โรงเรียน School of AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ก่อตั้งโดย Vivian Aranha ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านเว็บ โมบายล์ และเทคโนโลยีเกิดใหม่ เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ School of AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาเดินหน้าฝ่าตลาดงานที่ท้าทายด้วยการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง generative AI ระบบ agent-based และเครื่องมือที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่เริ่มต้นจากเซสชันแบบสดขนาดเล็กในสไตล์ฝึกงานได้เผยให้เห็นโอกาสที่ใหญ่กว่ารวดเร็วมากขึ้น นั่นคือการเข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเรียนรู้ด้วยวิดีโอ แต่การสร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงให้ทันกับความเร็วที่ AI พัฒนาไปกลับกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ จนกระทั่ง Vivian ได้ค้นพบ HeyGen
ขยายการศึกษาโดยไม่เพิ่มภาระงาน
ตั้งแต่แรกเริ่ม วิดีโอเป็นหัวใจสำคัญของวิธีการสอนของ Vivian “ผมไม่ใช่คนที่เรียนรู้จากหนังสือ” เขาอธิบาย “ผมต้องเห็นของจริง ต้องเห็นการลงมือทำในแลบ และดูวิดีโอที่อธิบายให้เห็นว่าทุกอย่างทำงานอย่างไร”
ในช่วงแรก School of AI ใช้การสอนสดออนไลน์เป็นหลัก ไม่นานนักนักเรียนก็ขอให้ Vivian บันทึกบทเรียนไว้เพื่อให้สามารถเรียนได้ตามตารางเวลาของตัวเอง แม้จะเหมาะสมในเชิงการสอน แต่ก็ทำให้ภาระการผลิตคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ก่อนใช้ HeyGen การสร้างคอร์สเป็นงานที่ช้า เหนื่อยล้า และตายตัว Vivian เล่าว่าเคยสร้างคอร์ส AI แฟลกชิปในปี 2024 ที่มีเนื้อหารวมประมาณ 60 ชั่วโมง
“ฉันอัดวิดีโอคอร์สทั้งหมดเอง” วิเวียนกล่าว “ใช้เวลาสามเดือน ทำงานเกือบ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์”
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือ AI เปลี่ยนแปลงเร็วมาก วิเวียนมักพบว่าคอนเทนต์ที่อัดไว้เมื่อวันก่อนล้าสมัยในวันถัดมาเพราะมีการปล่อยโมเดลใหม่หรืออัปเดตฟีเจอร์
“มีหลายครั้งที่เตรียมทุกอย่างไว้ตอนกลางคืน เริ่มอัดวิดีโอในวันถัดไปแล้วเพิ่งรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปแล้ว” วิเวียนเล่า “สุดท้ายต้องทำใหม่ทั้งหมด”
ด้วยความเร็วระดับนั้น Vivian สามารถสร้างคอร์สได้เพียงประมาณปีละ 4 คอร์ส และเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจำกัดแค่ไหนจนกระทั่งได้เห็นทางเลือกอื่น
ค้นพบ HeyGen และมองใหม่ว่าอะไรเป็นไปได้บ้าง
Vivian พบ HeyGen เป็นครั้งแรกขณะมองหานักแปลเพื่อขยายคอร์สของเขาไปสู่ตลาดต่างประเทศ เขาต้องการแปลคอร์ส AI และควอนตัมคอมพิวติ้งเป็นภาษาสเปนจึงจ้างนักแปลมนุษย์มาช่วย
ผ่านไป 2 สัปดาห์งานแปลก็ยังไม่เสร็จ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น Vivian ได้ลองใช้ HeyGen เวอร์ชันทดลอง เขาอัปโหลดคอร์สของตัวเองขึ้นไป และภายใน 15 นาทีงานแปลก็เสร็จเรียบร้อย
“ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ฉันก็แปลและอัปโหลดคอร์สเสร็จแล้ว และทำให้ผู้ชมชาวสเปนของฉันเข้าถึงได้เรียบร้อย” วิเวียนกล่าว
ช่วงเวลานั้นเปลี่ยนทุกอย่างไปเลย Vivian เดินหน้าทำการแปลคอร์ส 20-30 คอร์สด้วย HeyGen และเริ่มลองใช้ฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย ไม่นาน HeyGen ก็กลายเป็นศูนย์กลางไม่ใช่แค่สำหรับการแปล แต่สำหรับการสร้างคอนเทนต์ทั้งหมดด้วย
ด้วยการใช้สคริปต์และการบันทึกหน้าจอ Vivian จึงโฟกัสกับการสอนได้เต็มที่ ปล่อยให้ HeyGen จัดการขั้นตอนการส่งมอบคอนเทนต์ เขาสร้างคอร์ส AI ความยาว 60 ชั่วโมงคอร์สเดิมขึ้นมาใหม่ในปี 2025 ด้วย HeyGen และผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
“ใช้เวลาแค่สองสัปดาห์แทนที่จะเป็นสามเดือน” Vivian กล่าว “ไม่ต้องทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงต่อเนื่องหลายเดือน แค่รวมๆ แล้วประมาณสองสัปดาห์เท่านั้น”
จากเดิมที่เคยทำคอร์สได้ปีละสี่คอร์ส กลายเป็นทำได้สี่คอร์สต่อเดือน “นั่นหมายความว่าจู่ๆ ฉันก็มีเวลาเพิ่มขึ้นอีก 11 เดือนสำหรับทำอย่างอื่น” วิเวียนกล่าว
เขายังสร้างคอร์สความยาวสองชั่วโมงเต็มได้ทั้งคอร์สระหว่างที่กำลังบินไปตุรกี โดยนั่งทำงานเงียบๆ บนเครื่องด้วย Wi‑Fi บนเครื่องบิน
จุดเปลี่ยนของ Vivian เกิดขึ้นเมื่อเขาสร้างดิจิทัลทวินของตัวเอง
เขาบอกว่า “ช่วงเวลามหัศจรรย์สำหรับผมคือตอนที่ผมใส่สคริปต์ให้มัน แล้วได้เห็นสีหน้าท่าทางต่างๆ ปรากฏออกมา ตอนที่มันตื่นเต้น มันดูตื่นเต้นเหมือนผมจริงๆ”
แทนที่จะรู้สึกเหมือนของปลอม แต่อวตารกลับให้ความรู้สึกเป็นตัวตนและถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี “มันไม่ได้ดูเหมือนอวตารทั่วๆไป” วิเวียนกล่าว “มันเหมือนฝาแฝดดิจิทัลของฉันเลย”
ความสมจริงทางอารมณ์นั้นทำให้ Vivian เชื่อมั่นใน HeyGen ในฐานะวิธีหลักในการสร้างและส่งมอบเนื้อหาการสอนของเขาในระดับขนาดใหญ่
เปลี่ยนเวลาที่ประหยัดได้ให้กลายเป็นการเติบโตของธุรกิจ
จากการประเมินของ Vivian HeyGen ช่วยประหยัดเวลาได้ประมาณ 80–90% จากที่เคยใช้ในการผลิตคอนเทนต์วิดีโอ เดิมทีเขาสร้างคอร์สได้ปีละ 4 คอร์ส ตอนนี้สามารถสร้างได้เดือนละ 4 คอร์ส เท่ากับเพิ่มปริมาณงานได้ประมาณ 10 เท่า
การเพิ่มปริมาณการผลิตนั้นส่งผลโดยตรงต่อรายได้ “มันไม่ใช่แค่การประหยัดเวลาเท่านั้น” วิเวียนกล่าว “แต่มันกำลังทวีคูณรายได้ของผม”
HeyGen ยังช่วยให้ขยายการเข้าถึงในระดับโลกได้อย่างมหาศาล School of AI ให้บริการผู้เรียนในกว่า 70 ประเทศ โดยมีนักเรียนที่ใช้ภาษามากกว่า 60 ภาษาแตกต่างกัน
จำนวนผู้ติดตามเติบโตเร็วขึ้นอย่างมากเช่นกัน เดิมที Vivian เห็นการเติบโตแบบคงที่รายเดือน ตอนนี้เขาได้รับยอดเข้าชมและผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านภายในเวลาเพียงแปดเดือนที่ผ่านมา จากการสร้างคอนเทนต์หลายภาษาที่สม่ำเสมอ
นอกเหนือจากตัวชี้วัดต่างๆ แล้ว HeyGen ยังช่วยลดแรงเสียดทานในกระบวนการสร้างสรรค์อีกด้วย “ผมลืมไปแล้วว่าสมัยก่อนการสร้างวิดีโอมันยากแค่ไหน” Vivian กล่าว “ตอนนี้ผมแค่โฟกัสกับสิ่งที่อยากสอนเท่านั้น”
คำแนะนำของเขาถึงคนอื่นนั้นง่ายมาก: โฟกัสกับสิ่งที่คุณถนัด
“การทำวิดีโอเป็นทักษะเฉพาะทางของตัวมันเอง” Vivian กล่าว “ปล่อยให้ HeyGen จัดการเรื่องนี้ เพื่อให้คุณโฟกัสกับการเรียนรู้ การสอน และการส่งมอบคุณค่าได้เต็มที่”
เมื่อ School of AI เติบโตอย่างต่อเนื่อง HeyGen ยังคงเป็นรากฐานที่ช่วยให้ Vivian สอนได้เร็วขึ้น เข้าถึงผู้คนได้กว้างขึ้น และก้าวทันเทคโนโลยีที่เขากำลังช่วยให้ผู้อื่นเชี่ยวชาญ
“HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้จากแค่สคริปต์ของคุณ” เขากล่าว “คุณไม่ต้องใช้อะไรอย่างอื่นเลย”