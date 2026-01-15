วิดีโอการอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก
แทนที่ไฟล์ PDF ล้าสมัยและทีมถ่ายทำราคาแพงด้วยวิดีโอ AI ที่ช่วยมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เหมือนกันทุกแผนก ทุกสาขา และทุกภาษา ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะต้องรอเป็นเดือน
ปัญหาการอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณไม่เคยหยุดนิ่ง การอัปเดต HIPAA โปรโตคอลด้านความปลอดภัย นโยบาย HR ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่การสร้างวิดีโอเทรนนิงให้ทันตามนั้นกลับต้องประสานงานกองถ่าย จองเวลา SME ที่ไม่เคยมีเวลา และรอคอนเทนต์เป็นเดือนๆ กว่าจะเสร็จก็ล้าสมัยตั้งแต่ยังไม่ทันปล่อยใช้งาน ขณะเดียวกันพนักงานของคุณกระจายอยู่หลายสาขา หลายภาษา หลายโซนเวลา แต่ทุกคนต้องได้รับสารเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ PDF แบบนิ่งๆ ไม่มีคนอ่าน เซสชันสดก็ขยายผลไม่ได้ และทุกช่องว่างในการเทรนนิงก็คือช่องโหว่ในการป้องกันองค์กร
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนเอกสารด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้กลายเป็นวิดีโอเทรนนิงที่น่าสนใจที่พนักงานของคุณอยากดูจริงๆ อัปโหลดเอกสารนโยบาย เลือกอวตาร AI แล้วสร้างวิดีโอเทรนนิงระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือนๆ ต้องอัปเดตกฎระเบียบใหม่? สร้างวิดีโอเวอร์ชันล่าสุดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ต้องการเวอร์ชันภาษาสเปน จีนแมนดาริน และเยอรมัน? แค่คลิกเดียว ข้อความด้าน compliance ของคุณจะคงความสอดคล้องเหมือนกันทุกสาขา ทุกภาษา และสำหรับพนักงานทุกคน และด้วย SCORM export จึงเชื่อมต่อเข้ากับ LMS ที่คุณใช้อยู่ได้ทันที
ทุกอย่างที่ทีมกำกับดูแลต้องการเพื่อฝึกอบรมในระดับองค์กร
แปลงนโยบายเป็นวิดีโอ
เปลี่ยนเอกสารคอมพลายแอนซ์ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น SOP ไฟล์ PDF นโยบาย หรือสไลด์ PowerPoint ให้กลายเป็นคอร์สเทรนนิงแบบมีอวตารนำเสนอ ไม่ต้องเขียนสคริปต์ใหม่ตั้งแต่ต้น ไม่ต้องนัดผู้เชี่ยวชาญมาบันทึกวิดีโอ แค่อัปโหลดคอนเทนต์แล้วให้ AI จัดการผลิตวิดีโอให้ครบจบ
• แปลงเอกสารนโยบายเป็นสคริปต์วิดีโอโดยอัตโนมัติ
• สร้างคอร์สฝึกอบรมจากสไลด์เด็คที่มีอยู่
• อัปเดตคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
การปฏิบัติตามข้อกำหนดหลายภาษา
วิดีโอเทรนนิ่งเพียงหนึ่งเดียว รองรับมากกว่า 175 ภาษา การแปลวิดีโอ AI พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ ทำให้การเทรนนิ่ง HIPAA ของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติในทุกตลาด ไม่เหมือนหนังต่างประเทศที่ถูกพากย์เสียง ถ่ายทอดสารให้ตรงกัน ส่งมอบแบบโลคัล
• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
• ลิปซิงก์ซิงก์การขยับปากให้ตรงกับเสียงแปล
• ปรับใช้ให้พนักงานทั่วโลกจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
การเชื่อมต่อกับ LMS
ส่งออกโมดูลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปยังระบบจัดการการเรียนรู้ของคุณได้โดยตรง แพ็กเกจที่รองรับมาตรฐาน SCORM ใช้งานร่วมกับ Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ ติดตามการเรียนจบ คะแนน และการยืนยันการเรียนรู้ได้เหมือนคอร์สอื่นๆ
• ส่งออก SCORM 1.2 และ 2004
• รองรับการอัปโหลดไปยัง LMS โดยตรง
• รองรับการติดตามการเรียนจบ
SME Digital Twins
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลของคุณไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่ โคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณ เพียงครั้งเดียว จากนั้นนำความเชี่ยวชาญของพวกเขาไปใช้ในทุกโมดูลการฝึกอบรม น้ำเสียงสอดคล้อง การนำเสนอคงเส้นคงวา ไม่มีปัญหาเรื่องตารางเวลาอีกต่อไป
• สร้างดิจิทัลทวินจากวิดีโอบันทึกสั้นๆ
• ใช้อวตารผู้เชี่ยวชาญซ้ำได้ไม่จำกัดโมดูล
• อัปเดตสคริปต์ได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่
การควบคุมแบรนด์และข้อกำกับดูแล
กำหนดข้อความ โลโก้ และคำศัพท์ที่อนุมัติแล้วให้เป็นมาตรฐานด้วย Brand Kit โดย Brand Glossary ช่วยให้คำอย่าง "HIPAA" และชื่อบริษัทของคุณถูกออกเสียงอย่างถูกต้องทุกครั้ง ไม่มีการตีความผิด ไม่มีการเทรนนิ่งที่หลุดจากแบรนด์
• รักษามาตรฐานแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกวิดีโอ
• กลอสซารีช่วยควบคุมการออกเสียงคำศัพท์เชิงเทคนิค
• ไลบรารีอวตารที่ได้รับอนุมัติสำหรับองค์กรของคุณ
รอบการอัปเดตที่รวดเร็ว
กฎระเบียบเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โปรแกรมเทรนนิ่งของคุณก็ควรเปลี่ยนตามเช่นกัน เมื่อ OSHA อัปเดตแนวทางหรือทีมกำหนดนโยบายของคุณปรับขั้นตอนใหม่ ให้สร้างวิดีโอขึ้นมาอีกครั้งได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์เหมือนการนัดถ่ายทำใหม่ อัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัยได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระการโปรดักชัน
- อัปเดตสคริปต์และเผยแพร่ได้ภายในไม่กี่นาที
- อัปเดตได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
- การจัดการเวอร์ชันสำหรับการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
แปกเอกสารนโยบายเป็นวิดีโออบรมใน 3 ขั้นตอน
อัปโหลดคอนเทนต์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ
เริ่มจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF นโยบาย สไลด์พรีเซนเทชัน หรือคู่มือการทำงานแบบเขียน HeyGen AI script generator จะเปลี่ยนเอกสารของคุณให้เป็นสคริปต์พร้อมสร้างวิดีโอ หรือจะแปะสคริปต์ของคุณเองก็ได้
เลือกอวตารและเสียง
เลือกจากอวตาร AI หลากหลายกว่า 200 แบบหรือสร้างดิจิทัลทวินของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของคุณ เลือกเสียงที่ตรงกับโทนแบรนด์หรือโคลนเสียงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณเพื่อความสมจริง
สร้างและดีพลอย์
คลิกสร้าง ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้วิดีโอเทรนนิ่งด้านคอมพลายแอนซ์แบบมืออาชีพ ส่งออกไปยัง LMS ของคุณด้วยแพ็กเกจ SCORM หรือดาวน์โหลดเพื่อกระจายใช้ภายในองค์กร ต้องการหลายภาษาใช่ไหม สร้างได้มากกว่า 175 ภาษาได้จากต้นฉบับเดียวกัน
ออกแบบมาสำหรับทุกฟังก์ชันด้านคอมพลายแอนซ์
การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA และกฎหมายด้านการดูแลสุขภาพ
สร้างการฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ วิดีโอฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพ ช่วยให้พนักงานทุกคนตั้งแต่หน้ารับรองไปจนถึงทีมคลินิกได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ HIPAA อย่างสม่ำเสมอในภาษาที่ถนัด
กรณีการใช้งาน: แทนที่การอบรม HIPAA แบบสดที่ยาวนานด้วยวิดีโอโมดูลแบบสั้นที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสำหรับพนักงานภายในองค์กร
การอบรมความปลอดภัยในที่ทำงาน
ข้อกำหนดของ OSHA การสื่อสารด้านอันตราย โปรโตคอล PPE—การอบรมด้านความปลอดภัยที่พนักงานอยากดูจริงๆ เดโมแบบเห็นภาพพร้อมบรรยายด้วยอวตารมีประสิทธิภาพเหนือคู่มือเนื้อหาแน่นในการช่วยให้จำได้และเรียนจบคอร์สมากกว่า
กรณีการใช้งาน: ส่งมอบวิดีโอความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการไปยังศูนย์ปฏิบัติการทั่วโลกด้วยข้อความที่สอดคล้องกันในทุกภูมิภาค
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในที่ทำงาน
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ เนื้อหาหัวข้ออ่อนไหวถ่ายทอดอย่างมืออาชีพและสม่ำเสมอ อัปเดตประจำปีได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอแนะนำกฎหมายแรงงานอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมข้อควรทำและไม่ควรทำด้านการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินและกฎระเบียบ
การปฏิบัติตามข้อกำหนด SOX การป้องกันการฟอกเงิน นโยบายการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน อุตสาหกรรมที่ถูกกำกับดูแลจำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันว่ามีการอบรมเกิดขึ้นจริง ซึ่งวิดีโอที่เชื่อมต่อกับการติดตามผลใน LMS สามารถตอบโจทย์นี้ได้
การผลิตและการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ
ขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO ข้อกำหนด GMP และโปรโตคอลการควบคุมคุณภาพ วิดีโอฝึกอบรม ที่สาธิตขั้นตอนที่ถูกต้องช่วยลดข้อผิดพลาดและประเด็นที่ถูกพบในการตรวจประเมิน
ตัวอย่าง: Würth Group ลดต้นทุนการแปลลง 80% พร้อมทั้งสร้างพรีเซนเทชันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดความยาว 65 นาทีใน 8 ภาษาได้ภายใน 4 วัน
โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลก
การอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับหลายประเทศ โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตระดับพหุชาติ เนื้อหาการอบรมเดียวกัน ทุกภาษา จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว มาตรฐานเดียวกันที่ผู้ตรวจสอบไว้วางใจ
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
ซอฟต์แวร์วิดีโออบรมด้านกฎระเบียบคืออะไร?
ซอฟต์แวร์วิดีโออบรมด้านกฎระเบียบช่วยให้องค์กรสร้าง จัดการ และเผยแพร่คอนเทนต์การอบรมในรูปแบบวิดีโอเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดด้านกฎหมายและนโยบายต่างๆ HeyGen ใช้อวตาร AI และการสังเคราะห์เสียงเพื่อสร้างวิดีโออบรมแบบมืออาชีพจากสคริปต์หรือเอกสาร โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือทีมโปรดักชัน ผลลัพธ์คือการอบรมด้านกฎระเบียบที่มีมาตรฐาน ขยายการใช้งานได้ง่าย และอัปเดตได้รวดเร็วเมื่อกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
จะสร้างวิดีโออบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ได้อย่างไร?
อัปโหลดเอกสารนโยบาย HIPAA ของคุณหรือวางสคริปต์การเทรนนิงลงใน HeyGen เลือกอวตาร AI ให้เป็นผู้นำเสนอบนหน้าจอ เลือกเสียงพูดแบบมืออาชีพ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ให้บริการผู้คนหลากหลายกลุ่ม ให้ใช้ video translation เพื่อสร้างเวอร์ชันภาษาสเปน ภาษาจีนแมนดาริน ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆ ที่บุคลากรของคุณใช้ จากนั้นส่งออกพร้อมแพ็กเกจ SCORM เพื่อใช้ติดตามการเรียนจบใน LMS
สามารถอัปเดตวิดีโออบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อกฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?
ใช่ นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ HeyGen สำหรับทีมกำกับดูแลและคอมพลายแอนซ์ เมื่อมีการเปลี่ยนนโยบาย เพียงอัปเดตสคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ ไม่ต้องนัดถ่ายทำใหม่ จองสตูดิโอ หรือประสานงานตารางของผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาส่วนใหญ่สามารถสร้างวิดีโอใหม่จากสคริปต์ที่อัปเดตได้ภายในไม่ถึง 30 นาที ทำให้การอบรมของคุณทันสมัยสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอยู่เสมอ
HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับ LMS ของเราได้ไหม
HeyGen ส่งออกแพ็กเกจ SCORM 1.2 และ SCORM 2004 ที่ใช้งานร่วมกับระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ชั้นนำได้ รวมถึง Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo และ Absorb อัปโหลดแพ็กเกจที่ส่งออกจาก HeyGen ไปยัง LMS ของคุณโดยตรงเพื่อใช้ติดตามการเรียนจบ คะแนน และการยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบหลายภาษาทำงานอย่างไร?
สร้างวิดีโออบรมด้านกฎระเบียบของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลัก จากนั้นใช้ฟีเจอร์แปลภาษาของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลจะรวมทั้งการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บรรยายยังฟังดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และลิปซิงก์ (ให้การขยับปากตรงกับเสียงที่แปลแล้ว) เวอร์ชันภาษาสเปนของคุณจะฟังดูเหมือนเจ้าของภาษา ไม่ใช่เสียงพากย์จากภาษาอังกฤษ
เนื้อหาด้านคอมพลายแอนซ์ของฉันปลอดภัยหรือไม่?
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีมกำกับดูแลขององค์กรที่ดูแลเอกสารนโยบายที่มีความอ่อนไหว HeyGen มีเวิร์กสเปซเฉพาะพร้อมการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์ เราไม่ใช้เนื้อหาของคุณในการเทรนโมเดล AI
ฉันสามารถสร้างการอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดประเภทใดได้บ้าง?
HeyGen รองรับการใช้งานด้านการอบรมข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกรูปแบบ รวมถึง: HIPAA และความเป็นส่วนตัวด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในที่ทำงานตามมาตรฐาน OSHA การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน HR (การป้องกันการคุกคาม กฎระเบียบด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ) กฎระเบียบทางการเงิน (SOX, AML, การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน) มาตรฐานการผลิต (ISO, GMP) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR, CCPA) และใบรับรองเฉพาะอุตสาหกรรมต่างๆ หากคุณเขียนสคริปต์ได้ HeyGen ก็สามารถสร้างวิดีโอให้ได้
วิดีโออบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดควรมีความยาวเท่าไร?
HeyGen รองรับวิดีโอความยาวหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการออกแบบหลักสูตรของคุณ โมดูลด้านกฎระเบียบส่วนใหญ่มักเหมาะกับรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่ความยาวประมาณ 3-10 นาที แต่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์ที่ยาวขึ้นสำหรับหัวข้อเชิงลึกได้ สำหรับการอบรมแบบยาว (20 นาทีขึ้นไป) แนะนำให้แบ่งคอนเทนต์ออกเป็นบทหรือโมดูลย่อยๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและติดตามความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น
ทีมคอมพลายแอนซ์ของฉันให้หลายคนใช้ HeyGen ร่วมกันได้ไหม
ได้ HeyGen for Business มาพร้อมพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ให้ผู้จัดการด้านคอมพลายแอนซ์ นักออกแบบสื่อการสอน และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรแบบแชร์รวมอวตารที่อนุมัติแล้ว องค์ประกอบแบรนด์ และเทมเพลตให้ทุกคนในทีมเข้าถึงได้ ฟังก์ชันสำหรับผู้ดูแลระบบช่วยจัดการสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามการใช้งาน
HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอด้านคอมพลายแบบดั้งเดิมอย่างไร
การผลิตวิดีโอด้านคอมพลายแอนซ์แบบดั้งเดิมต้องนัดหมายผู้บรรยาย จองสตูดิโอ ประสานงานทีมถ่ายทำ และตัดต่อโพสต์โปรดักชัน ซึ่งมักใช้เวลา 2-3 เดือนต่อวิดีโอหนึ่งชิ้นในงบประมาณ $5,000-$15,000+ ต่อวิดีโอสำเร็จหนึ่งรายการ HeyGen สร้างวิดีโอคุณภาพเทียบเท่าได้ภายในไม่กี่นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง พร้อมแก้ไขได้ไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อกฎระเบียบเปลี่ยน เพียงอัปเดตและสร้างวิดีโอใหม่แทนการถ่ายทำซ้ำ Würth Group รายงานว่าลดเวลาในการผลิตได้ 50% และลดต้นทุนการแปลได้ 80% Advantive ลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ลงได้ 50%
สามารถสร้างดิจิทัลทวินของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของเราได้ไหม
ได้ HeyGen ฟีเจอร์โคลนเสียง AI สร้างดิจิทัลทวินจากวิดีโอบันทึกสั้นๆ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของคุณอัดวิดีโอเพียงครั้งเดียว จากนั้นอวตารของพวกเขาก็สามารถพูดคอร์สเทรนนิงได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องนัดเวลาเพิ่ม เมื่อพวกเขาออกจากองค์กร คุณสามารถเลิกใช้อวตารเดิมและสร้างอวตารใหม่ได้ทันที จัดการคอนเทนต์เทรนนิงไม่ให้ถูกทิ้งค้าง
รองรับรูปแบบไฟล์วิดีโอและความละเอียดแบบใดบ้าง?
HeyGen ส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบ MP4 ได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K สำหรับการอบรมด้านกฎระเบียบ องค์กรส่วนใหญ่มักใช้ความละเอียด 1080p (Full HD) ซึ่งให้สมดุลที่ดีระหว่างคุณภาพกับขนาดไฟล์สำหรับการใช้งานบน LMS นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกที่ 720p สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์จำกัดหรือการใช้งานแบบเน้นมือถือเป็นหลักได้
