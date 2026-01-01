Zarin TV ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจที่เรียบง่ายแต่ทะเยอทะยาน: สร้างแพลตฟอร์มสำหรับเล่าเรื่องราวของชาวอัฟกันอย่างแท้จริง เป็นอิสระ และปราศจากความหวาดกลัว
องค์กรมุ่งเน้นข่าวชุมชน การศึกษา ความบันเทิง และประเด็นของผู้หญิง พร้อมทั้งสะท้อนมุมมองที่มักถูกมองข้ามโดยสื่อกระแสหลัก ทีมงานทำงานร่วมกับนักข่าวและผู้ร่วมงานในหลายประเทศ เพื่อรายงานข่าวและเล่าเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตในอัฟกานิสถาน
“ภารกิจของเราคือการนำเสนอข่าวสารและความบันเทิงให้กับชุมชน โดยเน้นด้านการศึกษาเป็นหลักและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย รวมถึงส่องสว่างให้เห็นประเด็นปัญหาของผู้หญิง” มาริแอม แฮร์ริส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์แห่ง Zarin TV กล่าว
แต่หลังจากที่กลุ่มตาลีบันกลับมายึดอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้ง งานสื่อมวลชนอิสระก็ยิ่งเต็มไปด้วยอันตราย ผู้สื่อข่าวต้องเสี่ยงเปิดเผยตัวเองและครอบครัว เพียงเพราะทำหน้าที่ของตัวเอง
ความท้าทายนั้นทำให้ Zarin TV หันมาใช้ HeyGen โดยใช้อวตาร AI องค์กรสามารถปกป้องตัวตนของนักข่าวได้พร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆ ต่อไปซึ่งไม่อย่างนั้นอาจไม่มีวันถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ
ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้สื่ออิสระ
สำหรับ Zarin TV ความท้าทายไม่เคยเป็นแค่การผลิตคอนเทนต์ แต่คือการผลิตคอนเทนต์อย่างปลอดภัย เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานข่าวที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือหยิบยกประเด็นอ่อนไหวขึ้นมา ผลที่ตามมาอาจรุนแรงได้
“ถ้าเราใช้ทีมผู้สื่อข่าวตัวจริงและคนทำงานตัวจริงมาทำสิ่งนี้ ครอบครัวของพวกเขาที่บ้านจะถูกคุกคาม” มาเรียมอธิบาย
ในบางกรณีครอบครัวอาจเผชิญกับการข่มขู่ การคุกคาม หรือการจับกุมเนื่องจากการรายงานข่าวของนักข่าว ส่งผลให้เรื่องราวมากมายไม่ได้ถูกเล่าออกมา นักข่าวต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่รัก
“เราต้องซ่อนตัวตนให้แนบเนียนจริงๆ” มาเรียมกล่าว
ในขณะเดียวกัน Zarin TV ต้องการขยายการนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่แทบไม่เคยถูกพูดถึงในที่สาธารณะ รวมถึงสิทธิของผู้หญิง สิทธิมนุษยชน การศึกษา และชีวิตประจำวันภายในอัฟกานิสถาน
ทีมงานต้องการวิธีปกป้องความปลอดภัยของนักข่าวพร้อมทั้งรักษาความเชื่อมั่นและความผูกพันที่เกิดจากการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอไว้ให้ได้
ใช้ประโยชน์จากอวตาร AI เพื่อปกป้องตัวตนและเล่าเรื่องได้มากขึ้น
Mariam ค้นพบ HeyGen ครั้งแรกผ่านสมาชิกในทีมโปรดักชันของเธอซึ่งมองเห็นศักยภาพของแพลตฟอร์มนี้ทันที
ทีมงานเริ่มใช้อวตารสำเร็จรูปของ HeyGen เพื่อสร้างข่าวหลายภาษาโดยซ่อนตัวตนของผู้สื่อข่าวไว้หลังผู้ดำเนินรายการ AI ที่สมจริง
“เราได้สร้างเอเจนต์เหล่านี้และพัฒนาคาแรกเตอร์ตามบุคลิกของพวกเขา” มาเรียมกล่าว
แทนที่จะแสดงผู้สื่อข่าวตัวจริงบนหน้าจอ Zarin TV สามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านผู้ประกาศข่าวที่สร้างด้วย AI ซึ่งสอดคล้องกับภาษา กลุ่มผู้ชม และสไตล์ของแต่ละรายการออกอากาศได้
องค์กรได้ทดลองผลิตคอนเทนต์ใน 7 ภาษาเพื่อให้ทีมสามารถคัดเลือกอวตารที่เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของผู้ชมแต่ละกลุ่มได้อย่างรอบคอบ
ความสมจริงของอวตารยังช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
“หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือ AI” เธอกล่าว
ด้วยการผสมผสานสคริปต์ที่นักข่าวสร้างขึ้นกับผู้บรรยายวิดีโอ AI ทำให้ Zarin TV มีวิธีที่ขยายขนาดได้ในการเผยแพร่เนื้อหาที่อ่อนไหวโดยไม่ทำให้ผู้มีส่วนร่วมต้องเผชิญความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
ขยายการเข้าถึงข่าวสารข้ามภาษาและพรมแดน
ก่อนเริ่มใช้อวตาร AI การผลิตคอนเทนต์หลายภาษานั้นยากและใช้เวลามากกว่ามาก ตอนนี้ Zarin TV สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละกลุ่มได้ พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของการออกอากาศไว้ได้
ทีมข่าวพัฒนารายงานและสคริปต์ ขณะที่โปรดิวเซอร์เลือกอวตารและภาษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละเรื่อง
แนวทางนี้ช่วยให้ Zarin TV เข้าถึงผู้ชมได้ไกลเกินกว่าอัฟกานิสถาน พร้อมทั้งช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตภายในประเทศมากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์เกือบสองล้านคนต่อเดือนและยังคงขยายฐานผู้ชมบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง องค์กรยังมองเห็นโอกาสในอนาคตในการขยายไปไกลกว่ารูปแบบรายการข่าวแบบดั้งเดิม
อวตาร AI ทำให้ความเป็นไปได้เหล่านั้นเกิดขึ้นได้จริงพร้อมทั้งยังคงรักษาความไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีส่วนร่วมจำนวนมาก
มอบอิสระให้นักข่าวเล่าเรื่องได้อย่างปลอดภัย
สำหรับ Zarin TV คุณค่าที่สำคัญที่สุดของ HeyGen ไม่ใช่ประสิทธิภาพหรือความรวดเร็วในการผลิต แต่คือการปกป้อง
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักข่าวสามารถรายงานประเด็นอ่อนไหว พูดคุยถึงความจริงที่ยากจะยอมรับ และขยายเสียงให้กับผู้คนที่มักถูกมองข้ามได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของตนเองหรือครอบครัวให้เผชิญความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
“HeyGen ทำให้เรามีอิสระมากขึ้น” มาเรียมกล่าว
เธอเสริมว่า สิ่งที่แพลตฟอร์มนี้ช่วยได้สำคัญที่สุดคือ “ความไม่เปิดเผยตัวตนที่เราสามารถมอบให้กับนักข่าวของเรา”
หากไม่มีอวตาร AI ให้ใช้อีกต่อไป Zarin TV อาจต้องหันไปใช้การรายงานแบบเสียงอย่างเดียว การปกปิดตัวตน หรือการลดการผลิตวิดีโอลงอย่างมาก แต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ องค์กรยังคงสามารถสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางที่ผู้ชมรู้สึกเชื่อมต่อได้ต่อไป
สำหรับองค์กรสื่อที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจและต้องทำงานท่ามกลางข้อจำกัดที่ท้าทายไม่เหมือนใคร ความสามารถนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ด้วยการผสานงานสื่ออิสระเข้ากับอวตาร AI Zarin TV กำลังสร้างวิธีที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการเล่าเรื่อง ปกป้องผู้สื่อข่าว และทำให้เสียงจากอัฟกานิสถานยังคงถูกส่งต่อไปยังผู้คนทั่วโลก