พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

HeyGen เทียบกับ DeepBrain AI - เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI แบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน?

มาสำรวจไปพร้อมกันว่าเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีที่สุด โดยเปรียบเทียบฟีเจอร์ ราคา และประโยชน์ของแพลตฟอร์ม HeyGen และ DeepBrain

เริ่มต้นใช้งานฟรี
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เปรียบเทียบฟีเจอร์แบบเคียงข้างกัน

ทั้ง HeyGen และ DeepBrain เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำที่มีเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างวิดีโอ รวมถึงฟีเจอร์การตัดต่อและอวตารที่ปรับแต่งได้ ผู้ใช้สามารถประเมินได้อย่างง่ายดายว่าเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนเหมาะกับความต้องการของตนมากที่สุดโดยการเปรียบเทียบฟีเจอร์ อ่านรีวิวจากลูกค้า และเปรียบเทียบตัวเลือกด้านราคา

HeyGen
Deepbrain
อวตารสำเร็จรูป
120+
100+
อวตารสตูดิโอแบบกำหนดเอง
อวตารเว็บแบบกำหนดเอง
อวตารภาพถ่ายแบบกำหนดเอง
อวตาร AI แบบกำหนดชุดเอง
อารมณ์
ท่าทาง
(For enterprises)
ลิปซิงก์
4.7/5
2.0/5
อวตารหลายตัวบนหน้าจอ
สไตล์อวตาร
สลับใบหน้า

เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา

เมื่อเลือกใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เรื่องราคาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา แล้วราคา HeyGen เทียบกับ DeepBrain เป็นอย่างไร การทำความเข้าใจผลกระทบด้านต้นทุนจากโมเดลการคิดค่าบริการของ AI จะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้น

Free Plan
Creator
Team
ราคา HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

3 เหตุผลที่ควรเลือก HeyGen แทน DeepBrain

กำลังรู้สึกสับสนกับการเปรียบเทียบเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI เหล่านี้อยู่หรือเปล่า? นี่คือ 3 เหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าทำไม HeyGen จึงโดดเด่นและเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ DeepBrain สำหรับการสร้างวิดีโอ AI

คุณภาพอวตาร AI ระดับเหนือกว่า

HeyGen มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับคุณภาพของอวตาร โดดเด่นด้วยการลิปซิงก์ที่แม่นยำ การเคลื่อนไหวของอวตารที่สมจริงยิ่งขึ้น และดีไซน์ที่หลากหลายทั้งสไตล์และลักษณะภายนอก คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ HeyGen โดดเด่นในโลกของการสร้างวิดีโอ AI โดยได้รับการยืนยันจากการประเมินคุณภาพของอวตาร AI


ตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย

HeyGen มาพร้อมไลบรารีเสียงขนาดใหญ่ รองรับมากกว่า 175 ภาษา และมีเสียงและสำเนียงให้เลือกมากกว่า 300 แบบ พร้อมความสามารถในการโคลนเสียงและอัปโหลดไฟล์เสียงแบบกำหนดเอง ทำให้โดดเด่นในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายทางภาษาในเทคโนโลยีเสียงจาก AI

คลังมีเดียขนาดใหญ่

HeyGen มาพร้อมคลังทรงพลังด้วยอวตาร AI กว่า 120 แบบ เทมเพลตมากกว่า 300 รายการ รองรับมากกว่า 175 ภาษา และมีเสียงให้เลือกกว่า 300 เสียง พร้อมฟีเจอร์อย่าง Talking Photo และการสร้างวิดีโอจาก URL ช่วยตอกย้ำความเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำ

ทางเลือกอื่นแทน HeyGen

ทางเลือกแทน HeyGen

เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen กับทางเลือกอื่น

เมื่อเปรียบเทียบ HeyGen กับทางเลือกอื่นอย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ DeepBrain จะเห็นได้ชัดว่า HeyGen โดดเด่นกว่าในด้านคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์ที่ครบครัน

โลโก้ Synthesia

Synthesia is noted as an AI video generator that transforms text into engaging video content.

โลโก้ D-ID

D-ID is notable for allowing users to convert any image or video into an immersive experience with its tools.

โลโก้ Elai

Elai.io presents itself as an innovative AI-powered text-to-video platform.

โลโก้ DeepBrain AI

DeepBrain is a generative AI platform focused on transforming text into video format effectively.

Hour One offers synthetic video creation by leveraging advanced AI technologies.

Colossyan is another AI video generator that enables users to develop videos from text.

การสร้างวิดีโอของคุณเพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ

สร้างคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

พื้นหลังสีดำ
สร้าง

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ

เปลี่ยนสคริปต์ PDF และสไลด์เด็คให้กลายเป็นวิดีโออวตารสมจริงได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อบนไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์ตรงตามแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจากใครก็ได้ในทีมของคุณ

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอที่สร้างด้วย AI ของ HeyGen
แปล

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด

แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยคุณภาพการแปลระดับเจ้าของภาษา การลิปซิงก์ที่แม่นยำ และระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมระดับโลกเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด
ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับพรีวิววิดีโอ HeyGen ที่สร้างด้วย AI
ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงผู้ชม

ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่จริงใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองแม้แต่ครั้งเดียว

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงผู้ชม
ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอที่สร้างด้วย AI ของ HeyGen
การเชื่อมต่อ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น

เชื่อมต่อกับ Zapier, HubSpot, Make และ n8n เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแต็กของคุณ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
โลโก้ HeyGen
เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรที่พร้อมใช้งาน

รักษาเอกลักษณ์แบรนด์และควบคุมได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีม บทบาทผู้ใช้แบบกำหนดเอง Single Sign-On (SSO) การใช้โควตาร่วมกัน และเครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง ขยายการใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II การปฏิบัติตาม GDPR และการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรที่พร้อมใช้งาน
รีวิวจากลูกค้า

อย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของเรา

HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก

ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 จาก 5 ดาว และรางวัล Distinctions มากมายบน G2

เริ่มต้นใช้งานฟรี
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อวตารมากกว่า 1000 แบบ

"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจได้ดี อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉัน"

K
Kwan S.

"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"

J
Javier M.

"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"

E
Eriks D.

"สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งกระบวนการผลิตวิดีโอได้อย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"

C
Carlos M.

"ฉันไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโลยีมากนัก แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลอง ใช้แล้วชอบมาก"

D
Diana P.

"ตอนแรกยังไม่มั่นใจ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน"

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้องเลือก HeyGen แทน DeepBrain?

HeyGen มอบคุณภาพอวตาร AI ระดับสูงสุด ตัวเลือกเสียงที่หลากหลาย และคลังมีเดียขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นที่มีเทมเพลตมากกว่า 300 แบบและรองรับมากกว่า 175 ภาษา สมัครใช้งานฟรีเพื่อทดลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้


ช่วยบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอวตารของ HeyGen ให้หน่อยได้ไหม

HeyGen มาพร้อมอวตารที่ใช้เทคโนโลยีลิปซิงก์ขั้นสูงและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ รองรับสไตล์และลักษณะหลากหลายรูปแบบลงทะเบียนตอนนี้เพื่อสร้างอวตารของคุณเอง!


HeyGen ใช้งานง่ายไหม

ใช่ HeyGen มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพเริ่มสร้างวิดีโอได้วันนี้.

วิธีสร้างวิดีโอด้วย HeyGen

หากต้องการสร้างวิดีโอด้วย HeyGen เลือกอวตารและเสียง ใส่สคริปต์ของคุณ แล้วปรับแต่งด้วยเครื่องมือตัดต่อที่มีให้ทดลองใช้ฟรีตอนนี้.


มีทางเลือกอื่นแทน HeyGen อะไรบ้าง?

ทางเลือกอื่นได้แก่เครื่องมืออย่าง Synthesia และ D-ID แต่ HeyGen ได้รับคำชมในด้านคุณภาพและฟีเจอร์แบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นทดลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ฟรี.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background