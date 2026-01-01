พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

HeyGen เทียบกับ Hour One: เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

มาดูกันว่าโซลูชันไหนเหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด โดยเปรียบเทียบฟีเจอร์และราคา ของ HeyGen และ Hour One ในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ชั้นนำ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

เปรียบเทียบฟีเจอร์แบบเคียงข้างกัน

HeyGen และ Hour One คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ขั้นสูงที่มีฟีเจอร์คล้ายกัน เช่น อวตาร AI และความสามารถในการแปลงข้อความเป็นเสียง ช่วยยกระดับประสบการณ์ด้านการศึกษาให้เป็นวิดีโอ AI แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มาดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ รีวิวจากลูกค้า และราคา เพื่อเลือกเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด


HeyGen
Hour one
อวตาร
120+
100+
อวตารสำเร็จรูป
อวตารสตูดิโอแบบกำหนดเอง
อวตารเว็บแบบกำหนดเอง
อวตารภาพถ่ายแบบกำหนดเอง
อวตาร AI ชุดแต่งกายแบบกำหนดเอง
อารมณ์
ท่าทาง
ลิปซิงก์
4.7/5
2.0/5
อวตารหลายตัวบนหน้าจอ
สไตล์อวตาร
สลับใบหน้า

เปรียบเทียบแพ็กเกจราคา

เมื่อต้องเลือกแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI เรื่องราคาเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้ฟีเจอร์ที่มีให้ แล้วราคา HeyGen เทียบกับ Hour One เป็นอย่างไร? กลยุทธ์ด้านราคาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกซอฟต์แวร์เพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน


Free Plan
Creator
Team
ราคา HeyGen
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

3 ข้อได้เปรียบเมื่อเลือกใช้ HeyGen แทน Hour One

หากรู้สึกว่าข้อมูลบนชาร์ตมีมากเกินไป นี่คือข้อดีที่โดดเด่น 3 ข้อที่ทำให้ HeyGen เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่า Hour One ในการสร้างวิดีโอ AI


อวตารหลากหลายประเภทและฟีเจอร์เพิ่มเติม

HeyGen นำเสนออวตารหลากหลายประเภทและฟีเจอร์ครบครัน ได้แก่ Avatar Pro, Avatar Lite และ Talking Photo โดยสองประเภทแรกรองรับมุมมอง 3 แบบ (ระยะใกล้ ครึ่งตัว และมุมมองวงกลม) พร้อมฟีเจอร์ FaceSwap สุดพิเศษ ช่วยยกระดับประสบการณ์การสร้างวิดีโอ AI ของคุณ

ตัวเลือกเสียงหลากหลาย

HeyGen มาพร้อมไลบรารีเสียงขนาดใหญ่รองรับมากกว่า 175 ภาษา มีเสียงและสำเนียงให้เลือกกว่า 300 แบบ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปรับความเร็วและโทนเสียงได้อย่างละเอียด หรือแม้แต่สร้างเสียงโคลนด้วย AI ทำให้เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้ยืดหยุ่นและปรับใช้ได้หลากหลาย


ประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอที่เหนือระดับ

มาพร้อมชุดเครื่องมือในตัวที่หลากหลาย HeyGen ยังมีไลบรารีสื่อขนาดใหญ่ให้เลือกใช้ ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอจาก AI ที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ชม


ทางเลือกอื่นแทน HeyGen

ทางเลือกอื่นแทน HeyGen

HeyGen เทียบกับทางเลือกอื่น: เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นของ HeyGen

เมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นอย่าง Synthesia, Veed.io, Colossyan และ Deepbrain แล้ว HeyGen โดดเด่นด้วยคุณภาพ ความยืดหยุ่น และฟีเจอร์แบบครบจบในที่เดียว ตอกย้ำตำแหน่งในฐานะเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ดีที่สุด


โลโก้ Synthesia

An AI video generator that creates videos by inputting text, simplifying video content creation.

โลโก้ D-ID

Enables users to transform any picture or video into an extraordinary experience using generative AI video technology.

โลโก้ Elai

An AI-powered text-to-video platform that offers similar capabilities for AI video generation.

โลโก้ DeepBrain AI

A generative AI platform that efficiently turns text into videos, providing an effective AI video maker option.

โลโก้ Colossyan

Colossyan is an AI video generator that allows users to create videos from text.

การสร้างวิดีโอเพิ่งกลายเป็นพลังพิเศษของคุณ

สร้างคอนเทนต์สำหรับการเทรนนิง การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ

โลโก้ HeyGen
สร้าง

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ

เปลี่ยนสคริปต์ PDF และสไลด์เด็คให้กลายเป็นวิดีโออวตารสมจริงได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์ตรงตามแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจากใครก็ได้ในทีมของคุณ

สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
ไอคอนปุ่มเล่นสำหรับเริ่มวิดีโอที่สร้างด้วย AI ของ HeyGen
แปล

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด

แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยคุณภาพระดับเจ้าของภาษา ลิปซิงก์แม่นยำ และระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมระดับโลกเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน

วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา เข้าถึงทุกตลาด
โลโก้ HeyGen
ปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงผู้ชม

ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้ทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองแม้แต่ครั้งเดียว

ปรับแต่งวิดีโอจำนวนมากให้มีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงผู้ชม
การเชื่อมต่อ logo
การเชื่อมต่อ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น

เชื่อมต่อกับ Zapier, HubSpot, Make และ n8n เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแต็กของคุณ

ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
โลโก้ HeyGen
เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรพร้อมใช้งาน

รักษาเอกลักษณ์แบรนด์และควบคุมได้เต็มที่ด้วยพื้นที่ทำงานสำหรับทีม บทบาทผู้ใช้แบบกำหนดเอง Single Sign-On (SSO) การใช้โควตาร่วมกัน และเครื่องมือแอดมินแบบศูนย์กลาง ขยายการใช้งานได้อย่างมั่นใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II การปฏิบัติตาม GDPR และการกำกับดูแล AI ที่ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรก

Single sign-on (SSO) และการกำกับดูแลระดับองค์กรพร้อมใช้งาน
รีวิวจากลูกค้า

อย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของเรา

HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากครีเอเตอร์ชั้นนำทั่วโลก

ด้วยคะแนนรีวิว 4.7 จาก 5 ดาวและรางวัล Distinctions มากมายบน G2

เริ่มต้นใช้งานฟรี
  • ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • อวตารมากกว่า 1000 แบบ

"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจไม่ยาก อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้"

K
Kwan S.

"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"

J
Javier M.

"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป แค่นั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"

E
Eriks D.

"สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งกระบวนการผลิตวิดีโอได้อย่างที่ไม่มีอะไรเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"

C
Carlos M.

"ฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยี แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ลองใช้ครั้งแรก ชอบมาก"

D
Diana P.

"ตอนแรกยังไม่ค่อยเชื่อ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน"

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ช่วยให้สร้างวิดีโอคุณภาพสูงด้วยอวตาร AI สมจริงและการโคลนเสียงหลายภาษาได้โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิคเรียนรู้เพิ่มเติม.


สร้างอวตาร AI ด้วย HeyGen ได้อย่างไร

ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างอวตาร AI สมจริงที่สะท้อนสีหน้าและท่าทางของคุณได้ด้วยเครื่องมือขั้นสูงของแพลตฟอร์ม เรียนรู้วิธีใช้งานได้ที่นี่


จะเข้าถึง HeyGen API ได้อย่างไร?

HeyGen API มีฟีเจอร์คล้ายกับเว็บแอปพลิเคชัน ช่วยให้คุณผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้เข้าถึง API.

เริ่มต้นสร้างวิดีโอบน HeyGen อย่างไร?

เข้าไปที่เว็บไซต์ HeyGen คลิก 'Try HeyGen for Free' เลือกจากเทมเพลตที่มีให้ และเลือกอัตราส่วนวิดีโอที่ต้องการ เริ่มต้นได้ที่นี่และเปลี่ยนกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณได้ฟรี!


HeyGen มีฟีเจอร์อะไรบ้าง?

HeyGen มีฟีเจอร์ text-to-video, face swap, วิดีโอหลายฉาก, อวตารให้เลือกมากมาย และรองรับหลายภาษา ดูฟีเจอร์ทั้งหมด


AI video generator คืออะไร?

เครื่องสร้างวิดีโอ AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างวิดีโอจากพรอมต์ข้อความหรืออินพุตอื่นๆ ช่วยให้การสร้างวิดีโอง่ายขึ้นด้วยภาพ เสียงบรรยาย และอวตารที่สร้างจาก AI เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI generators


เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

ใช่แล้ว เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI สมัยใหม่อย่าง HeyGen ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เข้าถึงได้แม้เป็นมือใหม่ พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์สำรวจ HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโอได้ฟรี!


เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ใช้รูปภาพหรือเสียงของตัวเองได้ไหม?

เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI จำนวนมากรองรับการอัปโหลดรูปภาพหรือไฟล์เสียง พร้อมทั้งมีอวตาร AI และฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงได้หลายภาษา ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เหล่านี้.


Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background