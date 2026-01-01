HeyGen x Granola

Granola บันทึกทุกอย่างที่พูดกันในที่ประชุมของคุณ จากนั้น HeyGen แปลงเนื้อหาเหล่านั้นให้กลายเป็นวิดีโอสมจริงพร้อมอวตารและเสียง พลังจากการเชื่อมต่อผ่าน Claude ด้วย MCP ทำให้ใช้เพียงพรอมต์เดียวก็เปลี่ยนจากบันทึกการคุยสายให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
ภาพรวมการเชื่อมต่อ

Granola วิเคราะห์สถานการณ์ HeyGen สร้างวิดีโอ

เมื่อคุณพิมพ์พรอมต์ที่อ้างอิงถึงการประชุมใน Granola และวิดีโอ HeyGen อยู่ในประโยคเดียวกัน Claude จะระบุเครื่องมือที่ต้องใช้และเรียกใช้งานตามลำดับ โดยเริ่มจากอ่านประวัติการประชุมของคุณจาก Granola จากนั้นจึงสร้างวิดีโอผ่าน HeyGen

Claude เรียกใช้ list_meetings เพื่อค้นหาการประชุมที่ถูกต้องจากชื่อ วันที่ หรือผู้เข้าร่วม จากนั้นใช้ get_meetings เพื่อดึงบันทึกการประชุมฉบับเต็ม มันเขียนสคริปต์ความยาวระดับวิดีโอจากเนื้อหานั้นแล้วส่งต่อให้ create_video_agent ตัว agent จะจัดการขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด และคุณจะได้รับวิดีโอในไลบรารี HeyGen ของคุณเมื่อการเรนเดอร์เสร็จสิ้น

ดึงบันทึกการประชุม Granola ล่าสุดของฉันแล้วสร้างเป็นวิดีโอ HeyGen ความยาว 60 วินาทีให้เอาไปส่งใน Slack สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้

เชื่อมต่อ Granola ใน Claude Connectors

ใน Claude ไปที่เมนูมุมซ้ายบน → Customize → Connectors คลิก + จากนั้นเลือก Browse connectors ค้นหา Granola แล้วคลิก + หน้าลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น เข้าสู่ระบบบัญชี Granola ของคุณเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง Claude สำหรับ Claude Code ให้รัน: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp

เพิ่ม HeyGen เป็นคอนเน็กเตอร์แบบกำหนดเอง

ไปที่ developers.heygen.com/mcp/overview แล้วคัดลอก MCP endpoint URL จากนั้นกลับไปที่ Claude Connectors คลิก + → Add custom connector ตั้งชื่อว่า HeyGen แล้ววาง endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อทั้งสองถูกเปิดใช้งาน

ก่อนเริ่มต้นสนทนา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดตัวเชื่อมต่อ Granola และ HeyGen อยู่ในเซสชัน Claude ที่ใช้งานอยู่ ทั้งสองตัวต้องถูกเปิดพร้อมกันเพื่อให้ Claude เรียกใช้ในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องมือใดพร้อมใช้งานอยู่โดยถาม Claude ว่า: What MCP tools do you have access to?

รันพรอมต์แรกของคุณและคัดลอก URL ของเซสชัน

ลองใช้พรอมต์ action-item ด้านบนหรือเริ่มต้นด้วย: Pull my latest Granola meeting and turn it into a 60-second HeyGen video I can drop in Slack.

สถาปัตยกรรม

สามระบบเชื่อมต่อกันได้ในพรอมต์เดียว

Claude ทำหน้าที่เป็นตัวประสานงาน อ่านข้อมูลจาก Granola วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนไปยัง HeyGen โดยที่ทั้งสองเครื่องมือไม่รู้ว่ามีอีกฝ่ายอยู่ Claude จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทั้งสอง

Granola MCP

Granola จดบันทึกให้เรียบร้อย

เปิดให้เข้าถึงประวัติการประชุมเป็นเครื่องมือที่ค้นหาได้ Claude อ่านบันทึก การถอดเสียง และรายชื่อผู้เข้าร่วมจากที่นี่

Claude

Claude อ่านตามบริบท

จัดการทั้ง MCP ทั้งสองตัว สรุปบันทึกเป็นสคริปต์แล้วเรียกใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอ

HeyGen MCP

HeyGen สร้างวิดีโอ

รับพรอมต์และเรนเดอร์วิดีโอ จากนั้นส่งกลับสถานะและรหัสวิดีโอเมื่อเสร็จสิ้น

ข้อมูลอ้างอิงเครื่องมือ

เครื่องมือที่ Claude เรียกใช้งานจริง

ทุกเครื่องมือที่แสดงไว้ที่นี่เป็นของจริง อ้างอิงจากเอกสาร MCP ที่เผยแพร่แล้วสำหรับทั้ง Granola และ HeyGen Claude จะเลือกและจัดลำดับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ตามสิ่งที่พรอมต์ของคุณร้องขอ

กราโนลา

list_meetings

สแกนรายการประชุมของคุณด้วยชื่อประชุม วันที่ หรือผู้เข้าร่วม ระบบจะส่งคืน ID การประชุม ชื่อประชุม วันที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วม สำหรับแพ็กเกจแบบชำระเงินจะรวมบันทึกที่แชร์กับคุณและสามารถกรองตามโฟลเดอร์ได้

กราโนลา

รับการประชุม

ดึงเนื้อหาการประชุมฉบับเต็มด้วย ID — โน้ตส่วนตัว โน้ตที่ปรับปรุงด้วย AI และรายชื่อผู้เข้าร่วม นี่คือทูลที่ใช้ดึงสาระการประชุมจริงที่ Claude ใช้ในการเขียนสคริปต์วิดีโอ

กราโนลา

query_granola_meetings

แชทคุยกับโน้ต Granola ของคุณได้โดยตรง เหมาะสำหรับคำถามปลายเปิดอย่างเช่น “เมื่อเดือนที่แล้วจากทุกคอลล์ เราตัดสินใจเรื่องการตั้งราคาไว้อย่างไรบ้าง?”

กราโนลา

รับถอดเสียงการประชุม

ซูมดูทรานสคริปต์ดิบพร้อมระบุผู้พูด เหมาะเมื่อคุณต้องการคำพูดแบบเป๊ะๆ สำหรับสคริปต์วิดีโอ แทนการใช้โน้ตสรุปจาก AI

HeyGen

สร้าง_video_agent

สร้างวิดีโอแบบวันช็อตจากพรอมต์เดียว โดย Agent จะจัดการเขียนสคริปต์ เลือกอวตาร จัดองค์ประกอบซีน และเรนเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ

HeyGen

get_video_agent_session

ดึงสถานะ ความคืบหน้า และ video_id ของเซสชัน Agent ที่กำลังทำงานอยู่ Claude จะเรียกคำสั่งนี้หลังจาก create_video_agent เพื่อดูว่าวิดีโอพร้อมเมื่อไรและดึง URL สำหรับดาวน์โหลด

HeyGen

สร้างวิดีโอจากอวตาร

การสร้างวิดีโอแบบกำหนดเองโดยใช้อวตาร ID เฉพาะ รหัสเสียง (voice ID) และสคริปต์ข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้แทน create_video_agent เมื่อต้องการควบคุมหน้าตาอวตารและการเลือกเสียงโดยตรง

HeyGen

design_voice

ค้นหาเสียงที่ตรงกับคำอธิบายแบบภาษาธรรมชาติ ส่งคืนผลลัพธ์ได้สูงสุด 3 รายการ เหมาะสำหรับพรอมต์ที่ไม่ได้อ้างอิงเสียงเฉพาะเจาะจง

HeyGen

สร้างวิดีโอแปลภาษา

แปลวิดีโอที่สร้างแล้วเป็นหนึ่งหรือหลายภาษาปลายทางด้วยการโคลนเสียงและลิปซิงก์ เชื่อมเวิร์กโฟลว์นี้ต่อจาก create_video_agent เพื่อสร้างวิดีโอสรุปหลายภาษา

กรณีการใช้งาน

เปลี่ยนทุกการประชุมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ

เป้าหมายไม่ใช่แค่วิดีโอสรุป แต่คือตัววิดีโอที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมและขยับตัวได้ตรงเวลา แม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในสายประชุมก็ตาม

รายการงานจากการประชุม

เวิร์กโฟลว์หลัก: ดึงข้อมูลประชุมล่าสุด สร้างวิดีโอ 60 วินาทีที่เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ สรุปทุกการตัดสินใจ ระบุเจ้าของงานแต่ละคนพร้อมงานและเดดไลน์ และจบด้วยคำขอที่ชัดเจนเพียงข้อเดียว จากนั้นส่งลง Slack

การบรีฟผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดึงโน้ตจากการประชุมวางกลยุทธ์ การเปิดตัว หรือการประชุมผู้บริหาร แล้วสร้างวิดีโอเล่าเรื่องสำหรับคนที่ต้องลงมือทำแต่ไม่ได้เข้าร่วม ไม่ใช่แค่สรุปแบบกว้างๆ แต่เป็นการบอกตรงๆ ว่าพวกเขาต้องรู้อะไรและต้องทำอะไรต่อ

การตัดสินใจด้านการเปิดตัวและโปรเจกต์

เมื่อกลยุทธ์การเปิดตัว ทิศทางโปรเจกต์ หรือการตัดสินใจสำคัญถูกสรุปในที่ประชุม ให้สร้างวิดีโอเพื่อสื่อสารการตัดสินใจนั้นอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบส่วนใดของการเปิดตัว อะไรที่ล็อกแล้ว และอะไรที่ยังต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมภายในเมื่อไร

ความรับผิดชอบข้ามการประชุม

ใช้ query_granola_meetings เพื่อดึงรายการงานที่ยังเปิดอยู่จากหลายการประชุม จากนั้นสร้างวิดีโอที่ระบุชื่อเจ้าของงานและงานที่ค้างอยู่ทั้งหมด

สรุปการประชุมหลายภาษา

สร้างวิดีโอสรุปงานจากโน้ต Granola เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเชื่อมต่อไปสร้างวิดีโอแปลภาษา (create_video_translation) สำหรับเวอร์ชันต่างประเทศให้มีคอลเอาต์เหมือนกัน ใช้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละตลาด และลิปซิงก์ตรงปากได้ จากพรอมต์เดียวใน Claude

