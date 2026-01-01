HeyGen เทียบกับ DeepBrain AI - เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI แบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน?
มาสำรวจไปพร้อมกันว่าเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบฟีเจอร์ ราคา และประโยชน์ของแพลตฟอร์ม HeyGen และ DeepBrain
เปรียบเทียบฟีเจอร์แบบเคียงข้างกัน
ทั้ง HeyGen และ DeepBrain เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำที่มีเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างวิดีโอ รวมถึงฟีเจอร์การตัดต่อและอวตารที่ปรับแต่งได้ ผู้ใช้สามารถประเมินได้อย่างง่ายดายว่าเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนเหมาะกับความต้องการของตนมากที่สุดโดยการเปรียบเทียบฟีเจอร์ อ่านรีวิวจากลูกค้า และเปรียบเทียบตัวเลือกด้านราคา
HeyGen
Deepbrain
อวตารสำเร็จรูป
120+
100+
อวตารสตูดิโอแบบกำหนดเอง
อวตารเว็บแบบกำหนดเอง
อวตารภาพถ่ายแบบกำหนดเอง
อวตาร AI แบบกำหนดชุดเอง
อารมณ์
ท่าทาง
(For enterprises)
ลิปซิงก์
4.7/5
2.0/5
อวตารหลายตัวบนหน้าจอ
สไตล์อวตาร
สลับใบหน้า
เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา
เมื่อเลือกใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เรื่องราคาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา แล้วราคา HeyGen เทียบกับ DeepBrain เป็นอย่างไร การทำความเข้าใจผลกระทบด้านต้นทุนจากโมเดลการคิดค่าบริการของ AI จะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้น
Free Plan
Creator
Team
ราคา HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo
3 เหตุผลที่ควรเลือก HeyGen แทน DeepBrain
กำลังรู้สึกสับสนกับการเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เหล่านี้อยู่หรือเปล่า? นี่คือ 3 เหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าทำไม HeyGen จึงโดดเด่นและเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ DeepBrain สำหรับการสร้างวิดีโอ AI
คุณภาพอวตาร AI ระดับเหนือกว่า
HeyGen มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับคุณภาพของอวตาร โดดเด่นด้วยการลิปซิงก์ที่แม่นยำ การเคลื่อนไหวของอวตารที่สมจริงยิ่งขึ้น และดีไซน์ที่หลากหลายทั้งสไตล์และลักษณะภายนอก คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ HeyGen โดดเด่นในโลกของการสร้างวิดีโอ AI โดยได้รับการยืนยันจากการประเมินคุณภาพของอวตาร AI
ตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย
HeyGen มาพร้อมไลบรารีเสียงขนาดใหญ่ รองรับมากกว่า 175 ภาษา และมีเสียงและสำเนียงให้เลือกมากกว่า 300 แบบ พร้อมความสามารถในการโคลนเสียงและอัปโหลดไฟล์เสียงแบบกำหนดเอง ทำให้โดดเด่นในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายทางภาษาในเทคโนโลยีเสียงจาก AI
คลังมีเดียขนาดใหญ่
HeyGen มาพร้อมคลังทรงพลังด้วยอวตาร AI กว่า 120 แบบ เทมเพลตมากกว่า 300 รายการ รองรับมากกว่า 175 ภาษา และมีเสียงให้เลือกกว่า 300 เสียง พร้อมฟีเจอร์อย่าง Talking Photo และการสร้างวิดีโอจาก URL ช่วยตอกย้ำความเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำ
ทางเลือกแทน HeyGen
เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen กับทางเลือกอื่น
เมื่อเปรียบเทียบ HeyGen กับทางเลือกอื่นอย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ DeepBrain จะเห็นได้ชัดว่า HeyGen โดดเด่นกว่าในด้านคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่ครบครัน
การสร้างวิดีโอของคุณเพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ
สร้างคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ
Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรที่พร้อมใช้งาน
รักษาเอกลักษณ์แบรนด์และควบคุมได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีม บทบาทผู้ใช้แบบกำหนดเอง Single Sign-On (SSO) การใช้โควตาร่วมกัน และเครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง ขยายการใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II การปฏิบัติตาม GDPR และการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก
อย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของเรา
HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก
ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 จาก 5 ดาว และรางวัล Distinctions มากมายบน G2
"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจได้ดี อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉัน"
"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"
"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"
"สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งกระบวนการผลิตวิดีโอได้อย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"
"ฉันไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากนัก แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลอง ใช้แล้วชอบมาก"
"ตอนแรกยังไม่มั่นใจ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน"
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมต้องเลือก HeyGen แทน DeepBrain?
HeyGen มอบคุณภาพอวตาร AI ระดับสูงสุด ตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย และคลังมีเดียขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นที่มีเทมเพลตมากกว่า 300 แบบและรองรับมากกว่า 175 ภาษา สมัครใช้งานฟรีเพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้
ช่วยบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอวตารของ HeyGen ให้หน่อยได้ไหม
HeyGen มาพร้อมอวตารที่ใช้เทคโนโลยีลิปซิงก์ขั้นสูงและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ รองรับสไตล์และลักษณะหลากหลายรูปแบบลงทะเบียนตอนนี้เพื่อสร้างอวตารของคุณเอง!
HeyGen ใช้งานง่ายไหม
ใช่ HeyGen มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพเริ่มสร้างวิดีโอได้วันนี้.
วิธีสร้างวิดีโอด้วย HeyGen
หากต้องการสร้างวิดีโอด้วย HeyGen เลือกอวตารและเสียง ใส่สคริปต์ของคุณ แล้วปรับแต่งด้วยเครื่องมือตัดต่อที่มีให้ทดลองใช้ฟรีตอนนี้.
มีทางเลือกอื่นแทน HeyGen อะไรบ้าง?
ทางเลือกอื่นได้แก่เครื่องมืออย่าง Synthesia และ D-ID แต่ HeyGen ได้รับคำชมในด้านคุณภาพและฟีเจอร์แบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นทดลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ฟรี.