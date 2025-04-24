ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาใช้ HeyGen แปลสุนทรพจน์ในการประชุม World Economic Forum ได้อย่างไร

ก้าวข้ามพรมแดนและข้อจำกัดด้านภาษา

World Economic Forum เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มอบแพลตฟอร์มระดับโลกที่เป็นกลางและไม่แสวงหากำไรสำหรับการสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประชุม World Economic Forum ล่าสุดที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา Javier Milei ใช้ฟีเจอร์ Video Translation ของ HeyGen เพื่อแปลสุนทรพจน์ของเขาแบบเรียลไทม์จากภาษาสเปนเป็นหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนแมนดาริน และภาษาอาหรับ

ด้วย HeyGen Javier Milei สามารถกล่าวสุนทรพจน์ทั้งหมดของเขาด้วยสำเนียงจริงของตัวเองโดยไม่ต้องพากย์เสียงให้ผู้ชมทั่วโลกข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์และอุปสรรคด้านภาษาได้อย่างไร้รอยต่อ แตกต่างจากการพากย์เสียง HeyGen สามารถลิปซิงก์เสียงได้อย่างแม่นยำและจับคู่สำเนียง น้ำเสียง และโทนเสียงของผู้พูดได้อย่างสมจริงโดยไม่หน่วงในมากกว่า 175 ภาษา

ค้นพบว่า Pyne ใช้เทคโนโลยีวิดีโอ AI เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำให้การสร้างคอนเทนต์เป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไร อ่านเคสสตัดดี้ฉบับเต็มบน HeyGen

Ratava ขยายการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้ 98% ด้วยอวตาร AI ของ HeyGen ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล รองรับหลายภาษา และพร้อมใช้งานตามต้องการได้ โดยไม่ติดข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

Sibelco ยกระดับความปลอดภัยและการฝึกอบรมภายในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ของ HeyGen พลิกโฉมการมีส่วนร่วมและช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

