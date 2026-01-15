วิดีโอสื่อสารภายในที่พนักงานทุกคนอยากดูจริงๆ
อัปเดตจาก CEO ประกาศสำคัญของบริษัท การสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลง—สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเพื่อสื่อสารกับพนักงานทั้งองค์กรในภาษาของพวกเขาได้ โดยไม่ต้องนัดตารางผู้บริหารหรือจองทีมโปรดักชัน
ปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร
ดูว่าทีมภายในองค์กรแบบเดียวกับคุณขยายการสื่อสารและสร้างความสอดประสานได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นวิดีโอ AI สุดล้ำสมัย
ความท้าทายด้านการสื่อสารภายในองค์กร
ทีมงานของคุณกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ทำงานแบบกระจายตัว และจมอยู่กับอีเมล ข้อความสำคัญถูกกลบหาย ทาวน์ฮอลล์จัดตอนตี 3 สำหรับพนักงานครึ่งหนึ่ง ผู้บริหารมีเวลาแค่ 15 นาทีระหว่างประชุม ไม่ได้มีเวลา 2 วันสำหรับการถ่ายทำวิดีโอ และต่อให้ผลิตวิดีโอออกมาได้ ก็มักมีแค่ภาษาเดียวสำหรับพนักงานที่พูดกันเป็นสิบภาษา ผลลัพธ์คือการสื่อสารสำคัญไม่เข้าถึงคน เปลี่ยนแปลงองค์กรไม่เดินหน้า และพนักงานรู้สึกห่างเหินจากผู้นำ โน้ตตัวอักษรอย่างเดียวไม่พออีกต่อไป แต่การผลิตวิดีโอให้เร็วและใหญ่พอในระดับที่องค์กรของคุณต้องการดูเหมือนเป็นไปไม่ได้
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนทีมสื่อสารภายในของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพ เขียนข้อความของคุณเอง หรือให้ AI ช่วยร่าง เลือกอวตาร AI หรือ โคลนเสียงผู้บริหารของคุณแล้วสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องกังวลเรื่องตารางเวลา ไม่ต้องรอการผลิต CEO ไม่ว่างอยู่สำนักงาน? ดิจิทัลทวินของเขายังสามารถส่งอัปเดตประจำไตรมาสได้อยู่ดี มีพนักงานทั่วโลก? แปลได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ให้ทุกคนได้ยินข้อความเป็นภาษาของตัวเอง ส่งสารภายในได้เร็วทันจังหวะการขับเคลื่อนขององค์กรคุณ
ทุกสิ่งที่ทีมสื่อสารภายในต้องมีเพื่อเข้าถึงพนักงานทุกคน
Executive Digital Twins
CEO ของคุณไม่สามารถอัดวิดีโอทุกอัปเดตได้ โคลนผู้บริหารของคุณ เพียงครั้งเดียว จากนั้นนำตัวตนของพวกเขาไปใช้ในทุกช่องทางการสื่อสารได้ไม่จำกัด น้ำเสียงสม่ำเสมอ การสื่อสารจริงใจ ไม่มีปัญหาเรื่องตารางเวลา ผู้นำยังคงมองเห็นได้แม้ในเวลาที่ไม่ว่าง
• สร้างอวตารผู้บริหารจากการบันทึกวิดีโอสั้นๆ
• รักษาเสียงและตัวตนที่เป็นธรรมชาติ
• อัปเดตสคริปต์ได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่
การปรับเนื้อหาให้เหมาะกับทีมงานทั่วโลก
ข้อความเดียวสื่อสารได้ทุกภาษาที่พนักงานของคุณใช้ การแปลวิดีโอ AI ช่วยโลคัลไลซ์การสื่อสารจากผู้บริหารเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ ทำให้ข้อความจาก CEO ของคุณฟังดูเป็นเจ้าของภาษาทั้งใน Spanish, Mandarin, German, Hindi ไม่เหมือนคอนเทนต์ที่ถูกพากย์ทับ
• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นตัวตนของผู้บริหารไว้
• ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการเคลื่อนไหวบนใบหน้า
• ปล่อยใช้งานทั่วโลกได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
ระยะเวลาการผลิตที่รวดเร็ว
การประกาศข่าวสำคัญไม่อาจรอตามตารางการโปรดักชันได้ สร้างวิดีโอภายในให้เสร็จในไม่กี่นาที แทนการใช้เวลาหลายสัปดาห์แบบการโปรดักชันดั้งเดิม ข่าวด่วน อัปเดตเร่งด่วน การเปลี่ยนแปลงที่มีกรอบเวลาแน่นอน—สื่อสารได้ทันทีเมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
• สร้างวิดีโอได้ในไม่กี่นาที
• ไม่ต้องจองสตูดิโอ
• ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้แบบเรียลไทม์
PowerPoint เป็นวิดีโอ
เปลี่ยนพรีเซนเทชันที่มีอยู่ให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ อัปโหลดสไลด์ town hall หรือ all-hands ของคุณ แล้ว HeyGen จะเพิ่มการบรรยายด้วยอวตาร ทรานซิชัน และงานโปรดักชันระดับมืออาชีพ ไลบรารีคอนเทนต์ของคุณจะกลายเป็นไลบรารีวิดีโอได้โดยไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด
• นำเข้าพรีเซนเทชันที่มีอยู่
• เพิ่มผู้นำเสนออวตารโดยอัตโนมัติ
• รักษาโครงสร้างและข้อความเดิมไว้
ความสม่ำเสมอของแบรนด์และข้อความ
กำหนดข้อความสื่อสาร อัตลักษณ์แบรนด์ และคำศัพท์ที่ได้รับอนุมัติให้ชัดเจนด้วย Brand Kit Brand Glossary ช่วยให้ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อผู้บริหารถูกออกเสียงอย่างถูกต้องทุกครั้งในทุกภาษา
• รวมทรัพยากรแบรนด์ไว้ในที่เดียว
• ควบคุมการออกเสียงสำหรับคำสำคัญ
• ผลลัพธ์สอดคล้องกันในทุกช่องทางการสื่อสาร
การสื่อสารที่เข้าถึงได้
เข้าถึงพนักงานทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะรับชมคอนเทนต์แบบใด คำบรรยายอัตโนมัติ แทร็กหลายภาษา และรูปแบบไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ ช่วยให้ข้อความของคุณส่งถึงทุกคนไม่ว่าจะรับชมผ่านเดสก์ท็อป มือถือ หรือออฟไลน์
• คำบรรยายอัตโนมัติ
• หลายเวอร์ชันหลายภาษา
• รูปแบบการเผยแพร่ที่ยืดหยุ่น
จากข้อความสู่การเผยแพร่ทั่วโลกใน 3 ขั้นตอน
ร่างข้อความสื่อสารของคุณ
เขียนสคริปต์ของคุณ อัปโหลดบันทึกที่มีอยู่ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์ด้วย AI ช่วยร่างข้อความให้ เริ่มจากหัวข้อสำคัญ โน้ตพรีเซนเทชัน หรือบรีฟเชิงกลยุทธ์ได้เลย ไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมด
เลือกผู้นำเสนอของคุณ
เลือกอวตาร AI ที่สะท้อนตัวตนองค์กรของคุณ หรือใช้ดิจิทัลทวินของผู้บริหารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่น่าเชื่อถือ ปรับเสียง โทน และสไตล์ภาพให้สอดคล้องกับแบรนด์และรูปแบบการสื่อสารของคุณ
สร้างและกระจาย
คลิกสร้าง ภายในไม่กี่นาทีคุณก็จะได้วิดีโอภายในองค์กรแบบมืออาชีพ แปลเป็นทุกภาษาที่ทีมงานของคุณใช้ได้ในคลิกเดียว กระจายคอนเทนต์ผ่านอินทราเน็ต Slack อีเมล หรือแพลตฟอร์มวิดีโอภายในของคุณ
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการสื่อสารภายในองค์กร
การสื่อสารของผู้บริหาร
ทำให้ผู้นำยังคงมองเห็นได้ชัดโดยไม่รบกวนตารางงานของพวกเขามากเกินไป อัปเดตจาก CEO การประกาศจากบอร์ด ทิศทางเชิงกลยุทธ์—วิดีโอผู้บริหารที่รักษาความเป็นตัวตนไว้อย่างแท้จริงในทุกการสื่อสาร
กรณีการใช้งาน: ส่งอัปเดตรายไตรมาสจาก CEO ถึงพนักงานทั่วโลกเป็น 12 ภาษาได้โดยไม่ต้องนัดอัดวิดีโอแม้แต่ครั้งเดียว
ประกาศจากบริษัท
ข่าวด่วน การเปลี่ยนแปลงในองค์กร การอัปเดตนโยบาย—สื่อสารได้ทันทีเมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ต้องรอคิวโปรดักชันหรือรอตารางผู้บริหาร
กรณีการใช้งาน: ประกาศการเข้าซื้อกิจการหรือข่าวสำคัญของบริษัทภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังได้รับอนุมัติ เพื่อสื่อสารถึงพนักงานทุกคนพร้อมกัน
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
โครงการสำคัญต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอในทุกระดับและทุกพื้นที่ วิดีโอช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังได้ดีกว่าโน้ตหรือบันทึกข้อความ และการทำโลคัลไลซ์ช่วยให้ไม่มีใครถูกมองข้าม
กรณีการใช้งาน: สนับสนุนการทรานส์ฟอร์มดิจิทัลด้วยวิดีโอที่อธิบายระบบใหม่ ขั้นตอนการทำงาน และความคาดหวังต่างๆ ในภาษาของพนักงานทุกคน
ทาวน์ฮอลล์และการประชุมพนักงานทั้งหมด
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าร่วมแบบสดได้ สร้างเวอร์ชันออนดีมานด์ของการประชุมสำคัญเพื่อให้พนักงานสามารถรับชมได้ในเวลาที่สะดวก ตามโซนเวลาและภาษาของแต่ละคน
กรณีการใช้งาน: เปลี่ยนการประชุมทุกไตรมาสให้เป็นซีรีส์วิดีโอออนดีมานด์ที่เข้าถึงได้สำหรับทุกกะ ทุกสาขา และทุกกลุ่มภาษา
แนวทางที่พิสูจน์แล้ว: Workday ผลิตคอนเทนต์ภายในเป็น 10-15 ภาษาในวิดีโอแต่ละชิ้น ลดเวลาทำโลคัลไลซ์จากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที
วัฒนธรรมและค่านิยม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิดีโอที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการเกินไป ข้อความต้อนรับ ไฮไลต์คุณค่าหลัก การประกาศเชิดชูผลงาน—คอนเทนต์ที่ช่วยสร้างความผูกพันให้ทีมที่กระจายตัวอยู่หลายที่
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอสปอตไลต์วัฒนธรรมองค์กรประจำเดือนที่นำเสนอผู้นำและสมาชิกทีมหลากหลายคนได้ โดยไม่ต้องนัดหมายตารางถ่ายทำ
การสื่อสารในภาวะวิกฤต
เมื่อสถานการณ์เร่งด่วนต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนและทันที ไม่สามารถรอขั้นตอนการผลิตได้ สร้างวิดีโอตอบสนองภาวะวิกฤตได้ภายในไม่กี่นาที แปลได้ทันที และกระจายไปยังทุกช่องทาง
กรณีการใช้งาน: ส่งอัปเดตด้านความปลอดภัยหรือการปฏิบัติงานที่สำคัญถึงพนักงานทั้งองค์กรภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดสถานการณ์
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกไปจนถึงวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายกับคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอสื่อสารภายในคืออะไร?
วิดีโอการสื่อสารภายในคือคอนเทนต์วิดีโอที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานภายในองค์กร ไม่ใช่เพื่อการตลาดภายนอก ตัวอย่างเช่น อัปเดตจากผู้บริหาร การประกาศข่าวสารของบริษัท การสื่อสารด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทาวน์ฮอลล์ คอนเทนต์ด้านวัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารในภาวะวิกฤต HeyGen ช่วยให้ทีม internal comms ผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพในปริมาณมากได้ด้วยอวตาร AI และการสังเคราะห์เสียง โดยไม่ต้องมีต้นทุนการโปรดักชันแบบวิดีโอรูปแบบเดิม
จะสร้างคอนเทนต์สื่อสารจากผู้บริหารโดยไม่ต้องให้ผู้บริหารมาถ่ายวิดีโอได้อย่างไร
โคลนผู้บริหารของคุณ เพียงครั้งเดียวจากการบันทึกวิดีโอสั้นๆ จากนั้นดิจิทัลทวินของพวกเขาสามารถส่งสารได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตรายไตรมาส ประกาศสำคัญ หรือข้อความถึงทีม โดยไม่ต้องใช้เวลาอัดวิดีโอเพิ่ม เมื่อสคริปต์เปลี่ยนก็แค่อัปเดตแล้วสร้างวิดีโอใหม่ ผู้บริหารอัดเพียงครั้งเดียว แต่ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาสามารถขยายไปได้ทุกการสื่อสาร
สามารถแปลวิดีโอภายในสำหรับพนักงานทั่วโลกของเราได้ไหม
ได้แน่นอน—นี่คือหนึ่งในจุดแข็งหลักของ HeyGen สำหรับการสื่อสารภายใน สร้างคอนเทนต์การสื่อสารของคุณเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง จากนั้นใช้ AI video translation เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาอื่นๆ ได้มากกว่า 175 ภาษา การแปลครอบคลุมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บริหารฟังดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และการลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียง) Workday ผลิตคอนเทนต์ต่อวิดีโอใน 10-15 ภาษาโดยใช้วิธีนี้
สามารถสร้างวิดีโอสื่อสารภายในได้เร็วแค่ไหน?
วิดีโอภายในส่วนใหญ่สร้างเสร็จได้ภายในไม่กี่นาที Workday รายงานว่าสามารถลดเวลาทำโลคัลไลเซชันจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่นาที ระยะเวลาที่ใช้จริงขึ้นอยู่กับความยาวและความซับซ้อนของวิดีโอ แต่การเปลี่ยนจากไทม์ไลน์การโปรดักชันแบบเดิม (หลายวันถึงหลายสัปดาห์) มาเป็นการส่งมอบภายในวันเดียวกันถือเป็นเรื่องปกติ การสื่อสารเร่งด่วนสามารถสร้างและกระจายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
สามารถแปลงการนำเสนอทาวน์ฮอลล์ของเราให้เป็นวิดีโอได้ไหม
ได้แน่นอน อัปโหลดไฟล์ PowerPoint, Google Slides หรือพรีเซนเทชันแบบ PDF แล้ว HeyGen จะเปลี่ยนให้เป็นวิดีโอพร้อมอวตารบรรยาย เนื้อหาและโครงสร้างเดิมของคุณจะถูกเก็บไว้ครบถ้วน พร้อมเพิ่มความเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสร้างเวอร์ชัน on-demand ของอีเวนต์แบบไลฟ์ เพื่อให้พนักงานในเขตเวลาที่ต่างกันเข้าถึงได้
จะรักษาข้อความสื่อสารให้สอดคล้องกันในทุกช่องทางได้อย่างไร?
Brand Kit ของ HeyGen ช่วยรวมศูนย์อัตลักษณ์แบรนด์ของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นสี ฟอนต์ โลโก้ และชุดอวตารที่อนุมัติแล้ว ส่วน Brand Glossary ช่วยควบคุมการออกเสียงชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ และคำศัพท์ภายในองค์กร ไม่ว่ากำลังสร้างวิดีโออัปเดตจาก CEO หรือประกาศถึงทีม วิดีโอทุกชิ้นจะคงมาตรฐานแบรนด์ไว้อย่างสม่ำเสมอ
HeyGen มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการสื่อสารภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญหรือไม่
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมสื่อสารภายในองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์ที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญภายในองค์กร HeyGen มีเวิร์กสเปซเฉพาะพร้อมการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI ของเรา
สามารถเผยแพร่วิดีโอผ่านช่องทางภายในที่ใช้อยู่เดิมได้หรือไม่
ได้ HeyGen ส่งออกไฟล์วิดีโอรูปแบบมาตรฐาน MP4 ที่ใช้งานได้กับทุกช่องทางการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นอินทราเน็ต SharePoint Slack Microsoft Teams อีเมล แพลตฟอร์มวิดีโอภายในองค์กร หรือป้ายดิจิทัล นอกจากนี้ยังฝังวิดีโอลงบนหน้าเว็บได้โดยตรงหรือแชร์ผ่านลิงก์ก็ได้ ฟอร์แมตนี้ใช้งานได้ทุกที่ที่พนักงานของคุณรับชมคอนเทนต์อยู่แล้ว
ควรจัดการกับเขตเวลาและตารางการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร?
ได้ HeyGen มีการติดตามการรับชมและการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อให้คุณรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายคนไหนดูวิดีโอของคุณ ดูนานแค่ไหน และเมื่อไหร่ ใช้ intent data เหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตามต่อ ลูกค้าเป้าหมายที่ดูวิดีโอจบทั้งคลิปมักมีความสนใจมากกว่าคนที่ไม่เปิดดู การเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้ผูกกับดีลในระบบได้อย่างครบถ้วน
ทีมสื่อสารของเราหลายคนใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม
ได้HeyGen สำหรับธุรกิจ มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร ครีเอเตอร์คอนเทนต์ และหัวหน้าทีมประจำภูมิภาคสามารถทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอวตารผู้บริหารที่ได้รับอนุมัติ องค์ประกอบแบรนด์ และเทมเพลตต่างๆ ได้อย่างสะดวก ฟังก์ชันการจัดการสิทธิ์ช่วยให้ผู้ดูแลระบบควบคุมการเข้าถึงและรักษาความสอดคล้องของข้อความได้
สามารถสร้างคอนเทนต์สำหรับการสื่อสารภายในประเภทใดได้บ้าง
HeyGen รองรับรูปแบบการสื่อสารภายในแทบทุกประเภท: อัปเดตจากผู้บริหาร ประกาศจากบริษัท วิดีโอการจัดการการเปลี่ยนแปลง สรุป town hall คอนเทนต์สำหรับการปฐมนิเทศ อธิบายนโยบาย คอนเทนต์ด้านวัฒนธรรมและค่านิยม ประกาศเชิดชูผลงาน การสื่อสารยามวิกฤต และอื่นๆ อีกมากมาย แค่เขียนข้อความที่ต้องการ HeyGen ก็สามารถสร้างวิดีโอให้ได้ในทุกภาษา
สิ่งนี้แตกต่างจากการผลิตวิดีโอภายในแบบดั้งเดิมอย่างไร?
การผลิตวิดีโอภายในแบบดั้งเดิมต้องนัดผู้บริหาร จองสตูดิโอ ถ่ายทำ และตัดต่อ ซึ่งมักใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ต่อคอนเทนต์ 1 ชิ้น แล้วยังต้องคูณด้วยจำนวนภาษาทั้งหมดที่ต้องการเข้าถึง HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมแปลเป็นทุกภาษาได้ทันที ทีมสื่อสารภายในจำนวนมากรายงานว่าสามารถเพิ่มปริมาณวิดีโอได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรหรือจำนวนพนักงานฝ่ายผลิต
