Bryan Fikes เป็นผู้ก่อตั้ง Bonsai Marketing ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโตด้วยระบบการตลาดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ระบบอัตโนมัติ และวิดีโอ AI
ตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา Bryan ได้สร้างเอเจนซี่การตลาดหลายแห่งและช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทุกระลอกในโลกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
เมื่อวิดีโอกลายเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ เขาก็เห็นความท้าทายเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า: ธุรกิจรู้ว่าต้องใช้วิดีโอแต่กลับลำบากในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ
ทุกวันนี้ Bryan ใช้ HeyGen เพื่อช่วยลูกค้าสร้างทุกอย่างตั้งแต่วิดีโอโปรโมชันและแลนดิ้งเพจไปจนถึงคอนเทนต์ด้านการขายและสื่อการฝึกอบรม ตลอดเส้นทางนี้เขาสร้างวิดีโอกว่า 300 รายการ ประหยัดเวลาโปรดักชันไปมากกว่า 700 ชั่วโมง และสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำให้วิดีโอคุณภาพสูงเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด
ทำให้วิดีโอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกธุรกิจ
สำหรับ Bryan ทุกกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจากเรื่องราว
"ทุกอย่างคือเรื่องราว" ไบรอันกล่าว "ฉันไม่สนว่าคุณกำลังขายอะไร ฉันไม่สนว่าคุณทำอะไร วิดีโอคือผู้เล่าเรื่องตามธรรมชาติ"
ความท้าทายไม่ใช่การโน้มน้าวให้ลูกค้าเชื่อว่าวิดีโอได้ผล แต่คือการทำให้การผลิตมีต้นทุนที่เอื้อมถึงพอจะใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
"มันมีค่าใช้จ่ายสูง อุปกรณ์ก็แพง เวลาเองก็มีค่า และต้องใช้หลายคนถึงจะทำออกมาได้ดี" ไบรอันกล่าว
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก การลงทุนเป็นเงินหลายพันดอลลาร์ในทุกวิดีโอเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่จริง
"พอคุณต้องบริหารค่าราคาน้ำมันเทียบกับค่าใช้จ่ายวิดีโอ 2,000 ดอลลาร์ คุณก็รู้เลยว่าคำตอบจะเป็นยังไง" เขากล่าว
Bryan ต้องการให้ลูกค้าเผยแพร่วิดีโอบ่อยเท่ากับที่เผยแพร่บล็อก อีเมล หรือโพสต์โซเชียล ไม่ใช่เก็บไว้ใช้แค่ไม่กี่แคมเปญต่อปี
ตรงนั้นเองที่ HeyGen เข้ามาช่วยเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ของเขา
"HeyGen เข้ากันได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยความรวดเร็วในการทำงาน การสื่อสารที่ชัดเจน และแอนิเมชันที่กำลังดีจนได้อารมณ์แบบภาพยนตร์แต่ไม่เว่อร์เกินไป แถมยังคุ้มค่าเรื่องต้นทุนแบบจบในประโยคเดียว"
ทำให้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของทุกกลยุทธ์การตลาด
แทนที่จะมองวิดีโอเป็นโปรเจกต์แยกเดี่ยว ตอนนี้ Bryan ผสานวิดีโอเข้าไปในเกือบทุกโปรเจกต์ที่ทำให้กับลูกค้า
ทีมของเขาสร้างวิดีโอสำหรับเว็บไซต์ แลนดิ้งเพจ โซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล การเทรนนิง และการสนับสนุนงานขาย ทำให้วิดีโอเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สื่อสารในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
"HeyGen คือชิ้นส่วนที่ทำให้การสร้างสรรค์สมบูรณ์" ไบรอันกล่าว "ทุกคนทำสปาเก็ตตีหนึ่งชามได้ แต่สิ่งที่ทำให้ต่างคือมีมีตบอลกับซอสพิเศษเพิ่มเข้าไป เวลาเว็บไซต์ดีๆ เสร็จหนึ่งเว็บ คุณจัดการคอนเทนต์ทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง ครบทุกบริการที่เขามีให้ แล้วคุณก็ใส่โครงสร้างวิดีโอที่เหมาะสมลงไปในนั้น"
ผลลัพธ์ที่ได้ไปไกลกว่าการแค่สร้างคอนเทนต์เพิ่ม
“เรากำลังเห็นอัตราการแปลงเพิ่มขึ้น และอัตราการแปลงก็คือรายได้เป็นดอลลาร์สำหรับเจ้าของธุรกิจ” เขากล่าว
เพราะการสร้างวิดีโอใหม่ไม่ใช่งานโปรดักชันขนาดใหญ่อีกต่อไป Bryan จึงสามารถแนะนำให้ใช้วิดีโอในจุดที่ลูกค้าเคยใช้แค่ข้อความหรือภาพนิ่งเท่านั้น
ขยายการใช้วิดีโอโดยไม่ทำให้ธุรกิจช้าลง
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen การสร้างวิดีโอการตลาดเพียงหนึ่งชิ้นมักต้องใช้เวลาวางแผนเป็นสัปดาห์ มีการประชุมหลายรอบ และต้องประสานงานการผลิต
"ก่อนหน้านี้ต้องใช้การประชุมถึงห้าครั้ง ต้องมีคนอย่างน้อยสองคน ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์หรืออาจถึงสามสัปดาห์กว่าจะไปถึงจุดที่ว่า ‘นี่คือสิ่งที่ฉันจะถ่ายทำ’ รวมแล้วก็ประมาณ 25 หรือ 30 ชั่วโมง"
ทุกวันนี้ขั้นตอนเปลี่ยนไปอย่างมาก
"ถ้ามีไอเดียผมก็เอาใส่เวิร์กโฟลว์ของตัวเอง สิบห้านาที" ไบรอันกล่าว "ผมว่าตอนนี้ผมทำให้บางอย่างผลิตเสร็จได้ในไม่ถึงสิบนาทีแล้ว"
การเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้วิธีที่ Bryan วางแผนการผลิตคอนเทนต์เปลี่ยนไป จากเดิมที่ต้องเลือกอย่างระมัดระวังว่าวิดีโอไหนคุ้มค่ากับความพยายาม ตอนนี้ทีมของเขาสามารถสร้างวิดีโอได้ทุกครั้งที่ต้องการใช้ในแคมเปญการตลาด
"HeyGen กลายเป็นเลเยอร์ด้านบนที่ช่วยให้ผมจัดการทุกส่วนย่อยได้" ไบรอันกล่าว "มันช่วยให้ผมได้เวลาส่วนตัวและพื้นที่กลับมาบ้าง ในขณะเดียวกันก็ยังส่งมอบผลงานที่ดูเป็นมืออาชีพมากและมีคุณภาพสูงได้"
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Bryan สร้างวิดีโอไปแล้วมากกว่า 300 วิดีโอ ประเมินว่าเขาประหยัดเวลาได้กว่า 700 ชั่วโมง และมีแผนจะเผยแพร่วิดีโอวันละ 10 ถึง 15 วิดีโอควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ
ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กทำการตลาดได้อย่างแบรนด์ใหญ่
Bryan ทำงานร่วมกับผู้รับเหมา ทนายความ องค์กรฝึกอบรม ธุรกิจบริการดูแลบ้าน และบริษัทท้องถิ่นอื่นๆ ที่ไม่มีทีมวิดีโอเฉพาะทาง
หลายคนอยากใช้วิดีโอแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่เกินเอื้อม
แทนที่จะต้องพึ่งทีมโปรดักชันวิดีโอที่มีค่าใช้จ่ายสูง Bryan ช่วยให้ลูกค้าใช้ HeyGen สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตามต้องการ
"HeyGen กลายเป็นเครื่องมือที่ผมกล้าพูดได้อย่างสบายใจว่า 'ลองไปใช้ดู' เพราะทั้ง user interface และ user experience พัฒนาไปถึงจุดที่ไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ในระดับไหน" ไบรอันกล่าว "แพลตฟอร์มวิดีโอ HeyGen มีพื้นที่ให้ช่วยให้พวกเขาแก้ปัญหาและเล่าเรื่องราวของตัวเองได้"
สำหรับ Bryan แล้ว ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การสร้างวิดีโอให้มากขึ้น แต่คือการช่วยให้ธุรกิจสื่อสารได้อย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้นและเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
"ลูกค้าทุกคนที่ผมเชื่อมต่อระบบนี้ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่างก็เห็นอัตราการแปลงเพิ่มขึ้น" ไบรอันกล่าว "ผมกล้าพูดได้เลยว่า HeyGen ช่วยให้อัตราการแปลงของลูกค้าผมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่าตัว ถ้าไม่ใช่เพิ่มขึ้นถึงสามเท่า"
"HeyGen ทำให้ผมขยายเอเจนซีของตัวเองจนมีรายได้แตะเจ็ดหลักได้ภายในหนึ่งปี เหมือนมีทีม 12 ถึง 15 คนทำงานเต็มเวลาให้ผม" ไบรอันกล่าว