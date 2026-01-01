Stratasys เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ ช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อโลกที่ประหยัดยิ่งขึ้น มีความเป็นส่วนบุคคล และยั่งยืนมากขึ้น ในฐานะ Global Training Manager Michael Muenchow ดูแลการฝึกอบรมด้านเทคนิคสำหรับลูกค้าและทีมบริการ เพื่อให้ทีมงานทั่วโลกสามารถใช้งานอุปกรณ์ Stratasys ได้ด้วยเวลาใช้งานสูงสุด ประสิทธิภาพสูง และเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ทีมของ Michael รับผิดชอบการพัฒนาและส่งมอบการฝึกอบรมด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนลูกค้า วิศวกรบริการ ทีมขาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรในแต่ละภูมิภาค เมื่อรูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป วิดีโอกลายเป็นศูนย์กลางของวิธีที่ Stratasys ถ่ายทอดความรู้ แต่การขยายการฝึกอบรมวิดีโอคุณภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วโลกก็ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ
จัดการการอัปเดตและการทำโลคัลไลเซชันในวิดีโอเทรนนิง
ที่ Stratasys วิดีโอเป็นหนึ่งในวิธีหลักที่ผู้คนใช้ในการเรียนรู้ ลูกค้าและทีมบริการพึ่งพาวิดีโอสอนสั้นๆ คอนเทนต์แบบออนดีมานด์ และการเรียนรู้สไตล์ YouTube เพื่อรับคำตอบได้อย่างรวดเร็วและตรงตามบริบท
“ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านวิดีโอ” ไมเคิลอธิบาย “สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับผู้ชมทุกกลุ่ม”
ก่อนใช้ HeyGen การสร้างวิดีโอเทรนนิ่งต้องเจอกับ 2 ความท้าทายใหญ่ๆ คือการอัปเดตคอนเทนต์และการทำโลคัลไลเซชัน
เมื่อบันทึกวิดีโอเทรนนิ่งเสร็จแล้ว แม้จะแก้ไขเนื้อหาเพียงเล็กน้อยระหว่างรอบการรีวิวก็มักหมายถึงต้องกลับไปที่สตูดิโอเพื่อถ่ายทำใหม่ ส่งผลให้การเผยแพร่ล่าช้าและสร้างอุปสรรคให้กับผู้สร้างสื่อการสอน
“ถ้าผู้ตรวจมีคอมเมนต์ เราต้องหาวิธีแก้ไขหรือต้องถ่ายทำใหม่” ไมเคิลกล่าว “ซึ่งทำให้เสียเวลาและซับซ้อนมากขึ้น”
การทำโลคัลไลเซชันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ยิ่งกว่าเดิม เพื่อรองรับผู้ชมทั่วโลก Stratasys เคยต้องพึ่งพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรในการช่วยแปลหรือสร้างวิดีโอขึ้นใหม่ในภาษาอื่น การจ้างบริษัทภายนอกเพื่อแปลและผลิตวิดีโอเพิ่มเติมมักมีต้นทุนสูงเกินไป
“ถ้าไม่มีการทำโลคัลไลเซชันด้วย HeyGen เราไม่มีทางทำสิ่งนี้ในระดับใหญ่ได้เลย” ไมเคิลกล่าว
ใช้ HeyGen สร้างคอนเทนต์ครั้งเดียวแล้วโลคัลไลซ์ได้ทั่วโลก
HeyGen ช่วยให้ Stratasys ปรับมุมมองใหม่ต่อการเทรนนิงผ่านวิดีโอได้อย่างสิ้นเชิง แทนที่จะต้องอัดคอนเทนต์ใหม่ ทีมของ Michael สามารถกลับเข้าไปที่แพลตฟอร์ม ปรับสคริปต์ และสร้างวิดีโอขึ้นมาใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องกลับไปที่สตูดิโอถ่ายทำ ทำให้รอบการรีวิวเร็วขึ้นและการอัปเดตคอนเทนต์จัดการได้ง่ายกว่ามาก
แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดมาจากการทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
ด้วย HeyGen ตอนนี้ Stratasys สามารถสร้างวิดีโออบรมเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปทำโลคัลไลซ์เป็นหลายภาษาได้ด้วย batch localization, brand glossaries และกฎการบังคับออกเสียง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสายงานที่มีความเชิงเทคนิคสูง
“เรามีคำศัพท์จำนวนมากที่ไม่เป็นที่รู้จักเหมือนกันในแต่ละภาษา” ไมเคิลอธิบาย “ความสามารถในการควบคุมการแปลและการออกเสียงสำคัญมากสำหรับเรา”
ในหลายกรณี วิดีโอที่แปลและปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที ส่วนในกรณีอื่นๆ การพิสูจน์อักษรแบบเบาๆ ก็เพียงพอที่จะช่วยให้เนื้อหาถูกต้องแม่นยำโดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกเสียงใหม่ทั้งหมดหรือจ้างซัพพลายเออร์ภายนอก
HeyGen ยังช่วยให้สามารถสร้างวิดีโอเทรนนิงที่มีอวตารเป็นผู้นำการนำเสนอได้ทั่วทั้งองค์กร ทีมของ Michael ใช้อวตารสำหรับการเทรนนิงที่เกี่ยวกับลูกค้าและงานบริการ ขณะที่ทีมอื่นๆ เช่น ทีมวิศวกรรมระดับโลก ใช้อวตารสำหรับการเทรนนิงด้านเทคนิคและการควบคุมภายใน
ปรับการส่งมอบผ่าน LMS ให้ลื่นไหล พร้อมเส้นทางการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
หนึ่งในฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับ Stratasys คือการส่งออกเป็น SCORM และตัวเล่นแบบหลายภาษา ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถอัปโหลดคอนเทนต์การฝึกอบรมเพียงชุดเดียวเข้าสู่ระบบจัดการการเรียนรู้ของตนและส่งมอบได้ทั่วโลก ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์เนื้อหาโดยอัตโนมัติในภาษาที่เหมาะกับตนมากที่สุด
“ฟีเจอร์ multilingual player นี่ทรงพลังมาก” ไมเคิลกล่าว “เราสามารถสร้างคอนเทนต์ชิ้นเดียว มอบหมายให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้ และผู้ใช้ก็จะได้รับประสบการณ์ในรูปแบบที่เหมาะกับตัวเองที่สุด”
HeyGen ยังรองรับการแตกแขนงเนื้อหาและการเรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์ สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน เช่น การแก้ไขปัญหาหรือการติดตั้งเครื่องจักร ผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางการเรียนที่ตรงกับสถานการณ์ของตัวเอง แทนที่จะต้องรับชมวิดีโอคำแนะนำยาวๆ เพียงชิ้นเดียว
“เราสามารถสร้างได้ทั้งสองเวอร์ชันแล้วให้ผู้เรียนเลือกติดตามสิ่งที่ตรงกับตัวเองในช่วงเวลานั้นได้” ไมเคิลกล่าว
ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการฝึกอบรมระดับโลก
นับตั้งแต่เริ่มใช้ HeyGen Stratasys เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้:
- ยอดผู้ชมวิดีโอ YouTube เพิ่มขึ้น 120% จากการทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น
- หลีกเลี่ยงต้นทุนได้มากกว่า $1 ล้านจากการไม่จ้างเอาต์ซอร์สงานแปลและโลคัลไลซ์วิดีโอ
- อัปเดตคอนเทนต์ได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องกลับไปที่สตูดิโอ
- ส่งมอบการเทรนนิ่งทั่วโลกได้ง่ายขึ้นและขยายขนาดได้มากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับ LMS
“นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้จริงๆ มาก่อนเลย” ไมเคิลกล่าว “ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงลูกค้า ทีมบริการ และทีมขายได้ในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน”
นอกเหนือจากตัวเลขแล้ว HeyGen ยังช่วยทำให้ประสบการณ์พัฒนาเนื้อหาฝึกอบรมง่ายขึ้น นักออกแบบการสอนสามารถใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยอย่าง PowerPoint นำเข้าเนื้อหา เพิ่มสคริปต์ และให้อวตารเป็นผู้ถ่ายทอดการฝึกอบรมได้
“ถ้าคุณรู้วิธีสร้างพรีเซนเทชัน คุณก็ใช้ HeyGen ได้” ไมเคิลกล่าว “มันยืดหยุ่นและใช้งานง่าย”
สำหรับ Michael หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของ HeyGen คือความเป็นพาร์ตเนอร์กันเอง
“สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือความรู้สึกว่าเราได้เติบโตไปด้วยกัน” เขากล่าว “การที่เสียงของเราถูกได้ยินในฐานะลูกค้าองค์กร การส่งต่อฟีดแบ็ก และได้เห็นมันถูกเปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่จับต้องได้ นั่นสำคัญมาก”
คำแนะนำของเขาต่อคนอื่นนั้นเรียบง่าย: “ลองสำรวจเครื่องมือและทดลองใช้ดู”
“ลองทำโลคัลไลเซชัน ลองใช้อวตาร สร้างแฝดดิจิทัลของตัวเอง ทดสอบโทนการสื่อสารแบบต่างๆ” ไมเคิลกล่าว “ถ้าไม่ลองใช้ HeyGen ก็เท่ากับปล่อยโอกาสในการเข้าถึงผู้คนจำนวนมากทิ้งไปเปล่าๆ”