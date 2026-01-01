background leftbackground right

Fameplay เป็นสตูดิโอโปรดักชันเจ้าของรางวัล Emmy Award ในกรุงปรากที่เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ แอนิเมชัน และการเล่าเรื่องเชิงภาพและเสียง ตั้งแต่ปี 2018 บริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่รายการคนแสดงจริงและซีรีส์แอนิเมชันไปจนถึงแพลตฟอร์มความบันเทิงดิจิทัลและคอนเทนต์แบรนด์ และในปี 2023 บริษัทก็เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น

“พอมี ChatGPT เราก็เริ่มมองหาเครื่องมือด้านภาพและเสียง และดูว่า generative AI จะช่วยวงการออดิโอวิชวลได้อย่างไร” ลูคาช ซาโฮร์ หัวหน้าผู้อำนวยการสร้างและผู้ร่วมก่อตั้ง Fameplay กล่าว

สำหรับบริษัทโปรดักชันที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก การขยายสเกลไปสู่ระดับโลกเป็นเรื่องยากมาโดยตลอด เพราะมีผู้ใช้ภาษาเช็กเพียงราว 10 ล้านคน ทำให้การเข้าถึงคอนเทนต์ที่ผลิตในประเทศมีข้อจำกัด “สุดท้ายคุณก็ยังเป็นแค่ผู้ผลิตคอนเทนต์ท้องถิ่นอยู่ดี” ลูคาช์อธิบาย

ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ Fameplay ค้นพบ HeyGen โดยการผสานอวตาร AI เข้ากับการแปลวิดีโอและเวิร์กโฟลว์การพากย์เสียง Fameplay ได้เปลี่ยนจากสตูดิโอโปรดักชันท้องถิ่นไปเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์หลายภาษาระดับโลก

“สำหรับผม มันคือประตูสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลก” ลูคัชกล่าว

ก้าวข้ามขีดจำกัดของการผลิตและการทำโลคัลไลเซชันแบบดั้งเดิม

ก่อนเริ่มใช้ HeyGen ลูกค้าของ Fameplay ต้องพึ่งพาเวิร์กโฟลว์การผลิตแบบดั้งเดิมทั้งหมด

“โอกาสเดียวที่จะได้วิดีโอออกมาคือพวกเขาต้องสละเวลาไปที่สตูดิโอ เตรียมตัวถ่ายทำ ลงมือถ่าย แล้วรอขั้นตอนตัดต่อกับตรวจแก้ไฟนอล” ลูคาชกล่าว

กระบวนการนี้มีต้นทุนสูงใช้เวลามากและขยายการผลิตได้ยาก การสร้างคอนเทนต์หลายภาษายิ่งซับซ้อนกว่าเดิมไปอีก เอเจนซีแปลภาษาสามารถทำซับไตเติลหรือคำบรรยายได้แต่การทำวิดีโอโลคัลไลซ์แบบครบทุกภาษาสำหรับตลาดต่างประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกค้าส่วนใหญ่เพราะต้นทุนและความซับซ้อนของการผลิต

“เราไม่ได้ผลิตคอนเทนต์ระดับนานาชาติจนกว่าจะเชื่อมทุกขั้นตอนของการทำโลคัลไลเซชันเข้าด้วยกัน” ลูคาช์อธิบาย

บางโปรเจกต์ต้องเจอความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะตัวผู้บรรยายเองยังไม่มีอยู่จริง หนึ่งในโปรเจกต์หลักของ Fameplay ตอนนี้คือการสร้างผู้ประกาศข่าวกีฬาสังเคราะห์สำหรับ Flashscore แพลตฟอร์มผลการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่มีแฟนกีฬาใช้งานนับล้านคนทั่วโลก

“พวกเขาต้องการใบหน้าประจำทุกประเทศที่พวกเขาเข้าไปทำตลาดอยู่” ลูคาชกล่าว

แทนที่จะต้องจ้างพิธีกรในทุกตลาด Fameplay ใช้อวตาร AI ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งมอบคอนเทนต์แบบโลคัลไลซ์ให้ผู้ชมทั่วโลก

“สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีคอนเทนต์ระดับนานาชาติได้” เขากล่าว

เลือก HeyGen เพื่อคุณภาพอวตารและการทำโลคัลไลเซชัน

ขณะที่ Fameplay ประเมินจำนวนเครื่องมือวิดีโอ AI ที่เพิ่มขึ้นในตลาด ทีมงานได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่างแพลตฟอร์มอวตารและการพากย์เสียงหลายเจ้า เช่น Synthesia

“เราได้ทดสอบเครื่องมือต่างๆทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน” ลูคาชกล่าว

ท้ายที่สุดบริษัทเลือกใช้ HeyGen เพราะความสมจริง

“เราได้ค้นพบว่าคุณภาพของการลิปซิงก์แม้แต่ในเวอร์ชันแรกๆ ก็เหนือกว่าจริงๆ” ลูคาช์อธิบาย

คุณภาพระดับนั้นมีความสำคัญเพราะ Fameplay ไม่ได้แค่ลองใช้ AI เล่นๆ บริษัทต้องส่งมอบงานโปรดักชันระดับมืออาชีพให้ลูกค้าที่จ่ายเงินและต้องได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและน่าเชื่อถือ

“เราไม่ได้ใช้มันเป็นของเล่น แต่มันเป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพ” ลูคาชกล่าว

Fameplay กลายเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เอเจนซีรายแรกๆ ของ HeyGen โดยซื้อสล็อต avatar studio ประมาณ 50 สล็อตและสร้างเวิร์กโฟลว์การผลิตขึ้นรอบๆ แพลตฟอร์มนี้ นอกจากนี้บริษัทยังทำงานร่วมกับทีม HeyGen อย่างใกล้ชิด ให้ฟีดแบ็กที่ช่วยพัฒนาฟีเจอร์สำหรับเอเจนซีโดยเฉพาะ เช่น subspaces

ทุกวันนี้ Fameplay ไม่ได้แค่สร้างคอนเทนต์อวตารให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังฝึกอบรมทีมภายในของลูกค้าให้สามารถสร้างวิดีโอด้วยตัวเองบน HeyGen ได้อีกด้วย

สร้างโปรดักชัน AI หลายภาษาที่ขยายขนาดได้

เมื่อผสาน HeyGen เข้ากับกระบวนการผลิต Fameplay จึงสามารถพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับการสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ในระดับที่ขยายขนาดได้

ทุกโปรเจกต์เริ่มต้นจากการเขียนสคริปต์และการสร้างเสียง ทีมงานผสานอวตารของ HeyGen เข้ากับเวิร์กโฟลว์การโคลนเสียงระดับมืออาชีพเพื่อสร้างการแสดงหลายภาษาที่สมจริง

“เราเริ่มจากสคริปต์เสมอ เราไม่ด้นสด” ลูคาชกล่าว

ผลลัพธ์คือระบบที่สามารถสร้างคอนเทนต์หลายภาษาในปริมาณมากได้พร้อมทั้งคงความสม่ำเสมอของตัวละครและความสมจริงของภาพไว้

หนึ่งในโปรเจกต์เด่นของบริษัทคือ International Volleyball Academy ซีรีส์บน YouTube ที่เผยแพร่มาแล้ว 3 ปีในภาษาอังกฤษ สเปน และเยอรมัน โดยรายการนี้ใช้อวตาร AI ของโค้ชวอลเลย์บอลตัวจริงที่ต้องการเก็บรักษาและถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนของเขาไปทั่วโลก

“เขาอยากให้ทักษะและความรู้ของตัวเองถูกเก็บรักษาไว้เสมอ” ลูคาชกล่าว

เนื่องจากโค้ชยังเดินทางและฝึกสอนนักกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง การผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิมจึงทำได้ยากในระยะยาว Fameplay จึงสร้างซีรีส์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้อวตาร HeyGen ควบคู่กับฟุตเทจจริง

อีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่เกิดจากการทำโลคัลไลเซชันหลายภาษา รายการที่ Fameplay ผลิตรายการหนึ่งขยายจากภาษาต้นฉบับเช็กไปสู่ภาษาอื่นเพิ่มอีก 7 ภาษา

“นั่นยอดเยี่ยมมาก เป็นก้าวกระโดดในการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่” ลูคาชกล่าว

ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลก

สำหรับ Fameplay แล้ว HeyGen ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง

“สิ่งที่น่าทึ่งคือการได้เห็นว่าบริษัทอย่างเราในยุโรปตอนกลางที่โฟกัสด้านการผลิตสื่อภาพและเสียงด้วย AI และ HeyGen สตาร์ทอัพใน LA และซานฟรานซิสโก ต่างก็ผ่านช่วงเวลาเดียวกันในการค้นหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด” Lukáš กล่าว

ปัจจุบัน Fameplay ดำเนินงานทั้งในฐานะสตูดิโอโปรดักชันและพาร์ทเนอร์ด้านการใช้งาน AI สำหรับแบรนด์ ครีเอเตอร์ และบริษัทสื่อ ลูกค้าสามารถให้ Fameplay ดูแลการผลิตแบบครบวงจรผ่านบริการโปรดักชัน หรือใช้ subspaces เพื่อสร้างคอนเทนต์ได้เองโดยมีเอเจนซีคอยซัพพอร์ต

หัวใจสำคัญของเวิร์กโฟลว์นั้นคือ HeyGen

“สำหรับผมแล้ว HeyGen คือจุดยึดสำคัญในการรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครและการลิปซิงก์” ลูคาชกล่าว

ด้วยการผสานอวตาร AI การแปลวิดีโอหลายภาษา และเวิร์กโฟลว์การผลิตที่ขยายขนาดได้ Fameplay ได้เปลี่ยนตัวเองจากบริษัทโปรดักชันวิดีโอท้องถิ่นในเช็กให้กลายเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ระดับโลกอย่างแท้จริง

เรื่องราวของลูกค้าที่แนะนำ

Resource Image
Avatar Video

ค้นพบว่า Pyne ใช้เทคโนโลยีวิดีโอ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้การสร้างคอนเทนต์เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไร อ่านเคสสตัดดี้ฉบับเต็มบน HeyGen

เรียนรู้เพิ่มเติม
Resource Image
Avatar Video

Ratava ขยายการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้ 98% ด้วยอวตาร AI ของ HeyGen ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รองรับหลายภาษา และพร้อมใช้งานตามต้องการได้ โดยไม่ติดข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Resource Image
Avatar Video

Sibelco ยกระดับความปลอดภัยและการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen พลิกโฉมการมีส่วนร่วมและช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจที่เหมือนของคุณขยายการสร้างเนื้อหาและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุดได้อย่างไร

จองการประชุม
CTA background