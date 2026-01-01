ChatGPT x HeyGen
มีผู้ใช้ ChatGPT กว่า 800 ล้านคนเพื่อช่วยคิด เขียน และวางแผน แต่ที่ผ่านมาเมื่อต้องการเปลี่ยนบทสนทนาเหล่านั้นให้กลายเป็นวิดีโอกลับต้องออกจากแพลตฟอร์ม HeyGen เปลี่ยนทุกอย่าง พรอมต์คือกระบวนการโปรดักชันทั้งหมด
ที่ซึ่งไอเดีย 800 ล้านไอเดียกลายเป็นวิดีโอ
ทุกครั้งที่มีคนเขียนสคริปต์ เสร็จงานรีเสิร์ช หรือจดไอเดียคร่าวๆ ใน ChatGPT มักจะมีช่องว่างอยู่ช่วงหนึ่ง เป็นจังหวะที่คุณคิดว่า "อยากดูเป็นวิดีโอมากกว่าอ่าน" แล้วต้องเปิดเครื่องมืออีกตัว สร้างคอนเท็กซ์ใหม่ แล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
แอป HeyGen แบบเนทีฟบน ChatGPT เข้ามาปิดช่องว่างนี้อย่างสมบูรณ์ พิมพ์ /heygen ในบทสนทนาไหนก็ได้แล้วบอกว่าต้องการอะไร Video Agent จะดึงคอนเท็กซ์จากเธรดของคุณ สร้างแผนโปรดักชัน และสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้ทันที พร้อมอวตาร มูฟชันกราฟิก ฟุตเทจ b-roll และเสียงบรรยายครบถ้วนในหน้าต่างแชทเดียว ปรับแก้ต่อแบบคุยกันไปจนกว่าจะตรงใจ ไม่ต้องส่งออกไฟล์ ไม่ต้องเปิดแท็บใหม่
“ค้นคว้าประโยชน์ 3 อันดับแรกของวิดีโอแบบอะซิงก์สำหรับทีมรีโมต จากนั้นใช้ /heygen แปลงให้เป็นวิดีโออธิบายความยาว 60 วินาที”
ค้นหา HeyGen ใน ChatGPT App Store
เปิด ChatGPT แล้วไปที่ App Store จากนั้นค้นหา HeyGen และคลิกเพื่อเปิดหน้ารายการแอป คุณยังสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงจากแดชบอร์ด HeyGen ของคุณในเมนู Integrations → ChatGPT
เชื่อมต่อบัญชี HeyGen ของคุณ
คลิก Add to ChatGPT และอนุญาตให้ HeyGen เข้าถึงบัญชีของคุณ คุณต้องมีบัญชี HeyGen แบบฟรี หากยังไม่มีให้สมัครสมาชิกได้ที่ heygen.com อวตารแบบกำหนดเองและการตั้งค่าเสียงของคุณจะถูกเชื่อมต่อมาให้ทันที
เปิดใช้งาน HeyGen ได้ในทุกการสนทนา
ในแชต ChatGPT ใดๆ ให้พิมพ์ /heygen ตามด้วยคำอธิบายวิดีโอของคุณ HeyGen จะใช้บริบททั้งหมดจากการสนทนาของคุณ ไม่ต้องอธิบายซ้ำว่ากำลังทำอะไรอยู่ แผนการผลิตจะปรากฏให้ตรวจสอบก่อนเริ่มเรนเดอร์วิดีโอ
ดูตัวอย่าง ปรับแต่ง และแชร์
วิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณจะเรนเดอร์และเล่นได้โดยตรงใน ChatGPT ปรับแต่งต่อด้วยการสนทนาได้เลย ไม่ว่าจะปรับความยาว สลับภาพ เปลี่ยนโทน โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างแชท คลิกไปที่ HeyGen เพื่อแก้ไขขั้นสูง ส่งออกแบบ 4K หรือแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษา
ทุกการสนทนาควรมีวิดีโอประกอบ
ถ้าคุณเคยคุยกับ ChatGPT จบแล้วคิดว่า "อยากส่งสิ่งนี้เป็นวิดีโอได้เลย" การเชื่อมต่อนี้ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะ
ไอเดียสู่วิดีโออธิบาย
ค้นคว้าหัวข้อใน ChatGPT จากนั้นพิมพ์ /heygen เพื่อแปลงทั้งเธรดให้กลายเป็นวิดีโออธิบายแบบมืออาชีพ ไม่ต้องก็อปปี้วาง ไม่ต้องสลับบริบท
วิดีโอนำเสนอและวิดีโอสำหรับนักลงทุน
เขียนสคริปต์พิตช์ของคุณใน ChatGPT จากนั้นให้ Video Agent แปลงเป็นวิดีโอพิตช์แบบอวตารมืออาชีพพร้อมโมชั่นกราฟิก การแสดงข้อมูลด้วยภาพ และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ทรงพลัง
คอนเทนต์การเทรนนิงและวิดีโอสอนใช้งาน
ให้ ChatGPT ช่วยร่างโครงบทเรียน จากนั้นสร้างวิดีโอเทรนนิงแบบมีโครงสร้างพร้อมอวตารบรรยายจากบทสนทนาเดียวกัน กลายเป็นโมดูลบทเรียนที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที
โฆษณาวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย
พิมพ์พรอมต์ใน ChatGPT เพื่อสร้างข้อความโซเชียลที่สะดุดตา แล้วใช้ HeyGen สร้างเวอร์ชันวิดีโอที่จัดขนาด เขียนสคริปต์ และโปรดิวซ์พร้อมใช้งานสำหรับ TikTok, Instagram หรือ LinkedIn ได้เลยโดยไม่ต้องออกจากแชท
เดโมผลิตภัณฑ์และอัปเดตล่าสุด
ร่างประกาศอัปเดตผลิตภัณฑ์ใน ChatGPT จากนั้นแปลงเป็นวิดีโอที่มีอวตารนำเสนอสำหรับลูกค้า ทีม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้โดยตรงจากเธรดที่คุณเขียนไว้แล้ว
