HeyGen x Granola
Granola บันทึกทุกอย่างที่พูดกันในที่ประชุมของคุณ จากนั้น HeyGen แปลงเนื้อหาเหล่านั้นให้กลายเป็นวิดีโอสมจริงพร้อมอวตารและเสียง พลังจากการเชื่อมต่อผ่าน Claude ด้วย MCP ทำให้ใช้เพียงพรอมต์เดียวก็เปลี่ยนจากบันทึกการคุยสายให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทันที
Granola วิเคราะห์สถานการณ์ HeyGen สร้างวิดีโอ
เมื่อคุณพิมพ์พรอมต์ที่อ้างอิงถึงการประชุมใน Granola และวิดีโอ HeyGen อยู่ในประโยคเดียวกัน Claude จะระบุเครื่องมือที่ต้องใช้และเรียกใช้งานตามลำดับ โดยเริ่มจากอ่านประวัติการประชุมของคุณจาก Granola จากนั้นจึงสร้างวิดีโอผ่าน HeyGen
Claude เรียกใช้ list_meetings เพื่อค้นหาการประชุมที่ถูกต้องจากชื่อ วันที่ หรือผู้เข้าร่วม จากนั้นใช้ get_meetings เพื่อดึงบันทึกการประชุมฉบับเต็ม มันเขียนสคริปต์ความยาวระดับวิดีโอจากเนื้อหานั้นแล้วส่งต่อให้ create_video_agent ตัว agent จะจัดการขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด และคุณจะได้รับวิดีโอในไลบรารี HeyGen ของคุณเมื่อการเรนเดอร์เสร็จสิ้น
“ดึงบันทึกการประชุม Granola ล่าสุดของฉันแล้วสร้างเป็นวิดีโอ HeyGen ความยาว 60 วินาทีให้เอาไปส่งใน Slack สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้”
เชื่อมต่อ Granola ใน Claude Connectors
ใน Claude ไปที่เมนูมุมซ้ายบน → Customize → Connectors คลิก + จากนั้นเลือก Browse connectors ค้นหา Granola แล้วคลิก + หน้าลงชื่อเข้าใช้จะเปิดขึ้น เข้าสู่ระบบบัญชี Granola ของคุณเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง Claude สำหรับ Claude Code ให้รัน: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
เพิ่ม HeyGen เป็นคอนเน็กเตอร์แบบกำหนดเอง
ไปที่ developers.heygen.com/mcp/overview แล้วคัดลอก MCP endpoint URL จากนั้นกลับไปที่ Claude Connectors คลิก + → Add custom connector ตั้งชื่อว่า HeyGen แล้ววาง endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อทั้งสองถูกเปิดใช้งาน
ก่อนเริ่มต้นสนทนา ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดตัวเชื่อมต่อ Granola และ HeyGen อยู่ในเซสชัน Claude ที่ใช้งานอยู่ ทั้งสองตัวต้องถูกเปิดพร้อมกันเพื่อให้ Claude เรียกใช้ในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องมือใดพร้อมใช้งานอยู่โดยถาม Claude ว่า: What MCP tools do you have access to?
รันพรอมต์แรกของคุณและคัดลอก URL ของเซสชัน
ลองใช้พรอมต์ action-item ด้านบนหรือเริ่มต้นด้วย: Pull my latest Granola meeting and turn it into a 60-second HeyGen video I can drop in Slack.
สามระบบเชื่อมต่อกันได้ในพรอมต์เดียว
Claude ทำหน้าที่เป็นตัวประสานงาน อ่านข้อมูลจาก Granola วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนไปยัง HeyGen โดยที่ทั้งสองเครื่องมือไม่รู้ว่ามีอีกฝ่ายอยู่ Claude จึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทั้งสอง
Granola จดบันทึกให้เรียบร้อย
เปิดให้เข้าถึงประวัติการประชุมเป็นเครื่องมือที่ค้นหาได้ Claude อ่านบันทึก การถอดเสียง และรายชื่อผู้เข้าร่วมจากที่นี่
Claude อ่านตามบริบท
จัดการทั้ง MCP ทั้งสองตัว สรุปบันทึกเป็นสคริปต์แล้วเรียกใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอ
HeyGen สร้างวิดีโอ
รับพรอมต์และเรนเดอร์วิดีโอ จากนั้นส่งกลับสถานะและรหัสวิดีโอเมื่อเสร็จสิ้น
เครื่องมือที่ Claude เรียกใช้งานจริง
ทุกเครื่องมือที่แสดงไว้ที่นี่เป็นของจริง อ้างอิงจากเอกสาร MCP ที่เผยแพร่แล้วสำหรับทั้ง Granola และ HeyGen Claude จะเลือกและจัดลำดับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ตามสิ่งที่พรอมต์ของคุณร้องขอ
list_meetings
สแกนรายการประชุมของคุณด้วยชื่อประชุม วันที่ หรือผู้เข้าร่วม ระบบจะส่งคืน ID การประชุม ชื่อประชุม วันที่ และรายชื่อผู้เข้าร่วม สำหรับแพ็กเกจแบบชำระเงินจะรวมบันทึกที่แชร์กับคุณและสามารถกรองตามโฟลเดอร์ได้
รับการประชุม
ดึงเนื้อหาการประชุมฉบับเต็มด้วย ID — โน้ตส่วนตัว โน้ตที่ปรับปรุงด้วย AI และรายชื่อผู้เข้าร่วม นี่คือทูลที่ใช้ดึงสาระการประชุมจริงที่ Claude ใช้ในการเขียนสคริปต์วิดีโอ
query_granola_meetings
แชทคุยกับโน้ต Granola ของคุณได้โดยตรง เหมาะสำหรับคำถามปลายเปิดอย่างเช่น “เมื่อเดือนที่แล้วจากทุกคอลล์ เราตัดสินใจเรื่องการตั้งราคาไว้อย่างไรบ้าง?”
รับถอดเสียงการประชุม
ซูมดูทรานสคริปต์ดิบพร้อมระบุผู้พูด เหมาะเมื่อคุณต้องการคำพูดแบบเป๊ะๆ สำหรับสคริปต์วิดีโอ แทนการใช้โน้ตสรุปจาก AI
สร้าง_video_agent
สร้างวิดีโอแบบวันช็อตจากพรอมต์เดียว โดย Agent จะจัดการเขียนสคริปต์ เลือกอวตาร จัดองค์ประกอบซีน และเรนเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ
get_video_agent_session
ดึงสถานะ ความคืบหน้า และ video_id ของเซสชัน Agent ที่กำลังทำงานอยู่ Claude จะเรียกคำสั่งนี้หลังจาก create_video_agent เพื่อดูว่าวิดีโอพร้อมเมื่อไรและดึง URL สำหรับดาวน์โหลด
สร้างวิดีโอจากอวตาร
การสร้างวิดีโอแบบกำหนดเองโดยใช้อวตาร ID เฉพาะ รหัสเสียง (voice ID) และสคริปต์ข้อความ ใช้ตัวเลือกนี้แทน create_video_agent เมื่อต้องการควบคุมหน้าตาอวตารและการเลือกเสียงโดยตรง
design_voice
ค้นหาเสียงที่ตรงกับคำอธิบายแบบภาษาธรรมชาติ ส่งคืนผลลัพธ์ได้สูงสุด 3 รายการ เหมาะสำหรับพรอมต์ที่ไม่ได้อ้างอิงเสียงเฉพาะเจาะจง
สร้างวิดีโอแปลภาษา
แปลวิดีโอที่สร้างแล้วเป็นหนึ่งหรือหลายภาษาปลายทางด้วยการโคลนเสียงและลิปซิงก์ เชื่อมเวิร์กโฟลว์นี้ต่อจาก create_video_agent เพื่อสร้างวิดีโอสรุปหลายภาษา
เปลี่ยนทุกการประชุมให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจ
เป้าหมายไม่ใช่แค่วิดีโอสรุป แต่คือตัววิดีโอที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคนลุกขึ้นมามีส่วนร่วมและขยับตัวได้ตรงเวลา แม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในสายประชุมก็ตาม
รายการงานจากการประชุม
เวิร์กโฟลว์หลัก: ดึงข้อมูลประชุมล่าสุด สร้างวิดีโอ 60 วินาทีที่เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ สรุปทุกการตัดสินใจ ระบุเจ้าของงานแต่ละคนพร้อมงานและเดดไลน์ และจบด้วยคำขอที่ชัดเจนเพียงข้อเดียว จากนั้นส่งลง Slack
การบรีฟผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดึงโน้ตจากการประชุมวางกลยุทธ์ การเปิดตัว หรือการประชุมผู้บริหาร แล้วสร้างวิดีโอเล่าเรื่องสำหรับคนที่ต้องลงมือทำแต่ไม่ได้เข้าร่วม ไม่ใช่แค่สรุปแบบกว้างๆ แต่เป็นการบอกตรงๆ ว่าพวกเขาต้องรู้อะไรและต้องทำอะไรต่อ
การตัดสินใจด้านการเปิดตัวและโปรเจกต์
เมื่อกลยุทธ์การเปิดตัว ทิศทางโปรเจกต์ หรือการตัดสินใจสำคัญถูกสรุปในที่ประชุม ให้สร้างวิดีโอเพื่อสื่อสารการตัดสินใจนั้นอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบส่วนใดของการเปิดตัว อะไรที่ล็อกแล้ว และอะไรที่ยังต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมภายในเมื่อไร
ความรับผิดชอบข้ามการประชุม
ใช้ query_granola_meetings เพื่อดึงรายการงานที่ยังเปิดอยู่จากหลายการประชุม จากนั้นสร้างวิดีโอที่ระบุชื่อเจ้าของงานและงานที่ค้างอยู่ทั้งหมด
สรุปการประชุมหลายภาษา
สร้างวิดีโอสรุปงานจากโน้ต Granola เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นเชื่อมต่อไปสร้างวิดีโอแปลภาษา (create_video_translation) สำหรับเวอร์ชันต่างประเทศให้มีคอลเอาต์เหมือนกัน ใช้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละตลาด และลิปซิงก์ตรงปากได้ จากพรอมต์เดียวใน Claude
