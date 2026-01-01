HeyGen x Adobe Express
Adobe Express คือที่ที่คอนเทนต์สวยโดดเด่นถูกสร้างขึ้น HeyGen คือที่ที่ดีไซน์แบบสแตติกมีชีวิตขึ้นมา ในฐานะ Add-on แบบ Native บน Adobe Express HeyGen จะใส่อวตาร AI สมจริงลงบนแคนวาสของคุณโดยตรง
สร้างวิดีโอแล้วลากไปวางบนแคนวาส
เครื่องมือวิดีโอส่วนใหญ่อยู่แยกออกจากเวิร์กโฟลว์การออกแบบโดยสิ้นเชิง คุณทำงานใน Adobe Express ให้เสร็จ ส่งออก สลับไปใช้เครื่องมืออื่น นำเข้าแอสเซ็ต สร้างคอนเท็กซ์ใหม่ แล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด HeyGen ทำงานเป็นส่วนเสริมภายใน Express ที่เข้าถึงได้จากแผง Add-ons ระหว่างที่คุณกำลังออกแบบ
เปิดแผง HeyGen ในโปรเจกต์ Express ของคุณ เลือกอวตาร ใส่สคริปต์ เลือกเสียงและภาษา แล้วกดสร้าง วิดีโออวตารจะเรนเดอร์และวางลงบนแคนวาสของคุณโดยตรงเป็นองค์ประกอบที่ย้ายตำแหน่งและปรับขนาดได้ พร้อมให้ผสมผสานกับตัวอักษรแบรนด์ของคุณ รูปภาพที่สร้างด้วย Firefly แอสเซตสต็อก และเอฟเฟกต์โมชั่น เมื่อทำเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันทีจาก Express
เปิด Adobe Express แล้วไปที่ Add-ons
เปิดโปรเจกต์ใดก็ได้ใน Adobe Express แล้วคลิก Add-ons ในแถบนำทางด้านซ้าย คุณยังสามารถเรียกดู marketplace ได้จากหน้าแรกของ Express ค้นหา HeyGen แล้วคลิก Add เพื่อติดตั้งส่วนเสริม
เข้าสู่บัญชี HeyGen ของคุณ
หลังจากติดตั้งแล้ว ให้คลิกส่วนเสริม HeyGen เพื่อเปิดพาเนล เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี HeyGen ที่มีอยู่ หรือสร้างบัญชีใหม่ได้ที่ heygen.com อวตาร เสียง และการตั้งค่าแพลนแบบกำหนดเองของคุณจะพร้อมใช้งานทันทีภายในพาเนล
เลือกอวตาร สคริปต์ และเสียงของคุณ
ภายในแผงควบคุม HeyGen เลือกอวตารจากไลบรารีในบัญชีของคุณ พิมพ์หรือวางสคริปต์ แล้วเลือกเสียงและภาษา คุณสามารถเพิ่มวิดีโออวตารหลายตัวลงในดีไซน์เดียวได้โดยทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละอวตาร
คลิก Generate Video แล้วรอให้อวตารเรนเดอร์ เสร็จแล้วลากวิดีโอที่สร้างเสร็จไปยังผืนงาน Express จัดวางและปรับขนาด จากนั้นใช้เครื่องมือทั้งหมดของ Express เพื่อออกแบบให้สมบูรณ์ ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้เมื่อพร้อม
สิ่งที่ทีมครีเอทีฟและการตลาดสร้างสรรค์
โปรเจกต์ Adobe Express ใดๆ ที่จะดูดีขึ้นเมื่อมีผู้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญ โฆษณาบนโซเชียล หรือสไลด์เทรนนิง ตอนนี้สามารถเพิ่มผู้นำเสนอได้เลยโดยไม่ต้องออกจากแคนวาส
โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย
ออกแบบโฆษณาของคุณใน Express ให้มีขนาดพอดีกับ Instagram, TikTok หรือ LinkedIn จากนั้นเพิ่มผู้นำเสนอเป็นอวตาร HeyGen แล้วส่งออกเป็นโพสต์วิดีโอที่สมบูรณ์ ทุกอย่างทำได้ในเครื่องมือเดียว ภายในเซสชันเดียว
คอนเทนต์เปิดตัวแคมเปญ
สร้างภาพแคมเปญใน Express ด้วยชุดแบรนด์ของคุณ จากนั้นใส่อวตาร HeyGen เพื่อบรรยายประกาศ สร้างวิดีโอที่ตรงกับภาพแคมเปญของคุณอย่างแม่นยำ
สื่อสำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ดดิ้ง
ใช้เทมเพลตแบบควบคุมของ Express เพื่อให้ทุกสไลด์เทรนนิ่งสอดคล้องกับแบรนด์ จากนั้นเพิ่มผู้บรรยายเป็นอวตารของ HeyGen ในแต่ละสไลด์ มอบเวิร์กโฟลว์การผลิตวิดีโอที่สม่ำเสมอและขยายขนาดได้ให้กับทีม L&D
การโลคัลไลซ์คอนเทนต์หลายภาษา
ออกแบบครั้งเดียวใน Express สร้างคำบรรยายอวตารได้กว่า 175 ภาษาและสำเนียงผ่าน HeyGen และผลิตวิดีโอโลคัลไลซ์สำหรับทุกตลาดจากโปรเจกต์ Express เดียวโดยไม่ต้องออกแบบใหม่
พรีเซนเทชันและรายงานแบบบรรยายเสียง
เพิ่มผู้นำเสนอแบบอวตารของ HeyGen ลงในงานนำเสนอหรืออินโฟกราฟิกบน Express ใดๆ เปลี่ยนสไลด์นิ่งให้กลายเป็นวิดีโอแบบบรรยายที่แชร์เป็นไฟล์ MP4 หรือฝังลงในอีเมลแคมเปญได้โดยตรง
เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI
