บางเรื่องราวไม่อาจถ่ายทำเป็นวิดีโอได้ ไม่ใช่เพราะไม่คุ้มค่าที่จะเล่า แต่เพราะมันเกินขีดจำกัดของการโปรดักชันแบบดั้งเดิม
ลองจินตนาการว่ามีผู้บรรยายกีฬาอยู่บนจุดชมวิวเหนือเมืองลอสแอนเจลิส หรือออกอากาศจากกลางไทม์สแควร์ไม่กี่นาทีก่อนเริ่มแข่ง หรือวิเคราะห์เกมก่อนแข่งจากปราสาททรายบนชายหาดส่วนตัว
สำหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกของ Telemundo สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่การลองจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ แต่คือบรีฟงานครีเอทีฟจริงๆ
เครือข่ายต้องการสร้างความประหลาดใจให้ผู้ชมด้วยโมเมนต์แบบภาพยนตร์ที่การผลิตแบบดั้งเดิมทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ ความท้าทายคือการทำให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นจริงท่ามกลางหนึ่งในอีเวนต์กีฬาที่ดำเนินไปเร็วที่สุด ซึ่งคู่แข่งขันเปลี่ยนทุกวัน ไทม์ไลน์การผลิตถูกบีบเหลือไม่กี่ชั่วโมง และทุกการออกอากาศต้องได้มาตรฐานโทรทัศน์
โดยทำงานร่วมกับเอเจนซีบันเทิงและกีฬาแนวหน้าระดับโลก Creative Artists Agency (CAA) และ Telemundo HeyGen ช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์นั้นให้กลายเป็นจริงด้วยการสร้างเซกเมนต์ออกอากาศที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวน 4 ชิ้นซึ่งออกอากาศตลอดการถ่ายทอดการแข่งขันรอบน็อกเอาต์ฟุตบอลโลกของ Telemundo
โปรเจกต์นี้ถือเป็นความร่วมมือถ่ายทอดสดครั้งใหญ่ครั้งแรกของ HeyGen และแสดงให้เห็นว่าวิดีโอ AI ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีเชิงทดลองมาเป็นเครื่องมือโปรดักชันที่พร้อมใช้งานในช่วงไพรม์ไทม์แล้ว
โปรเจกต์นี้ไม่ใช่การเข้ามาแทนที่สิ่งที่ Telemundo วางแผนไว้แล้ว แต่เป็นการเพิ่มองค์ประกอบใหม่ที่สร้างสรรค์เข้าไปในรายการถ่ายทอดสดที่ออกอากาศอยู่แล้ว โดยใช้ AI อย่างมีเจตนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและขยายขอบเขตสิ่งที่การรายงานสดสามารถทำได้
เล่าเรื่องราวให้ไกลเกินขีดจำกัดของการผลิต
ความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การหาสถานที่ที่น่าสนใจ แต่คือการทำให้สถานที่ที่เป็นไปไม่ได้ดูน่าเชื่อพอที่จะรองรับเรื่องราวได้
การโปรดักชันแบบดั้งเดิมจะต้องใช้หลายทีมงาน การเดินทางระหว่างประเทศ การขออนุญาตสถานที่ งานวิชวลเอฟเฟกต์ และการโพสต์โปรดักชันอีกหลายสัปดาห์ ซึ่งไทม์ไลน์ทั้งหมดนั้นไม่สอดคล้องกับทัวร์นาเมนต์ที่คู่แข่งรอบต่อไปจะถูกตัดสินได้เพียงไม่กี่วันก่อนออกอากาศ
แทนที่จะถามว่ากล้องสามารถไปถ่ายที่ไหนได้ ทีมงานเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่า ถ้าไม่มีข้อจำกัดด้านการโปรดักชันเลย เรื่องราวควรเกิดขึ้นที่ไหน
การเปลี่ยนมุมมองครั้งนั้นเปิดทางให้กับแนวคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่อย่างสิ้นเชิง
ออกแบบโมเมนต์แทนการถ่ายทำวิดีโอ
แคมเปญสุดท้ายมีผู้บรรยายจาก Telemundo สี่คนอยู่ในฉากภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากทัวร์นาเมนต์นี้:
- Adriana Monsalve ปรากฏตัวในมุมมองที่มองเห็นเมืองลอสแอนเจลิส
- Pablo Mariño กลายเป็น "El Gran DT" กลางไทม์สแควร์
- José Luis López Salido วิเคราะห์เกมจากปราสาททรายบนชายหาดส่วนตัวในไมอามี
- Luis Omar Tapia ยืนอยู่คนเดียวบริเวณกลางสนามใน Dallas Stadium.
แต่ละช่วงยาวประมาณ 20 ถึง 30 วินาที และออกอากาศระหว่างรายการพรีเกมของ Telemundo ตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
เป้าหมายไม่ใช่การทำให้ผู้ชมเชื่อว่าช่วงเวลาเหล่านี้เกิดขึ้นจริง แต่คือการเปิดรับ AI ในฐานะสื่อสร้างสรรค์ที่สามารถพาพิธีกรและทีมงานไปอยู่ในสถานที่ที่กล้องไม่อาจไปถึงได้
แทนที่จะซ่อนเทคโนโลยี ทีมโปรดักชันกลับเลือกเฉลิมฉลองให้กับมัน
สร้างเพื่อออกอากาศ ไม่ใช่เพื่อโซเชียลมีเดีย
การสร้างรายการโทรทัศน์แบบภาพยนตร์นั้นแตกต่างจากการสร้างวิดีโอบนโซเชียลอย่างมาก
ทุกเซกเมนต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบสำหรับออกอากาศ พร้อมทั้งยังต้องฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ชมที่ใช้ภาษาสเปน และรองรับการแก้ไขสคริปต์ที่มักจะส่งมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มการผลิต
เวิร์กโฟลว์นี้ผสานการทำงานของสองทีมเฉพาะทางจาก HeyGen
ทีม Avatar แปลงฟุตเทจที่ถ่ายทำในกองถ่ายของ Telemundo ให้กลายเป็นการแสดงดิจิทัลที่มีอารมณ์และความรู้สึกด้วย Avatar V, Voice N และ Video TTS โดยยังคงเอกลักษณ์ของผู้บรรยายแต่ละคนไว้ พร้อมเปิดโอกาสให้สร้างการแสดงแบบไดนามิกในสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งหมด
จากนั้นทีมโปรดักชันของ HeyGen ได้สร้างโลกภาพยนตร์รอบการแสดงแต่ละชิ้น ผสมผสานฉากต่างๆ ปรับแต่งการเคลื่อนไหว เพิ่มความคมชัดของฟุตเทจ และเตรียมไฟล์งานทุกชิ้นสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์
จังหวะดำเนินเรื่องเร็วทันกับการแข่งขันเอง
การสร้างแต่ละรอบใช้เวลาเพียงประมาณห้าถึงสิบ นาที ทำให้สามารถได้ผลงานตัวเลือกประมาณยี่สิบชิ้นต่อชั่วโมง การแก้ไขบทสนทนามักทำให้เสร็จได้ภายในสิบห้านาที ช่วยให้โปรดิวเซอร์ปรับตัวตามคู่แข่งขันที่เปลี่ยนไปได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องสร้างลำดับทั้งหมดใหม่
เมื่อไฟล์งานทั้งหมดถูกส่งถึง Telemundo ก็แทบจะพร้อมออกอากาศอยู่แล้วพร้อมเสียงบรรยากาศครบถ้วน ทีมโพสต์โปรดักชันของเครือข่ายได้เพิ่มเพลงลิขสิทธิ์และมิกซ์เสียงขั้นสุดท้ายให้เรียบร้อยก่อนออกอากาศ
สร้างสรรค์ด้วยทีมมืออาชีพในทุกขั้นตอน
ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีตัวผู้บรรยายเอง พิธีกรทั้งสี่คนจาก Telemundo เข้าร่วมโครงการด้วยความยินยอมอย่างเต็มที่ และยังคงควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าตัวเองจะปรากฏตัวอย่างไรและพูดอะไร
การทำงานร่วมกับ CAA Vault ซึ่งเป็นโซลูชันแบบครบวงจรของ CAA สำหรับการบันทึก จัดเก็บ และให้สิทธิ์ใช้งานภาพดิจิทัล เสียง และทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สามารถพาทีมผู้บรรยายไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กล้องไม่อาจเข้าถึงได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงให้พวกเขาควบคุมชื่อ ภาพลักษณ์ และสิทธิความเหมือนของตนเองได้ตลอดเวลา
จัดการทุกรายละเอียดที่ผู้ชมไม่ทันสังเกต
เทคโนโลยีทำให้โปรเจกต์นี้เป็นไปได้ รายละเอียดต่างๆ ทำให้มันน่าเชื่อถือ
การออกเสียงภาษาสเปน จังหวะการพูด และสำเนียงท้องถิ่นได้รับการปรับให้เนียนขึ้นผ่านรอบการรีวิวหลายครั้งร่วมกับโปรดิวเซอร์เจ้าของภาษาสเปน ทุกการแสดงถูกประเมินทั้งจังหวะ อารมณ์ และความสมจริงอย่างละเอียดก่อนส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ
ทีมโปรดักชันยังแก้ไขความท้าทายด้านการแสดงที่ละเอียดอ่อนนับไม่ถ้วน ตั้งแต่การเคลื่อนไหวของมือและสีหน้าท่าทางไปจนถึงคุณภาพเสียงและการซิงก์ให้ตรงกัน
การปรับแต่งเหล่านั้นเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการที่สคริปต์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามผลการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ ทำให้ต้องเร่งตารางการผลิตให้กระชับเหลือรอบการทำงานแบบข้ามคืน
โปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่การทดลองสร้างวิดีโอ AI เท่านั้น แต่เป็นการผลิตรายการถ่ายทอดสดที่ออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่ต้นจนจบ
พิมพ์เขียวสำหรับอนาคตของการออกอากาศ
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตรายการโทรทัศน์ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ หากทีมงานหรือผู้ดำเนินรายการไม่สามารถเดินทางได้ หากไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ทัน หรือหากเดดไลน์มาถึงเร็วเกินไป ไอเดียสร้างสรรค์หลายอย่างก็ไม่เคยได้ออกอากาศเลย
ความร่วมมือนี้ชี้ให้เห็นถึงอนาคตที่ต่างออกไป แทนที่จะเข้ามาแทนที่กล้อง ทีมถ่ายทำ หรือการโปรดักชันแบบดั้งเดิม AI กลับช่วยขยายขอบเขตจินตนาการของทีมโปรดักชันตั้งแต่จุดเริ่มต้น
Telemundo ไม่ได้ใช้ AI เพราะมันเป็นของใหม่
เครือข่ายเลือกใช้เทคโนโลยีนี้เพราะมอบวิธีใหม่ที่ล้ำสมัยในการจัดการคอนเทนต์ที่ซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ภายใต้ข้อจำกัดของการผลิตแบบดั้งเดิมในสถานการณ์ถ่ายทอดสดกีฬา
สำหรับ HeyGen โปรเจกต์นี้มีความหมายมากกว่าการเป็นแคมเปญที่ประสบความสำเร็จ มันแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในเครือข่ายผู้แพร่ภาพกระจายเสียงที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมจะเชื่อมั่นในทาเลนต์ที่สร้างจาก AI ในระหว่างมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ภายใต้เดดไลน์แบบเรียลไทม์ ในสภาพแวดล้อมการออกอากาศที่คุณภาพไม่ใช่แค่ตัวเลือก
หมุดหมายครั้งนั้นมีความสำคัญไกลเกินกว่าแค่ในวงการกีฬา
เวิร์กโฟลว์การผลิตแบบเดียวกันนี้ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงตอบสนองต่อข่าวด่วนได้รวดเร็ว เปิดโอกาสให้สตูดิโอบันเทิงสามารถพานักแสดงไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปไม่ได้ในโลกจริง และมอบวิธีการใหม่ทั้งหมดให้ครีเอเตอร์ใช้เล่าเรื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา ภูมิศาสตร์ หรือการถ่ายทำจริง
คำถามในตอนนี้ไม่ใช่ว่า AI ควรมีบทบาทในงานออกอากาศหรือไม่ แต่คือผู้เล่าเรื่องรุ่นต่อไปจะสร้างสรรค์อะไรด้วย AI