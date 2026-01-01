HeyGen x Clay
Clay รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ HeyGen เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนั้นให้กลายเป็นวิดีโอแบบเฉพาะบุคคล เมื่อทำงานร่วมกัน ทั้งสองช่วยแทนที่การติดต่อแบบเย็นทั่วไปด้วยคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายอยากตอบกลับจริงๆ
วิดีโอส่วนบุคคลขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในระดับสเกล
เพลย์บุ๊กการทำ Outreach แบบเดิมๆ ที่แค่สร้างลิสต์ เขียนเทมเพลต แล้วส่งทีเดียวเป็นชุด ใช้ไม่ได้อีกต่อไป ผู้ซื้อจับได้ทันทีว่าเป็นข้อความกว้างๆ ไม่เจาะจง การเชื่อมต่อ HeyGen × Clay แก้ปัญหานี้ตั้งแต่ต้นตอ
Clay เพิ่มข้อมูลเชิงลึกให้ทุกลีดด้วยคอนเทนต์ที่ทำให้การปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลเกิดขึ้นจริง: การระดมทุนล่าสุดของบริษัท เทคสแตกที่ใช้ ตำแหน่งงานที่เพิ่งเปิดรับสมัคร และปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของพวกเขามากที่สุด HeyGen ใช้ข้อมูลนั้นในการสร้างวิดีโออวตารแบบเฉพาะสำหรับแต่ละลีด โดยเอ่ยชื่อของพวกเขาอออกมาอ้างอิงถึงบริษัทตามบริบท และส่งสารที่เข้าถึงเพราะพูดถึงตัวเขาจริงๆ วิดีโอทุกชิ้นให้ความรู้สึกเหมือนอัดมาเพื่อเขาคนเดียว ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ใช่
“ฟิลด์ใดๆ ที่ Clay แสดงผลสามารถกลายเป็นตัวแปรในสคริปต์ HeyGen ของคุณได้”
สร้างและเพิ่มข้อมูลตารางรายชื่อลูกค้าเป้าหมายของคุณใน Clay
นำเข้ารายชื่อลีดของคุณหรือสร้างลิสต์ใหม่ด้วย ICP filters ของ Clay และแหล่งข้อมูลกว่า 150 แหล่ง รัน waterfall enrichment เพื่อดึงสัญญาณด้านเงินทุน เทคสแต็ก และเจตนาการจ้างงาน
เพิ่ม HeyGen เป็นการดำเนินการเสริมข้อมูล
ในตาราง Clay ของคุณให้คลิก Add enrichment แล้วค้นหา HeyGen เชื่อมต่อบัญชีของคุณด้วย API key เลือกได้ระหว่าง Create Avatar Video หรือ Generate Video from Template
สร้างเทมเพลตสคริปต์แบบเฉพาะสำหรับคุณ
สร้างฟิลด์ข้อความสคริปต์ในตารางของคุณ ใช้คอลัมน์ enriched ของ Clay เป็นตัวแปรไดนามิก โดยอ้างอิงชื่อจริง ข่าวบริษัท รอบการระดมทุน หรือฟิลด์อื่นๆ ตามต้องการ
รัน เก็บลิงก์ และดีพลอยไปยังแคมเปญ Outreach
รันการเสริมข้อมูลของ HeyGen กับตารางของคุณ ลิงก์วิดีโอจะถูกเขียนกลับให้อัตโนมัติ จากนั้นส่งออกลิงก์เหล่านั้นไปยังลำดับอีเมล CRM หรือแพลตฟอร์ม outreach ของคุณ
จากรายการสู่วิดีโอที่ส่งมอบเรียบร้อย
Clay จัดการด้าน data intelligence ส่วน HeyGen จัดการด้านการผลิตวิดีโอ คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ครั้งเดียวแล้วให้ระบบทำงานอัตโนมัติสำหรับทุก prospect
สิ่งที่ทีม GTM สร้าง
ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่แบบ Cold Outbound ที่นัดประชุมได้มากขึ้น ไปจนถึงแคมเปญ ABM ที่คว้าลูกค้าองค์กรรายใหญ่
การติดต่อหาลูกค้าแบบเย็นที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคน
แทนที่อีเมลขายแบบทั่วไปด้วยวิดีโอความยาว 30 วินาทีที่อ้างอิงถึงการระดมทุนล่าสุด กิจกรรมการจ้างงาน หรือเทคสแต็กของลูกค้าเป้าหมาย
แคมเปญ ABM ในระดับขนาดใหญ่
สร้างลิสต์บัญชีเป้าหมาย เพิ่มข้อมูลฟีร์มกราฟิก และสร้างวิดีโอ HeyGen แบบเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจแต่ละคน
ติดตามผลอีเวนต์และเว็บบินาร์
หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานอีเวนต์แล้ว ให้ทริกเกอร์การติดต่อด้วยวิดีโอขอบคุณแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลการเข้าร่วมอีเวนต์จาก Clay
ดึงลูกค้ากลับมาหลังเดโม
เติมข้อมูลดีลที่ชะงักด้วยสัญญาณเจตนาล่าสุด แล้วส่งวิดีโอ HeyGen แบบเฉพาะบุคคลเพื่อสรุปเดโมและนำเสนอกรณีศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ขยายการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกหลายภาษา
ใช้ Clay เพื่อแบ่งกลุ่มตามภูมิภาคและภาษา จากนั้นให้ HeyGen สร้างและแปลวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลเป็นมากกว่า 175 ภาษา
