HeyGen vs Synthesia:
ตัวสร้างวิดีโอ AI
ตัวไหนดีกว่ากัน?
HeyGen เป็นทางเลือกแทน Synthesia สำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างวิดีโอ AI คุณภาพระดับสตูดิโออย่างปลอดภัยในปริมาณมาก สำหรับการเทรนนิง การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตลาด การออนบอร์ด และอีกมากมาย ช่วยให้ทีมงานทั่วโลกสร้างคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ได้มากกว่า 175 ภาษา ภายในไม่กี่นาที พร้อมการควบคุมและการกำกับดูแลแบบครบถ้วน
- ความสมจริงระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมในอวตาร AI พร้อมการแสดงผลที่ปรับตามสคริปต์ของคุณ
- เชื่อมต่อกับ LMS โดยตรงและส่งออกเป็น SCORM เพื่อการนำไปใช้งานที่รวดเร็วและเป็นระบบ
- รองรับการขยายการใช้งานหลายภาษาเพื่อเสริมศักยภาพพนักงานทั่วโลก พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรด้วยการควบคุมการเข้าถึงที่รัดกุม
HeyGen ได้รับความไว้วางใจจากทีมมากกว่า 170,000 ทีม ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทในกลุ่ม Fortune 100
HeyGen และ Synthesia เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการสร้างและตัดต่อวิดีโอจาก AI ทั้งสองแพลตฟอร์มช่วยทำงานตัดต่อวิดีโอให้เป็นอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึม AI เช่น การสร้างอวตารมนุษย์จาก AI และฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงพูด หากต้องการเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ เปรียบเทียบฟีเจอร์ รีวิวจากลูกค้า และราคาในหลายตารางเปรียบเทียบ
HeyGen
Synthesia
โฟกัสหลักสำหรับองค์กรเอนเทอร์ไพรส์
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
ความสมจริงของอวตาร
Hyper-realistic
Near-human
รองรับหลายภาษา
175+
140+
ลิปซิงก์
5/5
4.7/5
ส่งออก SCORM
Yes
Yes
การเชื่อมต่อกับ LMS
Yes
Yes
อวตารแบบโต้ตอบ (ฝังในหน้าเว็บ)
Yes
Limited
สถานการณ์แบบแตกแขนง / แบบทดสอบ
Via Interactive Avatar integration
No
แปลง PPT/PDF เป็นวิดีโอ
Yes
Yes
อวตารแบบกำหนดเอง
Yes
Yes
Video Agent (AI Automation)
High-volume pipeline automation
No
Brand Kit และการควบคุมเวอร์ชัน
Yes
Yes
RBAC (การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Type II
Yes
Yes
การปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR
Yes
Yes
การปฏิบัติตามข้อกำหนด CCPA
Yes
Yes
EU-US Data Privacy Framework
Yes
Yes
ข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกสอน AI
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
บันทึกการตรวจสอบ
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
การจัดการผู้ใช้ด้วย SCIM
Yes
Yes
API สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
Yes
Yes
การเชื่อมต่อกับ CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
กรณีการใช้งานสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
Yes
Yes
การออนบอร์ดพนักงานระยะไกลทั่วโลก
Yes
Yes
เอกสารด้านความปลอดภัยภายใต้ NDA
Yes
Yes
เหมาะที่สุดสำหรับองค์กร
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
คะแนนรีวิวจาก G2
4.8/5
4.7/5
ทำไมต้องเลือก HeyGen แทน Synthesia?
HeyGen มอบอวตารที่สมจริงที่สุดในตลาด พร้อมระยะเวลาการผลิตที่รวดเร็วกว่า และการควบคุมงานครีเอทีฟที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ความสมจริงของอวตารระดับสูงขึ้น
อวตารของ HeyGen ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีการแมปใบหน้าและการจำลองการเคลื่อนไหวขั้นสูงที่เก็บรายละเอียดไมโครเอ็กซ์เพรสชัน การกระพริบตาตามธรรมชาติ และการขยับปากที่แม่นยำ ช่วยให้ได้ลิปซิงก์ที่เนียนขึ้น การเปลี่ยนสีหน้าแต่ละอารมณ์ที่ลื่นไหล และการสื่อสารที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ดึงความสนใจของผู้ชมได้ตลอดคอนเทนต์วิดีโอแบบยาว
สร้างวิดีโอจากสคริปต์ได้เร็วขึ้น
เวิร์กโฟลว์การเรนเดอร์และการตัดต่อของ HeyGen ช่วยให้ปรับสคริปต์ แก้ไขซีน และสร้างวิดีโอใหม่ได้แทบจะทันทีโดยไม่ต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ ทีมสามารถทำเวอร์ชันได้หลายแบบอย่างรวดเร็ว ลดเวลาในการผลิตพร้อมรักษาคุณภาพภาพให้สม่ำเสมอในทุกผลงาน
ควบคุมงานครีเอทีฟได้ละเอียดมากขึ้น
HeyGen มอบการควบคุมเชิงลึกยิ่งขึ้นทั้งรูปลักษณ์ของอวตาร มุมกล้อง โทนเสียง จังหวะการพูด และองค์ประกอบบนหน้าจอ ช่วยให้ทีมปรับแต่งการนำเสนอได้อย่างละเอียด สอดคล้องกับมาตรฐานแบรนด์อย่างแม่นยำ และสร้างวิดีโอที่โดดเด่นแตกต่าง แทนการยึดติดกับเทมเพลตแบบตายตัว
ความปลอดภัยระดับองค์กรที่พิสูจน์และจัดทำเอกสารได้
HeyGen และ Synthesia มีพื้นฐานด้านความปลอดภัยใกล้เคียงกัน: ทั้งคู่ได้รับการรับรอง SOC 2 Type II ปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR, CCPA และ EU-US Data Privacy Framework และรองรับ SAML SSO, SCIM, RBAC และบันทึกการตรวจสอบ ไม่มีแพลตฟอร์มใดใช้ข้อมูลระดับองค์กรในการเทรนโมเดล แต่ HeyGen ระบุรับรองเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ราคา HeyGen เทียบกับ Synthesia: ดูว่าคุณประหยัดได้เท่าไรเมื่อใช้ HeyGen
Synthesia จำกัดการส่งออกเป็นไฟล์ SCORM และการแปล 1-click ไว้เฉพาะแพ็กเกจ Enterprise และคิดค่าอวตารแบบกำหนดเองเพิ่ม $1,000/ปี จากราคาแพ็กเกจหลัก ในขณะที่ HeyGen รวม SCORM การแปล การทำ branching และแบบทดสอบไว้ให้ตั้งแต่แพ็กเกจฟรีโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มตามฟีเจอร์
HeyGen
Synthesia
แพ็กเกจฟรี
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
เริ่มต้น / Creator
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
สำหรับองค์กร
Custom
Custom
ค่าบริการตามนาทีการใช้งาน
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
ส่งออก SCORM
All plans
Enterprise only
แปลได้ในคลิกเดียว
All plans
Enterprise only
กิ่งก้านเนื้อหาและแบบทดสอบ
All plans
Creator and above
SSO / ชุดแบรนด์
Enterprise only
Enterprise only
ภาษา
175+
140+
อวตารสำเร็จรูป
1,100+
240+
ค่าใช้จ่ายสำหรับอวตารแบบกำหนดเอง
Included in plans
$1,000/year add-on
การสร้างวิดีโอกลายเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของคุณแล้ว
สร้างคอนเทนต์ L&D การฝึกอบรม การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตลาด การขาย และการสื่อสารภายในจากเวิร์กสเปซเดียว พร้อมความปลอดภัยระดับองค์กรและการควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบ
สร้างผลงานทันทีด้วยคุณภาพระดับสตูดิโอ
เปลี่ยนสคริปต์ PDF สไลด์เด็ค และ URL ให้กลายเป็นวิดีโออวตารสมจริงได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อไทม์ไลน์ ไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน แค่สร้างคอนเทนต์คุณภาพตรงตามแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วจากทุกคนในทีมของคุณ
วิดีโอเดียว ครบทุกภาษา ครอบคลุมทุกตลาด
แปลคอนเทนต์ที่มีอยู่เป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงด้วยคุณภาพระดับเจ้าของภาษา ลิปซิงก์แม่นยำ และระบบตรวจปรู๊ฟในตัว HeyGen ช่วยให้ทีมระดับโลกเข้าถึงผู้ชมใหม่ได้ในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นเดือน
ไลบรารีอวตารมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุด
ทำให้ผู้ชมทุกคนรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจ สร้างวิดีโอที่เป็นธรรมชาติและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อช่วยทีมขาย การตลาด และการฝึกอบรมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในทุกจุดสัมผัส โดยไม่ต้องอัดวิดีโอเองแม้แต่ครั้งเดียว
ผสานการทำงานเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้อยู่ได้อย่างราบรื่น
ผสานการทำงานกับ Zapier, HubSpot, Make, n8n และอื่นๆ เพื่อทริกเกอร์การสร้างวิดีโอแบบอัตโนมัติ สร้างคอนเทนต์แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจากการอัปเดตใน CRM การกรอกฟอร์ม หรืออีเวนต์ใดๆ ในสแตกของคุณ ส่งออกด้วยการติดตามแบบ SCORM เพื่อส่งตรงไปยัง LMS HeyGen API เปิดให้ทีมวิศวกรรมเข้าถึงแบบโปรแกรมมิง เพื่อนำความสามารถในการสร้างวิดีโอไปใส่ในทุกโปรดักต์หรือเวิร์กโฟลว์
ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร
การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 Type II, GDPR และ CCPA มีมาให้พร้อมใช้งาน มาพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท บันทึกการตรวจสอบ เครื่องมือผู้ดูแลระบบแบบศูนย์กลาง และ SSO เพื่อปกป้อง content pipeline ของคุณ ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกนำไปใช้ฝึกสอนโมเดล Synthesia มอบความปลอดภัยระดับองค์กร แต่กรอบการกำกับดูแลของ HeyGen ให้ทีม IT และทีมกำกับดูแลมีอำนาจควบคุมเชิงลึกได้ตั้งแต่วันแรก
"เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่เข้าใจไม่ยาก อวตารวิดีโอ AI แบบปรับแต่งทำงานได้อย่างราบรื่น และแม้แต่แพลนฟรีก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้"
"HeyGen ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ AI ฉันประทับใจกับคุณภาพของอวตารและการลิปซิงก์ที่ทำให้วิดีโอดูเป็นธรรมชาติมาก"
"ตอนนี้ทำได้ในเวลาน้อยลงมากและไม่ต้องเดินทางอีกต่อไป สามารถนั่งใส่ชุดสบายๆ แล้วผลิตวิดีโอทั้งหมดได้ในครั้งเดียว ประหยัดเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์"
"งานที่เมื่อก่อนใช้เวลาหลายวัน ตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่ชั่วโมง HeyGen เร่งการผลิตวิดีโอได้แบบที่ไม่มีอะไรเทียบได้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเลย"
"ฉันไม่ได้เก่งเทคโนโลยีมากนัก แต่ HeyGen ใช้งานง่ายมาก ฉันสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้ตั้งแต่ลองใช้ครั้งแรก ชอบมาก"
"ตอนแรกยังไม่ค่อยเชื่อ แต่คุณภาพของ AI ทำให้ประทับใจมาก เสียงและอวตารคุณภาพระดับท็อป ช่วยให้เวิร์กโฟลว์ของเราม ีประสิทธิภาพขึ้นอย่างชัดเจน"
คำถามที่พบบ่อย
ทีมการตลาดสามารถนำวิดีโอหนึ่งชิ้นไปใช้ซ้ำในหลายแคมเปญและหลายช่องทางได้หรือไม่?
HeyGen ช่วยให้ทีมการตลาดสลับสคริปต์ อวตาร และภาษาได้ภายในโปรเจกต์เดียว เพื่อสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันสำหรับโฆษณา โซเชียล อีเมล และแลนดิ้งเพจได้หลายสิบแบบโดยไม่ต้องเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมด ในขณะที่วิธีแบบเทมเพลตของ Synthesia มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ทำให้การนำคอนเทนต์ไปใช้ซ้ำหลายช่องทางอย่างรวดเร็วในระดับใหญ่ทำได้ยากกว่า
ครีเอเตอร์และผู้ประกอบการเดี่ยวเริ่มต้นได้อย่างไรหากไม่มีงบประมาณ?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่ให้เข้าถึงสตูดิโอแบบเต็มฟีเจอร์ ทำให้ผู้สร้างสามารถผลิตและเผยแพร่วิดีโอได้โดยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในขณะที่ Synthesia ไม่มีแพ็กเกจฟรี ต้องสมัครแบบชำระเงินล่วงหน้า ก่อนที่จะได้ทดสอบว่าระบบเหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณหรือไม่
แพลตฟอร์มไหนเหมาะกับการเสริมศักยภาพทีมขายและการทำ Outreach มากกว่ากัน?
HeyGen ช่วยให้ทีมขายสร้างวิดีโออวตารแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับการหาลูกค้าเดโม และการติดตามผลโดยใช้อวตารดิจิทัลและโคลนเสียงแบบกำหนดเอง การปรับแต่งแบบหนึ่งต่อหนึ่งสามารถขยายผลได้ทั่วทั้ง पाइป์ไลน์ Synthesia มุ่งเน้นที่คอนเทนต์องค์กรแบบมาตรฐานจึงยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับการทำ outreach แบบเฉพาะบุคคลที่ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
สำหรับการอบรมพนักงานในองค์กร แบบไหนดีกว่ากัน: HeyGen หรือ Synthesia?
HeyGen เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Synthesia สำหรับการเทรนนิ่งในองค์กรเพราะมีอวตารคุณภาพสูงที่สมจริงกว่า ทำให้คอนเทนต์น่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากนี้ยังทำได้มากกว่าการเทรนนิ่งแบบมาตรฐานด้วยการสร้างวิดีโอแบบ Personalized ผ่าน Digital Twin และการโคลนเสียง ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นและสร้างผลลัพธ์ได้มากกว่า ในขณะที่ Synthesia มุ่งเน้นไปที่คอนเทนต์องค์กรแบบมาตรฐานที่ค่อนข้างตายตัวเป็นหลัก
ทีมสื่อสารภายในสามารถแทนที่การบันทึกทาวน์ฮอลล์และอัปเดตผู้บริหารที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้หรือไม่
HeyGen ช่วยเปลี่ยนผู้บริหารให้กลายเป็นดิจิทัลทวินและสร้างวิดีโออัปเดตคุณภาพระดับโปรได้จากสคริปต์เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องนัดเวลา ไม่ต้องจองสตูดิโอ ขณะที่ Synthesia ต้องใช้เซสชันการถ่ายทำเฉพาะเพื่อสร้างอวตารแบบกำหนดเองแต่ละตัว ทำให้ต้องใช้เวลาและต้นทุนเพิ่มทุกครั้งที่คุณออนบอร์ดผู้นำเสนอคนใหม่
แพลตฟอร์มไหนที่ให้อิสระด้านความคิดสร้างสรรค์กับเอเจนซีและที่ปรึกษาได้มากกว่าสำหรับงานลูกค้า
การควบคุมแบบละเอียดของ HeyGen ทั้งมุมกล้อง ท่าทาง การทรานซิชัน และรูปลักษณ์ของอวตาร ช่วยให้เอเจนซีสร้างวิดีโอที่แตกต่างและตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเฉพาะเจาะจง สามารถใส่อวตารหลายตัวในซีนเดียวกันเพื่อทำรูปแบบเสวนาแบบพาเนลหรือบทสนทนาได้ ขณะที่ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างมาตรฐานของ Synthesia ทำให้การสร้างงานครีเอทีฟที่โดดเด่นแตกต่างทำได้ยากกว่า
แต่ละแพลตฟอร์มรองรับวิดีโอประกาศสินค้าและฟีเจอร์ใหม่อย่างไรบ้าง?
ด้วย pipeline สร้างวิดีโอจากสคริปต์ที่รวดเร็วของ HeyGen ทำให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถผลิตวิดีโอเปิดตัวสินค้า วิดีโอสาธิตฟีเจอร์ และคอนเทนต์ release notes ได้ทันตามกำหนดเวลาที่เร่งมาก เมื่อสเปกเปลี่ยนกะทันหันก็แค่แก้สคริปต์แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ในไม่กี่นาที แทนการต้องจองกองถ่ายใหม่
ตัวเลือกไหนเหมาะกว่ากันสำหรับทีม HR ที่ต้องสร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานในหลายภูมิภาค?
HeyGen ผสานเทมเพลตการอบรมพนักงานใหม่แบบมีอวตารนำเสนอ การแปลวิดีโอแบบลิปซิงก์มากกว่า 175 ภาษา และการส่งคอนเทนต์ตรงไปยัง LMS พร้อมการติดตาม SCORM ไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว ทีม HR สามารถสร้างโปรแกรมเฉพาะแต่ละภูมิภาคได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือผู้ให้บริการเพิ่มเติม Synthesia รองรับวิดีโอหลายภาษาแต่ยังขาดความสามารถเชิงลึกด้าน LMS แบบเนทีฟและเทมเพลตการอบรมพนักงานใหม่ที่ช่วยให้การใช้งานหลายภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้น