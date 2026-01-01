พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี
HeyGen
Integration partner

HeyGen x Adobe Express

Adobe Express คือที่ที่คอนเทนต์สวยโดดเด่นถูกสร้างขึ้น HeyGen คือที่ที่ดีไซน์แบบสแตติกมีชีวิตขึ้นมา ในฐานะ Add-on แบบ Native บน Adobe Express HeyGen จะใส่อวตาร AI สมจริงลงบนแคนวาสของคุณโดยตรง

เชื่อมต่อ
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
ภาพรวมการเชื่อมต่อ

สร้างวิดีโอแล้วลากไปวางบนแคนวาส

เครื่องมือวิดีโอส่วนใหญ่อยู่แยกออกจากเวิร์กโฟลว์การออกแบบโดยสิ้นเชิง คุณทำงานใน Adobe Express ให้เสร็จ ส่งออก สลับไปใช้เครื่องมืออื่น นำเข้าแอสเซ็ต สร้างคอนเท็กซ์ใหม่ แล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด HeyGen ทำงานเป็นส่วนเสริมภายใน Express ที่เข้าถึงได้จากแผง Add-ons ระหว่างที่คุณกำลังออกแบบ

เปิดแผง HeyGen ในโปรเจกต์ Express ของคุณ เลือกอวตาร ใส่สคริปต์ เลือกเสียงและภาษา แล้วกดสร้าง วิดีโออวตารจะเรนเดอร์และวางลงบนแคนวาสของคุณโดยตรงเป็นองค์ประกอบที่ย้ายตำแหน่งและปรับขนาดได้ พร้อมให้ผสมผสานกับตัวอักษรแบรนด์ของคุณ รูปภาพที่สร้างด้วย Firefly แอสเซตสต็อก และเอฟเฟกต์โมชั่น เมื่อทำเสร็จแล้วให้ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้ทันทีจาก Express

1

เปิด Adobe Express แล้วไปที่ Add-ons

เปิดโปรเจกต์ใดก็ได้ใน Adobe Express แล้วคลิก Add-ons ในแถบนำทางด้านซ้าย คุณยังสามารถเรียกดู marketplace ได้จากหน้าแรกของ Express ค้นหา HeyGen แล้วคลิก Add เพื่อติดตั้งส่วนเสริม

2

เข้าสู่บัญชี HeyGen ของคุณ

หลังจากติดตั้งแล้ว ให้คลิกส่วนเสริม HeyGen เพื่อเปิดพาเนล เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี HeyGen ที่มีอยู่ หรือสร้างบัญชีใหม่ได้ที่ heygen.com อวตาร เสียง และการตั้งค่าแพลนแบบกำหนดเองของคุณจะพร้อมใช้งานทันทีภายในพาเนล

3

เลือกอวตาร สคริปต์ และเสียงของคุณ

ภายในแผงควบคุม HeyGen เลือกอวตารจากไลบรารีในบัญชีของคุณ พิมพ์หรือวางสคริปต์ แล้วเลือกเสียงและภาษา คุณสามารถเพิ่มวิดีโออวตารหลายตัวลงในดีไซน์เดียวได้โดยทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละอวตาร

4

ภายในแผงควบคุม HeyGen เลือกอวตารจากไลบรารีในบัญชีของคุณ พิมพ์หรือวางสคริปต์ แล้วเลือกเสียงและภาษา คุณสามารถเพิ่มวิดีโออวตารหลายตัวในดีไซน์เดียวได้โดยทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับแต่ละอวตาร

คลิก Generate Video แล้วรอให้อวตารเรนเดอร์ เสร็จแล้วลากวิดีโอที่สร้างเสร็จไปยังผืนงาน Express จัดวางและปรับขนาด จากนั้นใช้เครื่องมือทั้งหมดของ Express เพื่อออกแบบให้สมบูรณ์ ดาวน์โหลดหรือแชร์ได้เมื่อพร้อม

กรณีการใช้งาน

สิ่งที่ทีมครีเอทีฟและการตลาดสร้างสรรค์

โปรเจกต์ Adobe Express ใดๆ ที่จะดูดีขึ้นเมื่อมีผู้นำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญ โฆษณาบนโซเชียล หรือสไลด์เทรนนิง ตอนนี้สามารถเพิ่มผู้นำเสนอได้เลยโดยไม่ต้องออกจากแคนวาส

ไอคอนเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอ HeyGen ที่สร้างด้วย AI

โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย

ออกแบบโฆษณาของคุณใน Express ให้มีขนาดพอดีกับ Instagram, TikTok หรือ LinkedIn จากนั้นเพิ่มผู้นำเสนอเป็นอวตาร HeyGen แล้วส่งออกเป็นโพสต์วิดีโอที่สมบูรณ์ ทุกอย่างทำได้ในเครื่องมือเดียว ภายในเซสชันเดียว

ไอคอนเล่นเพื่อเริ่มวิดีโอ HeyGen ที่สร้างด้วย AI

คอนเทนต์เปิดตัวแคมเปญ

สร้างภาพแคมเปญใน Express ด้วยชุดแบรนด์ของคุณ จากนั้นใส่อวตาร HeyGen เพื่อบรรยายประกาศ สร้างวิดีโอที่ตรงกับภาพแคมเปญของคุณอย่างแม่นยำ

ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอที่สร้างด้วย AI

สื่อสำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ดดิ้ง

ใช้เทมเพลตแบบควบคุมของ Express เพื่อให้ทุกสไลด์เทรนนิ่งสอดคล้องกับแบรนด์ จากนั้นเพิ่มผู้บรรยายเป็นอวตารของ HeyGen ในแต่ละสไลด์ มอบเวิร์กโฟลว์การผลิตวิดีโอที่สม่ำเสมอและขยายขนาดได้ให้กับทีม L&D

ไอคอนเครื่องหมายบวกสำหรับเพิ่มวิดีโอ AI หรือโปรเจกต์ HeyGen ใหม่

การโลคัลไลซ์คอนเทนต์หลายภาษา

ออกแบบครั้งเดียวใน Express สร้างคำบรรยายอวตารได้กว่า 175 ภาษาและสำเนียงผ่าน HeyGen และผลิตวิดีโอโลคัลไลซ์สำหรับทุกตลาดจากโปรเจกต์ Express เดียวโดยไม่ต้องออกแบบใหม่

ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอที่สร้างด้วย AI

พรีเซนเทชันและรายงานแบบบรรยายเสียง

เพิ่มผู้นำเสนอแบบอวตารของ HeyGen ลงในงานนำเสนอหรืออินโฟกราฟิกบน Express ใดๆ เปลี่ยนสไลด์นิ่งให้กลายเป็นวิดีโอแบบบรรยายที่แชร์เป็นไฟล์ MP4 หรือฝังลงในอีเมลแคมเปญได้โดยตรง

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

เริ่มต้นใช้งานฟรี
CTA background