HeyGen x Claude

Claude เขียนสคริปต์ HeyGen สร้างวิดีโอ ไม่ว่าคุณจะใช้ Claude.ai, Claude Desktop หรือ Claude Code แค่พิมพ์พรอมต์ครั้งเดียวก็ได้วิดีโอพร้อมอวตารบรรยายจบสมบูรณ์

Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
ภาพรวมการเชื่อมต่อ

จากพรอมต์สู่วิดีโอใน Claude

ก่อนมีการเชื่อมต่อครั้งนี้ เวิร์กโฟลว์ของคุณจะเป็นแบบนี้: เขียนสคริปต์ใน Claude คัดลอก เปิด HeyGen วางสคริปต์ ตั้งค่าอวตาร สร้าง รอ ดาวน์โหลด แล้วค่อยแชร์ ทุกขั้นตอนต้องทำเองทั้งหมด ทุกขั้นตอนต้องสลับบริบทไปมา ตอนนี้ Claude จัดการให้ครบทั้งวงจรแล้ว

ตอนนี้ Claude จัดการทั้งเวิร์กโฟลว์ให้ครบวงจร แค่บอกว่าต้องการอะไร Claude จะเขียนสคริปต์ เรียกใช้เครื่องมือวิดีโอของ HeyGen ผ่าน MCP ติดตามสถานะการเรนเดอร์ และส่งลิงก์สำหรับแชร์กลับมาให้คุณได้ทั้งหมดภายในบทสนทนาเดียว โดยไม่ต้องออกจาก Claude เลย

เขียนสคริปต์วิดีโออธิบายความยาว 45 วินาทีเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานใหม่สำหรับลูกค้าองค์กรของเรา ใช้อวตารผู้บริหาร

เตรียมบัญชี HeyGen ให้พร้อม

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีฟรีที่ heygen.com แผนบริการทั้งหมดรองรับ MCP และ Skills การสร้างวิดีโอจะใช้เครดิตพรีเมียมที่คุณมีอยู่ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อการใช้งานนี้

เลือกช่องทางใช้งาน Claude ของคุณ

Claude.ai: ไปที่ Connectors แล้วเพิ่ม HeyGen Claude Desktop: เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ HeyGen ในการตั้งค่าเดสก์ท็อปของคุณ Claude Code: รัน npx skills add heygen-com/skills ในเทอร์มินัลของคุณ

ยืนยันตัวตนบัญชีของคุณ

สำหรับ Claude.ai และ Claude Desktop ให้อนุญาต HeyGen ผ่านหน้าต่างยินยอม OAuth โดยไม่ต้องใช้ API key สำหรับ Claude Code ให้ตั้งค่า HEYGEN_API_KEY เป็น environment variable

สร้างวิดีโอแรกของคุณ

ใน Claude.ai หรือ Desktop เพียงพิมพ์บรรยายวิดีโอที่ต้องการในแชท ส่วนใน Claude Code ให้วางพรอมต์แรกของคุณแล้วปล่อยให้ Claude ค้นคว้า เขียนสคริปต์ และสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ให้

พื้นผิว

เลือกวิธีใช้ Claude ที่เหมาะกับคุณ

HeyGen ทำงานร่วมกับทุกสภาพแวดล้อมของ Claude โดยแต่ละเส้นทางการเชื่อมต่อถูกปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละประเภท

ตัวเชื่อมต่อ MCP

Claude.ai และ Desktop

เพิ่ม HeyGen เป็นคอนเน็กเตอร์ได้โดยตรงใน Claude.ai หรือ Claude Desktop ยืนยันตัวตนครั้งเดียวด้วย OAuth ไม่ต้องใช้ API key ไม่ต้องตั้งค่า แล้วเริ่มสร้างวิดีโอจากทุกการสนทนาได้ทันที

เซิร์ฟเวอร์ MCP ภายในเครื่อง

Claude Desktop (ขั้นสูง)

รันเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ HeyGen บนเครื่องโลคัลและเชื่อมต่อกับ Claude Desktop เพื่อการผสานการทำงานที่ลึกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการควบคุมการตั้งค่าทั้งหมดด้วยตัวเองหรือใช้เวิร์กโฟลว์แบบ on-premise

HeyGen Skills

Claude Code

ติดตั้ง HeyGen Skills ใน Claude Code เพื่อให้เทอร์มินัลของคุณกลายเป็นเวิร์กโฟลว์โปรดักชันวิดีโอครบวงจร ค้นคว้า เขียน สร้าง และแปลได้ครบทั้งหมดจากพรอมต์เดียว

กรณีการใช้งาน

สิ่งที่สร้างได้

ความสามารถของ Claude ในการค้นคว้า การให้เหตุผล และการเขียน เมื่อจับคู่กับการผลิตวิดีโอของ HeyGen จะปลดล็อกเวิร์กโฟลว์รูปแบบใหม่ที่เป็นไปไม่ได้เลยในยุคที่ทั้งสองเครื่องมือยังแยกกันอยู่คนละแท็บ

จากงานวิจัยสู่วิดีโอ

ให้ Claude ค้นคว้าหัวข้อ เขียนสคริปต์ และสร้างวิดีโอให้เสร็จ Claude Code ที่เชื่อมต่อ HeyGen Skills สามารถรับคำสั่งเพียงครั้งเดียวแล้วส่งคืนวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้หลายรายการ

สร้างเวอร์ชันหลายภาษาได้ทันที

หลังจากสร้างวิดีโอแล้ว ให้ขอให้ Claude แปลและเรนเดอร์วิดีโอใหม่เป็นหนึ่งในกว่า 175 ภาษาได้ด้วยฟีเจอร์ลิปซิงก์แปลภาษาของ HeyGen ทั้งหมดนี้ทำได้จากข้อความติดตามเพียงข้อความเดียว

การสร้างคอร์สอัตโนมัติ

ส่งมอบหลักสูตรการสอนแบบครบถ้วน Claude Code พร้อม HeyGen Skills จะค้นคว้าเนื้อหาในแต่ละโมดูล เขียนสคริปต์ และสร้างวิดีโอบทเรียนที่มีอวตารเป็นผู้สอนให้ครบจบในที่เดียว

วิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคล

Claude เขียนสคริปต์แบบเฉพาะบุคคลให้แต่ละลีด HeyGen สร้างวิดีโออวตารแบบไม่ซ้ำให้แต่ละคอนแท็ก Claude Code สามารถรันเวิร์กโฟลว์นี้ได้พร้อมกันหลายร้อยลีด

ประกาศอัปเดตผลิตภัณฑ์

ส่ง release notes ของคุณให้ Claude จากนั้น Claude จะเขียนสคริปต์ เรียก HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออวตารผู้บริหาร และส่งลิงก์วิดีโอที่พร้อมแชร์บน Slack หรืออีเมลกลับมาให้

