภาษา แล้วคลิกสร้าง FlowShare จะส่งเนื้อหาขั้นตอนต่างๆ ไปยัง HeyGen ซึ่งจะเรนเดอร์วิดีโออวตารโดยบรรยายแต่ละขั้นตอนตามลำดับ วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งกลับมายัง FlowShare พร้อมให้แชร์ได้ทันที
เปิดการตั้งค่า FlowShare แล้วไปที่ Integrations
ใน FlowShare ให้เปิด Settings แล้วไปที่แท็บ Integrations จากนั้นคุณจะพบ HeyGen อยู่ในรายการ คลิกไอคอน HeyGen เพื่อเริ่มการตั้งค่า
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
ป้อน HeyGen API key ของคุณ — สามารถดูได้ที่ heygen.com/settings/api — ลงในพาเนลตั้งค่า HeyGen ของ FlowShare จากนั้น FlowShare จะตรวจสอบการเชื่อมต่อและโหลดอวตารและเสียงที่คุณมีอยู่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ตั้งค่า .fss และกระจายให้กับอินสแตนซ์ของทีมทั้งหมดได้
บันทึกฟลโลว์ตามขั้นตอนที่ใช้งานตามปกติ
บันทึกทุกกระบวนการใน FlowShare เพียงทำขั้นตอนนั้นในแอปพลิเคชัน Windows ใดก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วตรวจทบทวนคำอธิบายขั้นตอนที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ แก้ไขในจุดที่ต้องการ และเบลอข้อมูลสำคัญทั้งหมดแบบครั้งเดียวจบ คำอธิบายขั้นตอนเหล่านี้จะถูกใช้เป็นสคริปต์บรรยายของ HeyGen ดังนั้นควรเขียนให้ชัดเจนและครบถ้วน
ส่งออกไปยัง HeyGen และรับวิดีโอของคุณ
เปิดแผง Export เลือก HeyGen จากนั้นเลือกอวตาร เสียง และภาษาที่ต้องการ แล้วคลิก Generate FlowShare จะส่งเนื้อหาขั้นตอนต่างๆ ไปที่ HeyGen เพื่อเรนเดอร์วิดีโออวตารแบบบรรยายเสียงและส่งกลับมายัง FlowShare วิดีโอจะพร้อมใช้งานเคียงข้างไฟล์ Export อื่นๆ ของคุณ พร้อมสำหรับการแชร์ เผยแพร่ไปยัง Portal หรือส่งต่อไปยัง LMS ของคุณ
อินพุตและเอาต์พุตของโหนด HeyGen
การผสาน HeyGen ช่วยเพิ่มวิดีโออวตารให้กับไลบรารีส่งออกที่มีอยู่ของ FlowShare คู่มือของคุณจะยังอยู่ใน FlowShare พร้อมให้ส่งออกในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ รวมถึงส่งออกหลายรูปแบบพร้อมกันได้
คู่มือแบบมีแบรนด์พร้อมพิมพ์สำหรับทุกกระบวนการ
PowerPoint
เด็คเทรนนิ่งพร้อมสไลด์และภาพหน้าจอพร้อมใช้
คำ
คู่มือที่แก้ไขได้ในรูปแบบไฟล์ DOCX
HTML
เดโมแบบโต้ตอบสำหรับฝังบนเว็บ
PNG
ภาพหน้าจอแยกตามแต่ละขั้นตอน
MP4
ส่งออกวิดีอบันทึกหน้าจอแบบง่าย
SCORM / xAPI
แพ็กเกจอีเลิร์นนิงที่รองรับ LMS
HeyGen
วิดีโอเล่าเรื่องด้วยอวตาร AI จากโฟลว์ของคุณ
ใครสร้างอะไรด้วย FlowShare และ HeyGen
ทุกที่ที่คู่มือขั้นตอนจะยิ่งมีประสิทธิภาพเมื่อมีผู้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม ERP การเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ หรือเอกสารสำหรับการออนบอร์ด HeyGen จะเปลี่ยนคู่มือฉบับข้อความของคุณให้กลายเป็นวิดีโอบรรยายโดยอัตโนมัติ
วิดีโออบรมการใช้งาน ERP และ SAP
FlowShare ถูกสร้างมาสำหรับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอย่าง SAP จับภาพเวิร์กโฟลว์ ERP ไม่ว่าจะเป็นการลงบันทึกใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ หรือใบรับสินค้า แล้วสร้างวิดีโอ HeyGen แบบบรรยายเสียงที่พนักงานสามารถทำตามได้ทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องมีเทรนเนอร์อยู่ในห้อง
ซอฟต์แวร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เมื่อระบบใหม่เริ่มใช้งาน บันทึกทุกกระบวนการสำคัญใน FlowShare และสร้างไลบรารีวิดีโอ HeyGen ให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ ให้ทุกแผนกมีวิดีโอแนะนำขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องแบบบรรยายเสียงครบถ้วนตั้งแต่ก่อนวันแรกที่เริ่มใช้ระบบ
การปฐมนิเทศพนักงานในระดับขนาดใหญ่
ทีม HR และ L&D สามารถบันทึกทุกงานในขั้นตอนการเริ่มงาน ตั้งแต่การตั้งค่าระบบเงินเดือนจนถึงการยื่นค่าใช้จ่าย และสร้างวิดีโอแนะนำแบบมีเสียงบรรยายสำหรับแต่ละงานได้ พนักงานใหม่จะได้รับคู่มือแบบเดียวกันที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะมีใครว่างมาฝึกให้ก็ตาม
เอกสารกระบวนการหลายภาษา
FlowShare รองรับการแปลหลายภาษาผ่านส่วนเสริม AutoTranslation ผสานกับเสียงหลายภาษามากกว่า 175 ภาษาใน HeyGen เพื่อสร้างคู่มือขั้นตอนเดียวกันในรูปแบบวิดีโอบรรยายได้ทุกภาษา จากการบันทึกโฟลว์ต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
การเสริมศักยภาพให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาสามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานที่ลูกค้าใช้งานจริงใน FlowShare และส่งมอบวิดีโอสอนแบบบรรยายด้วย HeyGen ควบคู่กับคู่มือแบบข้อความ มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นให้ลูกค้าโดยไม่ต้องใช้เวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น
