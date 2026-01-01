Fameplay เป็นสตูดิโอโปรดักชันเจ้าของรางวัล Emmy Award ในกรุงปรากที่เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ แอนิเมชัน และการเล่าเรื่องเชิงภาพและเสียง ตั้งแต่ปี 2018 บริษัทได้สร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่รายการคนแสดงจริงและซีรีส์แอนิเมชันไปจนถึงแพลตฟอร์มความบันเทิงดิจิทัลและคอนเทนต์แบรนด์ และในปี 2023 บริษัทก็เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น
“พอมี ChatGPT เราก็เริ่มมองหาเครื่องมือด้านภาพและเสียง และดูว่า generative AI จะช่วยวงการออดิโอวิชวลได้อย่างไร” ลูคาช ซาโฮร์ หัวหน้าผู้อำนวยการสร้างและผู้ร่วมก่อตั้ง Fameplay กล่าว
สำหรับบริษัทโปรดักชันที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก การขยายสเกลไปสู่ระดับโลกเป็นเรื่องยากมาโดยตลอด เพราะมีผู้ใช้ภาษาเช็กเพียงราว 10 ล้านคน ทำให้การเข้าถึงคอนเทนต์ที่ผลิตในประเทศมีข้อจำกัด “สุดท้ายคุณก็ยังเป็นแค่ผู้ผลิตคอนเทนต์ท้องถิ่นอยู่ดี” ลูคาช์อธิบาย
ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อ Fameplay ค้นพบ HeyGen โดยการผสานอวตาร AI เข้ากับการแปลวิดีโอและเวิร์กโฟลว์การพากย์เสียง Fameplay ได้เปลี่ยนจากสตูดิโอโปรดักชันท้องถิ่นไปเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์หลายภาษาระดับโลก
“สำหรับผม มันคือประตูสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลก” ลูคัชกล่าว
ก้าวข้ามขีดจำกัดของการผลิตและการทำโลคัลไลเซชันแบบดั้งเดิม
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen ลูกค้าของ Fameplay ต้องพึ่งพาเวิร์กโฟลว์การผลิตแบบดั้งเดิมทั้งหมด
“โอกาสเดียวที่จะได้วิดีโอออกมาคือพวกเขาต้องสละเวลาไปที่สตูดิโอ เตรียมตัวถ่ายทำ ลงมือถ่าย แล้วรอขั้นตอนตัดต่อกับตรวจแก้ไฟนอล” ลูคาชกล่าว
กระบวนการนี้มีต้นทุนสูงใช้เวลามากและขยายการผลิตได้ยาก การสร้างคอนเทนต์หลายภาษายิ่งซับซ้อนกว่าเดิมไปอีก เอเจนซีแปลภาษาสามารถทำซับไตเติลหรือคำบรรยายได้แต่การทำวิดีโอโลคัลไลซ์แบบครบทุกภาษาสำหรับตลาดต่างประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกค้าส่วนใหญ่เพราะต้นทุนและความซับซ้อนของการผลิต
“เราไม่ได้ผลิตคอนเทนต์ระดับนานาชาติจนกว่าจะเชื่อมทุกขั้นตอนของการทำโลคัลไลเซชันเข้าด้วยกัน” ลูคาช์อธิบาย
บางโปรเจกต์ต้องเจอความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะตัวผู้บรรยายเองยังไม่มีอยู่จริง หนึ่งในโปรเจกต์หลักของ Fameplay ตอนนี้คือการสร้างผู้ประกาศข่าวกีฬาสังเคราะห์สำหรับ Flashscore แพลตฟอร์มผลการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่มีแฟนกีฬาใช้งานนับล้านคนทั่วโลก
“พวกเขาต้องการใบหน้าประจำทุกประเทศที่พวกเขาเข้าไปทำตลาดอยู่” ลูคาชกล่าว
แทนที่จะต้องจ้างพิธีกรในทุกตลาด Fameplay ใช้อวตาร AI ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งมอบคอนเทนต์แบบโลคัลไลซ์ให้ผู้ชมทั่วโลก
“สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามีคอนเทนต์ระดับนานาชาติได้” เขากล่าว
เลือก HeyGen เพื่อคุณภาพอวตารและการทำโลคัลไลเซชัน
ขณะที่ Fameplay ประเมินจำนวนเครื่องมือวิดีโอ AI ที่เพิ่มขึ้นในตลาด ทีมงานได้ทำการทดสอบเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่างแพลตฟอร์มอวตารและการพากย์เสียงหลายเจ้า เช่น Synthesia
“เราได้ทดสอบเครื่องมือต่างๆทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน” ลูคาชกล่าว
ท้ายที่สุดบริษัทเลือกใช้ HeyGen เพราะความสมจริง
“เราได้ค้นพบว่าคุณภาพของการลิปซิงก์แม้แต่ในเวอร์ชันแรกๆ ก็เหนือกว่าจริงๆ” ลูคาช์อธิบาย
คุณภาพระดับนั้นมีความสำคัญเพราะ Fameplay ไม่ได้แค่ลองใช้ AI เล่นๆ บริษัทต้องส่งมอบงานโปรดักชันระดับมืออาชีพให้ลูกค้าที่จ่ายเงินและต้องได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและน่าเชื่อถือ
“เราไม่ได้ใช้มันเป็นของเล่น แต่มันเป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพ” ลูคาชกล่าว
Fameplay กลายเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เอเจนซีรายแรกๆ ของ HeyGen โดยซื้อสล็อต avatar studio ประมาณ 50 สล็อตและสร้างเวิร์กโฟลว์การผลิตขึ้นรอบๆ แพลตฟอร์มนี้ นอกจากนี้บริษัทยังทำงานร่วมกับทีม HeyGen อย่างใกล้ชิด ให้ฟีดแบ็กที่ช่วยพัฒนาฟีเจอร์สำหรับเอเจนซีโดยเฉพาะ เช่น subspaces
ทุกวันนี้ Fameplay ไม่ได้แค่สร้างคอนเทนต์อวตารให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังฝึกอบรมทีมภายในของลูกค้าให้สามารถสร้างวิดีโอด้วยตัวเองบน HeyGen ได้อีกด้วย
สร้างโปรดักชัน AI หลายภาษาที่ขยายขนาดได้
เมื่อผสาน HeyGen เข้ากับกระบวนการผลิต Fameplay จึงสามารถพัฒนาเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับการสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ในระดับที่ขยายขนาดได้
ทุกโปรเจกต์เริ่มต้นจากการเขียนสคริปต์และการสร้างเสียง ทีมงานผสานอวตารของ HeyGen เข้ากับเวิร์กโฟลว์การโคลนเสียงระดับมืออาชีพเพื่อสร้างการแสดงหลายภาษาที่สมจริง
“เราเริ่มจากสคริปต์เสมอ เราไม่ด้นสด” ลูคาชกล่าว
ผลลัพธ์คือระบบที่สามารถสร้างคอนเทนต์หลายภาษาในปริมาณมากได้พร้อมทั้งคงความสม่ำเสมอของตัวละครและความสมจริงของภาพไว้
หนึ่งในโปรเจกต์เด่นของบริษัทคือ International Volleyball Academy ซีรีส์บน YouTube ที่เผยแพร่มาแล้ว 3 ปีในภาษาอังกฤษ สเปน และเยอรมัน โดยรายการนี้ใช้อวตาร AI ของโค้ชวอลเลย์บอลตัวจริงที่ต้องการเก็บรักษาและถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนของเขาไปทั่วโลก
“เขาอยากให้ทักษะและความรู้ของตัวเองถูกเก็บรักษาไว้เสมอ” ลูคาชกล่าว
เนื่องจากโค้ชยังเดินทางและฝึกสอนนักกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง การผลิตคอนเทนต์แบบดั้งเดิมจึงทำได้ยากในระยะยาว Fameplay จึงสร้างซีรีส์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้อวตาร HeyGen ควบคู่กับฟุตเทจจริง
อีกหนึ่งความสำเร็จครั้งใหญ่เกิดจากการทำโลคัลไลเซชันหลายภาษา รายการที่ Fameplay ผลิตรายการหนึ่งขยายจากภาษาต้นฉบับเช็กไปสู่ภาษาอื่นเพิ่มอีก 7 ภาษา
“นั่นยอดเยี่ยมมาก เป็นก้าวกระโดดในการเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่” ลูคาชกล่าว
ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลก
สำหรับ Fameplay แล้ว HeyGen ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง
“สิ่งที่น่าทึ่งคือการได้เห็นว่าบริษัทอย่างเราในยุโรปตอนกลางที่โฟกัสด้านการผลิตสื่อภาพและเสียงด้วย AI และ HeyGen สตาร์ทอัพใน LA และซานฟรานซิสโก ต่างก็ผ่านช่วงเวลาเดียวกันในการค้นหารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด” Lukáš กล่าว
ปัจจุบัน Fameplay ดำเนินงานทั้งในฐานะสตูดิโอโปรดักชันและพาร์ทเนอร์ด้านการใช้งาน AI สำหรับแบรนด์ ครีเอเตอร์ และบริษัทสื่อ ลูกค้าสามารถให้ Fameplay ดูแลการผลิตแบบครบวงจรผ่านบริการโปรดักชัน หรือใช้ subspaces เพื่อสร้างคอนเทนต์ได้เองโดยมีเอเจนซีคอยซัพพอร์ต
หัวใจสำคัญของเวิร์กโฟลว์นั้นคือ HeyGen
“สำหรับผมแล้ว HeyGen คือจุดยึดสำคัญในการรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครและการลิปซิงก์” ลูคาชกล่าว
ด้วยการผสานอวตาร AI การแปลวิดีโอหลายภาษา และเวิร์กโฟลว์การผลิตที่ขยายขนาดได้ Fameplay ได้เปลี่ยนตัวเองจากบริษัทโปรดักชันวิดีโอท้องถิ่นในเช็กให้กลายเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ระดับโลกอย่างแท้จริง