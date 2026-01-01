Indegene เป็นองค์กรด้านบริการไลฟ์ไซเอนซ์ระดับโลกที่ช่วยให้บริษัทเภสัชกรรมและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพถ่ายทอดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และสอดคล้องตามข้อกำหนด งานขององค์กรครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยไปจนถึงทีมการแพทย์และกำกับดูแลภายในองค์กร
หัวใจสำคัญของธุรกิจ Indegene คือความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่ง: ทำให้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนสูงเข้าใจง่ายขึ้นโดยยังคงความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้หมายถึงการผลิตเนื้อหาแบบเขียนคุณภาพสูง งานพรีเซนเทชัน และวิดีโอที่ผลิตอย่างมืออาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์ กฎหมาย และกฎระเบียบ (MLR) ที่เข้มงวด แต่เมื่อความต้องการเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รองรับหลายภาษา และขยายขนาดได้เพิ่มสูงขึ้น ข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมก็ยิ่งเห็นได้ชัด
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ Indegene เริ่มผสาน HeyGen เข้ากับเวิร์กโฟลว์ด้านคอนเทนต์และวิดีโอของตน
ก้าวข้ามความซับซ้อนของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen แต่ละโปรเจกต์วิดีโอต้องประสานงานกับหลายทีม ทั้งทีมเขียนคอนเทนต์ ผู้ตรวจทานด้านการแพทย์ นักพากย์เสียง ทีมตัดต่อวิดีโอ และทีมโปรดักชัน
เวิร์กโฟลว์ประกอบด้วยการเขียนสคริปต์ การรีวิวด้านการแพทย์ กฎหมาย และข้อกำกับดูแล (MLR) การทำสตอรีบอร์ด การถ่ายทำวิดีโอ การบันทึกเสียงพากย์ การตัดต่อ และการรับฟีดแบ็กหลายรอบ แม้การอัปเดตเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ต้องกลับมาแก้งานครั้งใหญ่ได้
“การอัปเดตหรือการทำโลคัลไลซ์บ่อยครั้งหมายถึงการต้องอัดเสียงใหม่และตัดต่อใหม่ ส่งผลให้ใช้เวลา ต้นทุน และทรัพยากรมากขึ้น” อินดีจีนกล่าว
สิ่งนี้ก่อให้เกิดความท้าทายหลายประการ:
- ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากจากหลายทีม
- ระยะเวลาการผลิตยาวนานเนื่องจากขั้นตอนการประสานงานและการตรวจทาน
- ต้นทุนสูงขึ้นจากการถ่ายทำในสตูดิโอและค่าทีมงาน/ผู้แสดง
- ขยายการผลิตเวอร์ชันหรืออัปเดตหลายแบบได้จำกัด
- เวิร์กโฟลว์การทำโลคัลไลเซชันที่ซับซ้อนและต้องอัดเสียงใหม่
กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพแต่ขยายการใช้งานได้ยากในสภาพแวดล้อมระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ปรับใช้ AI เพื่อพลิกโฉมเวิร์กโฟลว์การสร้างวิดีโอ
เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ Indegene ได้นำ HeyGen มาผสานเข้ากับกระบวนการผลิตของตน เปลี่ยนวิธีการสร้างและส่งมอบวิดีโอไปอย่างสิ้นเชิง
เวิร์กโฟลว์ใหม่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทำงานอัตโนมัติ และขยายขนาดได้
แทนที่จะต้องประสานงานการถ่ายทำแบบออนไซต์ ทีมงานเพียงอัปโหลดสคริปต์หรือไฟล์พรีเซนเทชันเข้า HeyGen โดยตรง อวตารที่สร้างจาก AI จะทำหน้าที่แทนผู้บรรยายมนุษย์ ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้สตูดิโอ การนัดเวลา และการผลิตหน้างานออกไป
แพลตฟอร์มช่วยให้สร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงที่ใช้อวตารได้ภายในไม่กี่นาที การอัปเดตก็ราบรื่นไม่ต่างกัน
การทำโลคัลไลเซชันซึ่งเคยเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดของการผลิต ตอนนี้ทำได้รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
“สามารถสร้างวิดีโอหลายภาษาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถ่ายทำเพิ่มหรืออัดเสียงพากย์ใหม่” อินดีจีนกล่าว
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ช่วยให้ Indegene ขยายการผลิตวิดีโอในระดับโลกได้พร้อมทั้งรักษาความสม่ำเสมอ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคุณภาพไว้ได้
ส่งมอบคอนเทนต์ด้านการแพทย์ที่ขยายขนาดได้ สอดคล้องข้อกำหนด และดึงดูดผู้ชม
ด้วย HeyGen ทำให้ Indegene สามารถผลิตคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งวิดีโออวตาร วัสดุการฝึกอบรมแบบโลคัลไลซ์ พอดแคสต์ และคอนเทนต์จาก PPT เป็นวิดีโอ
หนึ่งในกรณีการใช้งานหลักคือวิดีโออธิบายข้อมูลทางคลินิกสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมยา วิดีโอเหล่านี้อธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยา ประโยชน์ทางคลินิก และคุณค่าที่มีต่อผู้ป่วยอย่างชัดเจนและน่าสนใจ
ก่อนหน้านี้การผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์และทำงานร่วมกันหลายทีม แต่ด้วย HeyGen ขั้นตอนทั้งหมดถูกทำให้เรียบง่ายขึ้นอย่างมาก
อวตาร AI ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอ ถ่ายทอดคอนเทนต์ด้วยโทนที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละกลุ่ม เนื้อหาเชิงเทคนิคสามารถมุ่งไปที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ขณะที่เวอร์ชันที่เข้าใจง่ายกว่าสามารถสร้างขึ้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลได้
ในขณะเดียวกันยังผสานภาพเคลื่อนไหวและองค์ประกอบด้านแบรนด์เข้ากับมาตรฐานด้านกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจในความชัดเจน การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ผลลัพธ์คือระบบที่ขยายขนาดได้สำหรับการส่งมอบการสื่อสารด้านการแพทย์ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงครอบคลุมทุกภูมิภาคและกลุ่มผู้ชม
สร้างผลลัพธ์ที่วัดได้ด้านความเร็ว ต้นทุน และความสามารถในการขยายระบบ
ผลลัพธ์จากการผสาน HeyGen เข้ากับระบบของ Indegene ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานทั้งหมดขององค์กร
- ประหยัดเวลา: การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมใช้เวลา 6–8 สัปดาห์ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น แต่ด้วย HeyGen สามารถส่งมอบผลงานในระดับเดียวกันได้ภายใน 5–10 วัน รวมถึงการทำโลคัลไลเซชัน
- อัปเดตได้เร็วขึ้น: การเปลี่ยนแปลงที่ก่อนหน้านี้ต้องใช้เวลาหลายวันในการทำงานใหม่ ตอนนี้สามารถทำให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง
- ใช้บุคลากรน้อยลง: ทีมโปรดักชันถูกปรับให้กระชับจาก 5–8 คน เหลือเพียงผู้ปฏิบัติงาน 1–2 คน ทำให้สามารถนำทรัพยากรไปใช้กับงานที่มีมูลค่าสูงกว่าได้
- ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: ต้นทุนการผลิตลดลง 50–60 เปอร์เซ็นต์ ไม่จำเป็นต้องใช้สตูดิโอ นักแสดง และงานโพสต์โปรดักชันจำนวนมากอีกต่อไป
- การขยายขนาดและการทำให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น: การผลิตวิดีโอหลายภาษาทำได้เร็วขึ้น 5–10 เท่า ช่วยให้กระจายคอนเทนต์สู่ตลาดทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
การปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้ Indegene ผลิตคอนเทนต์ได้มากขึ้น เร็วขึ้น และใช้ทรัพยากรน้อยลง พร้อมทั้งยังคงรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
สำหรับ Indegene การนำ HeyGen มาใช้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานในวิธีการส่งมอบการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย
ด้วยการผสานการสร้างวิดีโอด้วย AI เข้ากับความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Indegene ได้สร้างโมเดลที่ขยายขนาดได้สำหรับการส่งมอบคอนเทนต์ที่ถูกต้อง น่าสนใจ และสอดคล้องตามข้อกำหนดให้กับผู้ชมทั่วโลก
ผลลัพธ์คือแนวทางการสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากขึ้น ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเข้าใจ พร้อมสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น