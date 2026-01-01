HeyGen x FlowShare

FlowShare จับทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการขณะที่คุณทำงานจริง HeyGen เปลี่ยนคู่มือที่บันทึกไว้นั้นให้กลายเป็นวิดีโออวตาร AI พร้อมบรรยายเสียงครบถ้วน ทั้งสองเครื่องมือช่วยสอนให้ทั้งทีมของคุณเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องใช้สคริปต์ ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ หรือการตัดต่อด้วยมือ

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
ภาพรวมการเชื่อมต่อ

แปลงขั้นตอนการทำงานให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่อง

การเชื่อมต่อ HeyGen อยู่ในเมนู Export ของ FlowShare ตำแหน่งเดียวกับที่ใช้ส่งออกไฟล์ PDF หรือเอกสาร Word ไม่ต้องตั้งค่า API ไม่ต้องเปิดเครื่องมือแยกต่างหาก และไม่ต้องเตรียมคอนเทนต์ล่วงหน้า เวิร์กโฟลว์ของคุณพร้อมใช้งานอยู่แล้ว

เมื่อบันทึกคู่มือใน FlowShare แล้ว ให้เปิดแผง Export เลือก HeyGen จากนั้นเลือกอวตาร เสียง และภาษา แล้วคลิกสร้าง FlowShare จะส่งเนื้อหาขั้นตอนต่างๆ ไปยัง HeyGen ซึ่งจะเรนเดอร์วิดีโออวตารโดยบรรยายแต่ละขั้นตอนตามลำดับ วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกส่งกลับมายัง FlowShare พร้อมให้แชร์ได้ทันที

1

เปิดการตั้งค่า FlowShare แล้วไปที่ Integrations

ใน FlowShare ให้เปิด Settings แล้วไปที่แท็บ Integrations จากนั้นคุณจะพบ HeyGen อยู่ในรายการ คลิกไอคอน HeyGen เพื่อเริ่มการตั้งค่า

2

เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ

ป้อน HeyGen API key ของคุณ — สามารถดูได้ที่ heygen.com/settings/api — ลงในพาเนลตั้งค่า HeyGen ของ FlowShare จากนั้น FlowShare จะตรวจสอบการเชื่อมต่อและโหลดอวตารและเสียงที่คุณมีอยู่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณสามารถส่งออกเป็นไฟล์ตั้งค่า .fss และกระจายให้กับอินสแตนซ์ของทีมทั้งหมดได้

3

บันทึกฟลโลว์ตามขั้นตอนที่ใช้งานตามปกติ

บันทึกทุกกระบวนการใน FlowShare เพียงทำขั้นตอนนั้นในแอปพลิเคชัน Windows ใดก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วตรวจทบทวนคำอธิบายขั้นตอนที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ แก้ไขในจุดที่ต้องการ และเบลอข้อมูลสำคัญทั้งหมดแบบครั้งเดียวจบ คำอธิบายขั้นตอนเหล่านี้จะถูกใช้เป็นสคริปต์บรรยายของ HeyGen ดังนั้นควรเขียนให้ชัดเจนและครบถ้วน

4

ส่งออกไปยัง HeyGen และรับวิดีโอของคุณ

เปิดแผง Export เลือก HeyGen จากนั้นเลือกอวตาร เสียง และภาษาที่ต้องการ แล้วคลิก Generate FlowShare จะส่งเนื้อหาขั้นตอนต่างๆ ไปที่ HeyGen เพื่อเรนเดอร์วิดีโออวตารแบบบรรยายเสียงและส่งกลับมายัง FlowShare วิดีโอจะพร้อมใช้งานเคียงข้างไฟล์ Export อื่นๆ ของคุณ พร้อมสำหรับการแชร์ เผยแพร่ไปยัง Portal หรือส่งต่อไปยัง LMS ของคุณ

รูปแบบการส่งออก

อินพุตและเอาต์พุตของโหนด HeyGen

การผสาน HeyGen ช่วยเพิ่มวิดีโออวตารให้กับไลบรารีส่งออกที่มีอยู่ของ FlowShare คู่มือของคุณจะยังอยู่ใน FlowShare พร้อมให้ส่งออกในรูปแบบไฟล์ที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ รวมถึงส่งออกหลายรูปแบบพร้อมกันได้

PDF

คู่มือแบบมีแบรนด์พร้อมพิมพ์สำหรับทุกกระบวนการ

PowerPoint

เด็คเทรนนิ่งพร้อมสไลด์และภาพหน้าจอพร้อมใช้

คำ

คู่มือที่แก้ไขได้ในรูปแบบไฟล์ DOCX

HTML

เดโมแบบโต้ตอบสำหรับฝังบนเว็บ

PNG

ภาพหน้าจอแยกตามแต่ละขั้นตอน

MP4

ส่งออกวิดีอบันทึกหน้าจอแบบง่าย

SCORM / xAPI

แพ็กเกจอีเลิร์นนิงที่รองรับ LMS

HeyGen

วิดีโอเล่าเรื่องด้วยอวตาร AI จากโฟลว์ของคุณ

กรณีการใช้งาน

ใครสร้างอะไรด้วย FlowShare และ HeyGen

ทุกที่ที่คู่มือขั้นตอนจะยิ่งมีประสิทธิภาพเมื่อมีผู้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม ERP การเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ หรือเอกสารสำหรับการออนบอร์ด HeyGen จะเปลี่ยนคู่มือฉบับข้อความของคุณให้กลายเป็นวิดีโอบรรยายโดยอัตโนมัติ

วิดีโออบรมการใช้งาน ERP และ SAP

FlowShare ถูกสร้างมาสำหรับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอย่าง SAP จับภาพเวิร์กโฟลว์ ERP ไม่ว่าจะเป็นการลงบันทึกใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ หรือใบรับสินค้า แล้วสร้างวิดีโอ HeyGen แบบบรรยายเสียงที่พนักงานสามารถทำตามได้ทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องมีเทรนเนอร์อยู่ในห้อง

ซอฟต์แวร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

เมื่อระบบใหม่เริ่มใช้งาน บันทึกทุกกระบวนการสำคัญใน FlowShare และสร้างไลบรารีวิดีโอ HeyGen ให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์ ให้ทุกแผนกมีวิดีโอแนะนำขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องแบบบรรยายเสียงครบถ้วนตั้งแต่ก่อนวันแรกที่เริ่มใช้ระบบ

การปฐมนิเทศพนักงานในระดับขนาดใหญ่

ทีม HR และ L&D สามารถบันทึกทุกงานในขั้นตอนการเริ่มงาน ตั้งแต่การตั้งค่าระบบเงินเดือนจนถึงการยื่นค่าใช้จ่าย และสร้างวิดีโอแนะนำแบบมีเสียงบรรยายสำหรับแต่ละงานได้ พนักงานใหม่จะได้รับคู่มือแบบเดียวกันที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะมีใครว่างมาฝึกให้ก็ตาม

เอกสารกระบวนการหลายภาษา

FlowShare รองรับการแปลหลายภาษาผ่านส่วนเสริม AutoTranslation ผสานกับเสียงหลายภาษามากกว่า 175 ภาษาใน HeyGen เพื่อสร้างคู่มือขั้นตอนเดียวกันในรูปแบบวิดีโอบรรยายได้ทุกภาษา จากการบันทึกโฟลว์ต้นฉบับเพียงครั้งเดียว

การเสริมศักยภาพให้ลูกค้าและพาร์ทเนอร์

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และที่ปรึกษาสามารถบันทึกขั้นตอนการทำงานที่ลูกค้าใช้งานจริงใน FlowShare และส่งมอบวิดีโอสอนแบบบรรยายด้วย HeyGen ควบคู่กับคู่มือแบบข้อความ มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นให้ลูกค้าโดยไม่ต้องใช้เวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น

