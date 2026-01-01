HeyGen x Claude
Claude เขียนสคริปต์ HeyGen สร้างวิดีโอ ไม่ว่าคุณจะใช้ Claude.ai, Claude Desktop หรือ Claude Code แค่พิมพ์พรอมต์ครั้งเดียวก็ได้วิดีโอพร้อมอวตารบรรยายจบสมบูรณ์
จากพรอมต์สู่วิดีโอใน Claude
ก่อนมีการเชื่อมต่อครั้งนี้ เวิร์กโฟลว์ของคุณจะเป็นแบบนี้: เขียนสคริปต์ใน Claude คัดลอก เปิด HeyGen วางสคริปต์ ตั้งค่าอวตาร สร้าง รอ ดาวน์โหลด แล้วค่อยแชร์ ทุกขั้นตอนต้องทำเองทั้งหมด ทุกขั้นตอนต้องสลับบริบทไปมา ตอนนี้ Claude จัดการให้ครบทั้งวงจรแล้ว
ตอนนี้ Claude จัดการทั้งเวิร์กโฟลว์ให้ครบวงจร แค่บอกว่าต้องการอะไร Claude จะเขียนสคริปต์ เรียกใช้เครื่องมือวิดีโอของ HeyGen ผ่าน MCP ติดตามสถานะการเรนเดอร์ และส่งลิงก์สำหรับแชร์กลับมาให้คุณได้ทั้งหมดภายในบทสนทนาเดียว โดยไม่ต้องออกจาก Claude เลย
“เขียนสคริปต์วิดีโออธิบายความยาว 45 วินาทีเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานใหม่สำหรับลูกค้าองค์กรของเรา ใช้อวตารผู้บริหาร”
เตรียมบัญชี HeyGen ให้พร้อม
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีที่ heygen.com แผนบริการทั้งหมดรองรับ MCP และ Skills การสร้างวิดีโอจะใช้เครดิตพรีเมียมที่คุณมีอยู่ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อการใช้งานนี้
เลือกช่องทางใช้งาน Claude ของคุณ
Claude.ai: ไปที่ Connectors แล้วเพิ่ม HeyGen Claude Desktop: เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ HeyGen ในการตั้งค่าเดสก์ท็อปของคุณ Claude Code: รัน npx skills add heygen-com/skills ในเทอร์มินัลของคุณ
ยืนยันตัวตนบัญชีของคุณ
สำหรับ Claude.ai และ Claude Desktop ให้อนุญาต HeyGen ผ่านหน้าต่างยินยอม OAuth โดยไม่ต้องใช้ API key สำหรับ Claude Code ให้ตั้งค่า HEYGEN_API_KEY เป็น environment variable
สร้างวิดีโอแรกของคุณ
ใน Claude.ai หรือ Desktop เพียงพิมพ์บรรยายวิดีโอที่ต้องการในแชท ส่วนใน Claude Code ให้วางพรอมต์แรกของคุณแล้วปล่อยให้ Claude ค้นคว้า เขียนสคริปต์ และสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้
เลือกวิธีใช้ Claude ที่เหมาะกับคุณ
HeyGen ทำงานร่วมกับทุกสภาพแวดล้อมของ Claude โดยแต่ละเส้นทางการเชื่อมต่อถูกปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละประเภท
Claude.ai และ Desktop
เพิ่ม HeyGen เป็นคอนเน็กเตอร์ได้โดยตรงใน Claude.ai หรือ Claude Desktop ยืนยันตัวตนครั้งเดียวด้วย OAuth ไม่ต้องใช้ API key ไม่ต้องตั้งค่า แล้วเริ่มสร้างวิดีโอจากทุกการสนทนาได้ทันที
Claude Desktop (ขั้นสูง)
รันเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ HeyGen บนเครื่องโลคัลและเชื่อมต่อกับ Claude Desktop เพื่อการผสานการทำงานที่ลึกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการควบคุมการตั้งค่าทั้งหมดด้วยตัวเองหรือใช้เวิร์กโฟลว์แบบ on-premise
Claude Code
ติดตั้ง HeyGen Skills ใน Claude Code เพื่อให้เทอร์มินัลของคุณกลายเป็นเวิร์กโฟลว์โปรดักชันวิดีโอครบวงจร ค้นคว้า เขียน สร้าง และแปลได้ครบทั้งหมดจากพรอมต์เดียว
สิ่งที่สร้างได้
ความสามารถของ Claude ในการค้นคว้า การให้เหตุผล และการเขียน เมื่อจับคู่กับการผลิตวิดีโอของ HeyGen จะปลดล็อกเวิร์กโฟลว์รูปแบบใหม่ที่เป็นไปไม่ได้เลยในยุคที่ทั้งสองเครื่องมือยังแยกกันอยู่คนละแท็บ
จากงานวิจัยสู่วิดีโอ
ให้ Claude ค้นคว้าหัวข้อ เขียนสคริปต์ และสร้างวิดีโอให้เสร็จ Claude Code ที่เชื่อมต่อ HeyGen Skills สามารถรับคำสั่งเพียงครั้งเดียวแล้วส่งคืนวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้หลายรายการ
สร้างเวอร์ชันหลายภาษาได้ทันที
หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว ให้ขอให้ Claude แปลและเรนเดอร์วิดีโอใหม่เป็นหนึ่งในกว่า 175 ภาษาได้ด้วยฟีเจอร์ลิปซิงก์แปลภาษาของ HeyGen ทั้งหมดนี้ทำได้จากข้อความติดตามเพียงข้อความเดียว
การสร้างคอร์สอัตโนมัติ
ส่งมอบหลักสูตรการสอนแบบครบถ้วน Claude Code พร้อม HeyGen Skills จะค้นคว้าเนื้อหาในแต่ละโมดูล เขียนสคริปต์ และสร้างวิดีโอบทเรียนที่มีอวตารเป็นผู้สอนให้ครบจบในที่เดียว
วิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคล
Claude เขียนสคริปต์แบบเฉพาะบุคคลให้แต่ละลีด HeyGen สร้างวิดีโออวตารแบบไม่ซ้ำให้แต่ละคอนแท็ก Claude Code สามารถรันเวิร์กโฟลว์นี้ได้พร้อมกันหลายร้อยลีด
ประกาศอัปเดตผลิตภัณฑ์
ส่ง release notes ของคุณให้ Claude จากนั้น Claude จะเขียนสคริปต์ เรียก HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตารผู้บริหาร และส่งลิงก์วิดีโอที่พร้อมแชร์บน Slack หรืออีเมลกลับมาให้
