องค์กรชั้นนำประสบความสำเร็จด้วย HeyGen ได้อย่างไร

Miro
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Miro

15 พฤษภาคม 2569
Coursera
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Coursera

15 พฤษภาคม 2569
4.8G2รีวิว 1,000+ รายการ
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โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ HubSpot
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HBO
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
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โลโก้ Salesforce
โลโก้ Salesforce
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โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ HubSpot
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HBO
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
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โลโก้ Salesforce
โลโก้ Salesforce
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โลโก้ Wondershare
โลโก้ Atlassian
โลโก้ HubSpot
โลโก้ Miro
โลโก้ Salesforce
โลโก้ HBO
โลโก้ Lemonade
โลโก้ HP
โลโก้ Duolingo
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โลโก้ Salesforce
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คำว่า "Fanneplay" ตัวหนา ตัวอักษรบล็อกสีดำบนพื้นหลังสีขาว

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Fameplay

ดูว่า Fameplay สตูดิโอเจ้าของรางวัล Emmy ใช้ HeyGen สร้างวิดีโอ AI หลายภาษา โลคัลไลซ์คอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละตลาด และขยายจากผู้ชมในเช็กสู่ผู้ชมทั่วโลกได้อย่างไร

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ชายไว้เคราแพะในเครื่องแบบสีเข้มยืนอยู่ในสวนญี่ปุ่น พร้อมโลโก้บอนไซเรืองแสงและข้อความซ้อนทับว่า 'BONSAI MARKETING'

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Bonsai Marketing

ดูว่า Bryan Fikes ใช้ HeyGen ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างวิดีโอได้มากขึ้น ประหยัดเวลากว่า 700 ชั่วโมง เพิ่มคอนเวอร์ชัน และขยายเอเจนซีการตลาดของเขาได้อย่างไร

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โลโก้ Telemundo มีตัวอักษร T สีแดงแบบสไตล์ลิสต์และตัวอักษรสีดำ

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

ค้นพบว่า Telemundo ร่วมมือกับ HeyGen อย่างไรในการสร้างเซกเมนต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วยพลัง AI ที่พาผู้บรรยายไปอยู่ในโลเคชันสุดอลังการที่แทบเป็นไปไม่ได้ พร้อมตอบโจทย์ทั้งความเร็วและคุณภาพสำหรับการออกอากาศสดทางโทรทัศน์

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Zarin TV

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Zarin TV

Zarin TV ใช้ HeyGen อวตาร AI เพื่อปกป้องนักข่าว รักษาความไม่เปิดเผยตัวตน และถ่ายทอดเรื่องราวจากอัฟกานิสถานสู่ผู้ชมทั่วโลกอย่างปลอดภัย

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โลโก้ Indegene โดยตัวอักษร 'in' ทำจากบล็อกเรขาคณิตสีชมพูและสีน้ำเงิน และคำว่า 'degene' เป็นตัวอักษรสีน้ำเงิน

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Indegene

Indegene ขยายการผลิตวิดีโอทางการแพทย์ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen ช่วยเร่งการส่งมอบ ลดต้นทุน และรองรับคอนเทนต์หลายภาษาทั่วโลก

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โลโก้ World Economic Forum

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เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม

ค้นพบวิธีที่ World Economic Forum ใช้ AI ของ HeyGen เพื่อส่งมอบสุนทรพจน์หลายภาษา ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

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โลโก้ Stratasys

Video Translation · L&D

Stratasys

เรียนรู้ว่า Stratasys ใช้ HeyGen เพื่อทำโลคัลไลซ์การฝึกอบรมด้านเทคนิคในระดับใหญ่ เพิ่มยอดการรับชมวิดีโอขึ้น 120% และประหยัดต้นทุนการแปลได้มากกว่า $1M ได้อย่างไร

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โลโก้ Advantive

Avatar Video · L&D

Advantive

เรียนรู้ว่า Advantive ใช้ HeyGen เพื่อลดเวลาในการสร้างคอร์สฝึกอบรมลง 50% ส่งมอบการเรียนรู้แบบเรียนด้วยตัวเองที่น่าสนใจ และขยายการพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมพนักงานกว่า 600 คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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ชายโกนศีรษะไว้เคราสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเข้ม มีโลโก้ "SCHOOL OF AI" อยู่ที่มุมซ้ายล่าง

Avatar Video · Localization

School of AI

ดูว่า School of AI ใช้ HeyGen เพื่อสร้างและแปลหลักสูตร AI ได้เร็วขึ้น 10 เท่า เข้าถึงผู้เรียนในกว่า 70 ประเทศ พร้อมลดเวลาในการผลิตวิดีโอลง 80–90% ได้อย่างไร

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Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

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มีคำถามใช่ไหม? เรามีคำตอบ

ธุรกิจเรียนรู้อะไรได้บ้างจากกรณีศึกษาการใช้ AI ด้วยเทคโนโลยีของ HeyGen?

กรณีศึกษาด้าน AI ของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ลดเวลาในการผลิต ขยายคอนเทนต์สู่ทั่วโลก และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร ทีมงานสร้างวิดีโอเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง เอเจนซีส่งมอบผลงานได้หลายภาษา และแบรนด์สร้างสรรค์แคมเปญให้มีชีวิตด้วยอวตาร ช่วยลดต้นทุน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวคุณภาพสูงในวงกว้างได้ในทุกตลาด

กรณีศึกษาด้านการตลาดด้วย AI แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและ ROI ที่ดีขึ้นด้วย HeyGen อย่างไร?

กรณีศึกษาด้าน AI ของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและขยายการผลิตได้ ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและ ROI แบรนด์ต่าง ๆ เพิ่มอัตราคอนเวอร์ชันและการรักษาลูกค้าได้เป็น 2 เท่าด้วยวิดีโอแนะนำการใช้งาน เพิ่มการมีส่วนร่วมเป็น 3 เท่าผ่านแคมเปญที่ปรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าถึงตลาดทั่วโลกมากขึ้นด้วยคอนเทนต์หลายภาษา ซึ่งพิสูจน์ว่า HeyGen ช่วยให้นักการตลาดขยายการทำ Personalization ลดต้นทุน และสร้างผลลัพธ์ได้สูงสุด

กรณีศึกษาการใช้ AI ในการศึกษาที่ใช้ HeyGen เพื่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้แสดงผลลัพธ์อะไรบ้าง?

กรณีศึกษาด้านการศึกษาด้วย AI ของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าสถาบันและบริษัทต่างๆ ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างไร อวตารช่วยจำลองบทบาทเพื่อฝึกทักษะ องค์กรปรับปรุงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ทันสมัย ทีมบุคลากรทางการแพทย์สร้างเนื้อหาทางการแพทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และผู้สอนจัดบทเรียนได้หลายภาษา ทำให้การฝึกอบรมในโรงเรียน ธุรกิจ และการพัฒนาวิชาชีพน่าสนใจยิ่งขึ้น ขยายผลได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กรณีศึกษาการใช้ AI ในวงการสาธารณสุขนำ HeyGen มาใช้เพื่อยกระดับการสื่อสารและลดต้นทุนอย่างไร?

กรณีศึกษาด้าน AI สำหรับการดูแลสุขภาพของ HeyGen แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการสามารถยกระดับการสื่อสาร ลดต้นทุน และขยายการเข้าถึงได้อย่างไร แพทย์ถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์ผ่านวิดีโออธิบาย ทีมงานลดเวลาในการผลิตสื่อฝึกอบรมได้ 50% และผู้ให้บริการสามารถขยายการผลิตเนื้อหาหลักสูตรรับรองหลายภาษา เพื่อมอบความรู้ที่ถูกต้องและคุ้มค่าแก่ผู้ป่วย บุคลากรวิชาชีพ และผู้ชมทั่วโลก

Würth Group ใช้การสร้างวิดีโอ AI ของ HeyGen เพื่อประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

Würth เปลี่ยนจากการสื่อสารด้วยข้อความมาเป็นวิดีโอเป็นหลัก โดยใช้ HeyGen สร้างวิดีโอหลายภาษาที่ใช้อวตาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแปลลง 80% ลดเวลาในการผลิตลงครึ่งหนึ่ง และทำให้พนักงานใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างคล่องแคล่วภายในเวลาเพียง 45 นาที ส่งผลให้การฝึกอบรมและการสื่อสารที่น่าสนใจในระดับโลกมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น

ธุรกิจต่างๆ เรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Komatsu ที่ใช้อวตาร AI?

กรณีศึกษาการใช้ AI ของ Komatsu แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถใช้อวตาร AI เพื่อยกระดับการฝึกอบรมและการสื่อสารได้อย่างไร ด้วยการสร้างวิดีโอหลายภาษาที่มีความสม่ำเสมอและน่าสนใจ Komatsu เพิ่มอัตราการเรียนจบเป็นเกือบ 90% ช่วยให้ผู้เรียนจดจำความรู้ได้ดีขึ้น และลดต้นทุนการผลิต ความสำเร็จนี้ตอกย้ำว่าเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้ AI แสดงให้เห็นถึงโซลูชันการเรียนรู้ที่ขยายขนาดได้และสอดคล้องกับแบรนด์ ซึ่งสามารถต่อยอดจากการฝึกอบรมไปสู่การตลาดและการสื่อสารระดับโลกได้

trivago ปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาดด้วยกรณีศึกษาด้าน AI ของ HeyGen ได้อย่างไร?

ประสบการณ์ของ trivago กับ HeyGen แสดงให้เห็นว่ากรณีศึกษาด้านการตลาดด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแปลวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมาก ด้วยการใช้เครื่องมือแปลภาษาและอวตาร AI ของ HeyGen ทำให้ trivago ลดเวลาหลังการผลิตลงครึ่งหนึ่ง (ประหยัดเวลาได้ 3–4 เดือน) แปลโฆษณาทางทีวีให้เหมาะกับ 30 ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และรักษาอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการตลาดที่ขยายขนาดได้ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง

Ogilvy ใช้อวตาร AI ในกรณีศึกษาด้านการตลาดด้วย AI อย่างไร?

Ogilvy ร่วมมือกับ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยอวตารและเข้าถึงอารมณ์ผู้ชม เช่น แคมเปญที่มุ่งเจาะกลุ่ม Gen Z โดยนำบุคลิกของนักร้องมาใช้ ด้วยอวตารของ HeyGen พวกเขาสามารถผลิตคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มและแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง ช่วยสร้างความผูกพันกับผู้ชม รักษาอารมณ์ของเนื้อหา และเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาดต่างๆ